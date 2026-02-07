Поне седем жертви при автобусна катастрофа в Боливия

Най-малко седем души загинаха при автобусна катастрофа в Боливия, след като превозното средство излезе от пътя и падна по склон с дълбочина около 150 метра, съобщи Франс прес, позовавайки се на местната полиция.

Инцидентът стана в района на град Мокомоко, в западната част на Андите. Автобусът е пътувал към боливийската столица Ла Пас, съобщиха местни медии.

"Установихме, че има седем загинали", заяви полковник Фреди Валда от местната полиция. По думите му жертвите все още не са идентифицирани, тъй като жители на района са изнесли телата и са ги върнали в техните населени места. Броят на ранените също не е уточнен, тъй като пострадалите са били транспортирани до болници в Ла Пас и Ел Алто преди пристигането на полицията на мястото на инцидента, добави Валда.

Към момента няма официална информация за причините за катастрофата.

По данни на боливийското Министерство на вътрешните работи всяка година около 1400 души стават жертва на катастрофи по пътищата на страната, основно вследствие на безразсъдно шофиране и технически неизправности на превозните средства.