Доналд Тръмп: Просто не отговарям на условията! Никога няма да вляза в рая въпреки всичко постигнато

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че "никога няма да влезе в рая" въпреки всички неща, които е направил и постигнал.

В реч по време на Националната молитвена закуска той се пошегува, че "просто не мисля, че отговарям на условията, не мисля, че има нещо, което мога да направя".

Като едно от постиженията на администрацията си Тръмп приветства неотдавнашния временен законопроект, който - както той твърди - въвежда "най-големите данъчни облекчения" в историята.

Той изтъкна, че законопроектът включва "петте най-важни неща", които биха могли да бъдат включени в документ от този вид.

След това Тръмп настоя, че е направил "повече за религията от всеки друг президент... със сигурност от съвременните президенти". Той отбеляза, че те най-вече "искат да бъдат неутрални или против", като демократите са най-вече против, и изрази учудване как вярващите биха могли да гласуват за демократите.

Накрая Тръмп настоя за идеята за въвеждане на документи за самоличност на избирателите.