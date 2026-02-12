Доналд Тръмп нареди: Пентагонът да купува ток, произведен от въглищни централи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да купува електроенергия, произведена от въглищни централи, съобщава Ал-джазира. Това е поредният му опит да стимулира търсенето на изкопаем горива на фона на намаляващата им конкурентоспособност по отношение на разходите и опасенията за изменението на климата.

Президентът разпореди на Министерството на отбраната на САЩ да сключи дългосрочни споразумения за покупка с въглищни централи и да даде приоритет на запазването и стратегическото използване на енергийни активи, базирани на въглища. В заповедта не се уточнява колко енергия ще закупи Пентагонът или при какви финансови условия.

Тръмп също така обяви, че Министерството на енергетиката на САЩ ще инвестира 175 милиона долара за модернизиране на шест въглищни електроцентрали в Северна Каролина, Охайо, Западна Вирджиния, Кентъки и Вирджиния.

Министерството на енергетиката на САЩ е принудило поне пет електроцентрали да удължат дейността си след планираната дата за излизане от експлоатация след заповедта на Тръмп.

Производството на ток от въглища в САЩ спада от десетилетия на фона на нарастващата конкуренция от природния газ и възобновяемите енергийни източници, включително вятърната, водноелектрическата и слънчевата енергия. Производството е спаднало с повече от половината между 2008 и 2023 г., когато добивът достигна 578 милиона тона.

Изкопаемите горива са представлявали около 16% от производството на енергия в САЩ през 2023 г., следвани от природния газ и възобновяемите енергийни източници съответно с 43% и 21%.