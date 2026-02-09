Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Две жилищни сгради се срутиха в Триполи, властите разкриха броя на жертвите

9 Февруари, 2026 13:23 1 058 6

През последните седмици в град Триполи имаше и други срутвания на стари жилищни сгради

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 14 души са загинали при срутване на жилищни сгради в ливанския град Триполи, предаде Ройтерс. Спасителните операции приключиха, съобщи БТА.

По думите на генералния директор на ливанската гражданска защита Имад Хрейс, цитиран от ливанската новинарска агенция ННА, спасителните екипи са извадили изпод развалините телата на 14 загинали и са успели да спасят осем души. Инцидентът е станал в квартал Баб ал Табане в северния град Триполи.

Ливанските власти вчера съобщиха, че са се срутили две съседни жилищни сгради. Председателят на Общинския съвет на Триполи Абдел Хамид Караме заяви, че към момента не може да потвърди колко души все още са в неизвестност.

По-рано ръководителят на спасителната служба към гражданската защита посочи, че в двете сгради са живели общо 22 души.

През последните седмици в град Триполи, вторият по големина град в Ливан, имаше и други срутвания на стари жилищни сгради. Според общински представители тези инциденти подчертават сериозното влошаване на инфраструктурата и дългогодишното ѝ занемаряване.


Ливан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    1 3 Отговор
    СКОРО И ПРИ НАС!

    Коментиран от #2

    13:40 09.02.2026

  • 2 моруна с лом

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    първо ти

    13:41 09.02.2026

  • 3 Мимчят

    5 1 Отговор
    Правите голяма грешка.Поправетисия да не ви се смеят.Триполи не е в Ливан ,а в Либия.Нерде ямбол,нерде Стамбол...

    Коментиран от #4, #5

    13:48 09.02.2026

  • 4 нцъ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мимчят":

    леванският е.се пак са финикийци

    13:51 09.02.2026

  • 5 дада

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мимчят":

    И аз това си помислих в първия момент, но се оказа, че има град Триполи и в Ливан

    15:10 09.02.2026

  • 6 Симпатизант

    0 0 Отговор
    Срутванията, разбира се, нямаше да се случат, ако режимът на Кадафи не беше потъпкан и Кадафи убит, с съдействието на атлантическите агресори от НАТО, а държавата Либияне беше разсипана безмилостно по атлантически, така както се случи и в Афганистан, Ирак, Сирия и др.

    16:35 09.02.2026