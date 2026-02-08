Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Руски дронове атакуваха Одеса от морето, депутат от Радата предупреди за приближаваща финансова катастрофа
  Тема: Украйна

Руски дронове атакуваха Одеса от морето, депутат от Радата предупреди за приближаваща финансова катастрофа

8 Февруари, 2026 04:18, обновена 8 Февруари, 2026 04:27 4 300 82

  • украйна-
  • русия-
  • одеса-
  • германия-
  • мвф-
  • война

Нова анкета в Германия показва, че около 52% смятат, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Киев, ако Москва не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта

Руски дронове атакуваха Одеса от морето, депутат от Радата предупреди за приближаваща финансова катастрофа - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Взривове отекнаха в Одеса. Градът е атакуван с дронове от акваторията на Черно море, съобщи началникът на градската военна администрация в канала си в "Телеграм" Сергий Лисак в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

Около 15 дрона се движат откъм морето над всички райони на града.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23.22 часа.

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Украйна е на ръба на финансова катастрофа поради провала на програмите на Международния валутен фонд (МВФ). Това заяви депутатът на Върховната Рада, ръководителят на Финансовия комитет Данило Хетманцев, според украинското издание на Новости, цитирано от Газета и ФОКУС.

Според Хетманцец, Украйна трябва да получи общо 8,5 милиарда долара от МВФ.

"Фактът, че Украйна може да не ги получи, е реалност. Ние сме на ръба да прекъснем програмата с МВФ. Ще има финансова катастрофа, ако не изпълним тези задължения към МВФ. Ще бъде лошо за всички", каза той.

Хетманцев подчерта, че няма да има транш, ако условията на програмата не бъдат изпълнени. "Това може да доведе до прекратяване на социалните плащания през следващите месеци", предупреди той.

Повечето хора в Германия са готови да предоставят по-голяма подкрепа на Украйна в усилията ѝ да се противопостави на пълномащабното руско нашествие, показва социологическо проучване, цитирано от ДПА и БТА.

Около 52% от анкетираните заявяват, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Украйна, ако Русия не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта.

Междувременно 28% от участниците в допитването на института ИНСА смятат, че тази подкрепа трябва да включва както военна, така и финансова помощ.

Според проучването, поръчано от вестник "Билд", още 12% са на мнение, че помощта трябва да бъде под формата или на финансови средства, или на оръжия.

В същото време 35% от анкетираните заявяват, че Германия трябва да прекрати подкрепата си за Украйна, а 13% не са дали отговор.

Проучването показва също, че германците продължават да се страхуват от още по-широк военен конфликт – 54% са обезпокоени, че Русия може да нападне страна членка на НАТО като Полша или Литва. Това обаче е с около 8 процентни пункта по-малко в сравнение с допитване, проведено през септември миналата година.

Анкетата е обхванала 1002 души и е проведена на 5 и 6 февруари.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 45 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вовата е бита карта

    127 142 Отговор

    До коментар #1 от "Ние":

    Рашистите отдавна разбраха, че не могат да победят Украйна на бойното поле и затова сега тероризират цивилните украинци с тези бомбардировки по критичната инфраструктура...
    Типични варвари и ypoди.

    Коментиран от #4, #5, #8, #12

    04:32 08.02.2026

  • 4 Ми що

    54 116 Отговор

    До коментар #3 от "Вовата е бита карта":

    реват. Да я унищожават тая Русия.

    Коментиран от #75

    04:34 08.02.2026

  • 5 Урсула

    54 127 Отговор

    До коментар #3 от "Вовата е бита карта":

    Тогава няма да пращаме пари и европейски войски:))

    04:35 08.02.2026

  • 6 Хмм

    76 110 Отговор
    какви условия не са изпълнили украинците, че МВФ не им дава пари, ако това изследване в Германия е вярно излиза, че реваншизмът е обхванал повечето германци

    Коментиран от #54

    04:40 08.02.2026

  • 7 1234

    54 109 Отговор
    1 едва ли са 150хил, поне 50хил на Слънчев бряг...
    второ какво направи България за тях? Предостави ли им български поспорти? Покани ли ги да дойдат в България

    Коментиран от #21

    04:42 08.02.2026

  • 8 хехе

    73 103 Отговор

    До коментар #3 от "Вовата е бита карта":

    щото твоите любимци краварите не правят същото примери бол.

    04:43 08.02.2026

  • 9 ЗОРО

    125 163 Отговор
    Украйна е отдавна фалирала! Издържаме я ние от ЕС! Украйна виси като тежък воденичен камък на врата на европейските народи и ги тегли рязко към дъното! Немскиите и френски политици са полудели да водят война с Русия чрез Украйна. Явно не са си взели поука от историята. Ще сринат иначе хубавата идея за обединена Европа!

    Коментиран от #24, #55

    04:44 08.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Републиканец

    87 147 Отговор
    "Около 52% от анкетираните заявяват, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Украйна, ако Русия не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта."
    1. Каква е тая анкета, която използва термина "около"?
    2. Анкетираните се страхуват да не получат негативи, ако не отговорят политкоректно.

    04:46 08.02.2026

  • 12 Критична е за укрите

    101 127 Отговор

    До коментар #3 от "Вовата е бита карта":

    Не могат да произвеждат оръжия без ток и не могат да ги транспортират по ЖП-то.
    Ох, разревах се😭

    04:48 08.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 укра без ръка

    46 84 Отговор

    До коментар #10 от "Точно Така":

    Не мога да шмръкна.

    Коментиран от #69

    04:50 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Укровъзпитаник ТПК

    77 32 Отговор
    Пише се хаОс. Под моста ли ви събират, бре. Марш на фронта да побеждаваш Русия.

    04:55 08.02.2026

  • 18 Укровъзпитаник ТПК

    47 32 Отговор

    До коментар #14 от "Заглавието е пълен хаус":

    Пише се хаОс. Под моста ли ви събират, бре. Марш на фронта да побеждаваш Русия.

    04:56 08.02.2026

  • 19 рошльо

    52 5 Отговор
    Новите им анкети в Германия не пазарят с бг ИНФЛАЦИЯ, заможният на дрипавия не вярва.

    04:57 08.02.2026

  • 20 Като си куха укроспия

    39 8 Отговор

    До коментар #14 от "Заглавието е пълен хаус":

    как ще разбереш, в главата ти е хаУс.

    04:59 08.02.2026

  • 21 Украинските копейки(русофили)

    33 34 Отговор

    До коментар #7 от "1234":

    са 90% от избягалите в България и Европа.

    Коментиран от #22

    05:05 08.02.2026

  • 22 Бъркаш

    45 29 Отговор

    До коментар #21 от "Украинските копейки(русофили)":

    Тези са украински хазари, тях не ги пускат на фронта, че са им много меки китките, като нашите шорошпии.🫢🫢🫢

    Коментиран от #26

    05:11 08.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Румен Решетников

    16 34 Отговор

    До коментар #9 от "ЗОРО":

    Аз си мислех, че Рассия е започнала вайната, пък то било Франция и Германия...
    Ти да видиш...
    😀

    Коментиран от #27, #62

    05:21 08.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Копейкин Костя

    6 30 Отговор

    До коментар #22 от "Бъркаш":

    Верно?
    Викаш, тия като тебе с твърдите китки отдавна са на фронта и се бият за Матушката си, а? 😀

    Коментиран от #58

    05:24 08.02.2026

  • 27 1234

    75 4 Отговор

    До коментар #24 от "Румен Решетников":

    Войната я започнаха украинците още в края на 2014, когато забраниха руския език и обстреляха със самолет демонстрация в град Донецк. Една патка от много мислене умряла. Не мисли много.

    Коментиран от #31

    05:29 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Карго 200

    6 36 Отговор
    Депутата от Радата да не се претиснява!
    Има и ще има милиарди евро без значение на кой му се нрави и някой не.

    05:36 08.02.2026

  • 30 Малко са им фалитите явно

    37 4 Отговор
    "Нова анкета в Германия показва, че около 52% смятат, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Киев, ако Москва не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта"

    Коментиран от #37

    05:39 08.02.2026

  • 31 Румен Решетников

    4 51 Отговор

    До коментар #27 от "1234":

    Преди това Матушката ти анексира Крим и започна да изпраща военни в Донецк и Луганск, подкраждайки антиукраински вълнения! Не мисли много, останалото си го написал сам...

    Коментиран от #36, #57

    05:45 08.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Карго 200

    5 35 Отговор
    Няма ден без шок в Русия: в Уфа мъж нападна студентско общежитие по медицина с нож, ранявайки сериозно шестима студенти.

    Коментиран от #38

    05:57 08.02.2026

  • 34 Ъъъъъъъ

    49 2 Отговор
    "Анкетата е обхванала 1002 души и е проведена на 5 и 6 февруари."

    Ма разбира се, че германците умират да си дават половината си заплати и пенсии на укринците....Това не знам защо изобщо се коментира? 30-на милиона германеца ще осиновят по един украинец и панаира приключва...🤣

    "Според проучването, поръчано от вестник "Билд".."

    Колко ли пари досега е дал Юлиян Рьопке?🤣

    06:00 08.02.2026

  • 35 ЗЗД

    4 41 Отговор
    Исторически Одеса е гръцка и Българска. Повече българска земя. Какво правят тия рушняци там?

    България трябва да арестува всички българи, които наричат Одеса руска за предателство.

    Коментиран от #40, #45

    06:04 08.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Механик

    54 1 Отговор

    До коментар #30 от "Малко са им фалитите явно":

    Статията е измислена. Нищо подобно не искат германците.
    Вчера говорих по телефона с мой приятел, австриец, който е изпълнителен директор за Източна Европа на един един популярен, шведски, машиностроителен концерн.
    Та, от неговите думи аз разбрах, че всички там са безкрайно недоволни и уморени от украина, както и, че не им се дават повече никакви пари за укрите.
    Е, вярно, че той е австриец, но не вярвам в немция нещата да са по-различни.

    06:06 08.02.2026

  • 38 Ха ха ха ха

    5 39 Отговор

    До коментар #33 от "Карго 200":

    В Москва двама участници в СВО утрепали таксист после си спретнали престрелка с полицията. Единият го убили, другият го задържали.

    Зеленски и Сорос били виновни, каза еднин мургав тип по Фейса.

    06:06 08.02.2026

  • 39 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    46 3 Отговор
    Руснаците пак опраскаха урките. На Майдана скок-подскок, нема парно нема ток. Ние не сме роби, не сме роби ние! Мускаляку на гиляку, а? Ревете сега нацюги малоумни!

    Коментиран от #41

    06:24 08.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 От Рубльовка

    5 27 Отговор

    До коментар #39 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Двама руски"герои" от войната в Украйна, са влезли в престрелка с полицията в московския свръх-елитен квартал "Рубльовка".
    Свикналите на безнаказани убийства, са застреляли един полицай, след като вече са били ликвидирали таксиджията, който ги е возил.
    И двамата престъпници са били помилвани от Путин и изпратени на фронта, откъдето са се върнали, за да разказват на учениците от началните училища, какво е да си герой от СВО...
    Путин определи завърналите се от Украйна като "новия елит" на страната.
    При престрелката единият руски "герой" е бил убит, другият - задържан.

    Коментиран от #43

    06:26 08.02.2026

  • 42 Българин

    3 28 Отговор
    До кога България ще размахва това съветско знаме? Крайно време е България да развее историческо българско знаме.

    06:29 08.02.2026

  • 43 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    40 2 Отговор

    До коментар #41 от "От Рубльовка":

    Правоохранителните органи ще си свършат работата. Не е като в бандерия да ловят хора по улиците, да ги пребиват и да ги изпращат на източния фронт. 60 хиляди ловци на глави шетат из бандерия! Във Фейсбук има много филмчета, как жестоко бият хората с ритници и юмруци, докато ги товарят в бусовете. Хората викат за помощ, пищят, жените им до тях се молят и пищят и те. След две седмици ако не избягат, наказателния батальон от бандеровци ги убива. Ужас!

    Коментиран от #44, #46

    06:34 08.02.2026

  • 44 Ха ха ха ха

    4 37 Отговор

    До коментар #43 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Защо пишеш глупости. Мобилизацията в Русия е целогодишна и задължителна за всички пълнолетни. Ловят си ги. Бият си ги и си ги пращат на фронта. Там винаги е било така.
    В това отношение Руската федерация и Украйна имат общо Съветско минало и военни навици.

    Коментиран от #50, #66, #70, #82

    06:42 08.02.2026

  • 45 Републиканец

    21 2 Отговор

    До коментар #35 от "ЗЗД":

    Съдиите, прилагали ЗЗД след 9 септември 1944 година са осъдени от Народния съд на разстрел.

    Коментиран от #47, #48

    06:43 08.02.2026

  • 46 Българин

    6 40 Отговор

    До коментар #43 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Винаги съм казвал, че типчета като вас не сте русофили, а русофоби. Вие не обичате руснаците. Вие се възхищавате на сатрапа в Кремъл като Сталин, като Путин, които дори не са руснаци и са причинили смъртта на милиони руснаци. Вие не желаете мир и просперитет на редовия руснак, а някакво си "величие" на Кремълския "Шиши". Представи си сега, както обожествяваш Кремълския сатрап, така да обожествяваш нашия "Шиши" и да се радваш, какъв е успешен, как мачка и граби българите?

    Коментиран от #52, #60, #61, #67

    06:45 08.02.2026

  • 47 ЗЗД

    7 28 Отговор

    До коментар #45 от "Републиканец":

    След 1944-та България е окупирана и деконструирана. Това вече не е държава, а чужда колония и до ден днешен се управлява от предатели, които тогавашните колонизатори са назначили. Естествено са избили патриотите и истинските българи, както постъпват всички себеуважаващи се колонизатори. Така са постъпвали монголците, откакто са се събрали в орда и са нападнали Запада. Завладяват, подчиняват, избиват елита и назначават свои марионетки. Този световен ред из Евразия продължава вече почти 900 години.

    06:49 08.02.2026

  • 48 Орк

    6 7 Отговор

    До коментар #45 от "Републиканец":

    Пак лъжеш, сукин сын.

    06:52 08.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    32 4 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха ха ха":

    Филмчетата във Фейсбук за насилствена мобилизация са за Украйна. От руска страна в Украйна няма срочно служещи. Само контрактници над 25 години. Всяка жертва и от двете страни на фронта е почернена майка, но украинските майки също бяха на Майдана и носеха камъни с които нацистите убиваха момчетата от органите на реда.
    Владимир Владимирович е много мек с цивилното население, защото ги смята за братски народ. Наистина още първия месец от изпращането на фронта, половината украинци се предават или са застреляни от заградителните отряди при опит да се предадат. Насила войник не се става. Отношението към пленниците закарани насила на фронта от руска страна е много добро. Лекуват ги, дават им дрехи, подслон и телефон да се свържат с близките си.
    За разлика от руснаците, украинските са истински зверове! Вадят органи, ампутират без нужда крайници, за да им вземат сухожилията, скопяват. Зверове! Фашисти!

    06:58 08.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ГРЪКА АЛИ

    14 2 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Вие сте екскремент господине!

    07:02 08.02.2026

  • 53 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    25 4 Отговор
    Бял байрак и работа в строителството. Възстановяване на Украйна и няма да има финансова катастрофа. Работа има поне за 10 години и Путин плаща на строителите хубави пари.

    07:18 08.02.2026

  • 54 Европеец

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    МВФ-Кристалина Георгиева им каза и показа как да р-р -р-ракат...

    07:35 08.02.2026

  • 55 Европеец

    20 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЗОРО":

    Напълно съм съгласен с коментара ти.... Воденечен камък, който ще удави Европа...

    07:37 08.02.2026

  • 56 Изфабрикуваш "правилна анкета"

    21 2 Отговор
    и после прибираш и последните пари на народа си, за златни тоалетни в Украйна и проценти за себе си:

    "Нова анкета в Германия показва, че около 52% смятат, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Киев, ако Москва не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта"

    А в анкетата питали ли са какво ще се прави ако Зеленски и Коалицията на Мераклиите, не са готови да се съгласят на прекратяване на конфликта? А и в Истанбул през 2022 кой забрани на Зеленски, да се съгласи на прекратяване на конфликта? Дори не ставаше дума тогава, за територии!

    07:41 08.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Абе, важното е

    16 1 Отговор

    До коментар #26 от "Копейкин Костя":

    контраступа да върви...

    07:50 08.02.2026

  • 59 Копiйка

    14 4 Отговор
    Перемогвате ли, копiйки, докъде стигна контраступа?

    07:51 08.02.2026

  • 60 Ние се възхищаваме само от

    18 2 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Златната тоалетна на Зеленски!

    07:52 08.02.2026

  • 61 Нашмъркания зеленчук и той не е

    16 3 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    украинец, а мазно еврейче.

    07:54 08.02.2026

  • 62 Стара и изтъркана ти е опорката

    17 3 Отговор

    До коментар #24 от "Румен Решетников":

    и не минава вече!
    За 4 години повечето хора по света имаха време да се поразровят и се информират вече, защо и как започна всичко! Дори и за Истанбулското научиха!

    07:55 08.02.2026

  • 63 Ха ха ха ха

    18 1 Отговор
    И нека дебилагитацията започне сега! Няма такива дивотии в Германистан. Престанете да мамите хората.

    08:08 08.02.2026

  • 64 Ъхъ!!!

    17 1 Отговор
    Урсулиански агит митове и легенди.

    08:09 08.02.2026

  • 65 Ъ?!!!

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гогата":

    Тъй де! Той Вовата ти е виновен за напълненияпамперс! Тюйиии, ни гу й срам!

    08:15 08.02.2026

  • 66 Ха ха ха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха ха ха":

    Хейдибилс0р0с0иден две смислени приказки на кръст не можеш да рекнеш, но се сещаш да крадеш никове.

    08:26 08.02.2026

  • 67 Ха ха ха ха

    7 4 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    ВиеБалхарите не може да сте българи и да се изоквате от името на Българите. Бърже беги да цаливаш кунките на господарите си и други анатомии, в което сте ненадминати.

    Коментиран от #76

    08:37 08.02.2026

  • 68 Чакай сега

    11 2 Отговор
    Нали на руснаците им бяха съсипали целия флот?

    08:53 08.02.2026

  • 69 Лука

    3 12 Отговор

    До коментар #15 от "укра без ръка":

    Рашистите вън, от БГ сайтове !

    Коментиран от #72, #73

    09:00 08.02.2026

  • 70 Красимир

    11 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха ха ха":

    Не пиши глупости. Живея около Москва от 30 години и два дена в седмицата ходя на работа в Москва. Такова не съм виждал НИКОГА. Не бъркай Украйна и Русия.

    Коментиран от #79

    09:08 08.02.2026

  • 71 Джамбаза

    9 1 Отговор
    Анкетата е обхванала 1002 души
    Общо 194%!
    Няма как да е истина!

    09:11 08.02.2026

  • 72 стоян георгиев

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Лука":

    Имбецилите като теб вън от планетата Земя.

    09:15 08.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 АБВ

    13 1 Отговор
    Просто е чудесно, че ни беше напомнено за броя на българите в района на Одеса. Тъкмо го бях позабравил.
    А новината за дроновете е фейк. "Старлинк" нали бе изключен за руснаците и те бяха напълно парализирани според водещите англосаксонски медии ?!
    Какви дронове и какви ракети, бе ?! Само лопати и перални хвърчат !

    09:26 08.02.2026

  • 75 АБВ

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ми що":

    "Ми що
    До коментар 3 от "Вовата е бита карта":
    реват. Да я унищожават тая Русия. "

    Ама не могат. Поне засега не им се отдава. В бъдеще - още по-малко.
    Мъко, мъко англосаксонска !

    09:28 08.02.2026

  • 76 Лука

    2 8 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ха ха ха":

    Срам ме е от такъв език !

    09:29 08.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 1 Отговор
    Остайте тия евтини клишета ,ами кажете пуснаха ли някаква читава храна по блатните гастрономи,че просияните са измъчиха да кусат само трева и мусори????!!😂😂😂

    11:52 08.02.2026

  • 79 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Красимир":

    Живееш в някой коптор около сливенска махала!

    Коментиран от #81

    11:56 08.02.2026

  • 80 БАН

    1 0 Отговор
    Със съжаление остановихме,че в България има примитивни елементи наричани от обществото блатофили,който са потресаващо малоумни,25 индивида от тях са по глупави и от 6 месечна немска овчарка,и тези съслици имат право на глас??!!

    11:59 08.02.2026

  • 81 а па..

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Тоо урселец се кефи че поне още една петилетка ще куша от жлътото във weцето на пеефтьски0

    12:01 08.02.2026

  • 82 Дивуй

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха ха ха":

    Ти си просто неандерталец .Живееш в свое време и фантазии.Това което пласираш е развалена стока.Няма кой да купи.Кого ще излъжеш освен няколко май@@@и като теб

    13:04 08.02.2026

