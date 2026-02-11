"...САЩ забраниха на Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Куба да търгуват с венецуелски петрол..."

Лицензът на САЩ за венецуелския петрол забранява транзакции с физически и юридически лица от Русия, Северна Корея, Иран и Куба, предаде gazeta.ru.
Съответният документ е публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на агенцията.
Освен това лицензът забранява транзакции с юридически лица от Венецуела и Съединените щати, които са пряко или косвено собственост или контролирани от китайски организации или съвместни предприятия с тях.
Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските и венецуелските петролни резерви представляват 68% от световните.
В края на миналия месец държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Вашингтон ще прехвърли приходите от продажбите на венецуелски петрол в блокирана сметка и ще контролира разходите им. За продажбата на първата пратка венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара от САЩ беше съобщено на 15 януари.
Русия ще обсъди възможни начини за подпомагане на приятелска Куба, която е под американска блокада, обяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за NEWS TASS.
„В контакт сме с нашите кубински приятели. Куба, за съжаление, е далеч от нас. Не е лесно да се стигне до нея, но въпреки това ще обсъдим възможни начини за оказване на помощ на кубинците“, каза говорителят на Кремъл.
2 Май е време
05:19 11.02.2026
3 хехе
05:21 11.02.2026
4 Коста
05:21 11.02.2026
5 Факти
Коментиран от #19
05:21 11.02.2026
6 Иван
05:21 11.02.2026
7 гост
05:23 11.02.2026
8 ошашавения
05:34 11.02.2026
13 боги
Ама се съмнявам че може да възкръсва като Истинския!
А пушката на следващия стрелец може да бие една идея на дясно и петрола пак да потече където е текъл!
05:43 11.02.2026
14 Сандо
05:50 11.02.2026
15 ВРЕМЕ е
Коментиран от #20
05:51 11.02.2026
16 Хохо Бохо
Коментиран от #25
06:02 11.02.2026
17 Тръмп разпореди
06:25 11.02.2026
18 Мишел
06:52 11.02.2026
19 Владимир Путин, президент
До коментар #5 от "Факти":"...САЩ забраниха на Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Куба да търгуват с венецуелски петрол..."
Само вметна че 24 февруари 2022г Русия еднолично тръгна да прекроява добрия стар Световен Ред и да прави Многополярен Световен Ред !!! Е.....направи го.
На единия полюс са С.А.Щ, на другия Русия, Иран, Китай, Корея. Ся кво ривье и се оплаква ?
07:18 11.02.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "ВРЕМЕ е":"...Русия да ПОМОГНЕ на Куба..."
Сериозно ли.....
Както "памогна" на Югославия, Армения, Сирия, Венецуела и Иран ? Аре нe нaдо, пажалуйста 😆
07:22 11.02.2026
21 Санкциите действат навсякъде...
07:43 11.02.2026
22 СТРАННОСТИ.
Коментиран от #27
07:43 11.02.2026
23 Чочев
08:24 11.02.2026
24 И този човек
08:57 11.02.2026
25 Почти същите крадци като рашистите...
До коментар #16 от "Хохо Бохо":САЩ гледа Путлер как действа срещу Украйна.
09:08 11.02.2026
26 Скорпион
09:33 11.02.2026
27 Тръмп са учи от Путин
До коментар #22 от "СТРАННОСТИ.":Ша прави Венецуела щат, както Путин Донбас.
09:58 11.02.2026
28 Ха-ха-ха
10:15 11.02.2026