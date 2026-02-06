Възможна е нова траектория на преговорите между Вашингтон и Техеран

През дългите седмици на прекъсване на диалога между иранския външен министър Абас Арагчи и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф се случиха събития, които могат да пренасочат траекторията на преговорите, пише базираният в Европа ирански журналист Амир Тахери в коментар за саудитския вестник “Аш Шарк ал Аусат”, цитиран от БТА.

Иран премина през безпрецедентни вътрешни сътресения, включително национални протести, смазани от безмилостни репресии. Американският президент се отказа от пряко военно участие в полза на разбунтувалите се иранци, след като заплаши, че ще го направи. Според автора Тръмп от една страна не желае да въвлича Съединените щати в подобни сценарии, след като започна процес на военно изтегляне от Ирак и Сирия и предпочете поддържаща политическа роля. От друга страна методът му по-скоро е да си осигури онова, което иска, в замяна да не прави това, което ще нарани противника му. Посланието е “дайте ми каквото искам и няма да изпратя момчетата с бухалките,” обяснява Тахери.

“Вторият факт, който може да промени новия кръг от преговори е закъснялото осъзнаване от страна на ръководството в Техеран, или поне на части от него, че Ислямската република не може да се бори на два фронта - вътрешен и външен. Показателно е, че инициативата за възобновяване на преговорите дойде от Техеран, макар и след серия от „консултации“ с Русия и редица регионални държави и по-специално Турция,” казва анализаторът.

По думите му за голяма изненада на някои коментатори, Вашингтон се е съгласил с някои от условията на Техеран, което е сигурен знак, че Тръмп все още се надява да постигне това, което седем американски президенти не успяха - да убеди Иран да се трансформира от средство за износ на революция в нормална държава.

Тахери изтъква, че новият кръг от преговори се провежда в нов контекст, белязан от изключването на Европейския съюз от процес, който започна преди почти двадесет години, когато Великобритания, Германия и Франция получиха водеща роля. Тяхното изключване се харесва на Москва, която може да играе по-активна роля, убеждавайки Техеран да е по-отстъпчив, смята журналистът. По думите му Москва може да помогне и за решаването на трудния проблем с огромния запас от обогатен уран на Иран, като се съгласи на прехвърлянето му на Русия.

Авторът не изключва възможността Техеран да се опитва да печели време с надеждата, че междинните избори в САЩ биха могли да спрат вятъра в платната на Тръмп или пък САЩ да се опитват печелят време в очакване на многобройните кризи, пред които Иран е изправен, включително наследяването на аятолаха, вътрешното напрежение и тежката икономическа ситуация.

Според Тахери ядреният въпрос е отклоняване на вниманието от същината на проблема - необходимостта Иран да се превърне отново в нормален член на регионалната и на международната общност, преследвайки целите на нормалните държави.