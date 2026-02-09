Новини
Израел: Казахме на американците, че ще ударим сами Иран, ако премине "червената линия" за балистични ракети

9 Февруари, 2026 06:15, обновена 9 Февруари, 2026 06:25 710 17

Тел Авив е готов да действа самостоятелно, съобщиха източници от службите за сигурност пред The ​​Jerusalem Post

Израел: Казахме на американците, че ще ударим сами Иран, ако премине "червената линия" за балистични ракети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на неотдавнашни срещи висши израелски военни служители предупредили американските си колеги, че програмата за балистични ракети на Иран представлява не по-малка екзистенциална заплаха за Израел от ядрената му програма и че Тел Авив е готов да действа самостоятелно, ако е необходимо, съобщиха източници от службите за сигурност пред The ​​Jerusalem Post.

Според тях израелската страна е подчертала, че няма да позволи на Иран да възстанови стратегически оръжейни системи в мащаб, който заплашва съществуването на Израел, и си запазва правото да избира своя курс на действие. Израелски военни служители споделиха с американските си колеги оперативни концепции за намаляване на ефективността на ракетната програма, включително удари по ключови производствени съоръжения, съобщава The ​​Jerusalem Post.

„Казахме на американците, че ще нанесем удар сами, ако Иран премине червената линия, която сме установили за балистични ракети“, каза източникът пред изданието, добавяйки, че Израел все още не е достигнал този праг, но постоянно следи развитието в Иран.

Израелски военен служител определи настоящия момент като „историческа възможност“ да се нанесе значителен удар върху ракетната инфраструктура на Иран и да се неутрализират активните заплахи за Израел и съседните държави, отбеляза The ​​Jerusalem Post.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    Пак ще гледаме как железната цедка работи 😅😅😅 давайте, бе, ционистки фашисти

    06:26 09.02.2026

  • 2 ггггг

    12 5 Отговор
    Те израелците видяха отговора на Иран, нека пак се пробват .Ако това стане Натаняхо ще бъде отстранен и по късно съден

    06:28 09.02.2026

  • 3 хехе

    10 3 Отговор
    само дето железния купол е малце ръждясал

    06:28 09.02.2026

  • 4 Някой

    10 3 Отговор
    Ами , тогава ще гори Израел. Не знам на какво се вживяват, та казват на всички какво могат, и какво не.

    06:32 09.02.2026

  • 5 Израел ке падне в лето господне 2026

    9 4 Отговор
    Кога Израел са водили война сами без САЩ? Ами никога!

    06:34 09.02.2026

  • 6 не ми било железен купол

    4 2 Отговор
    най ми било тенекиен гевгир

    06:37 09.02.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    ким чо да беше дал една ракетка с плутонец на братчедите да стане тишина

    06:40 09.02.2026

  • 8 Всъщност

    2 2 Отговор
    Това по-скоро показва, че САЩ са готови да се ограничат само с ядрената програма на Иран при преговорите. Ционите, ако искат Иран на колене (като другите арабски държави) да си действат самостоятелно. Иран има достатъчно опит в борбата с тях.

    06:42 09.02.2026

  • 9 Ако

    5 8 Отговор
    не беше Тръмп да ги спре, Израел още щяха да се разхождат в небето на Техеран и да правят иранците смешни. Обаче пусти мерак за Нобелова награда. Унищожи ядрените обекти и накара двете страни да деескалират. И има няма 6 месеца по-късно, иранците пак почват да надигат глава. Дано Тръмп остави Израел да ги довърши тоя път

    Коментиран от #10, #17

    06:43 09.02.2026

  • 10 Варненец

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ако":

    То бива да си тъп, ама ти счупи тъпомера! 😂

    06:46 09.02.2026

  • 11 Софиянец

    3 1 Отговор
    Исрааелците само срещу жени и деца могат да се бият или по-скоро да бомбардират! Страхлици!

    06:48 09.02.2026

  • 12 Мишел

    4 1 Отговор
    При последния удар на Израел срещу Иран, всички хиперзвукови ирански ракети, изстреляни срещу Израел, преминаха през "железния" купол.

    06:48 09.02.2026

  • 13 Как да не

    0 1 Отговор
    Ги ненавиждаш тези гниди нагли?!?

    06:49 09.02.2026

  • 14 Гражданин.

    2 0 Отговор
    И после целият свят защо не обичал ционистите.

    06:50 09.02.2026

  • 15 Лост

    0 0 Отговор
    Да бяха заселили евреите навремето в Гренландия и сега нямаше да има никакви проблеми.

    Коментиран от #16

    06:50 09.02.2026

  • 16 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лост":

    Както изчезва населението на България, много по вероятно е да ги заселят тук.

    06:53 09.02.2026

  • 17 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ако":

    Ясно, иска ти се Иран да е "смачкан", а ционистите да тържествуват победоносно в целия Близък Изток. Единовластието крие голям риск от дестабилизация за целия регион, но явно не си узрял още да го схванеш

    06:55 09.02.2026