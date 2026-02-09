Израел: Казахме на американците, че ще ударим сами Иран, ако премине "червената линия" за балистични ракети

По време на неотдавнашни срещи висши израелски военни служители предупредили американските си колеги, че програмата за балистични ракети на Иран представлява не по-малка екзистенциална заплаха за Израел от ядрената му програма и че Тел Авив е готов да действа самостоятелно, ако е необходимо, съобщиха източници от службите за сигурност пред The Jerusalem Post.
Според тях израелската страна е подчертала, че няма да позволи на Иран да възстанови стратегически оръжейни системи в мащаб, който заплашва съществуването на Израел, и си запазва правото да избира своя курс на действие. Израелски военни служители споделиха с американските си колеги оперативни концепции за намаляване на ефективността на ракетната програма, включително удари по ключови производствени съоръжения, съобщава The Jerusalem Post.
„Казахме на американците, че ще нанесем удар сами, ако Иран премине червената линия, която сме установили за балистични ракети“, каза източникът пред изданието, добавяйки, че Израел все още не е достигнал този праг, но постоянно следи развитието в Иран.
Израелски военен служител определи настоящия момент като „историческа възможност“ да се нанесе значителен удар върху ракетната инфраструктура на Иран и да се неутрализират активните заплахи за Израел и съседните държави, отбеляза The Jerusalem Post.
1 стоян георгиев
06:26 09.02.2026
2 ггггг
06:28 09.02.2026
3 хехе
06:28 09.02.2026
4 Някой
06:32 09.02.2026
5 Израел ке падне в лето господне 2026
06:34 09.02.2026
6 не ми било железен купол
06:37 09.02.2026
7 Ний ша Ва упрайм
06:40 09.02.2026
8 Всъщност
06:42 09.02.2026
9 Ако
Коментиран от #10, #17
06:43 09.02.2026
10 Варненец
До коментар #9 от "Ако":То бива да си тъп, ама ти счупи тъпомера! 😂
06:46 09.02.2026
11 Софиянец
06:48 09.02.2026
12 Мишел
06:48 09.02.2026
13 Как да не
06:49 09.02.2026
14 Гражданин.
06:50 09.02.2026
15 Лост
Коментиран от #16
06:50 09.02.2026
16 Мишел
До коментар #15 от "Лост":Както изчезва населението на България, много по вероятно е да ги заселят тук.
06:53 09.02.2026
17 Ха Ха
До коментар #9 от "Ако":Ясно, иска ти се Иран да е "смачкан", а ционистите да тържествуват победоносно в целия Близък Изток. Единовластието крие голям риск от дестабилизация за целия регион, но явно не си узрял още да го схванеш
06:55 09.02.2026