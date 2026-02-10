Новини
72-годишен мъж в Украйна уби с брадва и чук петима души
  Тема: Украйна

10 Февруари, 2026 14:37 2 221 37

  • украйна-
  • убийство-
  • брадва-
  • ровненска област

Мотивът за атаката, станала рано тази сутрин, все още не е ясен, но полицията казва, че става дума за семеен конфликт

72-годишен мъж в Украйна уби с брадва и чук петима души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седемдесет и две годишен мъж в украинската Ривненска област е убил с брадва и чук петима души в център за настаняване на разселени от конфликта в Украйна хора, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция, съобщи БТА.

Мотивът за атаката, станала рано тази сутрин, все още не е ясен, но полицията казва, че става дума за семеен конфликт, прераснал в бой между обитателите на центъра, помещаващ се в сградата на бившо училище.

Жертвите са трима мъже, съответно на 56, 60 и 68 години и две жени, съответно на 81 и на 78 години. Четири от жертвите са разселени от Донецка област, а петата жертва е била от Кировградска област.

Кадри, разпространени от полицията, показват дупка във вратата на една от стаите в центъра и следи от кръв върху брадва и по пода на сградата.

Нападателят е също разселен от Донецка област. Той е арестуван и срещу него се води разследване за предумишлено убийство, заявиха от канцеларията на главния прокурор на страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    24 6 Отговор
    Малко са…

    Коментиран от #15, #28

    14:38 10.02.2026

  • 2 Там всички са

    32 1 Отговор
    извратеняци.

    14:39 10.02.2026

  • 3 евроатлантик

    30 5 Отговор
    ццц....а можеха да умрат на фронта...

    14:40 10.02.2026

  • 4 Сталин

    66 3 Отговор
    Хората си живееха добре там в укрия,докато не дойдоха краварите и им донесоха свобода и демокрация

    14:40 10.02.2026

  • 5 Правилно

    38 2 Отговор
    каза един коментиращ тук. Гледайте какво ще стане като избягаха при нас в ЕС. Ще са по- зле от тарамбуките

    14:40 10.02.2026

  • 6 си дзън

    9 38 Отговор
    Убиецът е етнически руснак.

    Коментиран от #12, #22

    14:41 10.02.2026

  • 7 Сталин

    7 47 Отговор
    Украинец от руски произход.Руската семка трябва да бъде затрита!

    Коментиран от #24

    14:41 10.02.2026

  • 8 Сталин

    25 1 Отговор
    Путин е виновен ,ако беше окупирал укрия ,сега това нямаше да се случи

    14:42 10.02.2026

  • 9 Сатана Z

    33 3 Отговор
    Убиецът е бандеровци — нацист участвал в Майданите ,а Убитите са от източна Украйна затворени в концлагер в западна Укрия

    14:43 10.02.2026

  • 10 Калушев

    6 16 Отговор
    Този е от дървената мафия.

    Коментиран от #18

    14:43 10.02.2026

  • 11 Майна

    28 3 Отговор
    Убил е бригадата за ловене на хора!
    Заради синът си!
    Да ви обясня ли още!!!

    14:43 10.02.2026

  • 12 Сталин

    23 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Си Дзън-Цун Кай-Хvй

    Коментиран от #29

    14:43 10.02.2026

  • 13 Донецка област

    5 25 Отговор
    Руската пропаганда не прощава.

    14:44 10.02.2026

  • 14 И какви са тези

    24 0 Отговор
    центрове за настаняване на разселени от конфликта ? Да не би да няма апартаменти случайно ?

    14:45 10.02.2026

  • 15 Тези са малко

    2 23 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    А останалите десетки хиляди руско езични хора от Днр и Лнр, които умряха по време на войната. Да не би Украйна да е виновна.

    14:46 10.02.2026

  • 16 Последно

    15 1 Отговор
    с брадва или с чук ?

    Коментиран от #35

    14:47 10.02.2026

  • 17 Бунт в

    22 2 Отговор
    Украински концлагер е било

    Коментиран от #19

    14:47 10.02.2026

  • 18 Мистерия

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Калушев":

    Това е Петрохан 2.

    14:48 10.02.2026

  • 19 Разселени руснаци

    2 9 Отговор

    До коментар #17 от "Бунт в":

    От Източна Украйна.

    14:49 10.02.2026

  • 20 Любо Чука

    9 1 Отговор
    Понякога проблемите най бързо и ефективно се решавт с чук или брадва ,нищо лично в случая .

    14:50 10.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 си пън

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Убиецът е баща на зверски пребит и насила бусифициран от ТЦК,за фронта младеж...!
    Нервите не са му издържали и е превъртял...

    14:51 10.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор
    Нема се пуашите.....руснаци, тoвapищ !!!
    Руснака е руснак дори с украински паспорт.
    Руснак гражданството мени, нрава никогда.

    14:52 10.02.2026

  • 24 Туту

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Еврейската ли каза???

    14:52 10.02.2026

  • 25 Там в центрове за настаняване

    17 2 Отговор
    А в България в 5 звездни хотели

    14:52 10.02.2026

  • 26 Така е

    9 1 Отговор
    Като ходят без каски

    14:54 10.02.2026

  • 27 Механик

    4 3 Отговор
    И там чат-пат се намират изкукуригали копейки.

    Коментиран от #30

    14:57 10.02.2026

  • 28 Данъкоплатец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    БОРИСОВ, КАЖИ!


    Защо се покри? Имаш ли нещо общо с убийствата на рейнджърите, разкрили наркоканала край Петрохан?

    Коментиран от #31

    14:59 10.02.2026

  • 29 Прави го

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    редовно и без подкана

    15:02 10.02.2026

  • 30 Малоумник

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Наши знаеш, че това е в Украйна!?

    Коментиран от #33

    15:03 10.02.2026

  • 31 А всички се питаме!

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Данъкоплатец":

    Къде се покри министъра на МВР-Къдравата Сю...?!
    Пуснаха в мрежите,големи табели с неговият образ-
    ,,Издирва се!"....

    15:04 10.02.2026

  • 32 Сарафов

    8 0 Отговор
    Самоубили са се с чукове. Разкрихме ме ги, въпреки че родителите саботират следствените действия

    15:05 10.02.2026

  • 33 Копейка Рубльова

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Малоумник":

    Е нали Украйна е населена с руснаци ?

    15:11 10.02.2026

  • 34 То останаха ли живи укри вечи

    2 0 Отговор
    Сите станаха тор

    15:23 10.02.2026

  • 35 И с двете дедо попе

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последно":

    И с двете.

    15:25 10.02.2026

  • 36 Реалист

    2 0 Отговор
    Нормален ден в Украйна, родината на Андрей Чикатило, известен като „Ростовският изрод“.

    15:27 10.02.2026

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Ако е бил будис се е опитал да ги буди и они са биле несъгласни да се пробуждат и те така е станало Петрохан трагедия деа!

    15:32 10.02.2026

