( Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество в Украйна )

Папа Лъв Четиринадесети изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна за хората, страдащи от студа и последиците на войната, предаде Укринформ, позовавайки се на сайта "Ватикан Нюз" (Vatican News), съобщи БТА.
Помощта, изпратена от главата на римокатолическата църква, отговаря на призивите на много епископи от всички краища на света, познаващи трудностите и страданията, пред които се изправят хората, изпитващи последиците от войната и ниските зимни температури след умишленото разрушаване на енергийна инфраструктура, посочва украинската новинарска агенция.
Помощта на Ватикана бе изпратена от базиликата "Света София" в Рим и вече достигна крайната си цел във Фастив и Киев, които бяха особено засегнати от скорошните руски атаки.
Освен генераторите в Украйна от Светия престол бяха доставени и хиляди лекарства, в това число антибиотици, противовъзпалителни медикаменти, добавки и мелатонин, който е особено търсен, тъй като помага на хората да спят в условия на постоянен страх и стрес.
Дикастерията за благотворителността съобщи и че е в ход подготовка за изпращането на камион, който ще пренесе хиляди антибиотици, противовъзпалителни медикаменти и лекарства против хипертония, както и различни хранителни продукти. След като помощта пристигне в Украйна, нейното раздаване се осъществява чрез енорийските мрежи на отделните епархии.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ...
10:18 10.02.2026
2 От къде
Коментиран от #10, #13
10:18 10.02.2026
3 златен кенеф
Коментиран от #9, #17, #28
10:18 10.02.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #15, #21, #22
10:19 10.02.2026
5 Атина Палада
10:20 10.02.2026
6 руския Поп праща Бомби
10:21 10.02.2026
7 Факт.
10:22 10.02.2026
8 татунчо 🍌
10:24 10.02.2026
9 НЕ Е ЛУД КОЙТО ЯДЕ 2 ZеЛНИКА
До коментар #3 от "златен кенеф":ТО Е МАНДРА 100-150 САМОЛЕТА , ВЪРТОЛЕТА , РАДАРИ , ГАЗ , ТОК ,ПАРИ, КАКВОТО СИ ПОИСКА.КАК ДА СЕ МАХНЕШ ?
Коментиран от #16
10:24 10.02.2026
10 Сигурно от дарения
До коментар #2 от "От къде":Има много христяни, не всички са сатанисти и фашисти като руснаците.
10:26 10.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 да питам
Коментиран от #18
10:29 10.02.2026
13 мдаааа
До коментар #2 от "От къде":Правилно задаваш въпроса ... Пари , а не рубли ..
10:31 10.02.2026
14 Папа Лъв Четиринадесети изпрати ли
Доста католическо лицемерие...
Коментиран от #24
10:31 10.02.2026
15 Католическият поп
До коментар #4 от "Атина Палада":ли е твоят господ?
Коментиран от #23
10:32 10.02.2026
16 Капслок-а ,
До коментар #9 от "НЕ Е ЛУД КОЙТО ЯДЕ 2 ZеЛНИКА":вЪртолети ли бе ?
10:33 10.02.2026
17 няма проблем
До коментар #3 от "златен кенеф":ако нямат нужда, е добре да ги продадат, като всяко ненужно нещо.
10:36 10.02.2026
18 хихихи
До коментар #12 от "да питам":Малката Ханъма Путин е скрита в бункера, само Медведев и Лавров имат достъп до нея.😂👍
10:38 10.02.2026
19 Лопата Орешник
10:39 10.02.2026
20 Факт
10:42 10.02.2026
21 Факт
До коментар #4 от "Атина Палада":И Алах на Чеченеца
10:44 10.02.2026
22 Шопо
До коментар #4 от "Атина Палада":С помощ от Бог Зеленски може да победи Русия.
Генераторите че свършат работа.
10:45 10.02.2026
23 Смях в залата
До коментар #15 от "Католическият поп":Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
😂
Коментиран от #26
10:54 10.02.2026
24 Непрекъснато се изпраща,
До коментар #14 от "Папа Лъв Четиринадесети изпрати ли":и не само на децата. Всички жители на Газа се издържат изцяло от Запада, папата, Сащ, ООН, НПО и всякакви други благотворителни организации Те така си живеят, откакто съществуват. Никога не са работили.
10:57 10.02.2026
25 Тома
10:57 10.02.2026
26 Бог си знае работата, а не католикът
До коментар #23 от "Смях в залата":Казано е, че Бог от Изток ще дойде, а не от запад.
11:03 10.02.2026
27 Отец Сатанаил
11:04 10.02.2026
28 хаха🤣
До коментар #3 от "златен кенеф":папата да изпрати и един тир с памперси на Пуся🤣.... със сигурност няма да се появят в нета, защото ще му трябват🤣
11:09 10.02.2026
29 Какво да кажем
11:53 10.02.2026
30 якооо
12:15 10.02.2026
31 незнайко
20 000 евро е пратил папата ! Толкова ли е стиснат ?
12:45 10.02.2026
32 емил
, Австралия , Ю. Корея защото Америка задължава своите сателити . Докато тоя самоуверен глу...пак даже пред носа му страни като Молдавия , Армения , Азербайджан не го вземат на сериозно защото той не е способен на нищо освен да гледа и да не прави нищо , което считат за голямо постижение.
13:06 10.02.2026