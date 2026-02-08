Новини
Израел отхвърля компромиса по отношение на разоръжаването на Хамас и демилитаризацията на Газа

Саар: Подобни мерки са необходими за сигурността и стабилността на региона и са важни и за по-добро бъдеще за самия народ на Газа

Израел няма да направи компромис по отношение на разоръжаването на радикалното движение Хамас или демилитаризацията на ивицата Газа. Израелският външен министър Гидеон Саар направи това изявление на съвместна пресконференция с парагвайския си колега Рубен Рамирес Лескано.

„Подкрепяме плана на американския президент Доналд Тръмп за Газа. Хамас трябва да бъде разоръжен, а ивицата Газа трябва да бъде демилитаризирана. Тези разпоредби са в основата на плана на Тръмп и тук не може да има компромис“, заяви Саар. Според израелския външен министър разоръжаването на Хамас и демилитаризацията на палестинския анклав са „необходими за сигурността и стабилността на региона“ и са важни и за „по-добро бъдеще за самия народ на Газа“.

Втората фаза от плана на Тръмп за Газа предвижда разоръжаване на палестинските радикали, изтегляне на израелските войски от анклава, разполагане на международни стабилизационни сили и започване на работа от структурите, управляващи Ивицата, включително Съвета за мир, създаден от Тръмп. Специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф обяви стартирането на втората фаза на плана на 14 януари.


