САЩ забраниха на Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Куба да търгуват с венецуелски петрол

САЩ забраниха на Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Куба да търгуват с венецуелски петрол

11 Февруари, 2026 05:03, обновена 11 Февруари, 2026 05:11 8 522 28

Русия ще обсъди възможни начини за подпомагане "на приятелска Куба", заявиха от Кремъл

САЩ забраниха на Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Куба да търгуват с венецуелски петрол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лицензът на САЩ за венецуелския петрол забранява транзакции с физически и юридически лица от Русия, Северна Корея, Иран и Куба, предаде gazeta.ru.

Съответният документ е публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на агенцията.

Освен това лицензът забранява транзакции с юридически лица от Венецуела и Съединените щати, които са пряко или косвено собственост или контролирани от китайски организации или съвместни предприятия с тях.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските и венецуелските петролни резерви представляват 68% от световните.

В края на миналия месец държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Вашингтон ще прехвърли приходите от продажбите на венецуелски петрол в блокирана сметка и ще контролира разходите им. За продажбата на първата пратка венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара от САЩ беше съобщено на 15 януари.

Русия ще обсъди възможни начини за подпомагане на приятелска Куба, която е под американска блокада, обяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за NEWS TASS.

„В контакт сме с нашите кубински приятели. Куба, за съжаление, е далеч от нас. Не е лесно да се стигне до нея, но въпреки това ще обсъдим възможни начини за оказване на помощ на кубинците“, каза говорителят на Кремъл.


Оценка 2.4 от 40 гласа.
Оценка 2.4 от 40 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Май е време

    64 9 Отговор
    Чен Унката да прати поздрав на рижата Деменция. Може и в Япония и в по-корумпираната част на Корейския п-в.

    05:19 11.02.2026

  • 3 хехе

    77 9 Отговор
    Русия и Иран търгували с венецуелски петрол, рижия е напълно изтрещял.

    05:21 11.02.2026

  • 4 Коста

    98 9 Отговор
    Какъв е този лиценз на САЩ? Те като какви си го издават сами на себе си? На независима държава и откраднаха нефта. И другите държавните лидери гледат и се съгласяват. Ми съгласявайте се. Те САЩ и гащите ще ви откраднат без да се усетите.

    05:21 11.02.2026

  • 5 Факти

    54 10 Отговор
    САЩ забраниха на Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Куба да търгуват с венецуелски петрол и те казаха "добре"

    Коментиран от #19

    05:21 11.02.2026

  • 6 Иван

    48 6 Отговор
    Германия може ли да търгува с американски втечнен газ?

    05:21 11.02.2026

  • 7 гост

    65 8 Отговор
    Американските монополи искат да глътнат света. Надеждата е сякаш в Китай!

    05:23 11.02.2026

  • 8 ошашавения

    37 3 Отговор
    Какво каза бай Дон миналия месец-"Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са отворени за продажба на петрол на Русия и Китай. „Китай може да купува от нас толкова петрол, колкото иска, или там (във Венецуела), или в Съединените щати."

    05:34 11.02.2026

  • 13 боги

    63 6 Отговор
    бай Дончо ептен се взе за Господ!
    Ама се съмнявам че може да възкръсва като Истинския!
    А пушката на следващия стрелец може да бие една идея на дясно и петрола пак да потече където е текъл!

    05:43 11.02.2026

  • 14 Сандо

    56 5 Отговор
    Наглостта и алчността на краварите не знаят граници.Някой ден именно те ще ги заведат в гроба на Историята.

    05:50 11.02.2026

  • 15 ВРЕМЕ е

    54 55 Отговор
    Русия да ПОМОГНЕ на Куба като прати една подводница и РИЖИЯ ще се ПОС.ЕРЕ както на времето с СС 20

    Коментиран от #20

    05:51 11.02.2026

  • 16 Хохо Бохо

    51 40 Отговор
    Козяци, йога венецуелския петрол стана краварски ???? Нали нещо там свобода, демокрация? Крадци и окупатори са краварите

    Коментиран от #25

    06:02 11.02.2026

  • 17 Тръмп разпореди

    12 34 Отговор
    Путин, Ким, Си в поза мирно.

    06:25 11.02.2026

  • 18 Мишел

    34 7 Отговор
    САЩ нямат сили и ресурси да осъществят тази забрана.

    06:52 11.02.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    8 23 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    "...САЩ забраниха на Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Куба да търгуват с венецуелски петрол..."

    Само вметна че 24 февруари 2022г Русия еднолично тръгна да прекроява добрия стар Световен Ред и да прави Многополярен Световен Ред !!! Е.....направи го.
    На единия полюс са С.А.Щ, на другия Русия, Иран, Китай, Корея. Ся кво ривье и се оплаква ?

    07:18 11.02.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    32 22 Отговор

    До коментар #15 от "ВРЕМЕ е":

    "...Русия да ПОМОГНЕ на Куба..."

    Сериозно ли.....
    Както "памогна" на Югославия, Армения, Сирия, Венецуела и Иран ? Аре нe нaдо, пажалуйста 😆

    07:22 11.02.2026

  • 21 Санкциите действат навсякъде...

    31 28 Отговор
    Средната заплата в Куба е около 16$ ,а пенсията около 6$. След години в Русия ще е почти същото.

    07:43 11.02.2026

  • 22 СТРАННОСТИ.

    28 21 Отговор
    ИНТЕРЕСНИН ЛИЦЕНЗИ , ИНТЕТЕСНИ ПРАВИЛА , РАЗПОРЕДБИ ,ЧЕ ДОРИ ЗАБРАНИ В/У ЧУЖД ПЕТРОЛ НА СУВЕРЕНА ДЪРЖАВА!?? НЕ РАЗБОИРАМ , ВЕНЕЦУЕЛА ЩАТ ЛИЕ ВЕЧЕ НА САЩ !?? ИМА ЛИ СВЕТОВЕ РЕД ИЛИ СМЕ ДЖУНГЛА??

    Коментиран от #27

    07:43 11.02.2026

  • 23 Чочев

    19 3 Отговор
    Русия забрани на САЩ консумация на понички и кока кола.

    08:24 11.02.2026

  • 24 И този човек

    14 4 Отговор
    се надяваше да получи награда за мир!?Жалък е!!!

    08:57 11.02.2026

  • 25 Почти същите крадци като рашистите...

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хохо Бохо":

    САЩ гледа Путлер как действа срещу Украйна.

    09:08 11.02.2026

  • 26 Скорпион

    5 0 Отговор
    Тоя живее в някаква виртуална реалност и той като Иланчо. Мисли си че може да контролира целия свят как да живее. Още малко ще го трая.

    09:33 11.02.2026

  • 27 Тръмп са учи от Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "СТРАННОСТИ.":

    Ша прави Венецуела щат, както Путин Донбас.

    09:58 11.02.2026

  • 28 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    На Ким малко му трябва. Само Китай или Русия да му намигнат и САЩ са пустиня. Та щели да забраняват? Че, то венецуелският нефт си е на Венецуела, не е на сащ? Брей, какви рекетьори има само!

    10:15 11.02.2026