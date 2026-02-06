Скандал във Варшава! Шефът на полския парламент: Доналд Тръмп не заслужава Нобел за мир

Посланикът на САЩ в Полша Том Роуз обяви, че прекратява всички официални контакти с председателя на полския парламент Влодзимеж Чарзасти, след като той отказа да подкрепи номинация за Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп и отправи остри критики към американския президент.
Решението беше оповестено в публикация на Роуз в социалната мрежа X, където той определи изказванията на Чарзасти като "скандални и непровокирани обиди", пише "Политико".
Dear Mr. Prime Minister —
I’m assuming your thoughtful and well-articulated message was sent to me by mistake, because surely you intended it for the Speaker of the Sejm, Włodzimierz Czarzasty, who’s despicable, disrespectful and insulting comments about President Trump @POTUS… https://t.co/wkcepBNJnS
— Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026
"С незабавен ефект няма да имаме повече никакви отношения, контакти или комуникация с председателя на парламента", написа американският посланик, като подчерта, че подобни изявления са сериозна пречка за иначе "отличните" отношения между Вашингтон и правителството във Варшава.
Изявлението на Роуз предизвика реакция от страна на премиера на Полша Доналд Туск, който традиционно е смятан за проамерикански настроен. "Съюзниците трябва да се уважават, а не да си изнасят лекции. Поне така ние в Полша разбираме партньорството", написа Туск в X, отправяйки косвена критика към тона на американския дипломат.
Mr.Ambassador Rose, allies should respect, not lecture, each other. At least this is how we, here in Poland, understand partnership.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 5, 2026
Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo.
Чарзасти заяви по-рано тази седмица, че Тръмп "не заслужава" Нобелова награда за мир. Той аргументира позицията си с думите, че американският президент е проявил неуважение към Полша като съюзник, след като през декември е заявил, че страните от НАТО не са оказали значителна подкрепа на САЩ по време на войната в Афганистан.
По думите му Тръмп също така е "дестабилизирал" международни организации като ООН и Световната здравна организация.
Роуз, бивш десен радиоводещ, отговори остро, като заяви, че САЩ няма да позволят "никой да навреди на американско-полските отношения или да проявява неуважение към Доналд Тръмп, който е направил толкова много за Полша и полския народ". Той добави, че критиките на Чарзасти са "отвратителни и обидни", и настоя, че премиерът Туск е трябвало лично да отправи посланието си към председателя на парламента, който е член на партията "Нова левица" - част от управляващата коалиция.
В същото време американският посланик подчерта, че изпитва "най-голямо уважение и възхищение" към Доналд Туск, когото определи като "примерен съюзник и голям приятел на Съединените щати". По-късно обаче Роуз допълнително изостри тона, като в отговор на критики от полски потребители в социалните мрежи написа в личния си профил: "Да изтеглим ли всички наши войници и техника?", поставяйки под въпрос военните ангажименти на САЩ в страната.
Словесният сблъсък разкри дълбокото разделение в полския политически елит по отношение на отношенията със САЩ. Проевропейската коалиция на Туск гледа с подозрение на транзакционния стил на дипломация на Тръмп и на възприеманата му снизходителност към Русия, докато националистическият президент Карол Навроцки, смятан за близък до движението MAGA, подчертава тесните си връзки с Тръмп, който го подкрепи на президентските избори в Полша миналата година.
Полша остава една от най-проамериканските държави в Европа и ключов съюзник в НАТО, но обществените нагласи се променят. Последно социологическо проучване показва, че 72% от поляците оценяват политиките на Тръмп негативно, а едва 28% - положително. Въпреки критиките си, Чарзасти заяви, че продължава да уважава САЩ като ключов партньор на Полша.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така лии!
15:23 06.02.2026
2 Антимилиционер
Коментиран от #6, #8, #24
15:23 06.02.2026
3 Анализатор
През 2016г пръв му постави диагнозата Роберт де Ниро!
15:23 06.02.2026
4 Пръцц
15:26 06.02.2026
5 Аууууууууу:
15:26 06.02.2026
6 Аха
До коментар #2 от "Антимилиционер":Иначе как си? Биваш ли?
15:27 06.02.2026
7 Констатация
15:27 06.02.2026
8 защо
До коментар #2 от "Антимилиционер":не направиш едно фала.ио на рижия.
15:28 06.02.2026
9 Трол
Коментиран от #25, #30
15:29 06.02.2026
10 Ееей,
15:29 06.02.2026
11 Хахаха
15:32 06.02.2026
12 Абсурдистан
15:34 06.02.2026
13 ама че глупави мисирки
15:36 06.02.2026
14 ТИГО
15:39 06.02.2026
15 Хипотетично
15:41 06.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тогава
15:44 06.02.2026
18 Анджо
15:44 06.02.2026
19 Откровен
Браво на Пан Чарзасти!
"Тръмпаджийте" си въобразяват, че някой ги обича , но истината е съвсем друга, добре е да го знаят
защото прекалиха !
И аз съм против , Нобеловата награда да бъде дадена на " Рижото" г-вно!!!
15:51 06.02.2026
20 Тиква
Коментиран от #34
16:07 06.02.2026
21 Дедо Пене
16:22 06.02.2026
22 Доналд Тръмп офишъл
16:32 06.02.2026
23 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #28
16:32 06.02.2026
24 Фатмаков
До коментар #2 от "Антимилиционер":С дронове, а ти какво дилдо ползваш? Хромирано или гумено?
16:33 06.02.2026
25 Джани Инфантино
До коментар #9 от "Трол":Той си прибра една
16:36 06.02.2026
26 Да бе
16:36 06.02.2026
27 Парадоксът Тръмп
16:38 06.02.2026
28 Тиква
До коментар #23 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Окра хитра, багаж и на куев.няма място на бандерия тук имаме нашите лизачи.
16:43 06.02.2026
29 Дончо Тръмпов
16:44 06.02.2026
30 бай Ставри
До коментар #9 от "Трол":Та наремето избрахме Баце за футболист на годината, та какъв е проблема Тръмп да вземе купата !?
16:46 06.02.2026
31 Джефри Епстийн
8 Войни .
МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ
ВОЙНАТА на РОЗИТЕ
ВОЙНАТА на БОГОВЕТЕ
ВОЙНАТА на ТАРАЛЕЖИТЕ
ВОЙНАТА на СВЕТОВЕТЕ
ВОЙНАТА с ДЯДО
СВЕТОВНА ВОЙНА Z
ВОЙНАТА ВКЪЩИ
Как няма да му дадат
Наградата за Мир на Рижавия ?
Направо невероятно.
16:47 06.02.2026
32 Куцото Добиче
16:48 06.02.2026
33 Евродебил
18:05 06.02.2026
34 Менделсон
До коментар #20 от "Тиква":Ми той затова тръмп си прибра мелания, дето му я пробута Епщайн.
19:17 06.02.2026