Съветът за мир на Тръмп е факт! САЩ ще дадат на ООН пари, за да заздравят организацията (СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ се ангажират да осигурят 10 милиарда долара за Съвета за мир, но не уточни за какво ще бъдат използвани тези средства, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
Тръмп каза още, че страните участнички в съвета ще осигурят повече от седем милиарда долара за облекчаване на ситуацията в Газа.
„Имам удоволствието да обявя, че Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт ще допринесат повече от седем милиарда долара за пакета с мерки за подпомагане“, обяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон.
САЩ ще дадат на ООН пари, за да заздравят организацията и да ѝ помогнат да бъде жизнеспособна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир, предаде Ройтерс.
САЩ са най-големият донор на бюджета на ООН, но през мандата на Тръмп отказаха да внасят задължителни плащания в редовния бюджет и в бюджета за мироопазване и рязко ограничиха доброволното финансиране на агенциите на ООН, които разполагат със собствени бюджети.
„Ще заздравим ООН. Ще гарантираме, че съоръженията ѝ са в добро състояние. Те се нуждаят от помощ… ще им помогнем финансово и ще гарантираме, че е ООН е жизнеспособна“, заяви Тръмп.
„Смятам, че ООН има голям потенциал, наистина голям потенциал. Тя не оправдава (този) потенциал“, каза още той.
Тръмп също така заяви, че скоро ще разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, но не даде повече подробности.
Американският президент каза още, че САЩ трябва да сключат сериозно споразумение с Иран и заяви, че разговорите с Ислямската република са добри.
„Водят се добри разговори. През годините бе доказано, че не е лесно да се сключи сериозно споразумение с Иран. Трябва да сключим сериозна сделка, иначе се случват лоши неща“, заяви Тръмп. По думите му перспективите за това трябва да станат ясни в рамките на следващите 10 дни.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, позира за групова снимка заедно с лидери от Саудитска Арабия, Индонезия и Катар, наред с други страни, преди началото на обсъжданията на различните компоненти на мирния план за ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.
Редица световни лидери, сред които аржентинският президент Хавиер Милей и унгарският премиер Виктор Орбан, носеха червени шапки с надпис „САЩ“ и американско знаме отстрани и ги поставиха на масите до флаговете на страните си.
Тръмп свика днешната среща на Съвета за мир с представители от повече от 40 страни и наблюдатели от десетки други, която има за цел да се съсредоточи върху възстановяването на Газа и създаването на международни стабилизационни сили.
Тръмп по-рано заяви, че членовете на Съвета са обещали да отделят пет милиарда долара за възстановяването на Газа – малка част от необходимите според някои оценки 70 милиарда долара. Очаква се страните да се ангажират да осигурят и хиляди военнослужещи за международни стабилизационни сили и полиция.
Някои наблюдатели се опасяват, че Тръмп иска да създаде конкурентна организация на ООН, отбелязва АП.
1 Джелвзков колко ще дава
Коментиран от #18
17:58 19.02.2026
2 Българин
Само така ще изпълним ангажиментите си към Тръмп и ще спечели благоразположението му!
Коментиран от #6, #9
17:58 19.02.2026
3 честен ционист
Коментиран от #16
17:58 19.02.2026
4 Курти
17:59 19.02.2026
5 Шопо
18:00 19.02.2026
6 честен ционист
До коментар #2 от "Българин":С тези Херкулиси паркирани на Терминал 1 в готовност да качат гости за Гуантанамо, смеят ли да не предплатят поне за няколко години напред.
Коментиран от #7
18:00 19.02.2026
7 Викаш
До коментар #6 от "честен ционист":и без това, Желязков се е запервил като х.., нацяло ще се нацепи кожуха му.
18:02 19.02.2026
8 Шишибойко брос
18:02 19.02.2026
9 1 млрд долара
До коментар #2 от "Българин":се изяждат, изпиват и сал спомена остава.
18:05 19.02.2026
10 Орбан кога обърна
Коментиран от #12
18:06 19.02.2026
11 А Боювите
18:07 19.02.2026
12 Орбан отдавна е против Газа,
До коментар #10 от "Орбан кога обърна":и против Украйна.
18:08 19.02.2026
13 е факт...
18:09 19.02.2026
14 И какво ще подпомага
Коментиран от #20
18:11 19.02.2026
15 Гост
18:11 19.02.2026
16 Търновец
До коментар #3 от "честен ционист":Аз от Палестинец знам че той е Ционист и Палестинският етнос се появява на планината Цион и те са Семити. А кога Израел най сетне ще почнат да живеят по собствения си джоб и да не смучат от ЕС и САЩ
18:12 19.02.2026
17 Бойко Българоубиец
18:13 19.02.2026
18 Желязков
До коментар #1 от "Джелвзков колко ще дава":Ще давам от твоя джоб, не от моя 😉😘
18:13 19.02.2026
19 нннн
18:21 19.02.2026
20 Кирпича
До коментар #14 от "И какво ще подпомага":Възхода на Антихриста.
18:30 19.02.2026
21 ДжилЕзкОФФ...!
18:35 19.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 САЩ ще дадат на ООН пари
ще бърка в хазната продънена
да киха на сащ
Коментиран от #25
18:56 19.02.2026
24 Ко речи...,Ко...?!
Та те да не са проЗти,като нас,че да дават...?!
,,Дават",ама като ги вземат от...нас!
19:09 19.02.2026
25 РЕАЛИСТ!
До коментар #23 от "САЩ ще дадат на ООН пари":Правилно си мислиш!
19:11 19.02.2026
26 Съвета за мир
19:11 19.02.2026
27 Артилерист
19:17 19.02.2026
28 Атина Палада
19:30 19.02.2026
29 Хаменей
19:33 19.02.2026
30 ГанЧо
19:50 19.02.2026
31 Евреина МАДУРОВИЧ
Интересни новини
От Аятолаха .
Ще Хвърчат Чалми и Чаршафи
За радост на Родните РУСОРАБИ.
19:53 19.02.2026
32 Кремълска Шпакла
Взеха да плюят по Агент Краснов.
Защо бре Капейчици Мърляви?
19:56 19.02.2026
33 файловете на Епщайн
20:00 19.02.2026
34 Мдааа
20:05 19.02.2026
35 Коста
20:46 19.02.2026
36 УдоМача
20:52 19.02.2026
37 Дон Дони
21:00 19.02.2026