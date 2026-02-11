Любовни измами за Свети Валентин: мошеници изграждат емоционална връзка с жертвата и после искат пари

Филипинската полиция предупреди хората в страната да бъдат особено внимателни около Свети Валентин и да не стават жертва на т.нар. любовни измами, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.

Към 5 февруари тази година са регистрирани шест такива случая. По данни на полицията през 2025 г. са регистрирани общо 54 измами от този тип, а през 2024 г. те са били 74.

"Измамниците се възползват от самотата, доверието и надеждата на хората, особено в интернет", заяви началникът на полицията Хосе Меленсио Нартатес-младши. Той подчерта, че целта е гражданите да отпразнуват Деня на влюбените спокойно и без да станат жертва на измама.

Обикновено схемата започва чрез контакт в социалните мрежи. Извършителите често се представят за чужденци или за филипинци, работещи в чужбина. Те изграждат емоционална връзка с жертвата, избягват видеоразговори, бързо се обясняват в любов и впоследствие искат пари, например за пътуване с цел предполагаема среща. В други случаи настояват за лична информация като банкови данни, еднократни кодове за достъп или копия на лични документи.

Най-често жертвите са по-възрастни хора, хора без партньор или емоционално уязвими лица.

Полицията призовава филипинците никога да не изпращат пари, интимни снимки или видеа, както и лични данни на хора, с които не са се срещали лично и чиято самоличност не са проверили надеждно.