Доналд Тръмп: Просто не отговарям на условията! Никога няма да вляза в рая въпреки всичко постигнато

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че "никога няма да влезе в рая" въпреки всички неща, които е направил и постигнал.
В реч по време на Националната молитвена закуска той се пошегува, че "просто не мисля, че отговарям на условията, не мисля, че има нещо, което мога да направя".
Като едно от постиженията на администрацията си Тръмп приветства неотдавнашния временен законопроект, който - както той твърди - въвежда "най-големите данъчни облекчения" в историята.
Той изтъкна, че законопроектът включва "петте най-важни неща", които биха могли да бъдат включени в документ от този вид.
След това Тръмп настоя, че е направил "повече за религията от всеки друг президент... със сигурност от съвременните президенти". Той отбеляза, че те най-вече "искат да бъдат неутрални или против", като демократите са най-вече против, и изрази учудване как вярващите биха могли да гласуват за демократите.
Накрая Тръмп настоя за идеята за въвеждане на документи за самоличност на избирателите.
1 Дориана
Коментиран от #9, #23
17:26 05.02.2026
2 Тоя
17:26 05.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
та изгониха журналистите❗
17:26 05.02.2026
4 Тити
Коментиран от #6
17:27 05.02.2026
5 Ей,кво нещо!
17:28 05.02.2026
6 Дзак
До коментар #4 от "Тити":Как ги познавате?
17:29 05.02.2026
7 Папа Лъв XIV официлиано
17:30 05.02.2026
8 остава и там
17:30 05.02.2026
9 Име
До коментар #1 от "Дориана":Важното, че е опитал. И то чистосърдечно.
17:32 05.02.2026
10 Ами
17:36 05.02.2026
11 Бай Дончо
АЗ....
17:38 05.02.2026
12 китайски балон
17:38 05.02.2026
13 от рая
Коментиран от #35
17:41 05.02.2026
14 Kaлпазанин
17:46 05.02.2026
15 Дедо Мраз
17:46 05.02.2026
16 Величко
17:48 05.02.2026
17 Без да иска позна
17:51 05.02.2026
18 Доня Фина
17:54 05.02.2026
22 Абе
18:04 05.02.2026
23 Ушко
До коментар #1 от "Дориана":На всичко отгоре се наcира вече
18:04 05.02.2026
24 чичо Джеф
18:05 05.02.2026
25 Доколкото
Коментиран от #26
18:06 05.02.2026
26 Дзак
До коментар #25 от "Доколкото":Няма как да знаем!
Коментиран от #39
18:27 05.02.2026
27 Даката
18:29 05.02.2026
28 Даката
18:35 05.02.2026
29 Мила Плането
Твойта хубост твойта прелест
Ах те нямат край
18:36 05.02.2026
30 Питат ли ме де зората
Тамо аз ще отговаря.,
Високи сини планини
Реки и златни равнини
Небето като от коприна
Това е моята родина
18:40 05.02.2026
31 ,,,,,,
19:01 05.02.2026
32 Иван Венков
19:05 05.02.2026
33 съдба
19:10 05.02.2026
34 Тоя Е
19:17 05.02.2026
35 бъркаш изказа!!!
До коментар #13 от "от рая":не се казва най-могъщата държава а най-голямата терористична държава !!!
19:21 05.02.2026
36 Като се разтопи леда на полюсите
И Свети Петър ще разпределя кой за където е
19:25 05.02.2026
37 Доналд Тръмп:
19:36 05.02.2026
38 За Дончо
Коментиран от #41
19:56 05.02.2026
39 Пише го
До коментар #26 от "Дзак":в дебелите книги, че предверието е по-страшно и от самия ад.
20:02 05.02.2026
40 Новак
20:18 05.02.2026
41 Ха,ха
До коментар #38 от "За Дончо":Лос Конкистадорес стъпват на Марс.
20:38 05.02.2026
42 Джефри Епстийн
За Педофили
Няма място в Рая .
Двамата със Пуся ще горите так
Където трябва .
22:15 05.02.2026
43 Джефри Епстийн
Излезли наяве ,
Тръмп се споменава
4896 Пъти.
А има още 3 милиона Файла
От Досиетата Епстийн.
Още Доста информация ще излезе ,
Въпреки че до тук
На всички в Ясно
Агент Краснов какъв е
И как Путин печели неговите симпатии.щ
22:23 05.02.2026
44 Ванга
16:27 06.02.2026
45 гошо
19:11 06.02.2026