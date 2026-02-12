Доналд Тръмп нареди: Пентагонът да купува ток, произведен от въглищни централи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да купува електроенергия, произведена от въглищни централи, съобщава Ал-джазира. Това е поредният му опит да стимулира търсенето на изкопаем горива на фона на намаляващата им конкурентоспособност по отношение на разходите и опасенията за изменението на климата.
Президентът разпореди на Министерството на отбраната на САЩ да сключи дългосрочни споразумения за покупка с въглищни централи и да даде приоритет на запазването и стратегическото използване на енергийни активи, базирани на въглища. В заповедта не се уточнява колко енергия ще закупи Пентагонът или при какви финансови условия.
Тръмп също така обяви, че Министерството на енергетиката на САЩ ще инвестира 175 милиона долара за модернизиране на шест въглищни електроцентрали в Северна Каролина, Охайо, Западна Вирджиния, Кентъки и Вирджиния.
Министерството на енергетиката на САЩ е принудило поне пет електроцентрали да удължат дейността си след планираната дата за излизане от експлоатация след заповедта на Тръмп.
Производството на ток от въглища в САЩ спада от десетилетия на фона на нарастващата конкуренция от природния газ и възобновяемите енергийни източници, включително вятърната, водноелектрическата и слънчевата енергия. Производството е спаднало с повече от половината между 2008 и 2023 г., когато добивът достигна 578 милиона тона.
Изкопаемите горива са представлявали около 16% от производството на енергия в САЩ през 2023 г., следвани от природния газ и възобновяемите енергийни източници съответно с 43% и 21%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урси
Коментиран от #21
10:01 12.02.2026
2 Загубена кауза
Коментиран от #22
10:01 12.02.2026
3 Урсула
10:01 12.02.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #6, #10, #11
10:02 12.02.2026
5 Дориана
Коментиран от #8, #12
10:02 12.02.2026
6 лаоай адпуха
До коментар #4 от "Красимир Петров":И дишай. Анан от тъпан-ари.
10:03 12.02.2026
7 Урсула фон Пфайзер!
10:07 12.02.2026
8 Така е
До коментар #5 от "Дориана":въглищните централи тровят околната среда, трябва да се приключат.
10:07 12.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 въглищата
До коментар #4 от "Красимир Петров":нямат бъдеще, в слънчевата енергия е истината.
10:09 12.02.2026
11 1234
До коментар #4 от "Красимир Петров":Ходи да живееш в Гълъбово,около Бобов дол и Димитровград!!!!!!!!!!
10:10 12.02.2026
12 ти си
До коментар #5 от "Дориана":една от жертвите на климатичните проблеми както и гретенцето тумберг и много други психично болни хорица които си числят ме правим някакви промени в климата ние …
10:10 12.02.2026
13 Българин 🇧🇬
Коментиран от #15
10:11 12.02.2026
14 оня 🥋
Коментиран от #17, #20
10:14 12.02.2026
15 Арабите и Китай
До коментар #13 от "Българин 🇧🇬":направиха цели градове захранвани от възобновяеми източници.
Хората вървят напред, Тръмп се връща назад.
Коментиран от #18
10:15 12.02.2026
16 да пие белина
10:19 12.02.2026
17 оня с коня
До коментар #14 от "оня 🥋":и ас съм така само зелени ме вълнува, дали е спало добре в бункера нарркоманчето в полша днес къде ще ходи на екскурзия ? какви ниви докумемти ще подпише и от къде ще проси още пари
10:20 12.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 В коментарите
10:34 12.02.2026
20 Град Козлодуй
До коментар #14 от "оня 🥋":От руснак войник не става, в това е проблема.
10:34 12.02.2026
21 Гошо
До коментар #1 от "Урси":А ми явно нямат тия пари като европеиците ,дето ги раздават за всяка глупост
10:34 12.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бъдещето
До коментар #22 от "Колю":е в слънцето и вятъра, а не във въглищата.
10:45 12.02.2026