( Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество в Украйна )

Папа Лъв Четиринадесети изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна за хората, страдащи от студа и последиците на войната, предаде Укринформ, позовавайки се на сайта "Ватикан Нюз" (Vatican News), съобщи БТА.

Помощта, изпратена от главата на римокатолическата църква, отговаря на призивите на много епископи от всички краища на света, познаващи трудностите и страданията, пред които се изправят хората, изпитващи последиците от войната и ниските зимни температури след умишленото разрушаване на енергийна инфраструктура, посочва украинската новинарска агенция.

Помощта на Ватикана бе изпратена от базиликата "Света София" в Рим и вече достигна крайната си цел във Фастив и Киев, които бяха особено засегнати от скорошните руски атаки.

Освен генераторите в Украйна от Светия престол бяха доставени и хиляди лекарства, в това число антибиотици, противовъзпалителни медикаменти, добавки и мелатонин, който е особено търсен, тъй като помага на хората да спят в условия на постоянен страх и стрес.

Дикастерията за благотворителността съобщи и че е в ход подготовка за изпращането на камион, който ще пренесе хиляди антибиотици, противовъзпалителни медикаменти и лекарства против хипертония, както и различни хранителни продукти. След като помощта пристигне в Украйна, нейното раздаване се осъществява чрез енорийските мрежи на отделните епархии.