Две жилищни сгради се срутиха в Триполи, властите разкриха броя на жертвите

Най-малко 14 души са загинали при срутване на жилищни сгради в ливанския град Триполи, предаде Ройтерс. Спасителните операции приключиха, съобщи БТА.

По думите на генералния директор на ливанската гражданска защита Имад Хрейс, цитиран от ливанската новинарска агенция ННА, спасителните екипи са извадили изпод развалините телата на 14 загинали и са успели да спасят осем души. Инцидентът е станал в квартал Баб ал Табане в северния град Триполи.

Ливанските власти вчера съобщиха, че са се срутили две съседни жилищни сгради. Председателят на Общинския съвет на Триполи Абдел Хамид Караме заяви, че към момента не може да потвърди колко души все още са в неизвестност.

По-рано ръководителят на спасителната служба към гражданската защита посочи, че в двете сгради са живели общо 22 души.

През последните седмици в град Триполи, вторият по големина град в Ливан, имаше и други срутвания на стари жилищни сгради. Според общински представители тези инциденти подчертават сериозното влошаване на инфраструктурата и дългогодишното ѝ занемаряване.