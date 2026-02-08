Новини
"Те не бяха купчина боклуци" - Братислава обяви за грешка прехвърлянето на словашките изтребители МиГ-29 на Киев
  Тема: Украйна

"Те не бяха купчина боклуци" - Братислава обяви за грешка прехвърлянето на словашките изтребители МиГ-29 на Киев

8 Февруари, 2026 06:37, обновена 8 Февруари, 2026 06:43 5 335 105

По това време нямахме заместител на тези самолети, отбеляза президентът Петер Пелегрини

"Те не бяха купчина боклуци" - Братислава обяви за грешка прехвърлянето на словашките изтребители МиГ-29 на Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият президент Петер Пелегрини нарече "грешка" прехвърлянето на изтребители МиГ-29 на Украйна след 24 февруари 2022 г.

„Все още смятам за грешка, че Словакия се отърва от своите МиГ-ове, които по това време нямаха заместник“, написа президентът на страната на страницата си във Facebook.

„Отхвърлям твърденията на тогавашната коалиция, че МиГ-29 са просто купчина боклуци. Ако това беше вярно, нито един от тях нямаше да може да прелети от Словакия до Украйна. Дори като министър-председател имах възможността лично да летя с МиГ-29 и самолетът беше в състояние да изпълни всичките си задачи.“

Настоящото словашко правителство смята, според изявления на негови представители и на самия министър-председател Роберт Фицо, че безплатният трансфер на военна техника на Украйна, извършен от бившия кабинет, съставен от представители на либерални партии, е навредил на сигурността на Словакия, оставяйки републиката без ефективни системи за противовъздушна отбрана.

След трансфера на изтребители МиГ-29 на Украйна от предишното правителство, въздушното пространство на Словакия в момента се охранява от военновъздушните сили на Унгария, Полша и Чехия. Словакия планира да поеме отново отговорността за сигурността на своето небе в средата на 2026 г.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 80 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    145 12 Отговор
    Добро утро ----урсуланци

    Коментиран от #7, #34

    06:48 08.02.2026

  • 2 Лопата Орешник

    185 14 Отговор
    Ами да! Който във военно време предава оръжия безплатно на чужда държава трябва да бъде разглеждан като изменник! Ешафод!!! А наш тагаренко на асмата! Не заслужава и куршум, кучето родоизменническо!

    Коментиран от #103

    06:49 08.02.2026

  • 3 Наблюдател

    141 9 Отговор
    Тук важи правилото което гласи:
    "Подлоги, предатели, Киряк Стефчовци и продажни марионетки от цял свят, заповедите се изпълняват безропотно!"

    06:49 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Копейкин Костя

    18 112 Отговор
    Абсалютно вярно!
    По-добри от 50-годишните Москвич-29- нету! 😀

    Коментиран от #8, #73

    06:50 08.02.2026

  • 6 Смърфиета

    115 9 Отговор
    Да съдят виновните. Просто е.

    06:50 08.02.2026

  • 7 Смърфиета

    15 34 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Мараба и зиг хайл!

    Коментиран от #9

    06:52 08.02.2026

  • 8 Мурка

    69 11 Отговор

    До коментар #5 от "Копейкин Костя":

    броня Москвич 10 еуро ---броня бентли 4000 паунда пфу ти да я плащаш

    Коментиран от #15

    06:55 08.02.2026

  • 9 Мурка

    44 5 Отговор

    До коментар #7 от "Смърфиета":

    БОНДЖОРНО

    06:56 08.02.2026

  • 10 А нима не е грешка,

    118 11 Отговор
    че нашите подлоги разсипаха българската армия, под командата на САЩ? Споко, колелото на историята се върти!?

    06:57 08.02.2026

  • 11 дядото

    118 7 Отговор
    националните предатели са еднакви на всякъде.подариха на укрите едни годни и добри военни машини,а след това започнаха да купуват стари ЕФ-ки на безумни цени.

    Коментиран от #17

    06:59 08.02.2026

  • 12 Румен Решетников

    13 74 Отговор
    Рашибозука, няма да се плашите.
    През 2026-та Словакия ще притежава Москвич-30, безаналогови!

    06:59 08.02.2026

  • 13 Квартал 95

    107 7 Отговор
    "Купчина боклуци"- добро определение, което идеално пасва и за управляващия "елит" в Европа и Зелената престъпна и крадлива шайка..

    06:59 08.02.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    14 71 Отговор
    Боже Госпади....
    Мо кой ще напада бедна Словакия, която дори не се сещам къде се намира ??? Качете тоя тиквeник на пoeздa и да заминава в Украйната се вози на МиГ-четата. Палячо.

    Коментиран от #21, #60

    07:04 08.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не говори

    26 6 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкин Костя":

    за себе си

    Коментиран от #19

    07:05 08.02.2026

  • 17 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    77 9 Отговор

    До коментар #11 от "дядото":

    Същото става с нашите атомни реактори. Четири спряхме от експлоатация, а два сме на път да подарим на САЩ, за да купим непроизведени още американски.

    07:08 08.02.2026

  • 18 Мурка

    26 5 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкин Костя":

    РЕАЛНОСТ и МЕЧТИ

    07:08 08.02.2026

  • 19 Копейкин Костя

    5 36 Отговор

    До коментар #16 от "Не говори":

    Явно си скаран с граматиката, щом не знаеш как се говори в първо лице, единствено число.
    Явно си от натурализираните крепостни...

    Коментиран от #20

    07:09 08.02.2026

  • 20 Не ва

    28 4 Отговор

    До коментар #19 от "Копейкин Костя":

    от натурализираните индианци съм, ва.

    Коментиран от #30

    07:11 08.02.2026

  • 21 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    65 6 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    "бедна Словакия???"
    Словакия произвежда един милион автомобила годишно. Колко автомобила произвежда България?

    Коментиран от #22, #28, #40

    07:13 08.02.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    11 44 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    А сколько автомашини, лади произвежда "великая" Рассия ? Cкажите таварищ ? 😁

    Коментиран от #26, #38

    07:17 08.02.2026

  • 23 Фицо

    6 20 Отговор
    не е Братислава!

    07:19 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Никой

    41 3 Отговор
    Не сме само ние - значи - тоест навсякъде има по един Министър на отбраната - дето един вид - не си разбира от работата.

    07:20 08.02.2026

  • 26 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    32 8 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    А колко автомобила произвежда великая Крайна?

    07:21 08.02.2026

  • 27 Свободен

    9 34 Отговор
    Копейките много обичат да се говори за руски самолети и ракети!
    Още си играят на войници, ама не в пясъчника, а в интернет!🙂

    Коментиран от #32

    07:24 08.02.2026

  • 28 Смърфиета

    8 27 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Кажи ми една марка словащки автомобили.

    Коментиран от #35

    07:24 08.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Копейкин Костя

    7 20 Отговор

    До коментар #20 от "Не ва":

    Вячеслав, дорогой, защо се отказваш от Родината си?

    07:26 08.02.2026

  • 31 Георги

    52 7 Отговор
    всеки, който беше против да данъците военна техника беше копейка. Всеки, който беше против да купуваме такава беше ват-ник. Всеки, който беше против еврото беше руска под-ло-га. После, като им вдигнаха данъците, умнокра-сивите бяха първи на площада. Бранителите на жълти паве-та вярват, че държавата ще ги пази от високите цени, ха ха, защо да го прави, като това означава по-високи постъпления за нея?! Изобщо, в евро-атлантич-еската глава протича ли мисъл, има ли разсъждения или сляпо вярват на любимците си - символ на свобода, демокрация и справедливост, но твърдо против референ думи?

    Коментиран от #59

    07:28 08.02.2026

  • 32 Сър Артър Харис

    6 27 Отговор

    До коментар #27 от "Свободен":

    Предпочитам красивите бомбардировачи Боинг, посетили София през ВСВ. Наистина са прекрасни. Когато летят 1000 самолета всичко се тресе и се вдигат пламъци от градовете като смерч!
    Унищожиха германските градове и донесоха победата на крилете си! Владимир Владимирович да се учи от историята как се воюва.

    Коментиран от #89

    07:29 08.02.2026

  • 33 Боруна Лом

    44 6 Отговор
    НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ДУШО, ПИТАЙ ТАГАРЕВ ЗА ,,КРИВИТЕ,, РАКЕТИ? И НАШИТЕ ГЕНЕРАЛИ КАК ГИ БЕШЕ ИЗТИПОСАЛ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДА ЛЪЖАТ КОЛКО КРИВИ СА БИЛИ!БЕЗРОДНИЦИ

    07:30 08.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    44 3 Отговор

    До коментар #28 от "Смърфиета":

    В момента в Словакия работят четири фабрики за леки автомобили: Volkswagen Slovakia в Братислава, PSA Peugeot Citroën в Търнава, Kia Motors в Жилина и Jaguar Land Rover в Нитра. Има и много други доставчици.
    Общо произвеждат около милион автомобила годишно.

    Коментиран от #46

    07:36 08.02.2026

  • 36 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    39 4 Отговор
    Словакия е страна с пет милиона население, която произвежда милион автомобила годишно!

    Коментиран от #41, #42

    07:40 08.02.2026

  • 37 факуса

    19 4 Отговор
    и сега нямат заместници,за цена да не говорим,а ся купете втора ръка ефки кат нашите

    07:50 08.02.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 16 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Хората които имат акъл, ( ти не си от тех) пишет в нета " Сколько автомобилей произведено в России в 2025 г " И получават- "750 хил. "
    Това е при население 150 млн и около 50 млн общ пазар с бившите републики.

    Коментиран от #47

    07:59 08.02.2026

  • 39 оня с коня

    13 19 Отговор
    На ВСЯКА ДЪРЖАВА предоставила безплатно Остарялото си Оръжие на Украйна бяха ИЗПЛАТЕНИ КОМПЕНСАЦИИ от ЕС,или предложени Договори за придобиване на Ново въоръжение при СИЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИ Условия.Не ми се рови в Нета за да видя точно Какви пари е получила Словакия.И тъй:"Га ручахте кютетата не ривахти ааа"?

    Коментиран от #67

    08:00 08.02.2026

  • 40 Защото

    10 17 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Когато Западът построи в Словакия заводи да произвеждат - такива като тебе викате "Словакия произвежда 1 милион автомобили".

    Когато Западът иска да построи в България - такива като тебе викате "Поробват ни! Искат да им робуваме!".

    Коментиран от #44

    08:00 08.02.2026

  • 41 Механик

    5 25 Отговор

    До коментар #36 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #50

    08:02 08.02.2026

  • 42 Малки разлики

    9 19 Отговор

    До коментар #36 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Кокато в България искаха да построят завод за автомобили. Жан Виденов направи всичко възможно да не стане това.

    Словакия въведе еврото през 2009-та. А не през 2026-та.

    Коментиран от #57

    08:02 08.02.2026

  • 43 Ирак 1991-ва

    7 26 Отговор
    Че МИГ са боклук го видяхме в Ирак и Югославия през 90-те.

    08:03 08.02.2026

  • 44 Демократ

    5 24 Отговор

    До коментар #40 от "Защото":

    Руснаците и русофилите да се считат за иzроди!

    08:03 08.02.2026

  • 45 всички се надахте да гепите милиарди

    27 6 Отговор
    като войната свърши и саш възстановяват охрайна и според това колко сте давали оръжия по време на войната на охрайна и толко ше получите от баницата после та затва давахте а не че ви боли за войната за охрайна...ама май ше си останете само с даването

    Коментиран от #49

    08:04 08.02.2026

  • 46 Ха ха ха ха

    5 20 Отговор

    До коментар #35 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    В София сигурно има най-малко 100 фирми, които пишат софтуера и разработват хардуера на тия словашки автомобили. Високи заплати - без да се потят хиляди човеци.

    Коментиран от #72, #95

    08:08 08.02.2026

  • 47 Колективен руски крепостен

    9 9 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #58

    08:10 08.02.2026

  • 48 Уса

    28 3 Отговор
    Преецаканите канарчета.Американците се изтрепват за калашник руско производство а тези си подарили миг-29 на укроциганорите

    Коментиран от #51

    08:11 08.02.2026

  • 49 Дойче Веле

    5 17 Отговор

    До коментар #45 от "всички се надахте да гепите милиарди":

    САЩ не са давали оръжия на Германия. Даваха им само бомби... разрушиха я. След войната я възстановиха. Дадоха на германците бъдеще и Германия имаше Сименс, Даймлер, Фолксваген, БАСФ и какво ли още не не - държава мечта. Виж от другия край имаше руснаци - те произведоха Трабант и Роботрон, а в днешно време произвеждат неонацисти като Алтернатива за Германия.

    Коментиран от #52

    08:11 08.02.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    29 4 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    Руснаците, са една от петте нации на планетата, които произвнждат реактивни двигатели
    Руснаците са втори в света по производство на атомни АЕЦ
    Руснаците са втори света по износ на оръжейни системи.
    Руснаците са първа та нация в космоса. А ти си обикновен БОТ

    Коментиран от #53, #55, #56

    08:12 08.02.2026

  • 51 Ха ха ха ха

    3 16 Отговор

    До коментар #48 от "Уса":

    Американците не купуват и не са купували руски калашници, а румънски и даже предпочитат българските. А тия калашници не са бойни, така че не ми говори глупости.

    Коментиран от #54

    08:12 08.02.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 4 Отговор

    До коментар #49 от "Дойче Веле":

    Дойче Велле-" истината", хахахах

    08:13 08.02.2026

  • 53 КАКВИ РУСНАЦИ

    5 16 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ТОВА Е СССР - 15 РЕСПУБЛИКИ 200 НАРОДА

    Днешна Русия една ютия, един телевизор, дори автомобил не произвежда и пирони не произвеждали дори.

    А тия СССРски технологии ги откраднаха евреите и им ги дадоха. Ракетите са им правени от германски инженери хитлеристи.

    Коментиран от #62, #65

    08:14 08.02.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 5 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха ха":

    Става впрочем за времето на Виетнамската война бе елементарно, хахах. Нищо не знаете и не четете

    08:15 08.02.2026

  • 55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 10 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #61

    08:15 08.02.2026

  • 56 Колективен руски крепостен

    5 11 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да отварям ли водката?

    Коментиран от #70

    08:16 08.02.2026

  • 57 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    22 4 Отговор

    До коментар #42 от "Малки разлики":

    Айде сега мен ще изкараш виновен. Аз не съм бил министър. А Жан беше една година на власт. Още живее в панелка човека. Само той не стана милионер, а все него изкарват виновен. Като няма какво друго, пържел кюфтета! Други си купиха ресторанти и хотели, а Жан си пържел кюфтета! Аз си изчистих спестяванията, но почти всички в България пострадаха от "шоковата терапия" на СДС. СДС открадна парите на българите, а не Жан Виденов. И да. Не съм бил член на БКП и БСП. Скачах като всички и дълбоко съжалявам.

    Коментиран от #71, #79

    08:16 08.02.2026

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор

    До коментар #47 от "Колективен руски крепостен":

    Защо то сте на " Втора " Скорост в ЕС.
    ЕС за бедните.

    08:16 08.02.2026

  • 59 Айде бе

    4 14 Отговор

    До коментар #31 от "Георги":

    Аз искам референдум "ЗАБРАНА НА РУСОФИЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ"

    Коментиран от #66

    08:18 08.02.2026

  • 60 Абе знаеш ли

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    дали бандерите няма да обърнат посоката, като пресъхне кранчето? А и са му го насъбрали на Фицо и словаците!

    08:18 08.02.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #55 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В Москва има български магазин , заведение и на всеки избори в България, в Москва откриват 2 избирателни участъка. Мисли колко сме в Москва.

    Коментиран от #83

    08:19 08.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Не са били купчина боклуци,

    8 3 Отговор
    но вече са!

    08:21 08.02.2026

  • 64 Жан Бойко

    0 7 Отговор
    Кога ще прехвърлите славната българска армия на фронта!

    08:21 08.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Георги

    2 6 Отговор

    До коментар #59 от "Айде бе":

    не може, не си узрял за да гласуваш на референдум. Ще търпиш каквото ти натресат.

    08:23 08.02.2026

  • 67 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    КЪДЕ СА КОМПЕНСАЦИИТЕ?

    08:26 08.02.2026

  • 68 Механик

    2 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    08:27 08.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Русия е на 3-то място в света

    12 2 Отговор

    До коментар #56 от "Колективен руски крепостен":

    по покупателна способност на населението, според международните институции!!!
    А какво да кажем ние с гайдите?!!! А и ЕС?!! Дори без да сме под 1000 санкции

    С тъпия си копи-пейст, нищо няма да промениш!

    08:30 08.02.2026

  • 71 Жан

    4 11 Отговор

    До коментар #57 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Управлява държавата от 25 януари 1995 г. до 12 февруари 1997 г., но за тези две години и 19 дни страната преживя хиперинфлация, зърнена и банкова криза. А политическата му кариера ще се запомни с Виденовата зима и утопичните му идеи, неприложими при съвременни условия. Също така позволи на комунистическата мафия да се разфихри и да ограби държавата. По него време нарязаха сумати предприятия и ги изнесоха в Русия.

    Коментиран от #76, #78

    08:30 08.02.2026

  • 72 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха ха ха":

    Да пишеш софтуер не е като да работиш на конвейера. Кой за каквото учил. Да печелят хората, като могат. Дай Бог всекиму.

    08:34 08.02.2026

  • 73 Някой

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Копейкин Костя":

    Ф-16 е по-стар изтребител с първи полет 20 януари 1974г - преди 52 години и нещо.

    08:35 08.02.2026

  • 74 Ний ша Ва упрайм

    3 1 Отговор
    май там се готви Народен съд!

    08:39 08.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Жан":

    Кон с капаци си ти бе, хахаха" Изнесли в Русия", после що България била на 73 място по ай Кю, хаха, щото сте си пр 3 ди, хахах

    08:42 08.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 5 Отговор

    До коментар #71 от "Жан":

    Помня го онова време и мутрите на входа и изхода на предприятията. Мутрите събориха Жан Виденов и управляват България до ден днешен. Като видях, че няма да се оправим, бих си камшика и с $200 долара в джоба избягах на запад. Седях нощем под дъжда, а денем от дрехите ми излизаше пара, като ме напече слънцето. Минах през мъките, както милиони други българи и се оправих. Тук управлява закона а не мутрите. Чета започнали отново убийства в България. Страх ме е да се завърна. Емигранти се оплакват от нападения в България. На теб щом ти харесва, живей там. България върви към демографска катастрофа. Накрая ще свърши с кланета, както през априлското въстание.

    Коментиран от #81

    08:45 08.02.2026

  • 79 Ха ха ха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Не лъжи. Жан направи всички българи милионери.

    Коментиран от #82

    08:49 08.02.2026

  • 80 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Едно време са правили бели турците и циганите, но сега най-много те страдат в България. Аз от турци и цигани много добро съм видял в България и в чужбина! Това, че са от друг етнос не ги прави по-малко българи.

    08:52 08.02.2026

  • 81 Ха ха ха

    1 8 Отговор

    До коментар #78 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    И защо на Запад, душицо? Защо не в Русия?

    И лесният път е да избягаш, вместо да се пребориш с мутрите, с монголците.

    А защо пропускаш факта, че мутрите бяха и са свързани с БКП, с Държавна сигурност, КГБ и следователно ФСБ и Путин?

    Коментиран от #85

    08:53 08.02.2026

  • 82 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ха ха ха ха":

    Желая ти да има винаги за теб хахаха и никога да не плачеш.

    08:54 08.02.2026

  • 83 Тохташ

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И в Чикаго има български магазин.

    Коментиран от #87

    08:55 08.02.2026

  • 84 Пари няма некой ги крадна!

    9 1 Отговор

    До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А БРЕ ДЕБИЛИ, НАШИТЕ ВОЕННИ ЗАВОДИ РАБОТЯТ ДЕНОНОЩНО НА ТРИ СМЕНИ. БЪЛВАТ ПРОДУКЦИЯ А ДЕ СА МИЛЯРДИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА? РАЗБОЙКО КЪДЕ СА ПАРИТЕ ОТ ОРЪЖИЯТА ДЕКА ПОДАРЯВАМЕ?

    08:57 08.02.2026

  • 85 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    11 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ха ха ха":

    Тогава в Русия беше приятеля на запада Елцин и не плащаха заплати по половин година. Бях там и видях, че е мизерия като в България. Нощем стрелби. Татата! Ужас! Путин ги оправи. Излови мутрите и ги вкара в затвора, а в България станаха министри и ви управляват. Аз през тук време си уредих живота и няма нужда да се местят.

    Коментиран от #88

    08:59 08.02.2026

  • 86 Хмм

    9 0 Отговор
    нали петков говореше, че като изпратили своите самолети, щели да ги ззаменят с модерни западни, а се оказва, че сега Словакия няма самолети и други им пазят небето и при нас май е така, щом нямат самолети за парад, само един марш на курсантите от военните училища

    09:05 08.02.2026

  • 87 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 1 Отговор

    До коментар #83 от "Тохташ":

    Добре е че не си забравяте българските корени. И в Европа има български магазини и понякога купувам. Има и руски магазини. Стоките са основно от европейските складове на едро.

    09:06 08.02.2026

  • 88 Хмм

    11 1 Отговор

    До коментар #85 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    по време на бомбардировките в Белград Елцин разбра какво готвят на Русия и предаде властта на Путин, оказа се че има правилна преценка на кадрите, не направи президент своите любимци нито Немцов, нито Абрамович, всъщност и той самият смени политиката, изпрати в Прищина военни, които направиха десант и войната свърши

    Коментиран от #90

    09:09 08.02.2026

  • 89 Свободен

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Сър Артър Харис":

    Владимир Владимирович не може да ги вдигне тези бомбардировачи, защото украинците ги потрошиха на трески!
    Но може да ви пусне някой мултфилм с Посейдон или буревестник да се радвате, деца на българо-съветската дружба!
    И да слушкате, да не дърпаме ушлетата!

    Коментиран от #91

    09:30 08.02.2026

  • 90 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 1 Отговор

    До коментар #88 от "Хмм":

    Бях в Русия когато Елцин дойде на власт. Нощем стрелби. Мутрите убиваха милиционерите да им вземат оръжието. Милиционерите ходеха с калашници. Хаос. Не плащаха заплати по няколко месеца, а заплатите не стигаха дори за хляб.
    Когато е дошъл Путин вече бях избягал от там. Изловил мутрите и кой в затвора, кой в гроба, намалил стрелбите. Но и сега има стрелби. Навсякъде има стрелби. Важното е полицията да върши работа и да няма корупция. За Русия никак не съм сигурен. А в Украйна кошмарът и убийствата не са спирали. Там е ужас ужасен! Насилие, побоища и убийства посред бял ден!

    Коментиран от #94

    09:31 08.02.2026

  • 91 Сър Артър Харис

    8 1 Отговор

    До коментар #89 от "Свободен":

    Владимир Владимирович е милозлив човек и щади мирняка, въпреки обидите и провокациите . В съвременната война няма ята от 1000 бомбардировачи, но има ядрено оръжие, което върши още по-добра работа. За самия факт, че не го използва, трябва да го нарекат Владимир Милостиви.

    09:36 08.02.2026

  • 92 Васил

    0 7 Отговор
    Не са боклуци а летящи продънени корита.

    09:40 08.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Пришелец

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    "Взятките"не могат да бъдат спрени,ако ще по две да бъдат увеличени милиционерите.Аз,когато бях в Русия бяха хванали една банда от ДПС ,които за една година бяха изкарали от пътен рекет 70(седемдесет) милиона долара.

    Коментиран от #96, #101

    09:46 08.02.2026

  • 95 Ха ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха ха ха":

    Да допълня само. Па ма затвориха в гумената стая. Свестен сам, ама ногу емоционален. Само дето кат ни са съгласни с мене, са фъргам да хапя противника. Нема лабаво, начи. Ама дфтурът ми вика, че ако ма упраят студените душове и електростимулацията, па ша ма пускат да играя на двора. . .

    09:54 08.02.2026

  • 96 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Пришелец":

    Аз като бях там, нощем тататата! Стрелби! Особенно след ГКПЧ-то. Хаос! Путин намалил стрелбите много. Вкарал мутрите в затвора и в гроба. Но взятките не могат да ги спрат.
    А в Украйна е ужас ужасен! Убиха един колега българин. Там мутрите управляват и цари ужасно насилие. Побоища и убийства посред бял ден. Под формата на мобилизация 60000 души бандеровци бият, грабят и убиват! Там не е взятки, а въоръжени грабежи!

    10:02 08.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    Съд и затвор!

    Това трябва и ще се случи навсякъде в Европа, вкл. и у нас!

    10:23 08.02.2026

  • 99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Курсант":

    Ти си османлия, нали?

    11:16 08.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Пришелец":

    Няма по корумпирова държава от Америка. Там рушвета е официализиран като " Лобизъм".Почети Малко. Има Дори международни лобисти, добираться интере Мите на други държава в САЩ

    11:24 08.02.2026

  • 102 Бай вую

    1 1 Отговор
    Тагарев ти какво мислиш по тази тема

    11:36 08.02.2026

  • 103 Евроатлантик

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Ти си просто копейка.

    12:24 08.02.2026

  • 104 Добро утро

    0 0 Отговор
    Да не живее фюрерката. На работа словац,и.

    12:36 08.02.2026

  • 105 Емиии когато в правителствата

    0 0 Отговор
    Се намърдат сатанисти - протежета на евреите : резултатите са такива ...
    Винаги в ущърб на народите...

    13:37 08.02.2026

