Паравоенни убиха с дрон най-малко 24 души в Централен Судан

Атака с дрон, извършена от паравоенна групировка, отне живота на най-малко 24 души в Централен Судан, предаде Асошиейтед прес. При атаката е било поразено превозно средство, превозващо разселени семейства. Сред жертвите има 8 деца, сред които и две бебета, съобщи лекарска организация.

Нападението беше извършено ден след като конвой с хуманитарна помощ на Световната продоволствена програма беше взет на прицел.

Според "Лекарската мрежа на Судан", която следи продължаващата война в страната, атаката, извършена от паравоенните от "Силите за бърза подкрепа", е станала близо до град Рахад в провинция Северен Кордофан. Превозното средство е транспортирало разселени хора, избягали от боевете в района Дубейкер, се казва в изявлението на организацията.

Няколко други души са били ранени и откарани за лечение в Рахад, град, който подобно на много други райони в Кордофан, отчита сериозен недостиг на медицински консумативи, се посочва още в изявлението.

Лекарската организация призова международната общност и правозащитните организации „да предприемат незабавни действия за защита на цивилното население в Судан и да потърсят пряка отговорност от ръководството на "Силите за бърза подкрепа" за тези нарушения“.

Судан е в хаос от април 2023 г., когато борбата за власт между армията и паравоенните прерасна в открити бойни действия в столицата Хартум и други части на страната, оставяйки след себе си десетки хиляди загинали и милиони разселени.

Най-малко 51 души са били отвлечени, а 3 души са били убити в рамките на три дни при нападения срещу четири населени места в южната част на щата Кадуна, в Северна Нигерия, предадоха световните агенции.

Районът е с преобладаващо християнско население и там през януари бяха отвлечени над 180 души след атаки срещу три църкви.

Поредица от масови отвличания в края на 2025 г. привлече вниманието към тревожната ситуация със сигурността в най-многолюдната държава в Африка. В отговор нигерийският президент Бола Тинубу обяви извънредно положение и започна набирането на военни и полицаи с цел борба с несигурността, която разяжда страната.

През последните месеци САЩ разкритикуваха неспособността на Нигерия да овладее насилието. Американският президент Доналд Тръмп осъди предполагаемото преследване на християните в африканската страна, въпреки че убийствата, извършвани от джихадистки групировки и криминални банди, засягат както християни, така и мюсюлмани без разлика в страната.

На 18 януари в района на Каджуру 183 богомолци бяха отвлечени от въоръжени банди в три църкви по време на неделна служба. От тях 89 бяха освободени в петък, а останалите - няколко дни по-рано.