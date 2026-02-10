Тръмп ще блокира откриването на мост между Канада и Мичиган, ако САЩ не получат половината собственост върху него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще блокира откриването на моста Горди Хау между Канада и Мичиган, докато американците не получат половината собственост върху конструкцията.
„Ще започнем преговори незабавно. Предвид всичко, което сме им предоставили, ние трябва да притежаваме поне половината от този актив. Приходите, които Канада ще получи от американския пазар, ще бъдат астрономически“, подчерта Тръмп в TruthSocial.
Американският президент основа исканията си на редица оплаквания срещу съседната страна. Той твърди, че 44-ият президент на САЩ Барак Обама е „направил глупава грешка“, като е разрешил изграждането на моста Горди Хау без използването на американска стомана. Шефът на Белия дом обвини Канада в забрана на продажбата на американски алкохол в Онтарио и в „неприемливи“ тарифи върху млечните продукти. Той се възползва от възможността отново да коментира евентуалното сближаване на Канада с Китай.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хи их хи
Коментиран от #16
07:17 10.02.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Време е да се отървем от тях и да ги оставим да си живеят сам-самички...
07:23 10.02.2026
3 Още малко остана
07:38 10.02.2026
4 Па съм я бе
07:39 10.02.2026
5 Хм Хм
Коментиран от #10
07:40 10.02.2026
6 Анонимен
07:41 10.02.2026
7 Анонимен
07:42 10.02.2026
8 Историк
07:58 10.02.2026
9 дядото
08:00 10.02.2026
10 Дзак
До коментар #5 от "Хм Хм":Ала-Бала!
08:15 10.02.2026
11 Рижко
08:20 10.02.2026
12 Край
08:25 10.02.2026
13 Малък анализ
08:33 10.02.2026
14 Реалист
08:50 10.02.2026
15 горски
Коментиран от #17
08:51 10.02.2026
16 СЗО
До коментар #1 от "Хи их хи":Не е вярно. Човека иска само половината 😉
09:28 10.02.2026
17 дядо поп
До коментар #15 от "горски":Нормално , тези милиардери колко просяци са оставили след себе си?
10:42 10.02.2026
18 БеГемот
14:50 10.02.2026