Високо напрежение между Япония и Южна Корея заради спорни острови

Южна Корея изрази протест срещу събитие на японското правителство, посветено на спорни острови между двете държави, като определи събитието като неоправдано претендиране за суверенитет върху нейна територия, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Южнокорейското външно министерство посочи в изявление, че страната категорично възразява срещу отбелязването на т.нар. Ден на Такешима (японското име на спорните острови - бел. ред.), организиран от префектура Шимане, както и срещу присъствието на високопоставен представител на японското правителство. Южна Корея настоя церемонията да бъде незабавно отменена.
Малките скалисти острови, известни като Такешима в Япония и като Докдо в Южна Корея, която упражнява реален контрол върху тях, от десетилетия предизвикват напрежение между двете съседни държави. Спорът е част от по-широките исторически противоречия, свързани с японското колониално управление на Корейския полуостров в периода 1910-1945 година.
"Докдо е безспорна суверенна територия на Южна Корея исторически, географски и съгласно международното право", подчерта външното министерство. То призова Токио да се откаже от това, което определя като неоснователни претенции, и да подходи към историческите въпроси със смирение и отговорност.
Южнокорейските власти са извикали високопоставен японски дипломат в сградата на външното министерство в Сеул, за да изразят официален протест. От японското външно министерство все още не са направили официален коментар по случая. На церемонията в Япония е присъствал заместник-министър от кабинета, а не действащ министър.
Сеул неведнъж е оспорвал териториалните претенции на Япония върху островите. В петък бе изразен нов протест след изказване на японския външен министър в парламента, в което той отново заяви суверенитета на Токио над островите.
Спорната територия се намира в район с богати риболовни ресурси и според Сеул там може да има значителни залежи на газови хидрати, които са потенциален енергиен ресурс на стойност милиарди долари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 атомния Ким
10:30 22.02.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #5, #6, #10
10:33 22.02.2026
3 665
Коментиран от #16
10:34 22.02.2026
4 хахаха
Коментиран от #13
10:34 22.02.2026
5 Седемте самураи
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Да, ама ни се живее бе, баце!
10:37 22.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:51 22.02.2026
8 Ха Ха
10:59 22.02.2026
9 БайДънчо:
да се сбият заради спорните острови.
Коментиран от #15
11:07 22.02.2026
10 Боко БорисоФ
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":За Япония сега момента е да си го вкара с Двеста.
11:09 22.02.2026
11 Гос丁
о.Такешима от 17 век . Има архивни морски карти на които е обозначено . През 1905г. е регистриран към префектура Шимане . Корейците се възползват от капитулацията на Япония през ВСВ , и като ново протеже на САЩ през 1952 г. първият президент на новата Република Корея - Ри Сингман прокарва произволно линия на корейските карти . Тази линия поставя о.Такешима в корейски води и е в протитивовес с международното право .
11:11 22.02.2026
12 Все дръпнати,
11:13 22.02.2026
13 Факт
До коментар #4 от "хахаха":Пудели, ама богати като Крез, а не гладни въшльовци вечно на купони и гладомор :))
11:34 22.02.2026
14 Мильо
11:49 22.02.2026
15 55555
До коментар #9 от "БайДънчо:":Както и пакта Рибентроп Молотов.!!!!!!
11:51 22.02.2026
16 Естет
До коментар #3 от "665":Кимчо ще е печеливш!
11:51 22.02.2026
17 Иван
Коментиран от #19
12:00 22.02.2026
18 Българин
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
12:17 22.02.2026
19 Джо
До коментар #17 от "Иван":Атомните бомби спасиха Япония от комунизма.
12:17 22.02.2026
20 Вещица - гадателка
12:30 22.02.2026
21 Възмездие
12:36 22.02.2026
22 Комунистите родината изграждат
Едно време во време оно, когато бълхите подскачаха и викаха комунизъм, все още имаше остатъци от така наречените „ХОРА” – останали трезвено мислейки свързани с науката. Дойде уречения час и самолетът Варшава – Берлин – Москва със смяна в Москва за Пхенян полетя в необятния простор по пътя на коприната. Имах задача с Лешек Пшиготски да задвижим огромен компутер ЕС2032 със доста българска техника в тях от Стара Загора. Работех в заводите за изчислителна техника Елвро – Вроцлав. Самолетът Ил62 в Москва се препълни с някакви международни комуночистачи и на водката пиячи. Като видях, че всичко е пияно и лежи и спи по пътеките на самолета. Стюардесите подскачаха по трупoвете и поднасяха водките на останалите все още трезвеняци. Лешек и моето тяло към което е прикачено моето ((((АЗ)))) изпиха по една бутилка и ооооо (((СВЕТЛИНА))) Слънцето се показа от исток, набарах шишенцето с зелева чорба което си носех винаги със себе си при такива обстоятелства за ((((ИЗТРЕЗНЯВНЕ)))) ПРОДЪЛЖАВА
12:42 22.02.2026
23 Комунистите родината изграждат
Самолетът кацна на Пхенян. Излязохме навън. Музика и страхотни Чисто Бяла Раса Мадами(не знам де са ги отглеждали) със букети от цветя ни направиха ОЧИТЕ КОКОРЕЩИ. Една скочи към мен , друга към Лешек и ни връчиха на всеки по един огромен букет.... Изненадата не трая дълго. Стана още по- изненадващо когато една от мадамите се хвърли върху мен и започна да изтръгва от ръцете ми на неразбираем за мен език ухаешият БУКЕТ. Оказа се че сме улучили Рожденните дни на Вожда Ким Ир Сен и около нас е имало Кубинска делегация и мен и Лешек са ни помислили за комунисти. от кубинската делегация. Мина паспортния контрол. Аз получих лека кола Волво, а Лещек получи Мерцедес. Всеки от нас си имаше шофьор и едно КГБ знаещо руски за охрана. Колите минаха през столицата на Северна Корея Пхенян и ни закараха в един Хотел на Едно градче в което имаше институт по физика. СЛЕДВА
12:43 22.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Комунистите родината изграждат
...ТАКАВА БОЛКА...Накензах се в панталоните и след почистване в тоалетната забелязах, че от болката в палеца няма и помен. Палецът бе спаднал. Нокътя си дойде на местото и живото си продължи с усмивка, за нови приключения в страната на Цветето Ким Жон Ил ‘ХА’... На следващият ден гласове рано ни будят в хотела в който спяхме само ние двамата. В една рекичка около нас млади КОМСОМОЛЦИ – поданици на Ким Ир Сен с лопати влезли в студените пролетни води на реката до кръста потопени във водата, в името на своят Вожд и Учител почистваха дъното на реката от наприиждалата през зимата Тиня. През нощтта нямахме ток в градчето понеже на ХЪЛМА СВЕТЕШЕ с огромни СВЕТЛИНИ надпис ‘ДА Е ЖИВ И ПРЕБЪДЕ КИМ ИР СЕН’... цялата електроенергия се подчиняваше на този надпис.
12:50 22.02.2026