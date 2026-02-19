Съветът за мир на Тръмп е факт! САЩ ще дадат на ООН пари, за да заздравят организацията (СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ се ангажират да осигурят 10 милиарда долара за Съвета за мир, но не уточни за какво ще бъдат използвани тези средства, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Тръмп каза още, че страните участнички в съвета ще осигурят повече от седем милиарда долара за облекчаване на ситуацията в Газа.

„Имам удоволствието да обявя, че Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт ще допринесат повече от седем милиарда долара за пакета с мерки за подпомагане“, обяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон.

САЩ ще дадат на ООН пари, за да заздравят организацията и да ѝ помогнат да бъде жизнеспособна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир, предаде Ройтерс.

САЩ са най-големият донор на бюджета на ООН, но през мандата на Тръмп отказаха да внасят задължителни плащания в редовния бюджет и в бюджета за мироопазване и рязко ограничиха доброволното финансиране на агенциите на ООН, които разполагат със собствени бюджети.

„Ще заздравим ООН. Ще гарантираме, че съоръженията ѝ са в добро състояние. Те се нуждаят от помощ… ще им помогнем финансово и ще гарантираме, че е ООН е жизнеспособна“, заяви Тръмп.

„Смятам, че ООН има голям потенциал, наистина голям потенциал. Тя не оправдава (този) потенциал“, каза още той.

Тръмп също така заяви, че скоро ще разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, но не даде повече подробности.

Американският президент каза още, че САЩ трябва да сключат сериозно споразумение с Иран и заяви, че разговорите с Ислямската република са добри.

„Водят се добри разговори. През годините бе доказано, че не е лесно да се сключи сериозно споразумение с Иран. Трябва да сключим сериозна сделка, иначе се случват лоши неща“, заяви Тръмп. По думите му перспективите за това трябва да станат ясни в рамките на следващите 10 дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, позира за групова снимка заедно с лидери от Саудитска Арабия, Индонезия и Катар, наред с други страни, преди началото на обсъжданията на различните компоненти на мирния план за ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.

Редица световни лидери, сред които аржентинският президент Хавиер Милей и унгарският премиер Виктор Орбан, носеха червени шапки с надпис „САЩ“ и американско знаме отстрани и ги поставиха на масите до флаговете на страните си.

Тръмп свика днешната среща на Съвета за мир с представители от повече от 40 страни и наблюдатели от десетки други, която има за цел да се съсредоточи върху възстановяването на Газа и създаването на международни стабилизационни сили.

Тръмп по-рано заяви, че членовете на Съвета са обещали да отделят пет милиарда долара за възстановяването на Газа – малка част от необходимите според някои оценки 70 милиарда долара. Очаква се страните да се ангажират да осигурят и хиляди военнослужещи за международни стабилизационни сили и полиция.

Някои наблюдатели се опасяват, че Тръмп иска да създаде конкурентна организация на ООН, отбелязва АП.