Доналд Тръмп нареди: Пентагонът да купува ток, произведен от въглищни централи

Доналд Тръмп нареди: Пентагонът да купува ток, произведен от въглищни централи

12 Февруари, 2026

Министерството на енергетиката на САЩ е принудило поне пет електроцентрали да удължат дейността си след планираната дата за излизане от експлоатация след заповедта на Тръмп

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да купува електроенергия, произведена от въглищни централи, съобщава Ал-джазира. Това е поредният му опит да стимулира търсенето на изкопаем горива на фона на намаляващата им конкурентоспособност по отношение на разходите и опасенията за изменението на климата.

Президентът разпореди на Министерството на отбраната на САЩ да сключи дългосрочни споразумения за покупка с въглищни централи и да даде приоритет на запазването и стратегическото използване на енергийни активи, базирани на въглища. В заповедта не се уточнява колко енергия ще закупи Пентагонът или при какви финансови условия.

Тръмп също така обяви, че Министерството на енергетиката на САЩ ще инвестира 175 милиона долара за модернизиране на шест въглищни електроцентрали в Северна Каролина, Охайо, Западна Вирджиния, Кентъки и Вирджиния.

Министерството на енергетиката на САЩ е принудило поне пет електроцентрали да удължат дейността си след планираната дата за излизане от експлоатация след заповедта на Тръмп.

Производството на ток от въглища в САЩ спада от десетилетия на фона на нарастващата конкуренция от природния газ и възобновяемите енергийни източници, включително вятърната, водноелектрическата и слънчевата енергия. Производството е спаднало с повече от половината между 2008 и 2023 г., когато добивът достигна 578 милиона тона.

Изкопаемите горива са представлявали около 16% от производството на енергия в САЩ през 2023 г., следвани от природния газ и възобновяемите енергийни източници съответно с 43% и 21%.


  • 1 Урси

    14 3 Отговор
    Абе кравари защо не плащате за въглеродни емисии бе. Ще ви санкционирам

    Коментиран от #21

    10:01 12.02.2026

  • 2 Загубена кауза

    4 12 Отговор
    бъдещето е във възобновяемите енергийни източници

    Коментиран от #22

    10:01 12.02.2026

  • 3 Урсула

    12 2 Отговор
    Санкции, санкции

    10:01 12.02.2026

  • 4 Красимир Петров

    18 3 Отговор
    Браво на Тръмп!А нашите Евро либерали ще затварят въглищните ни централи

    Коментиран от #6, #10, #11

    10:02 12.02.2026

  • 5 Дориана

    3 14 Отговор
    Това е много грешно решение на Тръмп. Въглищните мини трябва да се затворят , а той прави точно обратното. Това ще доведе до още по- големи климатични промени особено за Америка и той трябва да понесе отговорността за хилядите жертви на климатичните промени.

    Коментиран от #8, #12

    10:02 12.02.2026

  • 6 лаоай адпуха

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    И дишай. Анан от тъпан-ари.

    10:03 12.02.2026

  • 7 Урсула фон Пфайзер!

    15 1 Отговор
    Възмутена съм,че за вас не важи моята ,,Зелена сделка"...😠😮‍💨🙄😨😓🤭😒!

    10:07 12.02.2026

  • 8 Така е

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    въглищните централи тровят околната среда, трябва да се приключат.

    10:07 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 въглищата

    7 9 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    нямат бъдеще, в слънчевата енергия е истината.

    10:09 12.02.2026

  • 11 1234

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Ходи да живееш в Гълъбово,около Бобов дол и Димитровград!!!!!!!!!!

    10:10 12.02.2026

  • 12 ти си

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    една от жертвите на климатичните проблеми както и гретенцето тумберг и много други психично болни хорица които си числят ме правим някакви промени в климата ние …

    10:10 12.02.2026

  • 13 Българин 🇧🇬

    8 3 Отговор
    Отчаяни действия на Тръмпи : още по-дълбоко към климатични катаклизми . Сега и швабите ще ревнат , щото имат най-големите запаси от въглища , и ще плюят по АЕЦ и зелена енергия . Урсулите ще бъдат задействани в същата посока . На практика , само Китай ще остане сам да се бори с климатичните промени .

    Коментиран от #15

    10:11 12.02.2026

  • 14 оня 🥋

    6 1 Отговор
    Не ме интересува токът на Щатите ще се купува ли , или - няма да се купува и от къде ще е ...Чакам новините за зеления - докъде е докарал контранаступа , има ли ток , колко руснаците утрепаха и все в тоя ред на писания .

    Коментиран от #17, #20

    10:14 12.02.2026

  • 15 Арабите и Китай

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Българин 🇧🇬":

    направиха цели градове захранвани от възобновяеми източници.
    Хората вървят напред, Тръмп се връща назад.

    Коментиран от #18

    10:15 12.02.2026

  • 16 да пие белина

    2 5 Отговор
    Тоя старец съвсем е изкукал..

    10:19 12.02.2026

  • 17 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня 🥋":

    и ас съм така само зелени ме вълнува, дали е спало добре в бункера нарркоманчето в полша днес къде ще ходи на екскурзия ? какви ниви докумемти ще подпише и от къде ще проси още пари

    10:20 12.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 В коментарите

    1 0 Отговор
    все едно са се събрали майката от снощи при Бенатова и Шикерова и двама фена на питьелбеге и "дискутират". Тръмп и правителството в САЩ имат нужда от електричество - в средносрочен план може би ще е от ядрени централи, които ще изграждат, ама тепърва. В краткосрочен ще е от каквото има, но не на безумни цени. Въглища купуват и ще купуват още повече, поне до края на студеното време при тях, и това го правят активно от есента. Три-четири компании за добив на въглища в САЩ мога да посоча с над 100% годишен ръст. Като се произведат достатъчно турбини и друго оборудване - ще намалеят въглищата, ще увеличат газта. На Тръмп му е през тутуто за глобално затопляне, Грета и прочие. Трябва ток за дейта центровете, иначе скоро ще търсят друго място за тях.

    10:34 12.02.2026

  • 20 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня 🥋":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    10:34 12.02.2026

  • 21 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урси":

    А ми явно нямат тия пари като европеиците ,дето ги раздават за всяка глупост

    10:34 12.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бъдещето

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Колю":

    е в слънцето и вятъра, а не във въглищата.

    10:45 12.02.2026