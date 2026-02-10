Русия: Няма договорена дата за следващия кръг преговори с Украйна

Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви на пресконференция, че все още няма договорена дата за следващия кръг от мирните преговори с Украйна, но добави, че е много вероятно той да се състои скоро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Русия, САЩ и Украйна се срещнаха миналата седмица в Абу Даби за втория кръг от тристранните преговори.
Страните не постигнаха сериозен напредък, макар и да бе договорена размяна на 314 военнопленници, което се случва за първи път от октомври.
Говорителят на Кремъл засегна и въпроса за отношенията с Франция. Той заяви, че въпреки скорошните контакти между Москва и Париж, от френска страна не се вижда желание за възобновяване на диалога на най-високо равнище.
По информация на Ройтерс миналата седмица Еманюел Макрон е изпратил свой висш дипломат в Москва.
Песков заяви пред журналисти, че „действително е имало контакти, можем да потвърдим това, които при желание и необходимост биха помогнали бързо да се установи диалог на най-високо равнище. Засега не сме получили никакъв сигнал за такова желание, въпреки че обърнахме внимание на изявлението на г-н Макрон относно необходимостта от възстановяване на отношенията с Русия. Впечатлени сме от подобни изказвания“.
Песков добави: „Отдавна заявяваме, че пълното скъсване на отношенията е нелогично, контрапродуктивно и вредно за всички страни“.
Той заяви, че Русия подкрепя диалога за решаване на належащи проблеми, които не могат да бъдат решени чрез конфронтация.
1 И Киев е Руски
Коментиран от #19, #21
12:36 10.02.2026
2 Рашка пак утече
12:40 10.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Щерките на тези двамата горе
Коментиран от #7
12:42 10.02.2026
5 Не ми се вярва
12:42 10.02.2026
6 татунчо 🍌
Коментиран от #22
12:43 10.02.2026
7 Ретро спомен
До коментар #4 от "Щерките на тези двамата горе":А бе, то май Макрон първи потърси диалог,че даже изпраща "тайно" човек.
Коментиран от #13
12:44 10.02.2026
8 Кирило Буданов, разведчик
Атома пристигна, завтра ще ви пържим 😆👍
12:44 10.02.2026
9 Дрът сбъркан русофил
12:46 10.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Смех с ватенки
12:48 10.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пешо
До коментар #7 от "Ретро спомен":Руската пропаганда има за цел глупака.
12:50 10.02.2026
14 Няма край руският позор
12:51 10.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Може.може
До коментар #1 от "И Киев е Руски":На куков фен!
12:58 10.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 любопитния
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Твоят дявол,който се вселил в тебе по различен ли е обикновенния?
12:59 10.02.2026
22 Сельо
До коментар #6 от "татунчо 🍌":По леко с пердаха да не те стигне.......стара мъдрост.
13:26 10.02.2026
23 Копейки
13:39 10.02.2026