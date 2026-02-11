Лицензът на САЩ за венецуелския петрол забранява транзакции с физически и юридически лица от Русия, Северна Корея, Иран и Куба, предаде gazeta.ru.

Съответният документ е публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на агенцията.

Освен това лицензът забранява транзакции с юридически лица от Венецуела и Съединените щати, които са пряко или косвено собственост или контролирани от китайски организации или съвместни предприятия с тях.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските и венецуелските петролни резерви представляват 68% от световните.

В края на миналия месец държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Вашингтон ще прехвърли приходите от продажбите на венецуелски петрол в блокирана сметка и ще контролира разходите им. За продажбата на първата пратка венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара от САЩ беше съобщено на 15 януари.

Русия ще обсъди възможни начини за подпомагане на приятелска Куба, която е под американска блокада, обяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за NEWS TASS.

„В контакт сме с нашите кубински приятели. Куба, за съжаление, е далеч от нас. Не е лесно да се стигне до нея, но въпреки това ще обсъдим възможни начини за оказване на помощ на кубинците“, каза говорителят на Кремъл.