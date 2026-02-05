Новини
Доналд Тръмп: Просто не отговарям на условията! Никога няма да вляза в рая въпреки всичко постигнато

5 Февруари, 2026 17:23

Като едно от постиженията на администрацията си Тръмп приветства неотдавнашния временен законопроект, който - както той твърди - въвежда най-големите данъчни облекчения в историята

Доналд Тръмп: Просто не отговарям на условията! Никога няма да вляза в рая въпреки всичко постигнато - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че "никога няма да влезе в рая" въпреки всички неща, които е направил и постигнал.

В реч по време на Националната молитвена закуска той се пошегува, че "просто не мисля, че отговарям на условията, не мисля, че има нещо, което мога да направя".

Като едно от постиженията на администрацията си Тръмп приветства неотдавнашния временен законопроект, който - както той твърди - въвежда "най-големите данъчни облекчения" в историята.

Той изтъкна, че законопроектът включва "петте най-важни неща", които биха могли да бъдат включени в документ от този вид.

След това Тръмп настоя, че е направил "повече за религията от всеки друг президент... със сигурност от съвременните президенти". Той отбеляза, че те най-вече "искат да бъдат неутрални или против", като демократите са най-вече против, и изрази учудване как вярващите биха могли да гласуват за демократите.

Накрая Тръмп настоя за идеята за въвеждане на документи за самоличност на избирателите.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    34 2 Отговор
    Нищо не е постигнал до сега. Вредите са повече от ползите. а икономиката на Америка се разминава с Велика Америка на Тръмп.

    Коментиран от #9, #23

    17:26 05.02.2026

  • 2 Тоя

    21 2 Отговор
    Па и той - какъв рай какви 5 лева пардон евро?

    17:26 05.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор
    Тррррръъъъмп, само пррръъъъдна или се и н@@к@,
    та изгониха журналистите❗

    17:26 05.02.2026

  • 4 Тити

    18 2 Отговор
    Явно лудите не отиват в рая.

    Коментиран от #6

    17:27 05.02.2026

  • 5 Ей,кво нещо!

    27 3 Отговор
    Едно си знае баба,едно си бае...човекът го интересуват само награди и да остане в историята като месия...ей,кво нещо!

    17:28 05.02.2026

  • 6 Дзак

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Как ги познавате?

    17:29 05.02.2026

  • 7 Папа Лъв XIV официлиано

    16 0 Отговор
    Дончо, не ми харесва намекът ти.😇🤔

    17:30 05.02.2026

  • 8 остава и там

    20 4 Отговор
    да влезеш убиецо

    17:30 05.02.2026

  • 9 Име

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Важното, че е опитал. И то чистосърдечно.

    17:32 05.02.2026

  • 10 Ами

    9 0 Отговор
    Явно Тръмп е говорил с шефа :)

    17:36 05.02.2026

  • 11 Бай Дончо

    9 0 Отговор
    АЗ....
    АЗ....

    17:38 05.02.2026

  • 12 китайски балон

    11 0 Отговор
    Мислехме си, че ще сключи "сделка" 😅

    17:38 05.02.2026

  • 13 от рая

    8 5 Отговор
    щом си станал президент на най-могъщата държава не се дръж като неудачник!

    Коментиран от #35

    17:41 05.02.2026

  • 14 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    Алчни и безскрупулни убийци не влизали в рая

    17:46 05.02.2026

  • 15 Дедо Мраз

    18 0 Отговор
    Иннашите мафиоти строиха и даваха дарения на църквите белким опростят греховете си.

    17:46 05.02.2026

  • 16 Величко

    15 2 Отговор
    Оффф ... , чичо Дони , отдааавна знам , че не ставаш ... ! Ти си само един шмекер ... ! Нооо , на американците такъв им се пада ... !

    17:48 05.02.2026

  • 17 Без да иска позна

    11 0 Отговор
    Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че "никога няма да влезе в рая" въпреки всички неща, които е направил и постигнал, ...защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога, но някои получават Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита и предопределена от Бога преди вековете за да ни докарва слава и никой от властниците на тоя свят не я е познал, затова не се съобразявайте с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля - това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.

    17:51 05.02.2026

  • 18 Доня Фина

    14 2 Отговор
    Лъжец и развратник!

    17:54 05.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе

    8 0 Отговор
    Бойко дето построи толкова манастири отговаря ли на условията?

    18:04 05.02.2026

  • 23 Ушко

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    На всичко отгоре се наcира вече

    18:04 05.02.2026

  • 24 чичо Джеф

    12 3 Отговор
    Тръмпоча май ще бъде принуден да сдава поста, след като изтече във файловете на Епстейн, въпреки че специално някои документи, уличаващи лично него в пeдo-филия, бяха премахнати часове след публикуването им на сайта на министерството на правосъдието.

    18:05 05.02.2026

  • 25 Доколкото

    9 4 Отговор
    си спомням има и предверие на ада.

    Коментиран от #26

    18:06 05.02.2026

  • 26 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Доколкото":

    Няма как да знаем!

    Коментиран от #39

    18:27 05.02.2026

  • 27 Даката

    9 0 Отговор
    Няма нищо по-лошо за една държава от това да бъде управлявана от глупав президент-идиот.

    18:29 05.02.2026

  • 28 Даката

    12 2 Отговор
    Ако искаш да съсипеш една страна е достатъчно да се постараеш глупав идиот да бъде избран за президент, като Тръмп... сега ми кажете, че Русия не се е постарала в тези избори...

    18:35 05.02.2026

  • 29 Мила Плането

    3 4 Отговор
    Ти си земен рай
    Твойта хубост твойта прелест
    Ах те нямат край

    18:36 05.02.2026

  • 30 Питат ли ме де зората

    2 2 Отговор
    Ме огряла първи път
    Тамо аз ще отговаря.,
    Високи сини планини
    Реки и златни равнини
    Небето като от коприна
    Това е моята родина

    18:40 05.02.2026

  • 31 ,,,,,,

    6 2 Отговор
    Надежда всяка оставете, Фед управлява, народите са поробени

    19:01 05.02.2026

  • 32 Иван Венков

    5 2 Отговор
    Бай Дони да не се притеснява: ще отиде в златния милиардерски рай и ще играе голф със златни стикове! Ще яде златен Макдоналдс, който ще му сервират руси хубавици, които той ще хваща за пуситата. Той е добър човек! Миротворец!

    19:05 05.02.2026

  • 33 съдба

    6 2 Отговор
    Те с Путин на друго място ще са.!

    19:10 05.02.2026

  • 34 Тоя Е

    4 1 Отговор
    Тоя Е ПЕРНАЛ ОТДАВНА но последно на 360

    19:17 05.02.2026

  • 35 бъркаш изказа!!!

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "от рая":

    не се казва най-могъщата държава а най-голямата терористична държава !!!

    19:21 05.02.2026

  • 36 Като се разтопи леда на полюсите

    3 1 Отговор
    И земята ще бъде разделена на рай и ад
    И Свети Петър ще разпределя кой за където е

    19:25 05.02.2026

  • 37 Доналд Тръмп:

    2 2 Отговор
    Когато Сатаната влезе в рая след него и аз ще вляза.

    19:36 05.02.2026

  • 38 За Дончо

    4 0 Отговор
    има едно място което заслужава напълно ...

    Коментиран от #41

    19:56 05.02.2026

  • 39 Пише го

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дзак":

    в дебелите книги, че предверието е по-страшно и от самия ад.

    20:02 05.02.2026

  • 40 Новак

    2 0 Отговор
    Тръмп: "Св. Петър ми каза, че никога няма да вляза в рая въпреки всичко постигнато." Скоро!

    20:18 05.02.2026

  • 41 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "За Дончо":

    Лос Конкистадорес стъпват на Марс.

    20:38 05.02.2026

  • 42 Джефри Епстийн

    1 0 Отговор
    Да със сигурност
    За Педофили
    Няма място в Рая .

    Двамата със Пуся ще горите так
    Където трябва .

    22:15 05.02.2026

  • 43 Джефри Епстийн

    1 0 Отговор
    Дотук в всички файлове
    Излезли наяве ,
    Тръмп се споменава
    4896 Пъти.

    А има още 3 милиона Файла
    От Досиетата Епстийн.

    Още Доста информация ще излезе ,
    Въпреки че до тук
    На всички в Ясно
    Агент Краснов какъв е
    И как Путин печели неговите симпатии.щ

    22:23 05.02.2026

  • 44 Ванга

    1 0 Отговор
    ТРЪМПЕ, НЕ БЪРЗАЙ ДА ПРИКЛЮЧВАШ ЗЕМНИЯ СИ ПЪТ ЗАЩОТО СЪДБАТА ТИ Е ОПРЕДЕЛИЛА ОЩЕ МНОГО МЪКА В ТОЗИ ЖИВОТ! А ОТНОСНО ОТВЪДНОТО ЗА ТЕБ И АДЪТ Е ГОЛЯМ ПОДАРЪК, ЗАЩОТО И МЕФИСТОТЕЛ НЕ ТЕ ИСКА.

    16:27 06.02.2026

  • 45 гошо

    1 0 Отговор
    Има ли рай за нацита и педофили?

    19:11 06.02.2026