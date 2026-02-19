Новини
Доналд Тръмп: Трябва ни смислена сделка с Техеран, иначе ще се случат лоши неща

19 Февруари, 2026 21:48 2 215 60

САЩ и Израел искат Иран да се откаже от ядрената си програма, Техеран категорично отказва и отрича, че се опитва да разработи атомно оръжие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да сключат смислена сделка с Иран, позовавайки се на добрите разговори с близкоизточната страна, цитира думите му "Ройтерс".

"Водят се добри разговори. През годините се оказа, че не е лесно да се сключи смислена сделка с Иран. Трябва да сключим смислена сделка, иначе ще се случат лоши неща", заяви Тръмп на първото заседание на своя Съвет за мир във Вашингтон.

Косвените разговори във вторник в Женева между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, заедно с иранския външен министър Абас Арагчи, имаха за цел да предотвратят нарастващата криза между двете страни.

САЩ искат Иран да се откаже от ядрената си програма. Техеран категорично отказва и отрича, че се опитва да разработи атомно оръжие.

Очаква се Иран да представи писмено предложение за това как да се отговори на опасенията на САЩ по време на преговорите в Женева, заяви високопоставен американски служител пред Ройтерс в сряда.


  • 1 име

    35 4 Отговор
    Така и не разбрах от кога е незаконно да се отстрелват ционисти?!

    21:50 19.02.2026

  • 2 Мдаа

    6 30 Отговор
    По принцип, дори не ти трябва смислена сделка, защото Иран е при свършен факт, и дори условията за преговори са не остъпчиви за Техеран, те са същите фанатици като ислямското правителство на Ердоган който всекидневно изкоренява свтското общество и налага талибанщината, Путин е същия протака преговорите но иска цяла Украйна , целта не е просто империализма а въстановяването на СССР или Руската империя, при Пекин е същото независимо че са отдавна отецепели китайци от Китай които си искат демокрацията а не реваншизма и комунизма на Пекин . Проблема пред обединена Европа и ЕС е че все още няма федерализъм на ЕС и политици защитаващи ценностите които бяха преди да ни наложи АНгела Меркел и останалите да се избиват за създаване на четвърта тоалетна ча четвъртополовите

    Коментиран от #9, #43

    21:59 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Големи глупости...

    44 2 Отговор
    Започва се с "САЩ и Израел искат" , после остава само САЩ и най на края не искат а очакват....и като капак трябвало да е "смислена сделка" ама ако САЩ решат че е смислена и въобще от всякъде "ценности" ...Иран да се откаже от ядрената си програма, ама не от военната а от цялата и да мине на дърва и въглища щото иначе щели да се случат лоши неща. Хитлер пасти да яде. Направо ще се окаже светец в сравнение с тази сегашната западна смет

    22:01 19.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    11 18 Отговор
    Русия ще защити русщите интереси в Иран и Близкия Изток !!! Госпади, кого лъжа.......😄

    Коментиран от #15, #20

    22:02 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    24 1 Отговор
    САЩ изпратиха множество „летящи цистерни“, разузнавателни самолети и изтребители към Близкия Изток, докато преговорите за ядрената програма на Иран продължават. 6 от „летящите цистерни“ (Boeing KC-135R Stratotanker) за презареждане на бойни самолети с гориво във въздуха се намират на летище „София

    22:05 19.02.2026

  • 9 Госあ

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Важното е Москва, Вашингтон и Пекин да разгембат ЕС, без много церемонии. Икономически. Всъщност, много хора пишат за геноцида над цяла една раса в Америка, но това не го правят американци, а европейци 💁

    22:06 19.02.2026

  • 10 Абе стига с тези

    21 5 Отговор
    Хазари. Те се плашат от Иран и заради тях перчема ще се засили да воюва? Хазарите постоянно бомбардират всичките си съседи, тормозят там целия район и за това всички ги мразят. А сащ да ги защитава? Няма смисъл...

    Коментиран от #14

    22:06 19.02.2026

  • 11 така си е

    8 0 Отговор
    Той Дони е по сделките.

    Коментиран от #57

    22:07 19.02.2026

  • 12 Тръмп и Натаняху

    25 3 Отговор
    Двама международни престъпника решили да правят още престъпления и геноцид щото нямало вече правила за тях и имало било нов без-ред. ... А в САЩ се ослушват като гърмяни зайци и им търпят олигофрениите вместо да ги приключат тези паразити

    22:07 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бхаха

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Абе стига с тези":

    глупусти

    22:07 19.02.2026

  • 15 Айде бегай

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    да лягаш до Ленин, бе!

    22:08 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хиропрактор цоМчо

    16 0 Отговор
    Оранжевия е същия паркинсон като байдън.

    Коментиран от #22

    22:09 19.02.2026

  • 18 да питам

    7 9 Отговор
    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    22:10 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Външна тоалетна

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Така както защитиха венецуела ли ? Или сирия ? 🫣🫣🫣🤣🤣

    Коментиран от #21

    22:11 19.02.2026

  • 21 да питам

    5 10 Отговор

    До коментар #20 от "Външна тоалетна":

    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #29

    22:12 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шоколадов

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Я.ж кафявото на песков бе ко.профи.л

    Коментиран от #27

    22:13 19.02.2026

  • 24 А50

    5 1 Отговор
    И да ще се слечат много лоши неща с рейнджърите

    22:13 19.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фарфарян

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Супер ,дано да го бо.мбят скоро. И ти дано си там

    22:14 19.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руски солдат на магаре

    7 13 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    Крайцера москва , се трансформира в подводница . Това е новото оръжие , за ужас на запада ! Су57 , се превръща от самолет в падаща бомба !! Слава руската инженерна мисъл !!

    Коментиран от #36, #58

    22:17 19.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сатана Z

    7 3 Отговор
    "Ние сме на жълтите павета
    От тук до края на света"

    22:22 19.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Руски солдат на магаре":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".🐎🐎🐎🐎

    22:26 19.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Жоро

    9 1 Отговор
    Накрая, ще стане Голямата БЕЛЯ .Но, тя ще бъде за Всички. Жалко.

    22:29 19.02.2026

  • 39 Сийка

    6 1 Отговор
    И ние се подготвяме! Двата ни самолетоносача са пребазирани в пристанището на Созопол. Три дивизии оранжеви барети са се нанесли в хотелите на Слънчев бряг и тренират на плажа! Две танкови дивизии са се нанесли в двора на Кооператив" Златен картоф- ЕТ Пешо" с. Аврен.
    Всички са с повдигнат боен дух, особено след 20 ч.медтно време.

    22:33 19.02.2026

  • 40 оня с коня

    14 2 Отговор
    Бай Дончо рижата взе да се изживява в ролята на господар на света ,в която и той лично не вярва ,ще го отнесат обикновените американци като бръмбар сламка ,стой та гледай .

    22:37 19.02.2026

  • 41 Ъъъъъ

    11 2 Отговор
    И великата американска армия, отново ще оглавява "коалиция" от желаещи да прилагат иранския петрол! Великата американска армия никога и при никакви обстоятелства не е воювала сама в жалкато си съществуване.....В Корея се биха всички други, но не и американци, във Виетнам отново нямаше много американци.....Толкова е велика....🤣

    22:38 19.02.2026

  • 42 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хорокичев":

    Лап Пай У Йотт бре хъесоссс !

    22:38 19.02.2026

  • 43 хаха🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Лапуркай бе тръбаррр,не боли ,кво ми се обясняваш !

    22:40 19.02.2026

  • 44 Сатана Z

    4 8 Отговор
    Тръмп ще нападне Иран в неделя 22 февруари в 4 часа сутринта също като Хитлер нападна СССР

    Коментиран от #45, #47, #52

    22:44 19.02.2026

  • 45 Озадачен

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    Тръмп ли ти се обади за да ти каже и да иска разрешение???

    22:53 19.02.2026

  • 46 Трябва ни смислена сделка с Техеран

    8 0 Отговор
    То и Гренландия му трябваше и Канада нещо си спомням

    22:53 19.02.2026

  • 47 Хитлер нападна СССР

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    На 22 юни мозък

    22:54 19.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 604

    2 4 Отговор
    рашофолите да хващат за шалвария, да помагат на аятолаха, че му замина келимчету и патурити

    22:59 19.02.2026

  • 50 Някой

    5 2 Отговор
    Да, лошо ще е за вас, ако потъне някой самолетоносач. ...

    Коментиран от #59

    22:59 19.02.2026

  • 51 Кшищов Довгирд

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Извади си кочана на Путин от гърлото

    23:10 19.02.2026

  • 52 Кирпича

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    Грешиш само с няколко месеца.

    23:12 19.02.2026

  • 53 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Тръмп каза....

    23:15 19.02.2026

  • 54 ФАКТ

    6 1 Отговор
    А Израел има ядрено оръжие и крие лошите неща ви се случиха на чного места да не ги изброявам и още по лоши ви чакат умната

    23:31 19.02.2026

  • 55 ФАКТ

    5 0 Отговор
    А ИЗРАЕЛ САТАНАТА ОТИ СИ КРИЕ ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ А?????Щото са миролюбци ли престъпници

    23:37 19.02.2026

  • 56 Трампеско я обади

    6 1 Отговор
    Израел по кой международен закон има скрито атомно оръжие а?????

    23:39 19.02.2026

  • 57 факуса

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "така си е":

    за да е миротворец трябват войни,прави ги, спира ги,яко

    08:02 20.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А дай Боже...

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Някой":

    ....крайно време е. Много се бавят руснаците и имат висок праг на критично напрежение, но мисля, че тук те и Китай трябва сериозно да покажат на САЩ, че ще воюват директно с тях, а не с др.и.с.ли.ви.те им проксита. И когато покажат сериозно това, целият този и.д.и.о.т.ски тормоз ще се прекрати.

    13:10 20.02.2026

  • 60 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    НЕТЯХУ И ПАТОК ДОНАЛД ---ИРАН НЯМА НУЖДА ДА ОБОГАТЯВА УРАН ЗА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ !!!!!!!!! МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ ОТ РУСИЯ И КИТАЙ --- ТОЧНО КАКТО ИЗРАЕЛ ОТ ВАС - И КАКТО -ИНДИЯ И ПАКИСТАН ОТ "ВЕЛИКО П РИТАНИЯ" --ФРАНС НЕ ДАДЕ НА НИКОГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НО СЕВЕРНА КОРЕЯ ---"ЕХ РАЗ-И ИЕШЧО РАЗ " --И ГУАМ -- " НА МУШКАТА " !?!?!?!?!?!?!?!?

    13:53 20.02.2026