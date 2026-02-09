Израел: Казахме на американците, че ще ударим сами Иран, ако премине "червената линия" за балистични ракети

По време на неотдавнашни срещи висши израелски военни служители предупредили американските си колеги, че програмата за балистични ракети на Иран представлява не по-малка екзистенциална заплаха за Израел от ядрената му програма и че Тел Авив е готов да действа самостоятелно, ако е необходимо, съобщиха източници от службите за сигурност пред The ​​Jerusalem Post.

Според тях израелската страна е подчертала, че няма да позволи на Иран да възстанови стратегически оръжейни системи в мащаб, който заплашва съществуването на Израел, и си запазва правото да избира своя курс на действие. Израелски военни служители споделиха с американските си колеги оперативни концепции за намаляване на ефективността на ракетната програма, включително удари по ключови производствени съоръжения, съобщава The ​​Jerusalem Post.

„Казахме на американците, че ще нанесем удар сами, ако Иран премине червената линия, която сме установили за балистични ракети“, каза източникът пред изданието, добавяйки, че Израел все още не е достигнал този праг, но постоянно следи развитието в Иран.

Израелски военен служител определи настоящия момент като „историческа възможност“ да се нанесе значителен удар върху ракетната инфраструктура на Иран и да се неутрализират активните заплахи за Израел и съседните държави, отбеляза The ​​Jerusalem Post.