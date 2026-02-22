Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Високо напрежение между Япония и Южна Корея заради спорни острови

Високо напрежение между Япония и Южна Корея заради спорни острови

22 Февруари, 2026

Южнокорейските власти са извикали високопоставен японски дипломат в сградата на външното министерство в Сеул, за да изразят официален протест

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южна Корея изрази протест срещу събитие на японското правителство, посветено на спорни острови между двете държави, като определи събитието като неоправдано претендиране за суверенитет върху нейна територия, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Южнокорейското външно министерство посочи в изявление, че страната категорично възразява срещу отбелязването на т.нар. Ден на Такешима (японското име на спорните острови - бел. ред.), организиран от префектура Шимане, както и срещу присъствието на високопоставен представител на японското правителство. Южна Корея настоя церемонията да бъде незабавно отменена.

Малките скалисти острови, известни като Такешима в Япония и като Докдо в Южна Корея, която упражнява реален контрол върху тях, от десетилетия предизвикват напрежение между двете съседни държави. Спорът е част от по-широките исторически противоречия, свързани с японското колониално управление на Корейския полуостров в периода 1910-1945 година.

"Докдо е безспорна суверенна територия на Южна Корея исторически, географски и съгласно международното право", подчерта външното министерство. То призова Токио да се откаже от това, което определя като неоснователни претенции, и да подходи към историческите въпроси със смирение и отговорност.

Южнокорейските власти са извикали високопоставен японски дипломат в сградата на външното министерство в Сеул, за да изразят официален протест. От японското външно министерство все още не са направили официален коментар по случая. На церемонията в Япония е присъствал заместник-министър от кабинета, а не действащ министър.

Сеул неведнъж е оспорвал териториалните претенции на Япония върху островите. В петък бе изразен нов протест след изказване на японския външен министър в парламента, в което той отново заяви суверенитета на Токио над островите.

Спорната територия се намира в район с богати риболовни ресурси и според Сеул там може да има значителни залежи на газови хидрати, които са потенциален енергиен ресурс на стойност милиарди долари.


Южна Корея
  • 1 атомния Ким

    15 1 Отговор
    няма проблем ще помогна на братята от Южна Корея.

    10:30 22.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 29 Отговор
    За Япония сега момента е да си върне Курилите, Камчатка, Чукотка и Владивосток ☝️

    Коментиран от #5, #6, #10

    10:33 22.02.2026

  • 3 665

    16 1 Отговор
    Тия ако се сбият, кой ще победи ? Горе долу една категория са.

    Коментиран от #16

    10:34 22.02.2026

  • 4 хахаха

    25 2 Отговор
    пуделите на сащ се счепкаха

    Коментиран от #13

    10:34 22.02.2026

  • 5 Седемте самураи

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Да, ама ни се живее бе, баце!

    10:37 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 2 Отговор
    Хайде да започват да се бомбят...

    10:51 22.02.2026

  • 8 Ха Ха

    13 1 Отговор
    Оста Рим-Берлин-Токио се съживява - кръвта вода не става...

    10:59 22.02.2026

  • 9 БайДънчо:

    12 2 Отговор
    Голям Кеф ще бъде Япония и Южна Корея
    да се сбият заради спорните острови.

    Коментиран от #15

    11:07 22.02.2026

  • 10 Боко БорисоФ

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    За Япония сега момента е да си го вкара с Двеста.

    11:09 22.02.2026

  • 11 Гос丁

    4 5 Отговор
    За каква суверенна територия , исторически , географски и правово претендират корейците ? Япония експлоатира
    о.Такешима от 17 век . Има архивни морски карти на които е обозначено . През 1905г. е регистриран към префектура Шимане . Корейците се възползват от капитулацията на Япония през ВСВ , и като ново протеже на САЩ през 1952 г. първият президент на новата Република Корея - Ри Сингман прокарва произволно линия на корейските карти . Тази линия поставя о.Такешима в корейски води и е в протитивовес с международното право .

    11:11 22.02.2026

  • 12 Все дръпнати,

    11 1 Отговор
    хайде да се зачесват и те, какво чакат!?

    11:13 22.02.2026

  • 13 Факт

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "хахаха":

    Пудели, ама богати като Крез, а не гладни въшльовци вечно на купони и гладомор :))

    11:34 22.02.2026

  • 14 Мильо

    5 0 Отговор
    Да дойде горският(Ким че ун).

    11:49 22.02.2026

  • 15 55555

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "БайДънчо:":

    Както и пакта Рибентроп Молотов.!!!!!!

    11:51 22.02.2026

  • 16 Естет

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "665":

    Кимчо ще е печеливш!

    11:51 22.02.2026

  • 17 Иван

    6 1 Отговор
    Сталин и СССР са хвърлили атомните бомби над Хирошима и Нагасаки........според сатанинското хазаро-ционистко еврейство.

    Коментиран от #19

    12:00 22.02.2026

  • 18 Българин

    1 0 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.

    12:17 22.02.2026

  • 19 Джо

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    Атомните бомби спасиха Япония от комунизма.

    12:17 22.02.2026

  • 20 Вещица - гадателка

    0 0 Отговор
    Влезте в търсачката на ютюбе и напишете: "Nasolabial Folds Gone✨ Rub This Gum-Linked Ligament" и изгледайте как Японците си спомнят все още за старите Български Лечители на старостта, а у нас след като мина ясребът на комунизма, нищо не е остана, от старите български лечители.

    12:30 22.02.2026

  • 21 Възмездие

    1 0 Отговор
    Загубили са войната - взели са им острова. Те и германците може да си поискат Данциг и Кьониксберг. Тежко на победените.

    12:36 22.02.2026

  • 22 Комунистите родината изграждат

    0 1 Отговор
    Самолетът кацна в Пхенян 1988г.

    Едно време во време оно, когато бълхите подскачаха и викаха комунизъм, все още имаше остатъци от така наречените „ХОРА” – останали трезвено мислейки свързани с науката. Дойде уречения час и самолетът Варшава – Берлин – Москва със смяна в Москва за Пхенян полетя в необятния простор по пътя на коприната. Имах задача с Лешек Пшиготски да задвижим огромен компутер ЕС2032 със доста българска техника в тях от Стара Загора. Работех в заводите за изчислителна техника Елвро – Вроцлав. Самолетът Ил62 в Москва се препълни с някакви международни комуночистачи и на водката пиячи. Като видях, че всичко е пияно и лежи и спи по пътеките на самолета. Стюардесите подскачаха по трупoвете и поднасяха водките на останалите все още трезвеняци. Лешек и моето тяло към което е прикачено моето ((((АЗ)))) изпиха по една бутилка и ооооо (((СВЕТЛИНА))) Слънцето се показа от исток, набарах шишенцето с зелева чорба което си носех винаги със себе си при такива обстоятелства за ((((ИЗТРЕЗНЯВНЕ)))) ПРОДЪЛЖАВА

    12:42 22.02.2026

  • 23 Комунистите родината изграждат

    0 0 Отговор
    Самолетът кацна в Пхенян 1988г.

    Самолетът кацна на Пхенян. Излязохме навън. Музика и страхотни Чисто Бяла Раса Мадами(не знам де са ги отглеждали) със букети от цветя ни направиха ОЧИТЕ КОКОРЕЩИ. Една скочи към мен , друга към Лешек и ни връчиха на всеки по един огромен букет.... Изненадата не трая дълго. Стана още по- изненадващо когато една от мадамите се хвърли върху мен и започна да изтръгва от ръцете ми на неразбираем за мен език ухаешият БУКЕТ. Оказа се че сме улучили Рожденните дни на Вожда Ким Ир Сен и около нас е имало Кубинска делегация и мен и Лешек са ни помислили за комунисти. от кубинската делегация. Мина паспортния контрол. Аз получих лека кола Волво, а Лещек получи Мерцедес. Всеки от нас си имаше шофьор и едно КГБ знаещо руски за охрана. Колите минаха през столицата на Северна Корея Пхенян и ни закараха в един Хотел на Едно градче в което имаше институт по физика. СЛЕДВА

    12:43 22.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Комунистите родината изграждат

    0 0 Отговор
    Самолетът кацна в Пхенян 1988г.

    ...ТАКАВА БОЛКА...Накензах се в панталоните и след почистване в тоалетната забелязах, че от болката в палеца няма и помен. Палецът бе спаднал. Нокътя си дойде на местото и живото си продължи с усмивка, за нови приключения в страната на Цветето Ким Жон Ил ‘ХА’... На следващият ден гласове рано ни будят в хотела в който спяхме само ние двамата. В една рекичка около нас млади КОМСОМОЛЦИ – поданици на Ким Ир Сен с лопати влезли в студените пролетни води на реката до кръста потопени във водата, в името на своят Вожд и Учител почистваха дъното на реката от наприиждалата през зимата Тиня. През нощтта нямахме ток в градчето понеже на ХЪЛМА СВЕТЕШЕ с огромни СВЕТЛИНИ надпис ‘ДА Е ЖИВ И ПРЕБЪДЕ КИМ ИР СЕН’... цялата електроенергия се подчиняваше на този надпис.

    12:50 22.02.2026

