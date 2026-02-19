Доналд Тръмп: Трябва ни смислена сделка с Техеран, иначе ще се случат лоши неща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да сключат смислена сделка с Иран, позовавайки се на добрите разговори с близкоизточната страна, цитира думите му "Ройтерс".

"Водят се добри разговори. През годините се оказа, че не е лесно да се сключи смислена сделка с Иран. Трябва да сключим смислена сделка, иначе ще се случат лоши неща", заяви Тръмп на първото заседание на своя Съвет за мир във Вашингтон.

Косвените разговори във вторник в Женева между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, заедно с иранския външен министър Абас Арагчи, имаха за цел да предотвратят нарастващата криза между двете страни.

САЩ искат Иран да се откаже от ядрената си програма. Техеран категорично отказва и отрича, че се опитва да разработи атомно оръжие.

Очаква се Иран да представи писмено предложение за това как да се отговори на опасенията на САЩ по време на преговорите в Женева, заяви високопоставен американски служител пред Ройтерс в сряда.