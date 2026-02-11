Новини
Любовни измами за Свети Валентин: мошеници изграждат емоционална връзка с жертвата и после искат пари

11 Февруари, 2026

По данни на филипинската полиция през 2025 г. са регистрирани общо 54 измами от този тип

Любовни измами за Свети Валентин: мошеници изграждат емоционална връзка с жертвата и после искат пари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Филипинската полиция предупреди хората в страната да бъдат особено внимателни около Свети Валентин и да не стават жертва на т.нар. любовни измами, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.

Към 5 февруари тази година са регистрирани шест такива случая. По данни на полицията през 2025 г. са регистрирани общо 54 измами от този тип, а през 2024 г. те са били 74.

"Измамниците се възползват от самотата, доверието и надеждата на хората, особено в интернет", заяви началникът на полицията Хосе Меленсио Нартатес-младши. Той подчерта, че целта е гражданите да отпразнуват Деня на влюбените спокойно и без да станат жертва на измама.

Обикновено схемата започва чрез контакт в социалните мрежи. Извършителите често се представят за чужденци или за филипинци, работещи в чужбина. Те изграждат емоционална връзка с жертвата, избягват видеоразговори, бързо се обясняват в любов и впоследствие искат пари, например за пътуване с цел предполагаема среща. В други случаи настояват за лична информация като банкови данни, еднократни кодове за достъп или копия на лични документи.

Най-често жертвите са по-възрастни хора, хора без партньор или емоционално уязвими лица.

Полицията призовава филипинците никога да не изпращат пари, интимни снимки или видеа, както и лични данни на хора, с които не са се срещали лично и чиято самоличност не са проверили надеждно.


Филипини
  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Това е изключително безмислен празник !!! Когато се обича жена, тя се обича през цялото време, не веднъж в годината!!! И всеки ден се радваш от нищо, просто защото е до тебе!!!

    12:28 11.02.2026

  • 2 Бай Балалай

    0 2 Отговор
    За 8-ми март подарявам само малко кактусче в саксийка за 2лв...пардон 2 еуро и толкоз. Друго не давам!

    Коментиран от #3

    12:32 11.02.2026

  • 3 Еее...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Балалай":

    Стискай се, и не се чуди защо и жените се стискат! Аз съм щедър, но и те са щедри!

    Коментиран от #5

    12:36 11.02.2026

  • 4 Ами,

    2 0 Отговор
    То и тук филипинците така правят...

    12:43 11.02.2026

  • 5 ООооо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Еее...":

    "...защо и жените се стискат" ли? Защото са използвачки!

    Коментиран от #6

    12:49 11.02.2026

  • 6 Еее...

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ООооо":

    Не разбра! Казвам, че жените се стискат да пускат секс на разни скръндзи! Поне аз не съм виждал жена, която скръндзите да я кефят. Това не означава, че са използвачки. Макар че и използвачки има колкото щеш, но и при мъжете има, така че това не се обуславя от пола, а от човека.

    12:58 11.02.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    На кого може да преми нечия емоционалната връзка?

    14:36 11.02.2026