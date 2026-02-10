Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Най-голямото многонационално учение се провежда в Румъния
  Тема: Украйна

Най-голямото многонационално учение се провежда в Румъния

10 Февруари, 2026 14:55

Учението се счита за основен тест за начина, по който силите на НАТО могат да действат координирано

Най-голямото многонационално учение се провежда в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-голямото многонационално учение в Европа се провежда на учебния полигон Чинку в окръг Брашов в Централна Румъния, съобщава Диджи24. В него участва и артилерия от сухопътните войски на Съединените щати, предаде БТА.

Учението „Динамичен фронт 26“ ще продължи до петък (13 февруари) и включва представители от 24 различни страни на Алианса, сред които САЩ, Франция и Полша. То се провежда едновременно в пет различни държави от НАТО, в девет тренировъчни района и в множество командни пунктове в цяла Европа. Учението се счита за основен тест за начина, по който силите на НАТО могат да действат координирано по Източния фланг при сложна ситуация на сигурност, характеризираща се с необходимостта от бърз отговор.

„Това е референтното учение на НАТО за огнева поддръжка. (...) Трябва да можем да прехващаме и неутрализираме между 600 и 1200 балистични ракети с голям обсег, крилати ракети и дронове за атака с единични цели, като едновременно с това идентифицираме цели и поддържаме проследяването им“, заяви на пресконференция в Чинку главнокомандващият 56-о многодоменно командване, американският бригаден генерал Стив Карпентър, който отговаря за Европа.

Цялото учение има за цел да приложи на практика т.нар. линия на възпиране на Източния фланг и да упражни регионалните планове на НАТО.


  • 1 хаха🤣

    5 2 Отговор
    Пуся сега поставя рекорд по бързо бягане към бункера🤣🤣🤣

    Коментиран от #3

    14:57 10.02.2026

  • 2 честен ционист

    3 1 Отговор
    Власите ги парфюмираха десетина години, Ганчо им завижда благородно, и днес вече на Източния фланг/фронт.

    14:57 10.02.2026

  • 3 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    Скоро власите ще бягат към Кишинев за съветски визи.

    14:59 10.02.2026

  • 4 Гледаш снимката и се чудиш

    3 1 Отговор
    Що за пропаднало нещо е тва НАТО .... отишли с личните си автомобили като рейнджери будисти

    14:59 10.02.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    3 2 Отговор
    Четири години вися като соппол на Дунав и меся погачите.Кьорав ватн1к не видях.

    15:02 10.02.2026

  • 6 учение

    1 1 Отговор
    - чудо за три дни до 13февруари е най-голямото с 24 страни , неясно количество военна техника, провеждано предимно за проверка координацията между участниците.

    15:03 10.02.2026

  • 7 Всяка сутрин милиарди хора по света

    3 2 Отговор
    Се събуждат щастливиче не са се родили руснаци.

    15:04 10.02.2026

  • 8 гост

    3 2 Отговор
    Мамалигите са забравили колко "велики" бяха през ВСВ, когато Хитлер им даде за временно управление Одеса, както на нас Македония и какъв пердах ядоха от Сталинград насам на на 23. август 1944 г и те като нас се обърнаха срещу германците!

    15:07 10.02.2026

  • 9 хаха

    0 0 Отговор
    А слабоумните ориенталци обитаващи за момента земите южно от Румъния дуднат колко зле икономически били румънците.

    ХАХАХА!

    15:22 10.02.2026

