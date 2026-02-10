Новини
Еманюел Макрон: Европейците трябва да се готвим за още моменти на враждебност от Тръмп

10 Февруари, 2026 15:10 530 15

Макрон предупреди, че САЩ могат да наложат мита, ако ЕС приложи Закона за цифровите услуги за ограничаване на дейността на големите технологични компании

Еманюел Макрон: Европейците трябва да се готвим за още моменти на враждебност от Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че Европа трябва да се подготви за още моменти на враждебност от страна на Съединените щати и да използва т.нар. "Случай Гренландия" като сигнал за събуждане и ускоряване на дълго отлагани реформи, които да засилят глобалната роля на Европейския съюз, цитира думите му "Ройтерс".

В интервю за няколко водещи европейски издания Макрон заяви, че ЕС не бива да приема временното затишие в напрежението с Вашингтон като трайна промяна, въпреки паузата в американските заплахи, свързани с Гренландия, търговията и технологиите. По думите му администрацията на американския президент Доналд Тръмп е "открито анти-европейска" и дори се стреми към "разчленяване" на Съюза.

Макрон призова европейските лидери да използват предстоящата среща на върха в Белгия, за да вдъхнат нова енергия на икономическите реформи и да повишат конкурентоспособността на ЕС, така че той да може да отстоява интересите си както спрямо Китай, така и спрямо САЩ. "Когато има ясен акт на агресия, не трябва да се навеждаме или да търсим компромис на всяка цена. Опитвахме тази стратегия с месеци - тя не работи", подчерта френският лидер.

Според него в идните месеци са неизбежни нови търкания с Вашингтон, включително около европейското регулиране на дигиталните технологии. Макрон предупреди, че САЩ могат да наложат мита, ако ЕС приложи Закона за цифровите услуги за ограничаване на дейността на големите технологични компании.

Френският президент описа ситуацията като двойно предизвикателство: "китайско цунами" в търговията и постоянна нестабилност от американска страна. Тези два фактора, по думите му, представляват "дълбок шок и разрив за европейците". В този контекст той отново настоя за по-широко използване на общ европейски дълг, който да позволи на ЕС да инвестира мащабно и да оспори доминацията на щатския долар, като предложи на световните пазари сигурна алтернатива под формата на европейски облигации.

Макрон подчерта, че Европа се нуждае от "защита, а не протекционизъм", като защити идеята за стратегия "Произведено в Европа", включваща минимални изисквания за европейско съдържание в стоките, произвеждани в ЕС. Тази инициатива обаче вече предизвиква разногласия между държавите членки и тревога в автомобилния сектор. По думите му икономическата стратегия за превръщането на Европа в глобална сила трябва да се основава на "европейско предпочитание", което да засили устойчивостта и автономията на Съюза.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 1 Отговор
    Остава Тръмп да доставя ракети на руснаците.

    Коментиран от #8

    15:13 10.02.2026

  • 2 Сталин

    5 1 Отговор
    На 29 януари в Овалния кабинет на Белия Дом на пресконференция на която Бай Донни подписва поредната си налудничава заповед се е наакал в гащите и се наложило веднага да напусне кабинета и персонала на Белия Дом са отворили всички прозорци и врати за проветрение,според медицински лица това е знак за деменция,и това ме е измислица пише го американския сайт на Yahoo

    15:17 10.02.2026

  • 3 Пълен палячо

    4 1 Отговор
    Вижте го колко нелепо изглежда мИкрона с това вдигнато нежно юмруче. Не е ли пълна карикатура? Хем иска да изглежда като мъж и то решителен хем знае, че това не му прилича. Вдигнал е юмручето, но все пак е погледнал към по-големия батко дали ще одобри това негово поведение и да не вземе да му се скара.

    15:17 10.02.2026

  • 4 еманюела микронова

    5 1 Отговор
    а българите ще ни помагат финансово щото сме закъсали

    15:18 10.02.2026

  • 5 Пълен палячо

    3 0 Отговор
    Хем иска да се направи на мъж, хем гледа бати да не го ошамари публично, че резила му няма да му е за първи път. На тоя оскубан ялов петел явно скоро не са му рошили перушината. Баба / дядо / скоро не го е маризил и тоя е свалил очилата.

    15:20 10.02.2026

  • 6 Дедо ви...

    4 0 Отговор
    Предателите на Европа. Защо "се сдуха" Европа? Неотдавна почти всеки по света искаше да бъде като нея. А сега дори главният ѝ съюзник си бърше краката с нея. Кой сбърка в ЕС? „Как Райската градина“ се превърна в ад: кой осъди Европа на безработица и бедност?

    15:21 10.02.2026

  • 7 пожелание

    1 0 Отговор
    А Макрон да се качва на метлата на Баба си Яга , и повече никога да не се връща от гората !

    15:21 10.02.2026

  • 8 Данъкоплатец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    БОРИСОВ, КАЖИ!


    Защо манипулирахте с Изкуствен интелект записите от камерите за убийствата край Петрохан на рейнджърите и на децата ?
    Разкрили наркоканала към Сърбия.

    15:21 10.02.2026

  • 9 Микрон скоро не е

    0 0 Отговор
    онождан от мъжката си баба.

    За съжаение и Тръмп не може да му помогне...

    15:27 10.02.2026

  • 10 Уса

    0 0 Отговор
    Наведете се по удобно

    15:32 10.02.2026

  • 11 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Характерно за разсъжденията на европейските и американските лидери е липсата на трезва перспектива за причините за тежкото им положение. Вместо това се говори много за търговия и мита. Проблемът не е в търговията, а в изключително неефективната държавна и икономическа система, която се е развила във водещите западни страни. Възможността за безнаказано натрупване на дългове корумпира елита и допринася за създаването на паразитна система, която е вкоренена в продължение на десетилетия чрез взаимни гаранции и не желае да се променя. Именно затова западните страни трябва да достигнат дъното; само тогава тази система ще бъде разбита. Междувременно те ще се бавят, ще пълнят джобовете си безплатно и ще бръщолевят глупости, както направи Макрон в това интервю

    15:34 10.02.2026

  • 12 Евгени

    0 0 Отговор
    Гладът накара Господин Макрончо, съпруга на Даскалицата да запее друга песен! Вперил поглед на Изток и ръмжаш към Запад! Началото е

    15:35 10.02.2026

  • 13 Макрон

    1 0 Отговор
    Вече предприехте и постигнахте толкова много. Скъпи суровини, затварянето на цели сектори на икономиката, миграционната криза и много други. Основното е, не спирайте

    15:35 10.02.2026

  • 14 Европейската икономика така се е засилил

    0 0 Отговор
    по наклонената плоскост надолу без ресурси и евтини горива и доминираща зелена енергия че цъфтим и вързваме. .... А тъмно лилавите гости професори ще променят баланса на силите в наша полза на кукуво лято със семейство от 3-4 човека които цицат системата.
    Каква остра млада ръководителка на Европейския съюз ни управлява и покрай нея едни понита джафкат просто не мога да повярвам. Това граничи с безумие

    15:35 10.02.2026

  • 15 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРАЗИТ!

    15:35 10.02.2026

