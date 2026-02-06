Новини
Скандал във Варшава! Шефът на полския парламент: Доналд Тръмп не заслужава Нобел за мир

Скандал във Варшава! Шефът на полския парламент: Доналд Тръмп не заслужава Нобел за мир

6 Февруари, 2026 15:20 2 381 34

Последно социологическо проучване показва, че 72% от поляците оценяват политиките на Тръмп негативно, а едва 28 на сто - положително

Скандал във Варшава! Шефът на полския парламент: Доналд Тръмп не заслужава Нобел за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Посланикът на САЩ в Полша Том Роуз обяви, че прекратява всички официални контакти с председателя на полския парламент Влодзимеж Чарзасти, след като той отказа да подкрепи номинация за Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп и отправи остри критики към американския президент.

Решението беше оповестено в публикация на Роуз в социалната мрежа X, където той определи изказванията на Чарзасти като "скандални и непровокирани обиди", пише "Политико".

"С незабавен ефект няма да имаме повече никакви отношения, контакти или комуникация с председателя на парламента", написа американският посланик, като подчерта, че подобни изявления са сериозна пречка за иначе "отличните" отношения между Вашингтон и правителството във Варшава.

Изявлението на Роуз предизвика реакция от страна на премиера на Полша Доналд Туск, който традиционно е смятан за проамерикански настроен. "Съюзниците трябва да се уважават, а не да си изнасят лекции. Поне така ние в Полша разбираме партньорството", написа Туск в X, отправяйки косвена критика към тона на американския дипломат.

Чарзасти заяви по-рано тази седмица, че Тръмп "не заслужава" Нобелова награда за мир. Той аргументира позицията си с думите, че американският президент е проявил неуважение към Полша като съюзник, след като през декември е заявил, че страните от НАТО не са оказали значителна подкрепа на САЩ по време на войната в Афганистан.

По думите му Тръмп също така е "дестабилизирал" международни организации като ООН и Световната здравна организация.

Роуз, бивш десен радиоводещ, отговори остро, като заяви, че САЩ няма да позволят "никой да навреди на американско-полските отношения или да проявява неуважение към Доналд Тръмп, който е направил толкова много за Полша и полския народ". Той добави, че критиките на Чарзасти са "отвратителни и обидни", и настоя, че премиерът Туск е трябвало лично да отправи посланието си към председателя на парламента, който е член на партията "Нова левица" - част от управляващата коалиция.

В същото време американският посланик подчерта, че изпитва "най-голямо уважение и възхищение" към Доналд Туск, когото определи като "примерен съюзник и голям приятел на Съединените щати". По-късно обаче Роуз допълнително изостри тона, като в отговор на критики от полски потребители в социалните мрежи написа в личния си профил: "Да изтеглим ли всички наши войници и техника?", поставяйки под въпрос военните ангажименти на САЩ в страната.

Словесният сблъсък разкри дълбокото разделение в полския политически елит по отношение на отношенията със САЩ. Проевропейската коалиция на Туск гледа с подозрение на транзакционния стил на дипломация на Тръмп и на възприеманата му снизходителност към Русия, докато националистическият президент Карол Навроцки, смятан за близък до движението MAGA, подчертава тесните си връзки с Тръмп, който го подкрепи на президентските избори в Полша миналата година.

Полша остава една от най-проамериканските държави в Европа и ключов съюзник в НАТО, но обществените нагласи се променят. Последно социологическо проучване показва, че 72% от поляците оценяват политиките на Тръмп негативно, а едва 28% - положително. Въпреки критиките си, Чарзасти заяви, че продължава да уважава САЩ като ключов партньор на Полша.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така лии!

    29 2 Отговор
    Я 100%мито веднага!☹️

    15:23 06.02.2026

  • 2 Антимилиционер

    10 39 Отговор
    Мъжете, които харесвате страхливеца Пуслер какви дамски превръзки използвате - с крилца или тампони?

    Коментиран от #6, #8, #24

    15:23 06.02.2026

  • 3 Анализатор

    41 7 Отговор
    Доналд Тръмп заслужава награда за и.д.и.о.т.и.з.ъ.м!
    През 2016г пръв му постави диагнозата Роберт де Ниро!

    15:23 06.02.2026

  • 4 Пръцц

    22 2 Отговор
    И нас какво ни интересува?

    15:26 06.02.2026

  • 5 Аууууууууу:

    21 7 Отговор
    Виждаш ли байДончо, виждаш ли ги неблагодарниците! Ще ги пазиш от Русия, а те ще говорят глупости за тебе!

    15:26 06.02.2026

  • 6 Аха

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Антимилиционер":

    Иначе как си? Биваш ли?

    15:27 06.02.2026

  • 7 Констатация

    32 6 Отговор
    Най-сетне, някой да се реши да каже, че "Царят е гол!" !!!!! -)))))))))

    15:27 06.02.2026

  • 8 защо

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Антимилиционер":

    не направиш едно фала.ио на рижия.

    15:28 06.02.2026

  • 9 Трол

    16 1 Отговор
    Доналд Тръмп заслужава купата от световното по футбол това лято.

    Коментиран от #25, #30

    15:29 06.02.2026

  • 10 Ееей,

    32 0 Отговор
    тия американчета се много лесно засяга и обиждат.Като гейовете.И те са много докачливи.И все от истината се засягат.

    15:29 06.02.2026

  • 11 Хахаха

    9 1 Отговор
    Лекции по международно право.

    15:32 06.02.2026

  • 12 Абсурдистан

    29 0 Отговор
    Естествено, че не заслужава. Това цял свят го знае, но малцина политици смеят да го кажат на глас.

    15:34 06.02.2026

  • 13 ама че глупави мисирки

    22 0 Отговор
    вече когато кажеш истината и е сканадал???

    15:36 06.02.2026

  • 14 ТИГО

    25 1 Отговор
    Пак Поляците да измият следите от лизането на Трамповите задни ..... по лицето на Източна Европа ! А нашите КОГА?

    15:39 06.02.2026

  • 15 Хипотетично

    17 0 Отговор
    Две нообелки са прекалено дискредетиращи и обезценяващи наградата. И подарената не я заслужава.

    15:41 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тогава

    9 3 Отговор
    Този Американски посланик не би трябвало да контактува с над 75% от Европейците! Горе долу такъв е процентът на тези, които твърдо не одобряват действията на Доналд Тръмп! Нещо повече - мнозина смятат, че той ПРЕЧИ на мирния процес в Украйна и покровителства Русия!

    15:44 06.02.2026

  • 18 Анджо

    7 3 Отговор
    Така е в политиката, страх ме е да напиша каква е защо ще ме изтрият. Щом е голямата държава нямал право да си несъгласен. Тръмп не се различава с нищо от путинката.

    15:44 06.02.2026

  • 19 Откровен

    14 1 Отговор
    Волдзимеж Чарзасти е истински герой на Полския Парламент!!
    Браво на Пан Чарзасти!
    "Тръмпаджийте" си въобразяват, че някой ги обича , но истината е съвсем друга, добре е да го знаят
    защото прекалиха !
    И аз съм против , Нобеловата награда да бъде дадена на " Рижото" г-вно!!!

    15:51 06.02.2026

  • 20 Тиква

    3 0 Отговор
    Проститутките винаги подкрепят една друга,нищо ново,

    Коментиран от #34

    16:07 06.02.2026

  • 21 Дедо Пене

    6 0 Отговор
    ЕВАЛА пичове-поляци.... нямате страх да кажете истината, че "ЦАРЯТ Е ГОЛ"!

    16:22 06.02.2026

  • 22 Доналд Тръмп офишъл

    1 0 Отговор
    Да се обаждам ли на Владимир,а?...командировка в Чукотка искаш ли?

    16:32 06.02.2026

  • 23 УКРАЙНА 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Напълно е прав

    Коментиран от #28

    16:32 06.02.2026

  • 24 Фатмаков

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Антимилиционер":

    С дронове, а ти какво дилдо ползваш? Хромирано или гумено?

    16:33 06.02.2026

  • 25 Джани Инфантино

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Той си прибра една

    16:36 06.02.2026

  • 26 Да бе

    2 0 Отговор
    Не обичам полацште, но полякините са друга работа.Дайте една - две да им обърна хастарите

    16:36 06.02.2026

  • 27 Парадоксът Тръмп

    6 0 Отговор
    Заради фикс идеята Нобел за мир, Тръмп разпалва война след война

    16:38 06.02.2026

  • 28 Тиква

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Окра хитра, багаж и на куев.няма място на бандерия тук имаме нашите лизачи.

    16:43 06.02.2026

  • 29 Дончо Тръмпов

    2 0 Отговор
    Я да преразгледаме салфетката от Анкоридж. Границата с Русия ще трябва да минава някъде по течението на река Висла. Ако Мерц ме ядоса, може направо и по течението на Одер.

    16:44 06.02.2026

  • 30 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Та наремето избрахме Баце за футболист на годината, та какъв е проблема Тръмп да вземе купата !?

    16:46 06.02.2026

  • 31 Джефри Епстийн

    6 0 Отговор
    Тръмп Спря

    8 Войни .

    МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ

    ВОЙНАТА на РОЗИТЕ

    ВОЙНАТА на БОГОВЕТЕ

    ВОЙНАТА на ТАРАЛЕЖИТЕ

    ВОЙНАТА на СВЕТОВЕТЕ

    ВОЙНАТА с ДЯДО

    СВЕТОВНА ВОЙНА Z

    ВОЙНАТА ВКЪЩИ

    Как няма да му дадат

    Наградата за Мир на Рижавия ?

    Направо невероятно.

    16:47 06.02.2026

  • 32 Куцото Добиче

    1 2 Отговор
    Едно е да се дупиш на Байдън, на него вече не му ставаше. Ама на тоя още му става и ще ги опраска.

    16:48 06.02.2026

  • 33 Евродебил

    0 0 Отговор
    Бай Дончо,закопай ги както Горбачов закопа соца,СИВ и варшавския пакт.А за това да виснат по въжетата ще се погрижат собствените им сънародници.

    18:05 06.02.2026

  • 34 Менделсон

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тиква":

    Ми той затова тръмп си прибра мелания, дето му я пробута Епщайн.

    19:17 06.02.2026

