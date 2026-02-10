72-годишен мъж в Украйна уби с брадва и чук петима души

Седемдесет и две годишен мъж в украинската Ривненска област е убил с брадва и чук петима души в център за настаняване на разселени от конфликта в Украйна хора, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция, съобщи БТА.
Мотивът за атаката, станала рано тази сутрин, все още не е ясен, но полицията казва, че става дума за семеен конфликт, прераснал в бой между обитателите на центъра, помещаващ се в сградата на бившо училище.
Жертвите са трима мъже, съответно на 56, 60 и 68 години и две жени, съответно на 81 и на 78 години. Четири от жертвите са разселени от Донецка област, а петата жертва е била от Кировградска област.
Кадри, разпространени от полицията, показват дупка във вратата на една от стаите в центъра и следи от кръв върху брадва и по пода на сградата.
Нападателят е също разселен от Донецка област. Той е арестуван и срещу него се води разследване за предумишлено убийство, заявиха от канцеларията на главния прокурор на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #15, #28
14:38 10.02.2026
2 Там всички са
14:39 10.02.2026
3 евроатлантик
14:40 10.02.2026
4 Сталин
14:40 10.02.2026
5 Правилно
14:40 10.02.2026
6 си дзън
Коментиран от #12, #22
14:41 10.02.2026
7 Сталин
Коментиран от #24
14:41 10.02.2026
8 Сталин
14:42 10.02.2026
9 Сатана Z
14:43 10.02.2026
10 Калушев
Коментиран от #18
14:43 10.02.2026
11 Майна
Заради синът си!
Да ви обясня ли още!!!
14:43 10.02.2026
12 Сталин
До коментар #6 от "си дзън":Си Дзън-Цун Кай-Хvй
Коментиран от #29
14:43 10.02.2026
13 Донецка област
14:44 10.02.2026
14 И какви са тези
14:45 10.02.2026
15 Тези са малко
До коментар #1 от "Путин":А останалите десетки хиляди руско езични хора от Днр и Лнр, които умряха по време на войната. Да не би Украйна да е виновна.
14:46 10.02.2026
16 Последно
Коментиран от #35
14:47 10.02.2026
17 Бунт в
Коментиран от #19
14:47 10.02.2026
18 Мистерия
До коментар #10 от "Калушев":Това е Петрохан 2.
14:48 10.02.2026
19 Разселени руснаци
До коментар #17 от "Бунт в":От Източна Украйна.
14:49 10.02.2026
20 Любо Чука
14:50 10.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 си пън
До коментар #6 от "си дзън":Убиецът е баща на зверски пребит и насила бусифициран от ТЦК,за фронта младеж...!
Нервите не са му издържали и е превъртял...
14:51 10.02.2026
23 Владимир Путин, президент
Руснака е руснак дори с украински паспорт.
Руснак гражданството мени, нрава никогда.
14:52 10.02.2026
24 Туту
До коментар #7 от "Сталин":Еврейската ли каза???
14:52 10.02.2026
25 Там в центрове за настаняване
14:52 10.02.2026
26 Така е
14:54 10.02.2026
27 Механик
Коментиран от #30
14:57 10.02.2026
28 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Путин":БОРИСОВ, КАЖИ!
Защо се покри? Имаш ли нещо общо с убийствата на рейнджърите, разкрили наркоканала край Петрохан?
Коментиран от #31
14:59 10.02.2026
29 Прави го
До коментар #12 от "Сталин":редовно и без подкана
15:02 10.02.2026
30 Малоумник
До коментар #27 от "Механик":Наши знаеш, че това е в Украйна!?
Коментиран от #33
15:03 10.02.2026
31 А всички се питаме!
До коментар #28 от "Данъкоплатец":Къде се покри министъра на МВР-Къдравата Сю...?!
Пуснаха в мрежите,големи табели с неговият образ-
,,Издирва се!"....
15:04 10.02.2026
32 Сарафов
15:05 10.02.2026
33 Копейка Рубльова
До коментар #30 от "Малоумник":Е нали Украйна е населена с руснаци ?
15:11 10.02.2026
34 То останаха ли живи укри вечи
15:23 10.02.2026
35 И с двете дедо попе
До коментар #16 от "Последно":И с двете.
15:25 10.02.2026
36 Реалист
15:27 10.02.2026
37 Архимандрисандрит Бибиян
15:32 10.02.2026