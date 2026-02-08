"Те не бяха купчина боклуци" - Братислава обяви за грешка прехвърлянето на словашките изтребители МиГ-29 на Киев

Словашкият президент Петер Пелегрини нарече "грешка" прехвърлянето на изтребители МиГ-29 на Украйна след 24 февруари 2022 г.

„Все още смятам за грешка, че Словакия се отърва от своите МиГ-ове, които по това време нямаха заместник“, написа президентът на страната на страницата си във Facebook.

Още новини от Украйна

„Отхвърлям твърденията на тогавашната коалиция, че МиГ-29 са просто купчина боклуци. Ако това беше вярно, нито един от тях нямаше да може да прелети от Словакия до Украйна. Дори като министър-председател имах възможността лично да летя с МиГ-29 и самолетът беше в състояние да изпълни всичките си задачи.“

Настоящото словашко правителство смята, според изявления на негови представители и на самия министър-председател Роберт Фицо, че безплатният трансфер на военна техника на Украйна, извършен от бившия кабинет, съставен от представители на либерални партии, е навредил на сигурността на Словакия, оставяйки републиката без ефективни системи за противовъздушна отбрана.

След трансфера на изтребители МиГ-29 на Украйна от предишното правителство, въздушното пространство на Словакия в момента се охранява от военновъздушните сили на Унгария, Полша и Чехия. Словакия планира да поеме отново отговорността за сигурността на своето небе в средата на 2026 г.