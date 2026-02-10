Русия: Няма договорена дата за следващия кръг преговори с Украйна

Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви на пресконференция, че все още няма договорена дата за следващия кръг от мирните преговори с Украйна, но добави, че е много вероятно той да се състои скоро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Русия, САЩ и Украйна се срещнаха миналата седмица в Абу Даби за втория кръг от тристранните преговори.

Още новини от Украйна

Страните не постигнаха сериозен напредък, макар и да бе договорена размяна на 314 военнопленници, което се случва за първи път от октомври.

Говорителят на Кремъл засегна и въпроса за отношенията с Франция. Той заяви, че въпреки скорошните контакти между Москва и Париж, от френска страна не се вижда желание за възобновяване на диалога на най-високо равнище.

По информация на Ройтерс миналата седмица Еманюел Макрон е изпратил свой висш дипломат в Москва.

Песков заяви пред журналисти, че „действително е имало контакти, можем да потвърдим това, които при желание и необходимост биха помогнали бързо да се установи диалог на най-високо равнище. Засега не сме получили никакъв сигнал за такова желание, въпреки че обърнахме внимание на изявлението на г-н Макрон относно необходимостта от възстановяване на отношенията с Русия. Впечатлени сме от подобни изказвания“.

Песков добави: „Отдавна заявяваме, че пълното скъсване на отношенията е нелогично, контрапродуктивно и вредно за всички страни“.

Той заяви, че Русия подкрепя диалога за решаване на належащи проблеми, които не могат да бъдат решени чрез конфронтация.