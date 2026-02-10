Тръмп ще блокира откриването на мост между Канада и Мичиган, ако САЩ не получат половината собственост върху него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще блокира откриването на моста Горди Хау между Канада и Мичиган, докато американците не получат половината собственост върху конструкцията.

„Ще започнем преговори незабавно. Предвид всичко, което сме им предоставили, ние трябва да притежаваме поне половината от този актив. Приходите, които Канада ще получи от американския пазар, ще бъдат астрономически“, подчерта Тръмп в TruthSocial.

Американският президент основа исканията си на редица оплаквания срещу съседната страна. Той твърди, че 44-ият президент на САЩ Барак Обама е „направил глупава грешка“, като е разрешил изграждането на моста Горди Хау без използването на американска стомана. Шефът на Белия дом обвини Канада в забрана на продажбата на американски алкохол в Онтарио и в „неприемливи“ тарифи върху млечните продукти. Той се възползва от възможността отново да коментира евентуалното сближаване на Канада с Китай.