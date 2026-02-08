Ефектът "Епстийн": Разследват за пране на пари бивш френски министър на културата и дъщеря му

Бившият френски министър на културата Жак Ланг и дъщеря му Каролайн са разследвани от прокурорите на страната за финансови престъпления по подозрение в пране на пари, след като бяха публикувани документи, показващи тесните връзки на семейството с Джефри Епстийн, съобщава France 24.
Френските прокурори за финансови престъпления започнаха предварително разследване срещу влиятелния бивш министър на културата и образованието Жак Ланг и дъщеря му Каролайн след публикуването на новите документи от досиетата за Епстийн.
Според прокурорите разследването се отнася до "пране на приходи от утежнени данъчни измами" поради предполагаемите финансови връзки на Ланг и дъщеря му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник.
Ланг, който е заемал редица министерски постове в предишни правителства, е под натиск да подаде оставка от настоящия си пост като шеф на Института за арабския свят в Париж, след публикувани миналата седмица документи от Министерството на правосъдието на САЩ. Те сочат, че Епстийн и Ланг са поддържали периодична кореспонденция от 2012 г. до смъртта на финансиста през 2019 г.
Френските медии съобщават, че Ланг многократно се е обръщал към Епстийн за финансиране или услуги, а името на дъщеря му се появява в документи от офшорна компания, съсобственост на която е бил американския финансист.
