Доналд Тръмп vs. Робърт де Ниро! Американският президент заплашва да депортира филмовата звезда

27 Февруари, 2026 18:15 1 502 29

Холивудската легенда, дългогодишен и пламенен критик на милиардера, сподели прогнозата си, че Тръмп никога няма да напусне поста си и че от американците зависи да се отърват от него

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американският президент Доналд Тръмп излезе с поредна гневна тирада в платформата си Truth Social, в която призова за депортиране на някои от опонентите си, съобщава "Юронюз".

Сред тях са "лунатиците" Илхан Омар и Рашида Тлайб (и двамата конгресмени от Демократическата партия и американски граждани), които подиграваха Тръмп, докато той произнасяше речта си за състоянието на Сюза в залата на Камарата на представителите, както и носителят на "Оскар" Робърт Де Ниро - след разпалената му реч преди обръщението на държавния глава.

Де Ниро - дългогодишен и пламенен критик на Тръмп, сподели прогнозата си, че Тръмп "никога няма да напусне" поста си и че от американците зависи да "се отърват от него".

"Той никога няма да напусне. Трябва да го накараме да напусне", подчерта актьорът. "Сега се шегува с национализирането на изборите. Не се шегува. Вече видяхме достатъчно".

Известният актьор - и американски гражданин - се появи и на събитие, наречено "Състоянието на блатото" в Националния пресклуб, по време на което заяви на тълпата: "Трагично е, че сега сме в страна на, от и за шепа нечестни, алчни и жестоки авторитаристи".

Де Ниро добави:"В крайна сметка се чувствам предаден от страната си. Тя не е нужно да бъде перфектна, но трябва да се върне към ценностите, които ни дадоха силата и човечността".

Тръмп не остана особено доволен и написа в социалната мрежа, че Омар и Тлайб "всъщност трябва да се качат на лодка с лудия Робърт Де Ниро - друг болен и побъркан човек със, според мен, изключително нисък коефициент на интелигентност, който няма абсолютно никаква представа какво прави или казва - някои от нещата, които са сериозно ПРЕСТЪПНИ!".

Той продължи относно Де Ниро: "Когато го гледах как се разплаква снощи, подобно на дете, осъзнах, че може би е дори по-болен от Лудата Роузи О'Донъл, която в момента е в Ирландия и се опитва да измисли как да се върне в нашите красиви Съединени щати. Единствената разлика между Де Ниро и Роузи е, че тя вероятно е малко по-умна от него".

Миналата година Тръмп заплаши да отнеме американското гражданство на актрисата и комик Роузи О'Донъл въпреки десетилетно решение на Върховния съд, което изрично забранява подобно действие от страна на правителството.

След преизбирането му О'Донъл се премести в Ирландия.

Преди обръщението на Тръмп за състоянието на Съюза, проучваанее установи, че шест от 10 американци смятат, че той е станал непостоянен с напредване на възрастта, като 61% от анкетираните (89% от демократите, 30% от републиканците и 64% от независимите) деекларират, че биха описали Тръмп като "станал непостоянен с възрастта".

Проучването показва и че повечето американци смятат, че политическото ръководство на САЩ е твърде старо, като 79% от анкетираните са съгласни с твърдението, че "избраните длъжностни лица във Вашингтон са твърде стари, за да представляват повечето американци".

Средната възраст в Сената на САЩ е 64 години, а в Камарата на представителите на САЩ - 58 години.


