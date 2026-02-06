Скандал във Варшава! Шефът на полския парламент: Доналд Тръмп не заслужава Нобел за мир

Посланикът на САЩ в Полша Том Роуз обяви, че прекратява всички официални контакти с председателя на полския парламент Влодзимеж Чарзасти, след като той отказа да подкрепи номинация за Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп и отправи остри критики към американския президент.

Решението беше оповестено в публикация на Роуз в социалната мрежа X, където той определи изказванията на Чарзасти като "скандални и непровокирани обиди", пише "Политико".

Dear Mr. Prime Minister —

I’m assuming your thoughtful and well-articulated message was sent to me by mistake, because surely you intended it for the Speaker of the Sejm, Włodzimierz Czarzasty, who’s despicable, disrespectful and insulting comments about President Trump @POTUS… https://t.co/wkcepBNJnS — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026

"С незабавен ефект няма да имаме повече никакви отношения, контакти или комуникация с председателя на парламента", написа американският посланик, като подчерта, че подобни изявления са сериозна пречка за иначе "отличните" отношения между Вашингтон и правителството във Варшава.

Изявлението на Роуз предизвика реакция от страна на премиера на Полша Доналд Туск, който традиционно е смятан за проамерикански настроен. "Съюзниците трябва да се уважават, а не да си изнасят лекции. Поне така ние в Полша разбираме партньорството", написа Туск в X, отправяйки косвена критика към тона на американския дипломат.

Mr.Ambassador Rose, allies should respect, not lecture, each other. At least this is how we, here in Poland, understand partnership.



Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 5, 2026

Чарзасти заяви по-рано тази седмица, че Тръмп "не заслужава" Нобелова награда за мир. Той аргументира позицията си с думите, че американският президент е проявил неуважение към Полша като съюзник, след като през декември е заявил, че страните от НАТО не са оказали значителна подкрепа на САЩ по време на войната в Афганистан.

По думите му Тръмп също така е "дестабилизирал" международни организации като ООН и Световната здравна организация.

Роуз, бивш десен радиоводещ, отговори остро, като заяви, че САЩ няма да позволят "никой да навреди на американско-полските отношения или да проявява неуважение към Доналд Тръмп, който е направил толкова много за Полша и полския народ". Той добави, че критиките на Чарзасти са "отвратителни и обидни", и настоя, че премиерът Туск е трябвало лично да отправи посланието си към председателя на парламента, който е член на партията "Нова левица" - част от управляващата коалиция.

В същото време американският посланик подчерта, че изпитва "най-голямо уважение и възхищение" към Доналд Туск, когото определи като "примерен съюзник и голям приятел на Съединените щати". По-късно обаче Роуз допълнително изостри тона, като в отговор на критики от полски потребители в социалните мрежи написа в личния си профил: "Да изтеглим ли всички наши войници и техника?", поставяйки под въпрос военните ангажименти на САЩ в страната.

Словесният сблъсък разкри дълбокото разделение в полския политически елит по отношение на отношенията със САЩ. Проевропейската коалиция на Туск гледа с подозрение на транзакционния стил на дипломация на Тръмп и на възприеманата му снизходителност към Русия, докато националистическият президент Карол Навроцки, смятан за близък до движението MAGA, подчертава тесните си връзки с Тръмп, който го подкрепи на президентските избори в Полша миналата година.

Полша остава една от най-проамериканските държави в Европа и ключов съюзник в НАТО, но обществените нагласи се променят. Последно социологическо проучване показва, че 72% от поляците оценяват политиките на Тръмп негативно, а едва 28% - положително. Въпреки критиките си, Чарзасти заяви, че продължава да уважава САЩ като ключов партньор на Полша.