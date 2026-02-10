Новини
Япония ще снабдява украинската армия с радарни системи
  Тема: Украйна

10 Февруари, 2026 07:54 1 371 43

  • украйна-
  • япония-
  • нато-
  • радарни системи

Япония реши да се присъедини към оръжейна инициатива на НАТО за Украйна

Япония ще снабдява украинската армия с радарни системи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Япония реши да се присъедини към инициативата на НАТО за оръжейни доставки за Киев "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL - Prioritized Ukraine Requirements List), предаде Укринформ, позовавайки се на японската обществена телевизия Ен Ейч Кей (NHK), съобщи БТА.

Токио ще снабдява украинската армия с произведени в САЩ боеприпаси и техника, като закупува оборудване, което не причинява смърт, уточнява украинската агенция. Най-вероятно става въпрос преди всичко за радарни системи и бронежилетки.

Според информацията на Ен Ейч Кей от Токио вече са запознали държавите членове на НАТО с намерението си. Очаква се Япония, която е партньор на алианса, скоро да обяви официално присъединяването си към инициативата.

Според представител на НАТО несмъртоносното оборудване е от съществено значение за Украйна, посочва Укринформ. Над 20 държави от НАТО, плюс Австралия и Нова Зеландия, вече се присъединиха към инициативата. Укринформ припомня, че генералният секретар на алианса Марк Рюто изрази увереност, че тази година в PURL ще бъдат инвестирани 15 милиарда долара.


  • 1 Георги

    28 14 Отговор
    после пак ще реват за курилите

    Коментиран от #3, #41

    07:55 10.02.2026

  • 2 Възраждане

    24 16 Отговор
    Войнолюбците от нацистка Япония съвсем скоро ще си получат заслуженото

    Коментиран от #6

    07:57 10.02.2026

  • 3 Копейка

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    А на нас какъв ни е кяра от курилите?

    08:01 10.02.2026

  • 4 А северна кореа ще снабдява москва

    13 24 Отговор
    Със Роби за месо

    Коментиран от #11

    08:03 10.02.2026

  • 5 Направо ми умръзнада гледам

    11 16 Отговор
    Руснаци на парцали парчета изгорели взривявани летящи и горени на групи в телеграм

    Коментиран от #8, #9, #12, #16

    08:04 10.02.2026

  • 6 Така е

    11 15 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Ще
    Си вземат островите след разпада на русия

    08:05 10.02.2026

  • 7 Лепило Рила

    15 3 Отговор
    Ънкл Сам е е скръцнал на джапанките да почват да "подаряват " ,няма не искам .

    08:05 10.02.2026

  • 10 Тези с дръпнатите

    13 6 Отговор
    Очи им се услади атомната гъба навремето и те се месят.....Няма правда по света,ей.РУСИЯ СЕ БИЕ С 50 ДЪРЖАВИ

    08:08 10.02.2026

  • 12 За разкриването на позицията на

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "Направо ми умръзнада гледам":

    1 украинки войник се пращат и убиват 8-10 руснака
    Но тов е неизбежно за армия от 19 век

    Коментиран от #17

    08:12 10.02.2026

  • 13 Софиянец

    13 7 Отговор

    До коментар #11 от "На български език се пише":

    Евроатлантическите подметки обикновено са неграмотни и глуповати хорица! Не им се сърди, природата понякога е жестока 😂

    Коментиран от #31

    08:13 10.02.2026

  • 14 МИРО

    18 5 Отговор
    ОТ АМЕРИКА ПО- ПРОСТА И ГАДНА ДЪРЖАВА НЯМА !!! ДОКАЗАНО Е !!!!

    Коментиран от #42

    08:13 10.02.2026

  • 15 Ама

    12 8 Отговор
    България защо е на страната на запада?Срещу Освободителката си -и през двете световни войни,и сега?Затова Господ наказва неблагодарността.Но така е в държава,където още навремето айдууутите са обявени за нац.герои,какво да очакваме от народ преее дал Апостола си

    08:14 10.02.2026

  • 16 Умръзналият

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Направо ми умръзнада гледам":

    То направо ти е умръзнало всичко, от часовете по правопис, та досега.

    08:14 10.02.2026

  • 18 МОЖНА ПАВТАРИТ

    14 4 Отговор
    ДЖАПАНКИТЕ СА СВИКНАЛИ НА АТОМА, ТЕХНИТЕ ПРеАТЕЛИ ОТ САЩ СА ГИ НАТРЕНИРАЛИ

    08:16 10.02.2026

  • 19 Механик.

    17 5 Отговор
    Ми, нормално. Укрите с и нямат нищо тяхно. Всичко им се дава наготово. Оръжие, пари, разузнаване, всичко.
    От тях се иска само да мрат на фронта.

    Коментиран от #26, #28

    08:17 10.02.2026

  • 20 Ахаа, щом и Япония е в играта,

    11 4 Отговор
    значи е започнала ТСВ!? Пак ще се пробват бомби над Япония, но този път няма да са пускани от самолет!?

    08:17 10.02.2026

  • 21 ГЕРО

    10 3 Отговор
    ЩО НЕ РАЗБРРЕТЕ , ЧЕ ВСИЧКО НА ТОЗИ СВЯТ Е ВРЕМЕННО !!! ТРЪМПА ЗА КАКВО СЕ МИСЛИ ? И ЗЕЛЕНИЯТ БОКЛУК Е НЕГОВ СЛУГА

    08:18 10.02.2026

  • 23 плевен

    10 9 Отговор
    А защо да не ги снабдява? Япония и до сега продължава да получава своя дял от природния газ в
    Сахалин 2. Въпреки всички санкции към които се е присъединила, тя не получава нито един ответен удар. Пак питам: защо да не ги снабдява??
    В Москва управляват същите корумпирани либерали, както в цяла Европа. Премиер- министърът Мишустин беше човекът на когото се жалваха всички недоволни европейски и руски либерали. Путин е пряк наследник и кадър на Елцин. Зелената енергетика изсмуква огромни пари от икономиката, докато тези дни спряха финансирането на няколко важни обществени проекта. Например създаването на собствен руски авиолайнер, които би ги освободил от зависимостта на Боинг.
    В Русия още не са осъзнали, че водят война, и времето работи срещу тях. Остават им година- две докато я изгубят.

    Коментиран от #32, #33, #40

    08:20 10.02.2026

  • 24 Ще има

    6 1 Отговор
    ИСТИНСКО ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ !!!

    08:21 10.02.2026

  • 25 Нов мощен удар

    5 11 Отговор
    В зурлата на путлер!

    08:22 10.02.2026

  • 26 Димитринчо

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "Механик.":

    Руснаците мрат повечко.

    Коментиран от #37

    08:24 10.02.2026

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Механик.":

    Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #34

    08:25 10.02.2026

  • 29 За да се натрупат знания,

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "На български език се пише":

    трябва носителят да притежава сиво вещество в кратуната си, а нашите козяци имат пихтиесто вещество, което ползват само за баласт, какво очакваш от такива?

    08:26 10.02.2026

  • 30 Тия па

    6 2 Отговор
    Васалите на сащ, унизената и победена Япония е маша в ръцете на "Тръмповата демокрация "!
    Леле... Какво доживяхме. Пълен произвол, провеждан от некакви случайници, които минават за "решението на цели народи", "цели страни"!
    100% хората в Япония може да ни искат това и да са против и Русия да им изпрати, като отново от онези боеприпаси, които изпаряват на километри всичко. Но, ето като почнеш от Северна Корея, минеш през Иран дето айтоласите имат право всичко да решават за всичките хора там, тука Япония - същото, в ЕС също вече неизбирани решават за всички нас да ядем хлебарки и да сме мишени в чужди войни и се преплитат нещата! Какво е демокрация и какво е диктатура? Вече няма разлика.

    08:27 10.02.2026

  • 31 Митю

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    А ти можеш да направиш и един подробен опис как правиш френската
    Щом си толкова грамотна явно и френската ще ти е топ

    Коментиран от #36

    08:28 10.02.2026

  • 32 За съжаление

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "плевен":

    Си прав. Вече и войните са "зелени"! Няма единна ценностна система. Спомням си говорителят на Путин, Песков казваше: "Путин е либерал, голям защитник на либерализма"!
    А е напълно нормално, по време на война, ако някой помага на враговете ти, да те победят и унищожат, да го смяташ този "помощник" също за твой враг!
    Нали с такава военна, икономическа и т.н. помощ тези взаимно да ти унищожат твоята страна? Е, тогава защо още Япония да получава руски газ? Това е толкова глупаво. Светът вече се разделя. Имаш или приятели или врагове.

    08:37 10.02.2026

  • 33 Как ли ще стане тази загуба?

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "плевен":

    А дали, до година-две, Украйна ще я има? Ако така продължат, даже Запада няма да удържи на напъна, той вече приритва.

    08:40 10.02.2026

  • 34 АБЕВЛАШКИИИИ

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ЩО СЕ НЕ УДАВИШ У ДУНАВА , СИГУР ТИ Е БЛИЗО ПА И НЕМА ДА ЛИПСВАШ НА НИКОГО

    08:42 10.02.2026

  • 36 Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Митю":

    Митю ,виждаш ми се точен и мога да ти се доверя напълно ,би ли му издухал енергично сополите ,че нещо се е позапушил .Има след това и 5€рака бонус .

    08:52 10.02.2026

  • 37 Лиз ач евроатлантик

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Димитринчо":

    По думите на наркомана,ама фактите говорят друго

    08:54 10.02.2026

  • 38 Лиз ач евроатлантик

    3 1 Отговор
    По думите на наркомана,ама фактите говорят друго

    08:56 10.02.2026

  • 39 Потъването на Япония

    4 2 Отговор
    Японците отново са изгубили разсъдък.

    Според геолозите преди 20000 години вторият по големина от четирите големи острови - Хокаидо - е бил част от континента.

    А съгласно договорката между Сталин и Рузвелт за разгрома на Япония (СССР за 10 дни разгромява континенталните японски войски наброяващи 900 000 души и освобождава северен Китай и северна Корея) о-в Хокайдо е трябвало да бъде окупиран от СССР.

    Курилските острови са открити от Русия през 18 век и едва през 1855г. Русия отстъпва на Япония южните Курилски острови, за да си ги върне 90 години по-късно...

    Няма никакви японци - нито един - на Курилските острови. По-скоро САЩ или Китай биха ги взели ако Русия претърпи някаква генерална военна катастрофа, такава, каквато е невъзможна, въпреки напъните на русофобите.

    10:01 10.02.2026

  • 40 ЕС губи войната,

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "плевен":

    но русофобите още не могат да схванат, че са на страната на губещите.

    Караганов е геополитик и съветник на Путин. Наскоро обясни на русофобите в ЕС, че ако не се спрат, след 1-2 години Русия ще бъде принудена да изтрие от картата на Европа двете главни русофобски държави - Англия и Германия. Първо ще бъде изтрита Германия, като причинител на две световни войни плюс предстоящата европейска ядрена война.

    В крайна сметка, въпреки Путин, Мишустин, Силуанов, Набиулина...Русия ще бъде принудена да победи. Парадоксът е, че принудата за победата на Русия идва от страна на русофобите.

    10:11 10.02.2026

  • 41 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Япония си взема корилите, а Китай източен Сибир. Настъпва мир!

    Коментиран от #43

    10:42 10.02.2026

  • 42 наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "МИРО":

    до 14 1943 година руснаците казваха че американсците са им братя за помоща а сега била гадна държава

    11:22 10.02.2026

  • 43 Още по точно

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "По точно":

    Изчакай до Първи Април и тогава пиши такива коментари :Р

    12:05 10.02.2026

