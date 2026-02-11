Любовни измами за Свети Валентин: мошеници изграждат емоционална връзка с жертвата и после искат пари

Филипинската полиция предупреди хората в страната да бъдат особено внимателни около Свети Валентин и да не стават жертва на т.нар. любовни измами, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.
Към 5 февруари тази година са регистрирани шест такива случая. По данни на полицията през 2025 г. са регистрирани общо 54 измами от този тип, а през 2024 г. те са били 74.
"Измамниците се възползват от самотата, доверието и надеждата на хората, особено в интернет", заяви началникът на полицията Хосе Меленсио Нартатес-младши. Той подчерта, че целта е гражданите да отпразнуват Деня на влюбените спокойно и без да станат жертва на измама.
Обикновено схемата започва чрез контакт в социалните мрежи. Извършителите често се представят за чужденци или за филипинци, работещи в чужбина. Те изграждат емоционална връзка с жертвата, избягват видеоразговори, бързо се обясняват в любов и впоследствие искат пари, например за пътуване с цел предполагаема среща. В други случаи настояват за лична информация като банкови данни, еднократни кодове за достъп или копия на лични документи.
Най-често жертвите са по-възрастни хора, хора без партньор или емоционално уязвими лица.
Полицията призовава филипинците никога да не изпращат пари, интимни снимки или видеа, както и лични данни на хора, с които не са се срещали лично и чиято самоличност не са проверили надеждно.
1 Пич
12:28 11.02.2026
2 Бай Балалай
Коментиран от #3
12:32 11.02.2026
3 Еее...
До коментар #2 от "Бай Балалай":Стискай се, и не се чуди защо и жените се стискат! Аз съм щедър, но и те са щедри!
Коментиран от #5
12:36 11.02.2026
4 Ами,
12:43 11.02.2026
5 ООооо
До коментар #3 от "Еее...":"...защо и жените се стискат" ли? Защото са използвачки!
Коментиран от #6
12:49 11.02.2026
6 Еее...
До коментар #5 от "ООооо":Не разбра! Казвам, че жените се стискат да пускат секс на разни скръндзи! Поне аз не съм виждал жена, която скръндзите да я кефят. Това не означава, че са използвачки. Макар че и използвачки има колкото щеш, но и при мъжете има, така че това не се обуславя от пола, а от човека.
12:58 11.02.2026
7 Дзак
14:36 11.02.2026