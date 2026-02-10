Еманюел Макрон: Европейците трябва да се готвим за още моменти на враждебност от Тръмп

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че Европа трябва да се подготви за още моменти на враждебност от страна на Съединените щати и да използва т.нар. "Случай Гренландия" като сигнал за събуждане и ускоряване на дълго отлагани реформи, които да засилят глобалната роля на Европейския съюз, цитира думите му "Ройтерс".

В интервю за няколко водещи европейски издания Макрон заяви, че ЕС не бива да приема временното затишие в напрежението с Вашингтон като трайна промяна, въпреки паузата в американските заплахи, свързани с Гренландия, търговията и технологиите. По думите му администрацията на американския президент Доналд Тръмп е "открито анти-европейска" и дори се стреми към "разчленяване" на Съюза.

Макрон призова европейските лидери да използват предстоящата среща на върха в Белгия, за да вдъхнат нова енергия на икономическите реформи и да повишат конкурентоспособността на ЕС, така че той да може да отстоява интересите си както спрямо Китай, така и спрямо САЩ. "Когато има ясен акт на агресия, не трябва да се навеждаме или да търсим компромис на всяка цена. Опитвахме тази стратегия с месеци - тя не работи", подчерта френският лидер.

Според него в идните месеци са неизбежни нови търкания с Вашингтон, включително около европейското регулиране на дигиталните технологии. Макрон предупреди, че САЩ могат да наложат мита, ако ЕС приложи Закона за цифровите услуги за ограничаване на дейността на големите технологични компании.

Френският президент описа ситуацията като двойно предизвикателство: "китайско цунами" в търговията и постоянна нестабилност от американска страна. Тези два фактора, по думите му, представляват "дълбок шок и разрив за европейците". В този контекст той отново настоя за по-широко използване на общ европейски дълг, който да позволи на ЕС да инвестира мащабно и да оспори доминацията на щатския долар, като предложи на световните пазари сигурна алтернатива под формата на европейски облигации.

Макрон подчерта, че Европа се нуждае от "защита, а не протекционизъм", като защити идеята за стратегия "Произведено в Европа", включваща минимални изисквания за европейско съдържание в стоките, произвеждани в ЕС. Тази инициатива обаче вече предизвиква разногласия между държавите членки и тревога в автомобилния сектор. По думите му икономическата стратегия за превръщането на Европа в глобална сила трябва да се основава на "европейско предпочитание", което да засили устойчивостта и автономията на Съюза.