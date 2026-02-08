Новини
Ефектът "Епстийн": Разследват за пране на пари бивш френски министър на културата и дъщеря му

8 Февруари, 2026 05:08, обновена 8 Февруари, 2026 04:14 1 232 15

Публикувани са документи, показващи тесните връзки на семейството на Жак Ланг със скандалния американски финансист

Ефектът "Епстийн": Разследват за пране на пари бивш френски министър на културата и дъщеря му - 1
Жак Ланг, Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Бившият френски министър на културата Жак Ланг и дъщеря му Каролайн са разследвани от прокурорите на страната за финансови престъпления по подозрение в пране на пари, след като бяха публикувани документи, показващи тесните връзки на семейството с Джефри Епстийн, съобщава France 24.

Френските прокурори за финансови престъпления започнаха предварително разследване срещу влиятелния бивш министър на културата и образованието Жак Ланг и дъщеря му Каролайн след публикуването на новите документи от досиетата за Епстийн.

Според прокурорите разследването се отнася до "пране на приходи от утежнени данъчни измами" поради предполагаемите финансови връзки на Ланг и дъщеря му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник.

Ланг, който е заемал редица министерски постове в предишни правителства, е под натиск да подаде оставка от настоящия си пост като шеф на Института за арабския свят в Париж, след публикувани миналата седмица документи от Министерството на правосъдието на САЩ. Те сочат, че Епстийн и Ланг са поддържали периодична кореспонденция от 2012 г. до смъртта на финансиста през 2019 г.

Френските медии съобщават, че Ланг многократно се е обръщал към Епстийн за финансиране или услуги, а името на дъщеря му се появява в документи от офшорна компания, съсобственост на която е бил американския финансист.


  • 1 Британския премиер Стармър

    15 3 Отговор
    също бил прдр кис

    04:19 08.02.2026

  • 2 Мхмхмх

    16 3 Отговор
    Извратеняци.

    04:19 08.02.2026

  • 3 В "Скандално" има статия

    18 3 Отговор
    как изнасилвали деца и ги яли. Сатанисти.

    04:21 08.02.2026

  • 4 И всичко

    17 3 Отговор
    това е само на повърхността. За дъвка. Важното не се изнася и е замъглено в досиетата.

    04:23 08.02.2026

  • 5 Ъъъъъъ

    22 0 Отговор
    "Разследват за пране на пари бивш френски министър на културата и дъщеря му"

    Това на снимката какво е? Министъра? Или дъщеря му? Щото може да е и двете....🤔

    04:27 08.02.2026

  • 6 Мошето Епстийн

    17 2 Отговор
    Какъв е тоя изрод на снимката, ама е нормално за либераст да изглежда така, те всички са такива отрепки.

    05:05 08.02.2026

  • 7 Чакай малко

    16 0 Отговор
    Епстийн какъв точно финансист е? Или пък клиентите му ? Абе научете се да казвате нещата с истинските му имена! Иначе е лесно да се трият коментари и мнения.

    05:06 08.02.2026

  • 8 Пустиня(к)

    10 0 Отговор
    Нащо участие кво е у тая история?

    05:08 08.02.2026

  • 9 Типични

    14 2 Отговор
    жидове. Вижте им физиономиите.3839

    Коментиран от #10

    05:11 08.02.2026

  • 10 Даа

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Типични":

    По кривите им грозни мутри си личи, че са типичните плодове на инцести, което си е характерно за хазарите - да си пазят богатствата в рода.

    05:47 08.02.2026

  • 11 много ми прилича

    13 2 Отговор
    Американски потребител написа в Twitter за случая с Епстийн:

    Американски политици изнасилват 13-годишни момичета, докато едновременно с това изнасят лекции на Иран за „правата на жените“.

    06:03 08.02.2026

  • 12 Епщайн-класата

    10 3 Отговор
    е съставена от всички западни правителства и монархии. Просто изроди!

    06:14 08.02.2026

  • 13 Механик

    11 2 Отговор
    Като му гледам увисналите уши на тоя Ланг, направо ми намирисва на обикновено, кашерно Моше.
    А където има Моше, там има пари, робия, експлоатация, извращения и каквото ти дойде на ум.

    06:18 08.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Историк

    1 0 Отговор
    Много интересно е защо навсякъде по света свързаните с Епстийн биват наказани и изхвърлени от обществения живот, а в Тръмпландия, където се е зародила тази отвратителна и гнусна дълнопробна мрежа нищо не се случва освен приказки. Отговорът е ясен- защото главният заподозрян се казва тръмп. Този огромен световен скандал неслучайно води към замислен и изпълнен перфектно от КГБ план за изработване на мрежа от зависимости в САЩ и Западна и Източна Европа. Колкото и факти да излязат за Путин и Тръмп, те няма да бъдат наказани и отстранени,защото диктаторите си имат държави, а демократичните държави отстраняват провинилите се политици. Така се отваря пътя на диктатурите, които процъфтяват чрез насилие,страх и хаос и липса на законност и правосъдие.

    12:53 08.02.2026

