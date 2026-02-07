Новини
Свят »
Боливия »
Поне седем жертви при автобусна катастрофа в Боливия

Поне седем жертви при автобусна катастрофа в Боливия

7 Февруари, 2026 06:34, обновена 7 Февруари, 2026 05:37 657 3

  • боливия-
  • катастрофа-
  • загинали

Превозното средство излязло от пътя и паднало по склон с дълбочина около 150 метра

Поне седем жертви при автобусна катастрофа в Боливия - 1
Снимка: YouTube - архив
БТА БТА

Най-малко седем души загинаха при автобусна катастрофа в Боливия, след като превозното средство излезе от пътя и падна по склон с дълбочина около 150 метра, съобщи Франс прес, позовавайки се на местната полиция.

Инцидентът стана в района на град Мокомоко, в западната част на Андите. Автобусът е пътувал към боливийската столица Ла Пас, съобщиха местни медии.

"Установихме, че има седем загинали", заяви полковник Фреди Валда от местната полиция. По думите му жертвите все още не са идентифицирани, тъй като жители на района са изнесли телата и са ги върнали в техните населени места. Броят на ранените също не е уточнен, тъй като пострадалите са били транспортирани до болници в Ла Пас и Ел Алто преди пристигането на полицията на мястото на инцидента, добави Валда.

Към момента няма официална информация за причините за катастрофата.

По данни на боливийското Министерство на вътрешните работи всяка година около 1400 души стават жертва на катастрофи по пътищата на страната, основно вследствие на безразсъдно шофиране и технически неизправности на превозните средства.


Боливия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в Конго и Газа

    1 0 Отговор
    Колко деца умряха от глад?

    05:46 07.02.2026

  • 2 Никой

    0 1 Отговор
    доста са опасни явно нещата там.

    06:00 07.02.2026

  • 3 Пилот на баничарка

    1 0 Отговор
    АПИ са много по-добри, при катастрофите с автобуси, през последните години бройките са поне три пъти по-високи.

    06:01 07.02.2026