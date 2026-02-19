Новини
Съветът за мир на Тръмп е факт! САЩ ще дадат на ООН пари, за да заздравят организацията (СНИМКИ)

19 Февруари, 2026 17:56, обновена 19 Февруари, 2026 19:31 3 743 37

Някои наблюдатели се опасяват, че Доналд Тръмп иска да създаде конкурентна организация на ООН, отбелязва АП

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ се ангажират да осигурят 10 милиарда долара за Съвета за мир, но не уточни за какво ще бъдат използвани тези средства, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Тръмп каза още, че страните участнички в съвета ще осигурят повече от седем милиарда долара за облекчаване на ситуацията в Газа.

„Имам удоволствието да обявя, че Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт ще допринесат повече от седем милиарда долара за пакета с мерки за подпомагане“, обяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон.

САЩ ще дадат на ООН пари, за да заздравят организацията и да ѝ помогнат да бъде жизнеспособна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир, предаде Ройтерс.

САЩ са най-големият донор на бюджета на ООН, но през мандата на Тръмп отказаха да внасят задължителни плащания в редовния бюджет и в бюджета за мироопазване и рязко ограничиха доброволното финансиране на агенциите на ООН, които разполагат със собствени бюджети.

„Ще заздравим ООН. Ще гарантираме, че съоръженията ѝ са в добро състояние. Те се нуждаят от помощ… ще им помогнем финансово и ще гарантираме, че е ООН е жизнеспособна“, заяви Тръмп.

„Смятам, че ООН има голям потенциал, наистина голям потенциал. Тя не оправдава (този) потенциал“, каза още той.

Тръмп също така заяви, че скоро ще разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, но не даде повече подробности.

Американският президент каза още, че САЩ трябва да сключат сериозно споразумение с Иран и заяви, че разговорите с Ислямската република са добри.

„Водят се добри разговори. През годините бе доказано, че не е лесно да се сключи сериозно споразумение с Иран. Трябва да сключим сериозна сделка, иначе се случват лоши неща“, заяви Тръмп. По думите му перспективите за това трябва да станат ясни в рамките на следващите 10 дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, позира за групова снимка заедно с лидери от Саудитска Арабия, Индонезия и Катар, наред с други страни, преди началото на обсъжданията на различните компоненти на мирния план за ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.

Редица световни лидери, сред които аржентинският президент Хавиер Милей и унгарският премиер Виктор Орбан, носеха червени шапки с надпис „САЩ“ и американско знаме отстрани и ги поставиха на масите до флаговете на страните си.

Тръмп свика днешната среща на Съвета за мир с представители от повече от 40 страни и наблюдатели от десетки други, която има за цел да се съсредоточи върху възстановяването на Газа и създаването на международни стабилизационни сили.

Тръмп по-рано заяви, че членовете на Съвета са обещали да отделят пет милиарда долара за възстановяването на Газа – малка част от необходимите според някои оценки 70 милиарда долара. Очаква се страните да се ангажират да осигурят и хиляди военнослужещи за международни стабилизационни сили и полиция.

Някои наблюдатели се опасяват, че Тръмп иска да създаде конкурентна организация на ООН, отбелязва АП.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Джелвзков колко ще дава

    32 5 Отговор
    Да ги дава от джоба си.

    Коментиран от #18

    17:58 19.02.2026

  • 2 Българин

    5 33 Отговор
    Българското правитеслтво трябва незабавно да плати вноската ни от 1 млрд долара!
    Само така ще изпълним ангажиментите си към Тръмп и ще спечели благоразположението му!

    Коментиран от #6, #9

    17:58 19.02.2026

  • 3 честен ционист

    34 5 Отговор
    Освен за генератори за укропам, сега Ганчо ще се наложи да плаща и за голфигрището с 12 дупки на Бай Дончо в сектор Газа.

    Коментиран от #16

    17:58 19.02.2026

  • 4 Курти

    8 11 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    17:59 19.02.2026

  • 5 Шопо

    12 5 Отговор
    Браво заслужи си нобелова награда за мир

    18:00 19.02.2026

  • 6 честен ционист

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    С тези Херкулиси паркирани на Терминал 1 в готовност да качат гости за Гуантанамо, смеят ли да не предплатят поне за няколко години напред.

    Коментиран от #7

    18:00 19.02.2026

  • 7 Викаш

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    и без това, Желязков се е запервил като х.., нацяло ще се нацепи кожуха му.

    18:02 19.02.2026

  • 8 Шишибойко брос

    22 6 Отговор
    Дебелите братя Шишибойко, колко ще харижат от парите на българския народ?

    18:02 19.02.2026

  • 9 1 млрд долара

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    се изяждат, изпиват и сал спомена остава.

    18:05 19.02.2026

  • 10 Орбан кога обърна

    5 6 Отговор
    палачинката?

    Коментиран от #12

    18:06 19.02.2026

  • 11 А Боювите

    15 3 Отговор
    пратеници и той колко ? Лични обаче !

    18:07 19.02.2026

  • 12 Орбан отдавна е против Газа,

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Орбан кога обърна":

    и против Украйна.

    18:08 19.02.2026

  • 13 е факт...

    11 1 Отговор
    Ама нищо без палестинците не е факт ! И къде остана "две държави" ?

    18:09 19.02.2026

  • 14 И какво ще подпомага

    13 1 Отговор
    пакета с мерки за подпомагане ? Военната база на САЩ ли?

    Коментиран от #20

    18:11 19.02.2026

  • 15 Гост

    6 1 Отговор
    Е бре, я, бай ганя, па че дам 20 милиарда.

    18:11 19.02.2026

  • 16 Търновец

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Аз от Палестинец знам че той е Ционист и Палестинският етнос се появява на планината Цион и те са Семити. А кога Израел най сетне ще почнат да живеят по собствения си джоб и да не смучат от ЕС и САЩ

    18:12 19.02.2026

  • 17 Бойко Българоубиец

    11 4 Отговор
    Аз давам 1 милиард от данъците на българите само да не ме пипате!

    18:13 19.02.2026

  • 18 Желязков

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Джелвзков колко ще дава":

    Ще давам от твоя джоб, не от моя 😉😘

    18:13 19.02.2026

  • 19 нннн

    8 6 Отговор
    САЩ ще си ги напечатат доларите. Ние трябва да ги отработим.

    18:21 19.02.2026

  • 20 Кирпича

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "И какво ще подпомага":

    Възхода на Антихриста.

    18:30 19.02.2026

  • 21 ДжилЕзкОФФ...!

    6 1 Отговор
    Нека...,моля Ви...- единият милиард да е от нас...,от нашата мила Родина-БГ...!

    18:35 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 САЩ ще дадат на ООН пари

    3 0 Отговор
    ние па си мислехме че онзи пъпеш с водопада
    ще бърка в хазната продънена
    да киха на сащ

    Коментиран от #25

    18:56 19.02.2026

  • 24 Ко речи...,Ко...?!

    5 0 Отговор
    ,,САЩ ще дадат на ООН пари..."
    Та те да не са проЗти,като нас,че да дават...?!
    ,,Дават",ама като ги вземат от...нас!

    19:09 19.02.2026

  • 25 РЕАЛИСТ!

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "САЩ ще дадат на ООН пари":

    Правилно си мислиш!

    19:11 19.02.2026

  • 26 Съвета за мир

    1 3 Отговор
    ще строи американски военни бази по света. Няма лошо, и това може да е стъпка към мира.

    19:11 19.02.2026

  • 27 Артилерист

    7 1 Отговор
    Тръмп се разпищовил безобразно и неслучайно от неговия екип казват, че международното право е за слабаци.

    19:17 19.02.2026

  • 28 Атина Палада

    5 1 Отговор
    САЩ събират кинти да си платят лихвата по заема,щели да дават нам си къде:) смЕх.

    19:30 19.02.2026

  • 29 Хаменей

    0 2 Отговор
    и Путин,присъединиха ли се?

    19:33 19.02.2026

  • 30 ГанЧо

    3 1 Отговор
    Няма много смисъл от ООН вече

    19:50 19.02.2026

  • 31 Евреина МАДУРОВИЧ

    0 4 Отговор
    Очаквайте много скоро

    Интересни новини
    От Аятолаха .

    Ще Хвърчат Чалми и Чаршафи

    За радост на Родните РУСОРАБИ.

    19:53 19.02.2026

  • 32 Кремълска Шпакла

    0 4 Отговор
    И сега Кремълските Шпакловчици

    Взеха да плюят по Агент Краснов.

    Защо бре Капейчици Мърляви?

    19:56 19.02.2026

  • 33 файловете на Епщайн

    2 0 Отговор
    Всичките в едно гърненце тpъцкaт.

    20:00 19.02.2026

  • 34 Мдааа

    1 0 Отговор
    На това му се вика пълна олигофрения. Путинчо поне иска да е император и да властва над цяла Европа и Азия. Няма да му се отвори парашута, но е ясен като бял ден - КГБ. Ама Тръмп си е абсолютен кандидат за психиатрията. И ние чакаме от тия хора да има мир и живот на ЗемятА...

    20:05 19.02.2026

  • 35 Коста

    3 0 Отговор
    Тпръмп ще прави с ООН същото като с Венецуела. Лудият дядо Дончо с картечницата нсправил Съвет за Мир...???!!! Смях в залата. А "съюзниците" му, вкл. България, хвани единия удари другия.

    20:46 19.02.2026

  • 36 УдоМача

    1 0 Отговор
    Тоя уруд съвсемскор ще направи опит да запали света! Да видим ще му се получи ли...

    20:52 19.02.2026

  • 37 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Дърпан магистрали, пуам треа, риж съм!

    21:00 19.02.2026