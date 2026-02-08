Руски дронове атакуваха Одеса от морето, депутат от Радата предупреди за приближаваща финансова катастрофа

Взривове отекнаха в Одеса. Градът е атакуван с дронове от акваторията на Черно море, съобщи началникът на градската военна администрация в канала си в "Телеграм" Сергий Лисак в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.
Около 15 дрона се движат откъм морето над всички райони на града.
Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23.22 часа.
Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежища.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Украйна е на ръба на финансова катастрофа поради провала на програмите на Международния валутен фонд (МВФ). Това заяви депутатът на Върховната Рада, ръководителят на Финансовия комитет Данило Хетманцев, според украинското издание на Новости, цитирано от Газета и ФОКУС.
Според Хетманцец, Украйна трябва да получи общо 8,5 милиарда долара от МВФ.
"Фактът, че Украйна може да не ги получи, е реалност. Ние сме на ръба да прекъснем програмата с МВФ. Ще има финансова катастрофа, ако не изпълним тези задължения към МВФ. Ще бъде лошо за всички", каза той.
Хетманцев подчерта, че няма да има транш, ако условията на програмата не бъдат изпълнени. "Това може да доведе до прекратяване на социалните плащания през следващите месеци", предупреди той.
Повечето хора в Германия са готови да предоставят по-голяма подкрепа на Украйна в усилията ѝ да се противопостави на пълномащабното руско нашествие, показва социологическо проучване, цитирано от ДПА и БТА.
Около 52% от анкетираните заявяват, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Украйна, ако Русия не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта.
Междувременно 28% от участниците в допитването на института ИНСА смятат, че тази подкрепа трябва да включва както военна, така и финансова помощ.
Според проучването, поръчано от вестник "Билд", още 12% са на мнение, че помощта трябва да бъде под формата или на финансови средства, или на оръжия.
В същото време 35% от анкетираните заявяват, че Германия трябва да прекрати подкрепата си за Украйна, а 13% не са дали отговор.
Проучването показва също, че германците продължават да се страхуват от още по-широк военен конфликт – 54% са обезпокоени, че Русия може да нападне страна членка на НАТО като Полша или Литва. Това обаче е с около 8 процентни пункта по-малко в сравнение с допитване, проведено през септември миналата година.
Анкетата е обхванала 1002 души и е проведена на 5 и 6 февруари.
3 Вовата е бита карта
До коментар #1 от "Ние":Рашистите отдавна разбраха, че не могат да победят Украйна на бойното поле и затова сега тероризират цивилните украинци с тези бомбардировки по критичната инфраструктура...
Типични варвари и ypoди.
Коментиран от #4, #5, #8, #12
04:32 08.02.2026
4 Ми що
До коментар #3 от "Вовата е бита карта":реват. Да я унищожават тая Русия.
Коментиран от #75
04:34 08.02.2026
5 Урсула
До коментар #3 от "Вовата е бита карта":Тогава няма да пращаме пари и европейски войски:))
04:35 08.02.2026
6 Хмм
Коментиран от #54
04:40 08.02.2026
7 1234
второ какво направи България за тях? Предостави ли им български поспорти? Покани ли ги да дойдат в България
Коментиран от #21
04:42 08.02.2026
8 хехе
До коментар #3 от "Вовата е бита карта":щото твоите любимци краварите не правят същото примери бол.
04:43 08.02.2026
9 ЗОРО
Коментиран от #24, #55
04:44 08.02.2026
11 Републиканец
1. Каква е тая анкета, която използва термина "около"?
2. Анкетираните се страхуват да не получат негативи, ако не отговорят политкоректно.
04:46 08.02.2026
12 Критична е за укрите
До коментар #3 от "Вовата е бита карта":Не могат да произвеждат оръжия без ток и не могат да ги транспортират по ЖП-то.
Ох, разревах се😭
04:48 08.02.2026
15 укра без ръка
До коментар #10 от "Точно Така":Не мога да шмръкна.
Коментиран от #69
04:50 08.02.2026
17 Укровъзпитаник ТПК
04:55 08.02.2026
18 Укровъзпитаник ТПК
До коментар #14 от "Заглавието е пълен хаус":Пише се хаОс. Под моста ли ви събират, бре. Марш на фронта да побеждаваш Русия.
04:56 08.02.2026
19 рошльо
04:57 08.02.2026
20 Като си куха укроспия
До коментар #14 от "Заглавието е пълен хаус":как ще разбереш, в главата ти е хаУс.
04:59 08.02.2026
21 Украинските копейки(русофили)
До коментар #7 от "1234":са 90% от избягалите в България и Европа.
Коментиран от #22
05:05 08.02.2026
22 Бъркаш
До коментар #21 от "Украинските копейки(русофили)":Тези са украински хазари, тях не ги пускат на фронта, че са им много меки китките, като нашите шорошпии.🫢🫢🫢
Коментиран от #26
05:11 08.02.2026
24 Румен Решетников
До коментар #9 от "ЗОРО":Аз си мислех, че Рассия е започнала вайната, пък то било Франция и Германия...
Ти да видиш...
😀
Коментиран от #27, #62
05:21 08.02.2026
26 Копейкин Костя
До коментар #22 от "Бъркаш":Верно?
Викаш, тия като тебе с твърдите китки отдавна са на фронта и се бият за Матушката си, а? 😀
Коментиран от #58
05:24 08.02.2026
27 1234
До коментар #24 от "Румен Решетников":Войната я започнаха украинците още в края на 2014, когато забраниха руския език и обстреляха със самолет демонстрация в град Донецк. Една патка от много мислене умряла. Не мисли много.
Коментиран от #31
05:29 08.02.2026
29 Карго 200
Има и ще има милиарди евро без значение на кой му се нрави и някой не.
05:36 08.02.2026
30 Малко са им фалитите явно
Коментиран от #37
05:39 08.02.2026
31 Румен Решетников
До коментар #27 от "1234":Преди това Матушката ти анексира Крим и започна да изпраща военни в Донецк и Луганск, подкраждайки антиукраински вълнения! Не мисли много, останалото си го написал сам...
Коментиран от #36, #57
05:45 08.02.2026
33 Карго 200
Коментиран от #38
05:57 08.02.2026
34 Ъъъъъъъ
Ма разбира се, че германците умират да си дават половината си заплати и пенсии на укринците....Това не знам защо изобщо се коментира? 30-на милиона германеца ще осиновят по един украинец и панаира приключва...🤣
"Според проучването, поръчано от вестник "Билд".."
Колко ли пари досега е дал Юлиян Рьопке?🤣
06:00 08.02.2026
35 ЗЗД
България трябва да арестува всички българи, които наричат Одеса руска за предателство.
Коментиран от #40, #45
06:04 08.02.2026
37 Механик
До коментар #30 от "Малко са им фалитите явно":Статията е измислена. Нищо подобно не искат германците.
Вчера говорих по телефона с мой приятел, австриец, който е изпълнителен директор за Източна Европа на един един популярен, шведски, машиностроителен концерн.
Та, от неговите думи аз разбрах, че всички там са безкрайно недоволни и уморени от украина, както и, че не им се дават повече никакви пари за укрите.
Е, вярно, че той е австриец, но не вярвам в немция нещата да са по-различни.
06:06 08.02.2026
38 Ха ха ха ха
До коментар #33 от "Карго 200":В Москва двама участници в СВО утрепали таксист после си спретнали престрелка с полицията. Единият го убили, другият го задържали.
Зеленски и Сорос били виновни, каза еднин мургав тип по Фейса.
06:06 08.02.2026
39 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #41
06:24 08.02.2026
41 От Рубльовка
До коментар #39 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Двама руски"герои" от войната в Украйна, са влезли в престрелка с полицията в московския свръх-елитен квартал "Рубльовка".
Свикналите на безнаказани убийства, са застреляли един полицай, след като вече са били ликвидирали таксиджията, който ги е возил.
И двамата престъпници са били помилвани от Путин и изпратени на фронта, откъдето са се върнали, за да разказват на учениците от началните училища, какво е да си герой от СВО...
Путин определи завърналите се от Украйна като "новия елит" на страната.
При престрелката единият руски "герой" е бил убит, другият - задържан.
Коментиран от #43
06:26 08.02.2026
42 Българин
06:29 08.02.2026
43 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #41 от "От Рубльовка":Правоохранителните органи ще си свършат работата. Не е като в бандерия да ловят хора по улиците, да ги пребиват и да ги изпращат на източния фронт. 60 хиляди ловци на глави шетат из бандерия! Във Фейсбук има много филмчета, как жестоко бият хората с ритници и юмруци, докато ги товарят в бусовете. Хората викат за помощ, пищят, жените им до тях се молят и пищят и те. След две седмици ако не избягат, наказателния батальон от бандеровци ги убива. Ужас!
Коментиран от #44, #46
06:34 08.02.2026
44 Ха ха ха ха
До коментар #43 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Защо пишеш глупости. Мобилизацията в Русия е целогодишна и задължителна за всички пълнолетни. Ловят си ги. Бият си ги и си ги пращат на фронта. Там винаги е било така.
В това отношение Руската федерация и Украйна имат общо Съветско минало и военни навици.
Коментиран от #50, #66, #70, #82
06:42 08.02.2026
45 Републиканец
До коментар #35 от "ЗЗД":Съдиите, прилагали ЗЗД след 9 септември 1944 година са осъдени от Народния съд на разстрел.
Коментиран от #47, #48
06:43 08.02.2026
46 Българин
До коментар #43 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Винаги съм казвал, че типчета като вас не сте русофили, а русофоби. Вие не обичате руснаците. Вие се възхищавате на сатрапа в Кремъл като Сталин, като Путин, които дори не са руснаци и са причинили смъртта на милиони руснаци. Вие не желаете мир и просперитет на редовия руснак, а някакво си "величие" на Кремълския "Шиши". Представи си сега, както обожествяваш Кремълския сатрап, така да обожествяваш нашия "Шиши" и да се радваш, какъв е успешен, как мачка и граби българите?
Коментиран от #52, #60, #61, #67
06:45 08.02.2026
47 ЗЗД
До коментар #45 от "Републиканец":След 1944-та България е окупирана и деконструирана. Това вече не е държава, а чужда колония и до ден днешен се управлява от предатели, които тогавашните колонизатори са назначили. Естествено са избили патриотите и истинските българи, както постъпват всички себеуважаващи се колонизатори. Така са постъпвали монголците, откакто са се събрали в орда и са нападнали Запада. Завладяват, подчиняват, избиват елита и назначават свои марионетки. Този световен ред из Евразия продължава вече почти 900 години.
06:49 08.02.2026
48 Орк
До коментар #45 от "Републиканец":Пак лъжеш, сукин сын.
06:52 08.02.2026
50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #44 от "Ха ха ха ха":Филмчетата във Фейсбук за насилствена мобилизация са за Украйна. От руска страна в Украйна няма срочно служещи. Само контрактници над 25 години. Всяка жертва и от двете страни на фронта е почернена майка, но украинските майки също бяха на Майдана и носеха камъни с които нацистите убиваха момчетата от органите на реда.
Владимир Владимирович е много мек с цивилното население, защото ги смята за братски народ. Наистина още първия месец от изпращането на фронта, половината украинци се предават или са застреляни от заградителните отряди при опит да се предадат. Насила войник не се става. Отношението към пленниците закарани насила на фронта от руска страна е много добро. Лекуват ги, дават им дрехи, подслон и телефон да се свържат с близките си.
За разлика от руснаците, украинските са истински зверове! Вадят органи, ампутират без нужда крайници, за да им вземат сухожилията, скопяват. Зверове! Фашисти!
06:58 08.02.2026
52 ГРЪКА АЛИ
До коментар #46 от "Българин":Вие сте екскремент господине!
07:02 08.02.2026
53 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
07:18 08.02.2026
54 Европеец
До коментар #6 от "Хмм":МВФ-Кристалина Георгиева им каза и показа как да р-р -р-ракат...
07:35 08.02.2026
55 Европеец
До коментар #9 от "ЗОРО":Напълно съм съгласен с коментара ти.... Воденечен камък, който ще удави Европа...
07:37 08.02.2026
56 Изфабрикуваш "правилна анкета"
"Нова анкета в Германия показва, че около 52% смятат, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Киев, ако Москва не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта"
А в анкетата питали ли са какво ще се прави ако Зеленски и Коалицията на Мераклиите, не са готови да се съгласят на прекратяване на конфликта? А и в Истанбул през 2022 кой забрани на Зеленски, да се съгласи на прекратяване на конфликта? Дори не ставаше дума тогава, за територии!
07:41 08.02.2026
58 Абе, важното е
До коментар #26 от "Копейкин Костя":контраступа да върви...
07:50 08.02.2026
59 Копiйка
07:51 08.02.2026
60 Ние се възхищаваме само от
До коментар #46 от "Българин":Златната тоалетна на Зеленски!
07:52 08.02.2026
61 Нашмъркания зеленчук и той не е
До коментар #46 от "Българин":украинец, а мазно еврейче.
07:54 08.02.2026
62 Стара и изтъркана ти е опорката
До коментар #24 от "Румен Решетников":и не минава вече!
За 4 години повечето хора по света имаха време да се поразровят и се информират вече, защо и как започна всичко! Дори и за Истанбулското научиха!
07:55 08.02.2026
63 Ха ха ха ха
08:08 08.02.2026
64 Ъхъ!!!
08:09 08.02.2026
65 Ъ?!!!
До коментар #16 от "Гогата":Тъй де! Той Вовата ти е виновен за напълненияпамперс! Тюйиии, ни гу й срам!
08:15 08.02.2026
66 Ха ха ха ха
До коментар #44 от "Ха ха ха ха":Хейдибилс0р0с0иден две смислени приказки на кръст не можеш да рекнеш, но се сещаш да крадеш никове.
08:26 08.02.2026
67 Ха ха ха ха
До коментар #46 от "Българин":ВиеБалхарите не може да сте българи и да се изоквате от името на Българите. Бърже беги да цаливаш кунките на господарите си и други анатомии, в което сте ненадминати.
Коментиран от #76
08:37 08.02.2026
68 Чакай сега
08:53 08.02.2026
69 Лука
До коментар #15 от "укра без ръка":Рашистите вън, от БГ сайтове !
Коментиран от #72, #73
09:00 08.02.2026
70 Красимир
До коментар #44 от "Ха ха ха ха":Не пиши глупости. Живея около Москва от 30 години и два дена в седмицата ходя на работа в Москва. Такова не съм виждал НИКОГА. Не бъркай Украйна и Русия.
Коментиран от #79
09:08 08.02.2026
71 Джамбаза
Общо 194%!
Няма как да е истина!
09:11 08.02.2026
72 стоян георгиев
До коментар #69 от "Лука":Имбецилите като теб вън от планетата Земя.
09:15 08.02.2026
74 АБВ
А новината за дроновете е фейк. "Старлинк" нали бе изключен за руснаците и те бяха напълно парализирани според водещите англосаксонски медии ?!
Какви дронове и какви ракети, бе ?! Само лопати и перални хвърчат !
09:26 08.02.2026
75 АБВ
До коментар #4 от "Ми що":"Ми що
До коментар 3 от "Вовата е бита карта":
реват. Да я унищожават тая Русия. "
Ама не могат. Поне засега не им се отдава. В бъдеще - още по-малко.
Мъко, мъко англосаксонска !
09:28 08.02.2026
76 Лука
До коментар #67 от "Ха ха ха ха":Срам ме е от такъв език !
09:29 08.02.2026
78 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
11:52 08.02.2026
79 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #70 от "Красимир":Живееш в някой коптор около сливенска махала!
Коментиран от #81
11:56 08.02.2026
80 БАН
11:59 08.02.2026
81 а па..
До коментар #79 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Тоо урселец се кефи че поне още една петилетка ще куша от жлътото във weцето на пеефтьски0
12:01 08.02.2026
82 Дивуй
До коментар #44 от "Ха ха ха ха":Ти си просто неандерталец .Живееш в свое време и фантазии.Това което пласираш е развалена стока.Няма кой да купи.Кого ще излъжеш освен няколко май@@@и като теб
13:04 08.02.2026