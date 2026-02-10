Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия: Няма договорена дата за следващия кръг преговори с Украйна
  Тема: Украйна

Русия: Няма договорена дата за следващия кръг преговори с Украйна

10 Февруари, 2026 12:33 799 23

Русия, САЩ и Украйна се срещнаха миналата седмица в Абу Даби за втория кръг от тристранните преговори

Мария Атанасова

Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви на пресконференция, че все още няма договорена дата за следващия кръг от мирните преговори с Украйна, но добави, че е много вероятно той да се състои скоро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Русия, САЩ и Украйна се срещнаха миналата седмица в Абу Даби за втория кръг от тристранните преговори.

Страните не постигнаха сериозен напредък, макар и да бе договорена размяна на 314 военнопленници, което се случва за първи път от октомври.

Говорителят на Кремъл засегна и въпроса за отношенията с Франция. Той заяви, че въпреки скорошните контакти между Москва и Париж, от френска страна не се вижда желание за възобновяване на диалога на най-високо равнище.

По информация на Ройтерс миналата седмица Еманюел Макрон е изпратил свой висш дипломат в Москва.

Песков заяви пред журналисти, че „действително е имало контакти, можем да потвърдим това, които при желание и необходимост биха помогнали бързо да се установи диалог на най-високо равнище. Засега не сме получили никакъв сигнал за такова желание, въпреки че обърнахме внимание на изявлението на г-н Макрон относно необходимостта от възстановяване на отношенията с Русия. Впечатлени сме от подобни изказвания“.

Песков добави: „Отдавна заявяваме, че пълното скъсване на отношенията е нелогично, контрапродуктивно и вредно за всички страни“.

Той заяви, че Русия подкрепя диалога за решаване на належащи проблеми, които не могат да бъдат решени чрез конфронтация.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Елитите продължават да проповядват атеизъм за масите, но самите те съзнателно възприемат сатанинския култ, вярата в дявола. С канибалски ритуали, убийства, жертвоприношения на деца, изнасилвания. Всичко това започва със западната модерност, науката и атеизма.

    Коментиран от #19, #21

    12:36 10.02.2026

  • 2 Рашка пак утече

    3 4 Отговор
    у каналя!

    12:40 10.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Щерките на тези двамата горе

    3 4 Отговор
    живеят в Париж и затова са силно заинтересовани от подобряване на отношенията!

    Коментиран от #7

    12:42 10.02.2026

  • 5 Не ми се вярва

    4 1 Отговор
    Но Русия,като ,че ли.. тя май иска повече мир.

    12:42 10.02.2026

  • 6 татунчо 🍌

    5 1 Отговор
    Няма нужда от преговори , урките имат нужда само от здрав пердах и ....так далее . Докато им уврат кра....ту ...ните !

    Коментиран от #22

    12:43 10.02.2026

  • 7 Ретро спомен

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Щерките на тези двамата горе":

    А бе, то май Макрон първи потърси диалог,че даже изпраща "тайно" човек.

    Коментиран от #13

    12:44 10.02.2026

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    3 3 Отговор
    Няма и да има нито дата, нито повече преговори, несчатници ру3ки !!!
    Атома пристигна, завтра ще ви пържим 😆👍

    12:44 10.02.2026

  • 9 Дрът сбъркан русофил

    1 4 Отговор
    Ша са беся на Петрохан, ако Путин загуби войната.

    12:46 10.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смех с ватенки

    2 2 Отговор
    Като ви викне бай Дончо ще довтасате.Иначе няма пилешки бутчета.

    12:48 10.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ретро спомен":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    12:50 10.02.2026

  • 14 Няма край руският позор

    1 1 Отговор
    Няма.

    12:51 10.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Може.може

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    На куков фен!

    12:58 10.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 любопитния

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Твоят дявол,който се вселил в тебе по различен ли е обикновенния?

    12:59 10.02.2026

  • 22 Сельо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "татунчо 🍌":

    По леко с пердаха да не те стигне.......стара мъдрост.

    13:26 10.02.2026

  • 23 Копейки

    0 0 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    13:39 10.02.2026

