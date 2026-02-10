Новини
Свят »
Италия »
Украински олимпиец: МОК ми забрани да нося каска с изображения на загинали във войната спортисти
  Тема: Украйна

Украински олимпиец: МОК ми забрани да нося каска с изображения на загинали във войната спортисти

10 Февруари, 2026 07:25 1 809 48

  • украйна-
  • мок-
  • война-
  • владислав гераскевич-
  • милано-кортина

МОК заяви, че не е получил официално искане от Украинския олимпийски комитет за използване на каската по време на състезанията

Украински олимпиец: МОК ми забрани да нося каска с изображения на загинали във войната спортисти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският състезател по скелетон (разновидност на спускането с шейнички) Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е казал, че му е забранено да носи каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Гераскевич каза, че Тошио Цурунага, представител на МОК, отговарящ за комуникацията между спортистите, националните олимпийски комитети и МОК, е отишъл в Олимпийското село, за да му съобщи това.

Още новини от Украйна

„Той каза, че причината е правило 50“, заяви Гераскевич.

Правило 50.2 от Олимпийската харта гласи: „В олимпийските обекти, съоръжения и други зони не се допускат никакви демонстрации или пропаганда на политическа, религиозна или расова основа“.

Гераскевич заяви, че каската, която е използвал по време на тренировките за Олимпийските игри в Милано-Кортина, вероятно ще трябва да бъде сменена.

По-рано МОК заяви, че не е получил официално искане от Украинския олимпийски комитет за използване на каската по време на състезанията, които започват на 12 февруари.

Гераскевич, който вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г. дни преди началото на руската инвазия, каза, че възнамерява да спазва олимпийските правила, но същевременно ще се погрижи съдбата на Украйна да остане видима по време на Олимпийските игри.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    110 2 Отговор
    Украински олимпиец: МОК ми забрани да нося каска с изображения на загинали във войната спортисти, да сменя каската с военна и да скачам в окопа

    07:27 10.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Защо

    110 3 Отговор
    този олимпиец не е в окопа ?

    07:28 10.02.2026

  • 5 Европеец

    123 4 Отговор

    До коментар #1 от "нагло краинско гo ведо":

    Съгласен съм с коментара ти.... Същото щях да напиша и аз.... Наглостта и нахалството са типични черти на украинците...

    07:29 10.02.2026

  • 6 Любопитен

    92 1 Отговор
    А този защо не е на фронта?

    Коментиран от #12

    07:29 10.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Обективни истини

    64 7 Отговор
    Много ясно.
    Даже да ти се чуди н акъла човек, защо ще се прибираш в Украйна след олимпиадата?!
    ТЦК дебне от всякъде.
    СЛАВА на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    Коментиран от #17

    07:30 10.02.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    84 2 Отговор
    Наглите БАНДЕРАИНЦИ не обичат да спазват ПРАВИЛАТА,
    държат се като в България...

    07:30 10.02.2026

  • 10 Само да питам

    82 2 Отговор
    Кои са по нагли? Украинците или северните смакедонци?

    Коментиран от #15

    07:31 10.02.2026

  • 11 БАНДЕРИТЕ СИ МИСЛЯТ

    76 2 Отговор
    Че за тях правилата не важат. Не са разбрали, че господарите им канибали вече нямат думата.

    07:32 10.02.2026

  • 12 Николай

    45 2 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    Най-добре е да не се прибира в ши
    бан.ата Украйна и да си остане в Италия

    07:33 10.02.2026

  • 13 Личен опит

    73 1 Отговор
    Помагах две седмици на едно семейство от Украйна безкористно. Когато заявиха, че искат това да продължи и преложиха заплащане, определих минимална цена за труда си. След като дойде време за плащане...Познайте! Ами скриха се. И не са виновни те. Ние ги направихме такива. Позволяваме им това, което не премаме за себе си и околните. Защо? Защото някой някъде реши, че ТРЯБВА! Е-ще го изненадам! НЕ ТРЯБВА!

    07:35 10.02.2026

  • 14 Анонимен

    70 1 Отговор
    Проблемите на една държава не трябва да е грижа на целия свят а те да си ги решават

    07:35 10.02.2026

  • 15 Чък Норис

    65 2 Отговор

    До коментар #10 от "Само да питам":

    Всяка една от двете измислени "народности" е по-нагла от другата. И така до безкрай.

    07:35 10.02.2026

  • 16 Квартал 95

    56 2 Отговор
    Този украинец имитира някаква съпричастност към загинали и все едно се бори срещу Русия, а всъщност бяха от Зеленото и от войната. Преди време бяхте писали за някакъв дето много се съпротивлявал на руснаците и боядисвал бордюрите по улиците в жълто и синьо и затова го арестували и измъчвали малко.

    07:41 10.02.2026

  • 17 плевен

    55 3 Отговор

    До коментар #8 от "Обективни истини":

    Ще се върне без проблем. Такива като него в Украйна са цяла каста. Не ги лови нито ТЦК, нито армия нито морал. Тяхната работа е да се овиват със знамена и да трудят за пропагандата си. Докато се държи така, войната не го застрашава.
    В негова защита ще кажа, че при тази ситуация , навсякъде по света постъпват точно така. Време е да проумеем, че спортистите не "разнасят спортната слава на страната си по света", а работят за собствената си банкова сметка. Като всички нас.

    07:41 10.02.2026

  • 18 Некролози

    46 1 Отговор
    Не могат да се лепят навсякъде. Има си определени места.

    07:49 10.02.2026

  • 19 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    47 1 Отговор
    Такива катили като него не служат на фронта, а в ТЦК. Ловци на пушечно месо. Ритат, бият с юмруци и товарят в бусовете сиромаси за фронта.

    07:52 10.02.2026

  • 20 Правилно са му Забранили!

    54 1 Отговор
    На Европейците им писна от Тяхната Пропаганда!

    07:55 10.02.2026

  • 21 Българин

    45 1 Отговор
    Украта да си взима тенджерата със снимките и да заминава на фрита,както му казват на фронта бендерите.

    07:56 10.02.2026

  • 22 8888

    45 0 Отговор
    да, стига пропаганда. и ако не беше кабинета на еленски нямаше да загинат

    07:57 10.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 КОЛЬО ПАРЪМА

    38 0 Отговор
    Изобщо трябва навсякъде дави забранят да се показвате укри

    08:07 10.02.2026

  • 25 Калашников

    42 1 Отговор
    Нахални и нагли укри. Мразя ги безплатно

    08:09 10.02.2026

  • 26 Смок

    25 1 Отговор
    Два ъперкъта в бъбреците, един къс в муцуната и е чао.

    08:11 10.02.2026

  • 27 Бесния Оракул

    39 1 Отговор
    Търпението се изчерпа от безграничната им наглост както в Европа така и в останалия свят. Никой никъде не ги иска. Никой. Плевели задушаващи останалите ти изкореняваш от корена.

    08:17 10.02.2026

  • 28 Размисъл

    29 1 Отговор
    Жалко, че не допуснаха руснаците на олимпиадата. Този вече щеше да е история.

    08:18 10.02.2026

  • 29 пешо

    35 1 Отговор
    тия боклуци са по нахални и от македонците

    08:19 10.02.2026

  • 30 Укрите

    28 1 Отговор
    Мрши заразяващи с проказа живата плът. Това са те.

    08:20 10.02.2026

  • 31 Укро питешки

    29 0 Отговор
    буклук. Не е трябвало да те пускат да доближаваш пършивата олемпеадъ, а ТЦК да те бусифицират и да станеш на тор на фронта. Наглеци, като цялата ви укро сатанински пасмина. Няма да имаш държава гнидо долна укро наzистка.

    08:30 10.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Софиянец

    16 1 Отговор
    Ще се разплача 😅

    08:36 10.02.2026

  • 35 ШЕКСПИР

    24 1 Отговор
    Проблемите на Укрия не са наши !!! Ако искаха мир Зеля да бе подписал 2022г !!!

    08:45 10.02.2026

  • 36 Фашисти

    25 1 Отговор
    Терористи и убийци са украинците

    08:48 10.02.2026

  • 37 стоян георгиев

    16 1 Отговор
    Абе пука ми на дебеуиа ....3 за Гераскевич ,а като си помисля и там не ми пука .Що се е скатал от фронта като е герой ?

    08:54 10.02.2026

  • 38 Матрьошка

    21 1 Отговор
    Отвратителни са украйнците. Тъкмо руснаците да сложат край на войната и те ще направят някоя провокация. Няма как, боят продължава .

    08:56 10.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Град Козлодуй

    12 1 Отговор
    Тоя трябва да носи чисто БЯЛА каска а на шейната си да сложи БЯЛО знаме- като това,което трябва да се развее на Kиiв от престъпната хунта на шмръкльото.

    09:31 10.02.2026

  • 41 Само да попитам

    14 1 Отговор
    Свалиха ли знамето на бандеровците от фасадата на Общината в София и на какво основание този флаг е там?!Кой допусна това безобразие-чужд флаг да се вее над БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНА СГРАДА?! Защо не се вее и Палистинското знаме до това на Украйна?!

    09:58 10.02.2026

  • 42 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    Тоа пъ ???!
    Защо оди да участва в олимпиадата. ???!
    НЕ Е ЛИ ЧУЛ, че златните медали за усръинси МОК ги раздава в киийюф и без участие в оллимски игри

    10:31 10.02.2026

  • 43 де видиш

    6 0 Отговор
    укробандер-трепИ.

    10:44 10.02.2026

  • 44 Каталуния

    4 0 Отговор
    Никой не иска укрите в Испания.Толкова са нагли и вечно с притенции все едно Испанците им са длъжни с нещо.В нчалото се опитваха да не плащат в магазините и да не си купуват билети за влака и метрото.Вдигаха скандали на паркингите докато не опраха пишкира от Policía Nacional и Policía Local.Сега като видят дори Guardia Civil бягат като дявол от тамян.Откакто по локалните ТВ съобщиха,че има голяма вероятност да ги екстрадират станаха по-тихи от водата и по-ниски от тревата.

    Коментиран от #45

    11:29 10.02.2026

  • 45 Каталуния

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Каталуния":

    Нищо не работят висят цял ден по заведенията,масово се занимават с проституция и пласират дрога.Мароканците са хиляди пъти по свестни от Украинците.Хората работят и си изкарват парите с труд а украинците гледат кой да измамят и какво да откраднат.Дано ги екстрадират всичките.В Каталуния и Андалусия масово хората се организират и гонят тези търтеи от градовете си.

    11:41 10.02.2026

  • 46 Тиква

    3 0 Отговор
    Идиот окрабандер,сложи си каска със убитите деца в Луганск и Донецк,от бандероФашаги.

    12:22 10.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Столичанин

    5 0 Отговор
    Корумпираните "ръководители" на ЕС трябва да бъдат сменени-незабавно и да бъдат съдени!ЕС-се превърна в беззъба англо-саксонска Бабиера от Есекс пиеща чай и гледаща Света през диоптричните си очила!Крадът пари от ЕС-представйки ги за помощ за UA!Каква е UA?! Страна от ЕС или инструмент за крадене на пари!Второто е!Кой иди@т би наливал пари в продънена каца?!Чудя се защо Путин не ги е запукал-както пише в Историята и Учебниците за водене на война?!Ако това бяха Краварите-до сега тая територия щеше да е пустиня!

    13:44 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания