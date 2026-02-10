Най-голямото многонационално учение се провежда в Румъния

Най-голямото многонационално учение в Европа се провежда на учебния полигон Чинку в окръг Брашов в Централна Румъния, съобщава Диджи24. В него участва и артилерия от сухопътните войски на Съединените щати, предаде БТА.
Учението „Динамичен фронт 26“ ще продължи до петък (13 февруари) и включва представители от 24 различни страни на Алианса, сред които САЩ, Франция и Полша. То се провежда едновременно в пет различни държави от НАТО, в девет тренировъчни района и в множество командни пунктове в цяла Европа. Учението се счита за основен тест за начина, по който силите на НАТО могат да действат координирано по Източния фланг при сложна ситуация на сигурност, характеризираща се с необходимостта от бърз отговор.
„Това е референтното учение на НАТО за огнева поддръжка. (...) Трябва да можем да прехващаме и неутрализираме между 600 и 1200 балистични ракети с голям обсег, крилати ракети и дронове за атака с единични цели, като едновременно с това идентифицираме цели и поддържаме проследяването им“, заяви на пресконференция в Чинку главнокомандващият 56-о многодоменно командване, американският бригаден генерал Стив Карпентър, който отговаря за Европа.
Цялото учение има за цел да приложи на практика т.нар. линия на възпиране на Източния фланг и да упражни регионалните планове на НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха🤣
Коментиран от #3
14:57 10.02.2026
2 честен ционист
14:57 10.02.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "хаха🤣":Скоро власите ще бягат към Кишинев за съветски визи.
14:59 10.02.2026
4 Гледаш снимката и се чудиш
14:59 10.02.2026
5 Делю Хайдутин
15:02 10.02.2026
6 учение
15:03 10.02.2026
7 Всяка сутрин милиарди хора по света
15:04 10.02.2026
8 гост
15:07 10.02.2026
9 хаха
ХАХАХА!
15:22 10.02.2026