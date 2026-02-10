Новини
Тръмп ще блокира откриването на мост между Канада и Мичиган, ако САЩ не получат половината собственост върху него

10 Февруари, 2026 06:51, обновена 10 Февруари, 2026 06:59 3 102 18

Приходите, които те ще получат от американския пазар, ще бъдат астрономически, подчерта американският президент

Тръмп ще блокира откриването на мост между Канада и Мичиган, ако САЩ не получат половината собственост върху него - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще блокира откриването на моста Горди Хау между Канада и Мичиган, докато американците не получат половината собственост върху конструкцията.

„Ще започнем преговори незабавно. Предвид всичко, което сме им предоставили, ние трябва да притежаваме поне половината от този актив. Приходите, които Канада ще получи от американския пазар, ще бъдат астрономически“, подчерта Тръмп в TruthSocial.

Американският президент основа исканията си на редица оплаквания срещу съседната страна. Той твърди, че 44-ият президент на САЩ Барак Обама е „направил глупава грешка“, като е разрешил изграждането на моста Горди Хау без използването на американска стомана. Шефът на Белия дом обвини Канада в забрана на продажбата на американски алкохол в Онтарио и в „неприемливи“ тарифи върху млечните продукти. Той се възползва от възможността отново да коментира евентуалното сближаване на Канада с Китай.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хи их хи

    60 1 Отговор
    Бай Дон Улавия е като малко дете на рожденния си ден, иска всичко да е негово!

    Коментиран от #16

    07:17 10.02.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    34 4 Отговор
    Докога светът ще търпи АЛЧНИТе хАмериканци?!?
    Време е да се отървем от тях и да ги оставим да си живеят сам-самички...

    07:23 10.02.2026

  • 3 Още малко остана

    36 1 Отговор
    Няма да го траят още много. Не може да се изживява като световен сутеньор. Ще пратят при Епстийн скоро.

    07:38 10.02.2026

  • 4 Па съм я бе

    33 4 Отговор
    САЩ са в паника -явно умират.Време е.

    07:39 10.02.2026

  • 5 Хм Хм

    41 1 Отговор
    Дони е като "борците" от едно време. Влизат в заведението ми, викат ме и казват "Ти ще работиш, ние ще ти помагаме. Вече сме ортаци".

    Коментиран от #10

    07:40 10.02.2026

  • 6 Анонимен

    29 0 Отговор
    Нахална работа

    07:41 10.02.2026

  • 7 Анонимен

    26 0 Отговор
    На ръководните длъжности иска ли психотест или за обикновения човек да пълни хазната с пари

    07:42 10.02.2026

  • 8 Историк

    29 0 Отговор
    САЩ бяха велика държава до появата на този изперкал идиот,който сигурно не спи и бълва безумици непрекъснато. Има крещяща нужда от усмирителна риза, докато не е побъркал целия свят.

    07:58 10.02.2026

  • 9 дядото

    26 2 Отговор
    какво искате половината-целия.и реките и езерата и моретата и океаните и земните недра и космоса.всичко за краварите,да живее западната "демокрация"

    08:00 10.02.2026

  • 10 Дзак

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хм Хм":

    Ала-Бала!

    08:15 10.02.2026

  • 11 Рижко

    15 2 Отговор
    започва да мяза на амбулантен търговец. Но с евтиното си брашно и скъпите си трици няма да стори нищо добро за имиджа на САЩ. Дълго изграждан. Американският Путин. Тръмпутин. Нищо америчко в тоя нерез.

    08:20 10.02.2026

  • 12 Край

    11 0 Отговор
    Деди Дони, требе да си ходи.

    08:25 10.02.2026

  • 13 Малък анализ

    14 1 Отговор
    Американците се подлъгаха да го изберат отново, защото предния път се държеше адекватно а промените бяха в полза на богатите. Очакваха подобрена негова версия с повече опит и мъдрост да ги извади от блатото. Уви, менталното му състояние се влоши според годините а алчността взема връх. Както го избраха, така и ще го бутнат. Явно личните интереси на властимащите са в превес Ком го държат още на върха.

    08:33 10.02.2026

  • 14 Реалист

    11 1 Отговор
    Че кой е платил за моста, кой го е построил, че тромпета сега да иска половината от него, когато вече е завършен. Този е тотално смахнат и за това иска да разруши световния ред и международните организации, за да прави каквото си иска, като същински римски император!

    08:50 10.02.2026

  • 15 горски

    10 2 Отговор
    Абе хора,ако да сте на мястото на Дончо и вие ще се държите тъка.Всеки ден САЩ трябва да плащат по 3 милиарда лихви.....ТРИ милиарда всеки ден.....Ако спрат ,ще се сгромолясат барабар с половината свят......Знаете ли колко милиардери ще станат просяци....

    Коментиран от #17

    08:51 10.02.2026

  • 16 СЗО

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хи их хи":

    Не е вярно. Човека иска само половината 😉

    09:28 10.02.2026

  • 17 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "горски":

    Нормално , тези милиардери колко просяци са оставили след себе си?

    10:42 10.02.2026

  • 18 БеГемот

    0 0 Отговор
    Едни хора така лепяха едни стикери едно време..

    14:50 10.02.2026