Доналд Тръмп: Трябва ни смислена сделка с Техеран, иначе ще се случат лоши неща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да сключат смислена сделка с Иран, позовавайки се на добрите разговори с близкоизточната страна, цитира думите му "Ройтерс".
"Водят се добри разговори. През годините се оказа, че не е лесно да се сключи смислена сделка с Иран. Трябва да сключим смислена сделка, иначе ще се случат лоши неща", заяви Тръмп на първото заседание на своя Съвет за мир във Вашингтон.
Косвените разговори във вторник в Женева между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, заедно с иранския външен министър Абас Арагчи, имаха за цел да предотвратят нарастващата криза между двете страни.
САЩ искат Иран да се откаже от ядрената си програма. Техеран категорично отказва и отрича, че се опитва да разработи атомно оръжие.
Очаква се Иран да представи писмено предложение за това как да се отговори на опасенията на САЩ по време на преговорите в Женева, заяви високопоставен американски служител пред Ройтерс в сряда.
1 име
21:50 19.02.2026
2 Мдаа
Коментиран от #9, #43
21:59 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Големи глупости...
22:01 19.02.2026
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #15, #20
22:02 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатана Z
22:05 19.02.2026
9 Госあ
До коментар #2 от "Мдаа":Важното е Москва, Вашингтон и Пекин да разгембат ЕС, без много церемонии. Икономически. Всъщност, много хора пишат за геноцида над цяла една раса в Америка, но това не го правят американци, а европейци 💁
22:06 19.02.2026
10 Абе стига с тези
Коментиран от #14
22:06 19.02.2026
11 така си е
Коментиран от #57
22:07 19.02.2026
12 Тръмп и Натаняху
22:07 19.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 бхаха
До коментар #10 от "Абе стига с тези":глупусти
22:07 19.02.2026
15 Айде бегай
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":да лягаш до Ленин, бе!
22:08 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хиропрактор цоМчо
Коментиран от #22
22:09 19.02.2026
18 да питам
22:10 19.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Външна тоалетна
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Така както защитиха венецуела ли ? Или сирия ? 🫣🫣🫣🤣🤣
Коментиран от #21
22:11 19.02.2026
21 да питам
До коментар #20 от "Външна тоалетна":крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?
Коментиран от #29
22:12 19.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шоколадов
До коментар #16 от "Сталин":Я.ж кафявото на песков бе ко.профи.л
Коментиран от #27
22:13 19.02.2026
24 А50
22:13 19.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фарфарян
До коментар #7 от "Сталин":Супер ,дано да го бо.мбят скоро. И ти дано си там
22:14 19.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Руски солдат на магаре
До коментар #21 от "да питам":Крайцера москва , се трансформира в подводница . Това е новото оръжие , за ужас на запада ! Су57 , се превръща от самолет в падаща бомба !! Слава руската инженерна мисъл !!
Коментиран от #36, #58
22:17 19.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Сатана Z
От тук до края на света"
22:22 19.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Руската кавалерия е най-добрата🐎
До коментар #29 от "Руски солдат на магаре":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".🐎🐎🐎🐎
22:26 19.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Жоро
22:29 19.02.2026
39 Сийка
Всички са с повдигнат боен дух, особено след 20 ч.медтно време.
22:33 19.02.2026
40 оня с коня
22:37 19.02.2026
41 Ъъъъъ
22:38 19.02.2026
42 ХА ХА
До коментар #30 от "Хорокичев":Лап Пай У Йотт бре хъесоссс !
22:38 19.02.2026
43 хаха🤣
До коментар #2 от "Мдаа":Лапуркай бе тръбаррр,не боли ,кво ми се обясняваш !
22:40 19.02.2026
44 Сатана Z
Коментиран от #45, #47, #52
22:44 19.02.2026
45 Озадачен
До коментар #44 от "Сатана Z":Тръмп ли ти се обади за да ти каже и да иска разрешение???
22:53 19.02.2026
46 Трябва ни смислена сделка с Техеран
22:53 19.02.2026
47 Хитлер нападна СССР
До коментар #44 от "Сатана Z":На 22 юни мозък
22:54 19.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 604
22:59 19.02.2026
50 Някой
Коментиран от #59
22:59 19.02.2026
51 Кшищов Довгирд
До коментар #16 от "Сталин":Извади си кочана на Путин от гърлото
23:10 19.02.2026
52 Кирпича
До коментар #44 от "Сатана Z":Грешиш само с няколко месеца.
23:12 19.02.2026
53 Хохо Бохо
23:15 19.02.2026
54 ФАКТ
23:31 19.02.2026
55 ФАКТ
23:37 19.02.2026
56 Трампеско я обади
23:39 19.02.2026
57 факуса
До коментар #11 от "така си е":за да е миротворец трябват войни,прави ги, спира ги,яко
08:02 20.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 А дай Боже...
До коментар #50 от "Някой":....крайно време е. Много се бавят руснаците и имат висок праг на критично напрежение, но мисля, че тук те и Китай трябва сериозно да покажат на САЩ, че ще воюват директно с тях, а не с др.и.с.ли.ви.те им проксита. И когато покажат сериозно това, целият този и.д.и.о.т.ски тормоз ще се прекрати.
13:10 20.02.2026
60 ПЕНКО
13:53 20.02.2026