Русия съобщи, че Украйна и Полша стоят зад покушението срещу Владимир Алексеев
9 Февруари, 2026 14:54 2 206 95

Според руската Федерална служба за сигурност във вербуването на Корба е участвало и полското разузнаване

Русия съобщи, че Украйна и Полша стоят зад покушението срещу Владимир Алексеев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) обяви днес, че заподозрените за прострелването на един от висшите ръководители във военното разузнаване на страната - Владимир Алексеев, са признали, че са изпълнявали поръчение от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украйна вече отхвърли да е замесена в петъчния опит за убийство на генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Той се върна в съзнание след операция.

Русия обяви, че заподозреният стрелец - роденият в Украйна руски гражданин Любомир Корба, вече е бил разпитан след екстрадирането си от Дубай. Заподозрян съучастник - Виктор Васин, също вече е бил разпитан.

В изявлението на ФСС се казва, че Корба и Васин "са признали вината си" и са описали подробности за стрелбата, "извършена от името на Службата за сигурност на Украйна".

ФСС обяви, че Корба е бил вербуван от ССУ през август миналата година в Тернопил, Западна Украйна, преминал е обучение в Киев и е получавал месечна заплата в криптовалута. За убийството на Алексеев от ССУ са му били обещани 30 000 долара, казаха от ФСС.

Според руската Федерална служба за сигурност във вербуването на Корба е участвало и полското разузнаване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чак пък

    12 44 Отговор
    и Украйна , и Полша ?

    Коментиран от #10, #12, #31

    14:55 09.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    40 4 Отговор
    Корба е поляк от Лвов

    Коментиран от #33, #95

    14:57 09.02.2026

  • 3 Атина Палада

    11 49 Отговор
    Следва Путин!!!

    Коментиран от #20, #28, #43, #69

    14:57 09.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 42 Отговор
    само да не хванат и лилиПУ по бели гащи , че новата РСФСР власт не е сигурно кой ще обвини

    Коментиран от #16

    14:58 09.02.2026

  • 5 Биробижан е узки

    2 26 Отговор
    ше повторим и потретим,ако треба

    14:58 09.02.2026

  • 6 Няма изненадани

    38 5 Отговор
    Или ако има изненада , тя е че и англичаните бе са замесени в терористичния акт . Точно Малобритания обучаваха укри в саботаж .

    Коментиран от #34

    14:59 09.02.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 3 Отговор
    А ОТ МВР И ДАНС СЪОБЩИХА ЧЕ
    ЗАСЕГА НЯМАТ ИНФОРМАЦИЯ НЯКОЙ
    ДА Е СТРЕЛЯЛ ПО ГЕНЕРАЛА ОТ ГРУ :)

    14:59 09.02.2026

  • 8 Атина Палада

    9 31 Отговор
    Типичен руски алкохолик ...

    Коментиран от #14

    15:00 09.02.2026

  • 9 татунчо 🍌

    39 6 Отговор
    Сега ще си кажат и майчиното мляко тия некадърници .Не искам да съм на тяхното място ...

    15:00 09.02.2026

  • 10 не може да бъде

    46 4 Отговор

    До коментар #1 от "Чак пък":

    Не знам защо във Факти са спестили факта че синът на този Корба е полски гражданин и той е бил посредникът между полските секретни служби и баща си!?

    Коментиран от #46, #94

    15:01 09.02.2026

  • 11 Плд, ул Св Климент

    9 18 Отговор
    поне да го бяха изпратили при Сталин

    15:02 09.02.2026

  • 12 с Крумово, Плд

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Чак пък":

    ние си го поръчахме

    15:03 09.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    18 8 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Вярно цуцка ,типичен тпппп алкохолик хохохол отишъл да си рисква живота за мизерните $30К,сега ще му ги изкарат през ...3аа .

    15:06 09.02.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 17 Отговор
    РУСКИЯ ГЕНЕРАЛ Е НАПРАВИЛ ОПИТ ЗА
    САМОУБИЙСТВО
    ПОНЕЖЕ Е БИЛ СЕКТАНТ ОТ СПЕЦНАЗА:)
    И БИЛ СКАЧАЛ С ПАРАШУТИ :)

    15:09 09.02.2026

  • 16 Херлок Шолмс

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котьоо 😼 абе ти да не си чедо на Козлодуй и фалшивата Атина Палада ,хич ,ама хич не ми звучиш като оня паткан от Максуда .Имаш ли общо с Мартин Блица -Фли Горната

    Коментиран от #24

    15:09 09.02.2026

  • 17 Така стават нещата

    20 2 Отговор
    Истината на мига. А тук години смрад пошлост и истината никога не излиза наяве. ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ТИЯ ОТ ПРОКЛЕТАТА НЕ МОРАЛНОСТ ВАША

    15:10 09.02.2026

  • 18 Не бяха ли

    4 6 Отговор
    Украйна и Англия?

    15:10 09.02.2026

  • 19 Забелязано в...

    23 1 Отговор
    Вчера изтече информация във френски медии, че има задържани 9 души, 4 -ма украинци и 5 британски граждани, свързани с британските спец.служби.

    15:11 09.02.2026

  • 20 Ами айде де!

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Само ни лъжете,а ние все се надяваме и надяваме...!

    15:11 09.02.2026

  • 21 Възраждане

    14 6 Отговор
    Всичко води към превантивен удар с лещниците. Да си знаят следващия път преди да убиват герои

    15:12 09.02.2026

  • 22 Просто човек

    4 14 Отговор
    И извънземните…жалки рашисти!

    15:12 09.02.2026

  • 23 Констатация

    6 18 Отговор
    """Русия съобщи, че Украйна и Полша стоят зад покушението срещу Владимир Алексеев"""" -------- Браво, на джудето в Кремъл!!! И ся кво шъ направи??? Марчето Захарова ще обяви "дълбока загриженост", МнВР на Русия ще начертае поредната "Червена линия", а Кремлин Джуджето шъ съ оплаче на Трам-пам-пам... по телефона!!!! -))))

    15:12 09.02.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "Херлок Шолмс":

    мне-със и Зевс и Хера сме рода...ти кажи за РСФСР ако гепят лилиПУ като Мадуро , посреднощ, кой ще обвинят?

    Коментиран от #36

    15:14 09.02.2026

  • 25 Хаах

    1 5 Отговор
    хаааг...г...гОх Този от сниката генерала,или атентатора е?

    Коментиран от #71

    15:14 09.02.2026

  • 26 Никой

    15 4 Отговор
    Това ни чака занапред - украинците ще станат нещо като ИРА, злобна история - не че не са в правото си - но - не трябваше да агресират на Русия.

    Коментиран от #67

    15:15 09.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Морски

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Ти май много искаш да бъдеш изпържен в ЯВ а?Или си мислиш че те ракетите няма да стигнат до селската ти къщурка?😀

    15:16 09.02.2026

  • 29 Госъ

    10 1 Отговор
    Да бе и тия като наще квото искат си обявяват…както им е удобно

    15:17 09.02.2026

  • 30 пРосия

    6 9 Отговор
    Страната на идиотите.

    15:17 09.02.2026

  • 31 Що да не може

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Чак пък":

    И двете държави са спонсори на тероризма

    15:18 09.02.2026

  • 32 Телефункен

    3 11 Отговор
    Познатите грандиозни глупости от московските мръшляци ...

    Коментиран от #77

    15:19 09.02.2026

  • 33 Европеец

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Синът му е с полско гражданство, а тоя е роден в покрайна, но има руско гражданство....

    Коментиран от #42

    15:19 09.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Подправения кантар

    8 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    15:20 09.02.2026

  • 36 Херлок Шолмс

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Фалшив котьо 😼,ако те хване оня истинския паткан бореца от Максуда със дебелите уши , че си му откраднал ника само на ФлиГорни ще станеш ,ще ти сцепи г300 от ....бн,те там са маннн....аффии !

    15:20 09.02.2026

  • 37 дядото

    11 2 Отговор
    зад всеки тер акт видимо стоят службите на киев и по-невидимо на ес и нато.питам се какво трябва още да стане,за да се събуди кремъл и постави нещата на място.

    15:20 09.02.2026

  • 38 Подправения кантар

    9 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:20 09.02.2026

  • 39 Подправения кантар

    7 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #88

    15:21 09.02.2026

  • 40 Град Козлодуй

    3 10 Отговор
    Путин ще се бие в Донбас до предпоследният руснак.

    15:21 09.02.2026

  • 41 Подправения кантар

    8 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:21 09.02.2026

  • 42 доктор

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    Руска нация няма.

    15:21 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Корба и Васин ще живеят в ужасни мъки още 4-5 години. Ще искат да умрат, но няма да им позволяват, защото смъртта ще ги спаси от болката. Накрая ще заприличат на плашила, ще се споминах от бронхопневмония и ще ги изгорят в крематориума.

    Коментиран от #49, #53, #63

    15:22 09.02.2026

  • 46 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    Е как защо, защото няма да бъде политкоректно и няма да звучи русофобско.....

    15:23 09.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Смех с ватенки

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Васин е служител на руското ФСБ.

    15:25 09.02.2026

  • 50 Пояснявам

    6 6 Отговор
    Тоя Алексеев е укра. Това е типичен еничар. Такива трябва да се душат с пъпната им връв.

    Коментиран от #58, #70

    15:25 09.02.2026

  • 51 Тома

    8 1 Отговор
    Гледал съм по телевизията хванати атентатори и престъпници които си изпяват и майчиното мляко.Не знам какво правят руските следователи но хубаво е ако могат да разпитат тиквата мамута доган и още много крадци на българския народ

    15:26 09.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Адрес 4000":

    Лапуркай ,бе мррррршооо и не ми се обяснявай !

    Коментиран от #62

    15:27 09.02.2026

  • 55 Атина Мармалада

    3 4 Отговор
    Позна, следва путин. Да идва Медведев и да се свършва с травеститите, че ни писна

    Коментиран от #61

    15:27 09.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Пояснявам":

    Пояснявай на най.. касси ,която преди години те е събрала от рогозката !

    15:29 09.02.2026

  • 59 Анонимен

    3 1 Отговор
    Покушението много напомня на убийството на генерал губернатора на Чехия и Моравия Хайнрих през ВСВ.Извършителите са подготвяни старателно и дълго от западните държави.В крайна сметка заличиха завинаги един от моторите на 3 Райх.Гросдеуйче Райх загуби един стратег ,който завинаги ще живее в сърцата.

    Коментиран от #79

    15:29 09.02.2026

  • 60 Атина Палада

    2 3 Отговор
    К.О.Т.а.р.А.К 🐱, кажи им как си бъркаме по дупките бе мила. Ние сме горди травестити от ПП-ДБ… леля Асен ни научи как се прави.

    Коментиран от #75

    15:30 09.02.2026

  • 61 Смърфиета

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Мармалада":

    Ако наплюя слаботелесният Медведев ще се удави.

    15:31 09.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Благопожелател

    3 7 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Господ живот да ти дава (здраве не е нужно), колкото е да достатълно да видиш, как руснаците ще уринират на гроба на Путин.

    Коментиран от #66, #78

    15:32 09.02.2026

  • 64 Абе

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ти да не си агент на ГРУ?

    15:33 09.02.2026

  • 65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 1 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен козяшки Утре Пак не замина на терен да защитава Украйна .Онези лешпери ултрасите Светльо и Мишо не се броят ,че руснаците ги утилизираха още в движение .Добри хора ,предварително ви благодаря за десетките дадени +ове 👌и Бог да ви поживи !

    15:34 09.02.2026

  • 66 Дядо Ванго

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Благопожелател":

    Не го мисли ,яж пий и си носи новите и старите дрехи,така или иначе няма да го дочакаш,пътнико свиден ...

    15:35 09.02.2026

  • 67 Нов прочет на историята

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Никой":

    Аз пък си мислих, че руснаците агресират. Да видеш ти. Левски бил Бандера, Априлското въстание нацистки майдан. Революционерите фашисти-бандеровци. Българите били малотурци.

    Коментиран от #72

    15:36 09.02.2026

  • 68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Адрес 4000":

    По добре подхвърли на м@й касси ,та да не обикаля в студа по турските тир паркинги .

    15:37 09.02.2026

  • 69 Спомени от СССР

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Путин е изгоден на Запада. Колкото по-дълго седе на власт, толкова по-евтино ще разпродават Русия.

    Коментиран от #84

    15:38 09.02.2026

  • 70 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пояснявам":

    Алексеев не е украинец .а украинец е Скрипал /името му означава цигулар на украински на руски е скрипач /.Алексеев както се разбра е свързан по някакъв начин с делото на Скрипал-ите -баща и дъщеря ...може това покушение да има връзка с това дело!?Между английските и руските /съветските / на императорска Русия секретни служби се води война отдавна ..с променлив характер както може да се очаква!?Но Ким Филби и Кеймбриджската петорка са една дълбока рана /вече с давност 50-60 г . но съвсем очевидно англичаните още ги боли ... не е заздравяла тази рана !?

    Коментиран от #73, #74

    15:38 09.02.2026

  • 71 Този от снимката

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хаах":

    Е като Осама бин Ладен организатор на терористични клетки и тероризъм.

    15:39 09.02.2026

  • 72 Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Нов прочет на историята":

    Муци 👅 ,мисленето не ти се отдава просто ви е родова черта ,наблягай на еденьето и ..рането .

    15:39 09.02.2026

  • 73 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "не може да бъде":

    Точно украинец от Виница си е.

    15:41 09.02.2026

  • 74 Може може

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "не може да бъде":

    С тая украинска физиономия си е точно украинец. Виж Золотов си е типичен руснак.

    15:42 09.02.2026

  • 75 Асен Василев

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Какво се случва в ПП -ДБ остава във ПП-ДБ ,ъндъстенд?

    15:42 09.02.2026

  • 76 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Въпрос":

    ПРЕХВЪРЛЯШ ОТ БОЛНАТА ГЛАВА НА ЗДРАВАТА❗
    Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна.
    Американски журналисти: Досиетата „Епстийн“ крият канибализъм, разчленяване на бебета, клипове с изтезания .
    В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.

    Сервирали са за ядене човешко месо .

    15:45 09.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬 знаем, знаем!

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Благопожелател":

    „Аз знам, че след смъртта ми на гроба ми ще хвърли куп боклуци, но вятърът на историята безмилостно ще ги разсее… ” отнесе”е един от най-известните цитати на Йосиф Висарионович Сталин.

    15:49 09.02.2026

  • 79 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Категорично съм несъгласен .Първо Райнхард Хайдрих и ген .Алексеев са несравними по значението което имат за държавите си -както в заеманите длъжности така и като публични фигури.Освен това Хайдрих е на чужда територия макар че в Чехия се е чувствал толкова добре че не било необходимо да има специална охрана и специален шофьор /специално подчертавам за шофьора защото именно неговите некомпетентни/неадекватни действия са позволили Хайдрих да бъде ранен и после да почине от раните си/!?

    Коментиран от #80, #82

    15:51 09.02.2026

  • 80 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "не може да бъде":

    Обсъждането в положителна светлина на фашистките генерали в социалните медии е криминално престъпление и в Германия се наказва винаги със затвор.

    15:58 09.02.2026

  • 81 Нещата са зле

    3 2 Отговор
    След като тази незначителна случка с този човечец, се превърна в голяма новина за Русия, значи от Кремъл искат да отвлекат вниманието на руското население от някакви други злополучни събития.

    16:01 09.02.2026

  • 82 ОНЗИ

    1 3 Отговор

    До коментар #79 от "не може да бъде":

    Ей неонацистки мин.дилл,като намина през Богомилово,направо те карам на Автоморга Бонев за резервни части , говорил съм със собственика ,разбра ли паррр цаллл ?

    16:07 09.02.2026

  • 83 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Цирка продължава.толкова лесно трима аматьори срещу 30000 долара се справят със зам.шефа на гру че не знам ако се появят професионалисти какво ще стане?най смешното е че руснаците ги хванаха за един ден и разкриха всичко.интересно защо като така добре се справят оставиха тоя случаен пенсионер да простреля генерала?

    Коментиран от #85

    16:08 09.02.2026

  • 84 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Спомени от СССР":

    Теб ква ти е далаверата кво ще разпродава Русия ,като една стотинка нямаш в джоба ,бе клллшаррр ?

    Коментиран от #86

    16:09 09.02.2026

  • 85 1944

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    И на хората им е смешно ,че пускаш половинката Десислава ,за по 10 €врака ,ама никой не ти го натяква ,аааа?

    16:11 09.02.2026

  • 86 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Атина Палада":

    шизи кой ти каза че съм клошар .финансист съм със солидни инвестиции в енергетиката и по точно във възобновяемите енергии .

    Коментиран от #92, #93

    16:13 09.02.2026

  • 87 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор
    Кога товарим козяците или направо на екарисажа ?

    16:16 09.02.2026

  • 88 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:21 09.02.2026

  • 89 БравУ

    3 1 Отговор
    трябваше им седмица, ма го изфабрикуваха. Не можаха да го набедят че е украинец, но намериха украинка която е държала ръката на стрелеца. Интересно какво е участието на Полша - поставяла е куршумите в пълнителя???

    Коментиран от #91

    16:33 09.02.2026

  • 90 не може да бъде

    1 2 Отговор
    Какво е положителното което съм казал за Хайдрих -това са най-обикновени исторически факти!?Това че германците се опитват да прикрият разни факти от миналото си нищо не означава!?Дейността на Хайдрих е интересна доколкото знам за изучаване и историците го правят и публикуват най -различни неща !?Може би е е справедливо и честно да се каже че Хайдрих е бил много умен работоспособен и организиран и е успял да подчини чехите до така степен че да станат главните производители на таковете Панцер -3 и Панцер -4!?на чехите /поне на една голяма част от тях/може да е неудобно да кажат че са се чувствали много добре под управлението на Хайдрих но тава е исторически факт!?А това как положителните качества на Хайдрих съжителстват с нацистките му убеждения и жестокостта и доколко се знае садистични наклонности е друга тема !?подобни неща и за Гьобелс Вернер фон Браун и не само за тях а и за много други известни имена от времето на Третия Райх!?....апропо някои помни ли че собственици на БМВ са братята Кванд -синове на Магда Гьобелс от първия и брак!?

    16:37 09.02.2026

  • 91 льольо

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "БравУ":

    Сина му е с полско гражданство, съдействал е за контактите, а той е взел руско миналата година!

    16:43 09.02.2026

  • 92 трол

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "стоян георгиев":

    ДесоУ пиле мое, златно още ненагледно, даже камътно, стига си пързаляла хората! Четири години беше безработна, три деца имаш да гледаш, на мъжа ти омлети трябва да въртиш! Инвестиции, енергетика! Да идеш да си срешеш перушината, че най-малкото те гледа, като извънземно!

    17:06 09.02.2026

  • 93 Хо-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "стоян георгиев":

    Аха, "възобновяемата енергия" . Ясно. С една дума от ония със зелената зделка. Ония далавераджиите, дето хем съсипват природата с перки и фотоволтаици хем реват, че хората били виновни за климаитичните промени.

    17:43 09.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Путин намира начин

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Щом не скача от седмия етаж следовало другото

    18:00 09.02.2026

