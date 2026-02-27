Доналд Тръмп vs. Робърт де Ниро! Американският президент заплашва да депортира филмовата звезда

Американският президент Доналд Тръмп излезе с поредна гневна тирада в платформата си Truth Social, в която призова за депортиране на някои от опонентите си, съобщава "Юронюз".
Сред тях са "лунатиците" Илхан Омар и Рашида Тлайб (и двамата конгресмени от Демократическата партия и американски граждани), които подиграваха Тръмп, докато той произнасяше речта си за състоянието на Сюза в залата на Камарата на представителите, както и носителят на "Оскар" Робърт Де Ниро - след разпалената му реч преди обръщението на държавния глава.
Де Ниро - дългогодишен и пламенен критик на Тръмп, сподели прогнозата си, че Тръмп "никога няма да напусне" поста си и че от американците зависи да "се отърват от него".
"Той никога няма да напусне. Трябва да го накараме да напусне", подчерта актьорът. "Сега се шегува с национализирането на изборите. Не се шегува. Вече видяхме достатъчно".
Известният актьор - и американски гражданин - се появи и на събитие, наречено "Състоянието на блатото" в Националния пресклуб, по време на което заяви на тълпата: "Трагично е, че сега сме в страна на, от и за шепа нечестни, алчни и жестоки авторитаристи".
Де Ниро добави:"В крайна сметка се чувствам предаден от страната си. Тя не е нужно да бъде перфектна, но трябва да се върне към ценностите, които ни дадоха силата и човечността".
Тръмп не остана особено доволен и написа в социалната мрежа, че Омар и Тлайб "всъщност трябва да се качат на лодка с лудия Робърт Де Ниро - друг болен и побъркан човек със, според мен, изключително нисък коефициент на интелигентност, който няма абсолютно никаква представа какво прави или казва - някои от нещата, които са сериозно ПРЕСТЪПНИ!".
Той продължи относно Де Ниро: "Когато го гледах как се разплаква снощи, подобно на дете, осъзнах, че може би е дори по-болен от Лудата Роузи О'Донъл, която в момента е в Ирландия и се опитва да измисли как да се върне в нашите красиви Съединени щати. Единствената разлика между Де Ниро и Роузи е, че тя вероятно е малко по-умна от него".
Миналата година Тръмп заплаши да отнеме американското гражданство на актрисата и комик Роузи О'Донъл въпреки десетилетно решение на Върховния съд, което изрично забранява подобно действие от страна на правителството.
След преизбирането му О'Донъл се премести в Ирландия.
Преди обръщението на Тръмп за състоянието на Съюза, проучваанее установи, че шест от 10 американци смятат, че той е станал непостоянен с напредване на възрастта, като 61% от анкетираните (89% от демократите, 30% от републиканците и 64% от независимите) деекларират, че биха описали Тръмп като "станал непостоянен с възрастта".
Проучването показва и че повечето американци смятат, че политическото ръководство на САЩ е твърде старо, като 79% от анкетираните са съгласни с твърдението, че "избраните длъжностни лица във Вашингтон са твърде стари, за да представляват повечето американци".
Средната възраст в Сената на САЩ е 64 години, а в Камарата на представителите на САЩ - 58 години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 предлагам
Коментиран от #5, #17
18:17 27.02.2026
2 Абсурдистан
Коментиран от #15
18:20 27.02.2026
3 Да ви е.а
18:23 27.02.2026
4 Кривоверен алкаш
18:23 27.02.2026
5 Руснаков
До коментар #1 от "предлагам":Наполовина си прав..единият е кукуфелник,а другият доказано име в Холивуд...Дончо срещу него да тича пак няма да го стигне...
Коментиран от #9
18:25 27.02.2026
6 не може да бъде
Коментиран от #16
18:26 27.02.2026
7 Цвете
18:27 27.02.2026
8 пенсионер от Варна
18:28 27.02.2026
9 Да ви е.а
До коментар #5 от "Руснаков":И Епстийн се е доказал в Холивуд
18:28 27.02.2026
10 Евала на Де Ниро
18:30 27.02.2026
11 бай Даньо
18:35 27.02.2026
12 Да го
18:38 27.02.2026
13 Макробиолог
18:38 27.02.2026
14 Копейка
18:40 27.02.2026
15 А пък
До коментар #2 от "Абсурдистан":ти на петроханец, хи-хи-хи.
18:41 27.02.2026
16 бай Даньо
До коментар #6 от "не може да бъде":Ти не знаеш на кой свят си. С тоя нисък рейтинг обикновенно партията на стоящия президент губи по около 40 места в конгреса , Хари Труман някога с малко по добър рейтинг е загубил 60 места... идва цунами срещу откачените републиканци.
Коментиран от #20
18:41 27.02.2026
17 Де Ниро от любим актьор
До коментар #1 от "предлагам":се превърна в пример за жалко падение - съдбата на всеки който си дава г@з@ под наем.
Коментиран от #28
18:44 27.02.2026
18 Фейк на часа
Артистите и музикантите са имали много лоша репутация преди столетие - към тях хората са се отнасяли като към труженичкките на платената любов.
С откриването на киното филмите се използват за пропаганда, а в последните 40 години актьорите се слагат в центъра на вниманието, като незнайно защо тяхното мнение се натиква в центъра на общественото внимание.
По-елементарните хора естествено се връзват на тази манипулация.
А истината е, че актьорите са доста неинтелигентни хора - много от тях нямат дори завършено средно образование заради ниския си интелект. Например, Анжелина Жоли не успява да завърши гимназия заради психични проблеми,Том Круз напуска училище на 14-годишна възраст поради дислексия, Брад Пит успява да завърши средно училище, започва да учи журналистика но взема само един предмет и така нататък.
Вие пак им се възхищавайте на красотата и им се радвайте, но в никакъв случай не им вземайте думите насериозно.
Коментиран от #22, #24, #25
18:44 27.02.2026
19 Стара чанта
18:45 27.02.2026
20 Атина Палада
До коментар #16 от "бай Даньо":Убедена съм,че Републиканците ще имат и следващ мандат в лицето на Джей Ди Ванс.
Задкулисието ще назначи Ванс..
18:45 27.02.2026
21 малко истнски факти
18:51 27.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нормално
18:54 27.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соваж бейби
18:57 27.02.2026
28 Моряка
До коментар #17 от "Де Ниро от любим актьор":Де Ниро си мисли,че всичко е както на сцената,на ужким.Да,ама не.В живота е доста по различно.Вместо с възхищение,аз сега го гледам с презрение.И не съм само аз.
18:57 27.02.2026
29 Макробиолог
18:57 27.02.2026