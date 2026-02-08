"Те не бяха купчина боклуци" - Братислава обяви за грешка прехвърлянето на словашките изтребители МиГ-29 на Киев

Словашкият президент Петер Пелегрини нарече "грешка" прехвърлянето на изтребители МиГ-29 на Украйна след 24 февруари 2022 г.
„Все още смятам за грешка, че Словакия се отърва от своите МиГ-ове, които по това време нямаха заместник“, написа президентът на страната на страницата си във Facebook.
„Отхвърлям твърденията на тогавашната коалиция, че МиГ-29 са просто купчина боклуци. Ако това беше вярно, нито един от тях нямаше да може да прелети от Словакия до Украйна. Дори като министър-председател имах възможността лично да летя с МиГ-29 и самолетът беше в състояние да изпълни всичките си задачи.“
Настоящото словашко правителство смята, според изявления на негови представители и на самия министър-председател Роберт Фицо, че безплатният трансфер на военна техника на Украйна, извършен от бившия кабинет, съставен от представители на либерални партии, е навредил на сигурността на Словакия, оставяйки републиката без ефективни системи за противовъздушна отбрана.
След трансфера на изтребители МиГ-29 на Украйна от предишното правителство, въздушното пространство на Словакия в момента се охранява от военновъздушните сили на Унгария, Полша и Чехия. Словакия планира да поеме отново отговорността за сигурността на своето небе в средата на 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
Коментиран от #7, #34
06:48 08.02.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #103
06:49 08.02.2026
3 Наблюдател
"Подлоги, предатели, Киряк Стефчовци и продажни марионетки от цял свят, заповедите се изпълняват безропотно!"
06:49 08.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Копейкин Костя
По-добри от 50-годишните Москвич-29- нету! 😀
Коментиран от #8, #73
06:50 08.02.2026
6 Смърфиета
06:50 08.02.2026
7 Смърфиета
До коментар #1 от "Мурка":Мараба и зиг хайл!
Коментиран от #9
06:52 08.02.2026
8 Мурка
До коментар #5 от "Копейкин Костя":броня Москвич 10 еуро ---броня бентли 4000 паунда пфу ти да я плащаш
Коментиран от #15
06:55 08.02.2026
9 Мурка
До коментар #7 от "Смърфиета":БОНДЖОРНО
06:56 08.02.2026
10 А нима не е грешка,
06:57 08.02.2026
11 дядото
Коментиран от #17
06:59 08.02.2026
12 Румен Решетников
През 2026-та Словакия ще притежава Москвич-30, безаналогови!
06:59 08.02.2026
13 Квартал 95
06:59 08.02.2026
14 Владимир Путин, президент
Мо кой ще напада бедна Словакия, която дори не се сещам къде се намира ??? Качете тоя тиквeник на пoeздa и да заминава в Украйната се вози на МиГ-четата. Палячо.
Коментиран от #21, #60
07:04 08.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не говори
До коментар #15 от "Копейкин Костя":за себе си
Коментиран от #19
07:05 08.02.2026
17 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #11 от "дядото":Същото става с нашите атомни реактори. Четири спряхме от експлоатация, а два сме на път да подарим на САЩ, за да купим непроизведени още американски.
07:08 08.02.2026
18 Мурка
До коментар #15 от "Копейкин Костя":РЕАЛНОСТ и МЕЧТИ
07:08 08.02.2026
19 Копейкин Костя
До коментар #16 от "Не говори":Явно си скаран с граматиката, щом не знаеш как се говори в първо лице, единствено число.
Явно си от натурализираните крепостни...
Коментиран от #20
07:09 08.02.2026
20 Не ва
До коментар #19 от "Копейкин Костя":от натурализираните индианци съм, ва.
Коментиран от #30
07:11 08.02.2026
21 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":"бедна Словакия???"
Словакия произвежда един милион автомобила годишно. Колко автомобила произвежда България?
Коментиран от #22, #28, #40
07:13 08.02.2026
22 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":А сколько автомашини, лади произвежда "великая" Рассия ? Cкажите таварищ ? 😁
Коментиран от #26, #38
07:17 08.02.2026
23 Фицо
07:19 08.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Никой
07:20 08.02.2026
26 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":А колко автомобила произвежда великая Крайна?
07:21 08.02.2026
27 Свободен
Още си играят на войници, ама не в пясъчника, а в интернет!🙂
Коментиран от #32
07:24 08.02.2026
28 Смърфиета
До коментар #21 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Кажи ми една марка словащки автомобили.
Коментиран от #35
07:24 08.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Копейкин Костя
До коментар #20 от "Не ва":Вячеслав, дорогой, защо се отказваш от Родината си?
07:26 08.02.2026
31 Георги
Коментиран от #59
07:28 08.02.2026
32 Сър Артър Харис
До коментар #27 от "Свободен":Предпочитам красивите бомбардировачи Боинг, посетили София през ВСВ. Наистина са прекрасни. Когато летят 1000 самолета всичко се тресе и се вдигат пламъци от градовете като смерч!
Унищожиха германските градове и донесоха победата на крилете си! Владимир Владимирович да се учи от историята как се воюва.
Коментиран от #89
07:29 08.02.2026
33 Боруна Лом
07:30 08.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #28 от "Смърфиета":В момента в Словакия работят четири фабрики за леки автомобили: Volkswagen Slovakia в Братислава, PSA Peugeot Citroën в Търнава, Kia Motors в Жилина и Jaguar Land Rover в Нитра. Има и много други доставчици.
Общо произвеждат около милион автомобила годишно.
Коментиран от #46
07:36 08.02.2026
36 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #41, #42
07:40 08.02.2026
37 факуса
07:50 08.02.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":Хората които имат акъл, ( ти не си от тех) пишет в нета " Сколько автомобилей произведено в России в 2025 г " И получават- "750 хил. "
Това е при население 150 млн и около 50 млн общ пазар с бившите републики.
Коментиран от #47
07:59 08.02.2026
39 оня с коня
Коментиран от #67
08:00 08.02.2026
40 Защото
До коментар #21 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Когато Западът построи в Словакия заводи да произвеждат - такива като тебе викате "Словакия произвежда 1 милион автомобили".
Когато Западът иска да построи в България - такива като тебе викате "Поробват ни! Искат да им робуваме!".
Коментиран от #44
08:00 08.02.2026
41 Механик
До коментар #36 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #50
08:02 08.02.2026
42 Малки разлики
До коментар #36 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Кокато в България искаха да построят завод за автомобили. Жан Виденов направи всичко възможно да не стане това.
Словакия въведе еврото през 2009-та. А не през 2026-та.
Коментиран от #57
08:02 08.02.2026
43 Ирак 1991-ва
08:03 08.02.2026
44 Демократ
До коментар #40 от "Защото":Руснаците и русофилите да се считат за иzроди!
08:03 08.02.2026
45 всички се надахте да гепите милиарди
Коментиран от #49
08:04 08.02.2026
46 Ха ха ха ха
До коментар #35 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":В София сигурно има най-малко 100 фирми, които пишат софтуера и разработват хардуера на тия словашки автомобили. Високи заплати - без да се потят хиляди човеци.
Коментиран от #72, #95
08:08 08.02.2026
47 Колективен руски крепостен
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #58
08:10 08.02.2026
48 Уса
Коментиран от #51
08:11 08.02.2026
49 Дойче Веле
До коментар #45 от "всички се надахте да гепите милиарди":САЩ не са давали оръжия на Германия. Даваха им само бомби... разрушиха я. След войната я възстановиха. Дадоха на германците бъдеще и Германия имаше Сименс, Даймлер, Фолксваген, БАСФ и какво ли още не не - държава мечта. Виж от другия край имаше руснаци - те произведоха Трабант и Роботрон, а в днешно време произвеждат неонацисти като Алтернатива за Германия.
Коментиран от #52
08:11 08.02.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Механик":Руснаците, са една от петте нации на планетата, които произвнждат реактивни двигатели
Руснаците са втори в света по производство на атомни АЕЦ
Руснаците са втори света по износ на оръжейни системи.
Руснаците са първа та нация в космоса. А ти си обикновен БОТ
Коментиран от #53, #55, #56
08:12 08.02.2026
51 Ха ха ха ха
До коментар #48 от "Уса":Американците не купуват и не са купували руски калашници, а румънски и даже предпочитат българските. А тия калашници не са бойни, така че не ми говори глупости.
Коментиран от #54
08:12 08.02.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Дойче Веле":Дойче Велле-" истината", хахахах
08:13 08.02.2026
53 КАКВИ РУСНАЦИ
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ТОВА Е СССР - 15 РЕСПУБЛИКИ 200 НАРОДА
Днешна Русия една ютия, един телевизор, дори автомобил не произвежда и пирони не произвеждали дори.
А тия СССРски технологии ги откраднаха евреите и им ги дадоха. Ракетите са им правени от германски инженери хитлеристи.
Коментиран от #62, #65
08:14 08.02.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Ха ха ха ха":Става впрочем за времето на Виетнамската война бе елементарно, хахах. Нищо не знаете и не четете
08:15 08.02.2026
55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #61
08:15 08.02.2026
56 Колективен руски крепостен
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да отварям ли водката?
Коментиран от #70
08:16 08.02.2026
57 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #42 от "Малки разлики":Айде сега мен ще изкараш виновен. Аз не съм бил министър. А Жан беше една година на власт. Още живее в панелка човека. Само той не стана милионер, а все него изкарват виновен. Като няма какво друго, пържел кюфтета! Други си купиха ресторанти и хотели, а Жан си пържел кюфтета! Аз си изчистих спестяванията, но почти всички в България пострадаха от "шоковата терапия" на СДС. СДС открадна парите на българите, а не Жан Виденов. И да. Не съм бил член на БКП и БСП. Скачах като всички и дълбоко съжалявам.
Коментиран от #71, #79
08:16 08.02.2026
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "Колективен руски крепостен":Защо то сте на " Втора " Скорост в ЕС.
ЕС за бедните.
08:16 08.02.2026
59 Айде бе
До коментар #31 от "Георги":Аз искам референдум "ЗАБРАНА НА РУСОФИЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ"
Коментиран от #66
08:18 08.02.2026
60 Абе знаеш ли
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":дали бандерите няма да обърнат посоката, като пресъхне кранчето? А и са му го насъбрали на Фицо и словаците!
08:18 08.02.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":В Москва има български магазин , заведение и на всеки избори в България, в Москва откриват 2 избирателни участъка. Мисли колко сме в Москва.
Коментиран от #83
08:19 08.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Не са били купчина боклуци,
08:21 08.02.2026
64 Жан Бойко
08:21 08.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Георги
До коментар #59 от "Айде бе":не може, не си узрял за да гласуваш на референдум. Ще търпиш каквото ти натресат.
08:23 08.02.2026
67 Боруна Лом
До коментар #39 от "оня с коня":КЪДЕ СА КОМПЕНСАЦИИТЕ?
08:26 08.02.2026
68 Механик
08:27 08.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Русия е на 3-то място в света
До коментар #56 от "Колективен руски крепостен":по покупателна способност на населението, според международните институции!!!
А какво да кажем ние с гайдите?!!! А и ЕС?!! Дори без да сме под 1000 санкции
С тъпия си копи-пейст, нищо няма да промениш!
08:30 08.02.2026
71 Жан
До коментар #57 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Управлява държавата от 25 януари 1995 г. до 12 февруари 1997 г., но за тези две години и 19 дни страната преживя хиперинфлация, зърнена и банкова криза. А политическата му кариера ще се запомни с Виденовата зима и утопичните му идеи, неприложими при съвременни условия. Също така позволи на комунистическата мафия да се разфихри и да ограби държавата. По него време нарязаха сумати предприятия и ги изнесоха в Русия.
Коментиран от #76, #78
08:30 08.02.2026
72 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #46 от "Ха ха ха ха":Да пишеш софтуер не е като да работиш на конвейера. Кой за каквото учил. Да печелят хората, като могат. Дай Бог всекиму.
08:34 08.02.2026
73 Някой
До коментар #5 от "Копейкин Костя":Ф-16 е по-стар изтребител с първи полет 20 януари 1974г - преди 52 години и нещо.
08:35 08.02.2026
74 Ний ша Ва упрайм
08:39 08.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "Жан":Кон с капаци си ти бе, хахаха" Изнесли в Русия", после що България била на 73 място по ай Кю, хаха, щото сте си пр 3 ди, хахах
08:42 08.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #71 от "Жан":Помня го онова време и мутрите на входа и изхода на предприятията. Мутрите събориха Жан Виденов и управляват България до ден днешен. Като видях, че няма да се оправим, бих си камшика и с $200 долара в джоба избягах на запад. Седях нощем под дъжда, а денем от дрехите ми излизаше пара, като ме напече слънцето. Минах през мъките, както милиони други българи и се оправих. Тук управлява закона а не мутрите. Чета започнали отново убийства в България. Страх ме е да се завърна. Емигранти се оплакват от нападения в България. На теб щом ти харесва, живей там. България върви към демографска катастрофа. Накрая ще свърши с кланета, както през априлското въстание.
Коментиран от #81
08:45 08.02.2026
79 Ха ха ха ха
До коментар #57 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Не лъжи. Жан направи всички българи милионери.
Коментиран от #82
08:49 08.02.2026
80 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Едно време са правили бели турците и циганите, но сега най-много те страдат в България. Аз от турци и цигани много добро съм видял в България и в чужбина! Това, че са от друг етнос не ги прави по-малко българи.
08:52 08.02.2026
81 Ха ха ха
До коментар #78 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":И защо на Запад, душицо? Защо не в Русия?
И лесният път е да избягаш, вместо да се пребориш с мутрите, с монголците.
А защо пропускаш факта, че мутрите бяха и са свързани с БКП, с Държавна сигурност, КГБ и следователно ФСБ и Путин?
Коментиран от #85
08:53 08.02.2026
82 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #79 от "Ха ха ха ха":Желая ти да има винаги за теб хахаха и никога да не плачеш.
08:54 08.02.2026
83 Тохташ
До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И в Чикаго има български магазин.
Коментиран от #87
08:55 08.02.2026
84 Пари няма некой ги крадна!
До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А БРЕ ДЕБИЛИ, НАШИТЕ ВОЕННИ ЗАВОДИ РАБОТЯТ ДЕНОНОЩНО НА ТРИ СМЕНИ. БЪЛВАТ ПРОДУКЦИЯ А ДЕ СА МИЛЯРДИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА? РАЗБОЙКО КЪДЕ СА ПАРИТЕ ОТ ОРЪЖИЯТА ДЕКА ПОДАРЯВАМЕ?
08:57 08.02.2026
85 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #81 от "Ха ха ха":Тогава в Русия беше приятеля на запада Елцин и не плащаха заплати по половин година. Бях там и видях, че е мизерия като в България. Нощем стрелби. Татата! Ужас! Путин ги оправи. Излови мутрите и ги вкара в затвора, а в България станаха министри и ви управляват. Аз през тук време си уредих живота и няма нужда да се местят.
Коментиран от #88
08:59 08.02.2026
86 Хмм
09:05 08.02.2026
87 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #83 от "Тохташ":Добре е че не си забравяте българските корени. И в Европа има български магазини и понякога купувам. Има и руски магазини. Стоките са основно от европейските складове на едро.
09:06 08.02.2026
88 Хмм
До коментар #85 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":по време на бомбардировките в Белград Елцин разбра какво готвят на Русия и предаде властта на Путин, оказа се че има правилна преценка на кадрите, не направи президент своите любимци нито Немцов, нито Абрамович, всъщност и той самият смени политиката, изпрати в Прищина военни, които направиха десант и войната свърши
Коментиран от #90
09:09 08.02.2026
89 Свободен
До коментар #32 от "Сър Артър Харис":Владимир Владимирович не може да ги вдигне тези бомбардировачи, защото украинците ги потрошиха на трески!
Но може да ви пусне някой мултфилм с Посейдон или буревестник да се радвате, деца на българо-съветската дружба!
И да слушкате, да не дърпаме ушлетата!
Коментиран от #91
09:30 08.02.2026
90 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #88 от "Хмм":Бях в Русия когато Елцин дойде на власт. Нощем стрелби. Мутрите убиваха милиционерите да им вземат оръжието. Милиционерите ходеха с калашници. Хаос. Не плащаха заплати по няколко месеца, а заплатите не стигаха дори за хляб.
Когато е дошъл Путин вече бях избягал от там. Изловил мутрите и кой в затвора, кой в гроба, намалил стрелбите. Но и сега има стрелби. Навсякъде има стрелби. Важното е полицията да върши работа и да няма корупция. За Русия никак не съм сигурен. А в Украйна кошмарът и убийствата не са спирали. Там е ужас ужасен! Насилие, побоища и убийства посред бял ден!
Коментиран от #94
09:31 08.02.2026
91 Сър Артър Харис
До коментар #89 от "Свободен":Владимир Владимирович е милозлив човек и щади мирняка, въпреки обидите и провокациите . В съвременната война няма ята от 1000 бомбардировачи, но има ядрено оръжие, което върши още по-добра работа. За самия факт, че не го използва, трябва да го нарекат Владимир Милостиви.
09:36 08.02.2026
92 Васил
09:40 08.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Пришелец
До коментар #90 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":"Взятките"не могат да бъдат спрени,ако ще по две да бъдат увеличени милиционерите.Аз,когато бях в Русия бяха хванали една банда от ДПС ,които за една година бяха изкарали от пътен рекет 70(седемдесет) милиона долара.
Коментиран от #96, #101
09:46 08.02.2026
95 Ха ха ха ха
До коментар #46 от "Ха ха ха ха":Да допълня само. Па ма затвориха в гумената стая. Свестен сам, ама ногу емоционален. Само дето кат ни са съгласни с мене, са фъргам да хапя противника. Нема лабаво, начи. Ама дфтурът ми вика, че ако ма упраят студените душове и електростимулацията, па ша ма пускат да играя на двора. . .
09:54 08.02.2026
96 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #94 от "Пришелец":Аз като бях там, нощем тататата! Стрелби! Особенно след ГКПЧ-то. Хаос! Путин намалил стрелбите много. Вкарал мутрите в затвора и в гроба. Но взятките не могат да ги спрат.
А в Украйна е ужас ужасен! Убиха един колега българин. Там мутрите управляват и цари ужасно насилие. Побоища и убийства посред бял ден. Под формата на мобилизация 60000 души бандеровци бият, грабят и убиват! Там не е взятки, а въоръжени грабежи!
10:02 08.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 az СВО Победа 80
Това трябва и ще се случи навсякъде в Европа, вкл. и у нас!
10:23 08.02.2026
99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #93 от "Курсант":Ти си османлия, нали?
11:16 08.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #94 от "Пришелец":Няма по корумпирова държава от Америка. Там рушвета е официализиран като " Лобизъм".Почети Малко. Има Дори международни лобисти, добираться интере Мите на други държава в САЩ
11:24 08.02.2026
102 Бай вую
11:36 08.02.2026
103 Евроатлантик
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Ти си просто копейка.
12:24 08.02.2026
104 Добро утро
12:36 08.02.2026
105 Емиии когато в правителствата
Винаги в ущърб на народите...
13:37 08.02.2026