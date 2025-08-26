Разводите в Азия: мъчителна битка срещу закони и традиции

Зоя Ахмед е на 33 години и в момента преминава през труден бракоразводен процес. Живее в Карачи, Пакистан. Решението ѝ да сложи край на брака се посреща зле от съпруга ѝ. Той започнал да подава фалшиви сигнали до полицията, дори измислил, че тя уж е имала извънбрачна афера, което в тази страна се смята за криминална проява.
"Беше ужасяващо"
"Това породи голяма омраза срещу мен. В съда трябваше да понеса огромен срам… нашите съдилища са пълни само с мъже. Начинът, по който всички ме гледаха... ужасяващо беше", казва тя.
Зоя споделя, че една от причините да поиска развод е свързана със сексуалния им живот. Съпругът ѝ постоянно се подигравал на желанието ѝ за интимност и го използвал, за да я унижава. Казвал ѝ: „Искаш секс – ето сега ще го имаш“. В измислените обвинения за извънбрачна връзка той посочил и няколко от общите им приятели мъже, което допълнително я изолирало от приятелския ѝ кръг.
Разводите са обект на голяма стигматизация не само в Пакистан, а и в цяла Азия. Макар че броят на делата за развод в региона расте - например в Индия, Пакистан и Индонезия, последиците за жените остават тежки.
Финансова несигурност и стрес
В Пакистан разводът е позволен от ислямското право, но омъжените жени, които искат развод, в повечето случаи трябва да се откажат от зестрата си в полза на мъжа - като обезщетение за разтрогването на брака.
34-годишна жена, която предпочита да запази анонимност, казва, че опитът ѝ да получи развод се е превърнал в дълга съдебна битка, след като разбрала, че клаузaта в предбрачния договор, която ѝ позволявала да иска развод, е била премахната от документа. Дори ако жените успеят все пак да получат развод, емоционалните травми за тях са огромни.
Навийн Нотиар, 40-годишна жена от Пакистан, която сега живее във Великобритания, си спомня, че когато родителите ѝ се развеждали, последвала дълга битка за попечителство над децата. “Обикновено това е още един начин да се затрудни живота на жената”, споделя Нотиар.
Проучване от 2020 г., в което са участвали 427 разведени жени от провинция Пенджаб в Пакистан, установява, че те често са страдали от депресия и различни психически проблеми - в много случаи това е било следствие от финансовата несигурност и негативното отношение на семейството. Някои са споделили, че най-трудното не е била самата раздяла, а последиците - особено попечителството над децата.
Разводът е забранен във Филипините
Филипините са сред страните в света, където разводът е незаконен. Единственият легален начин да бъде прекратен един брак, е анулирането му, което обаче изисква жената да докаже измама, психически проблеми или импотентност на мъжа. Това принуждава жените да превърнат личните си истории в аргументи за пред съда.
Ана Сантос е филипинска журналистка, която живее в Берлин. Години наред тя се бори да анулира брака си. “Привилегирована съм, че успях да го направя”, казва тя - за нея е ясно, че не всички жени могат да си позволят да платят на адвокат за скъпата процедура.
Повечето жени предпочитат раздялата да остане неформална, защото не могат да понесат емоционалната и финансова тежест на анулирането на брака, обяснява филипинската социоложка Атена Чаране Престо.
Семейната чест срещу индивидуалния избор
В страни като Пакистан и Филипините финансовата зависимост е една от основните причини жените да остават в провалени бракове. Бела Наваз, пакистанска изследователка на проблемите на пола, твърди, че патриархатът не е единственият фактор. "Трудностите се дължат не само на патриархалната култура, а и на разбирането за семейна общност“, казва Наваз. "Ние съществуваме като семейни единици, а не като индивиди. И това прави изключително трудно за жените да вземат самостоятелни решения.”
Този начин на мислене принуждава жените да поставят семейната чест над личното си благополучие, казва тя. Онези, които разтрогват брака, често биват заклеймявани като егоистични и неморални и биват изключвани от техните семейни общности и системи за подкрепа. Експертите казват, че дори да се проведат правни реформи, едва ли ще се стигне до реална равнопоставеност, ако няма и напредък в културните нагласи и икономическите възможности за жените. В много части на Азия решението на жените да поискат прекратяване на брака все още се смята за много радикален акт.
Автор: Каукаб Шайрани
1 иван костов
Коментиран от #10
11:20 26.08.2025
2 ха-ха
11:24 26.08.2025
3 Пич
Коментиран от #9
11:25 26.08.2025
4 Гост№4442
Коментиран от #13, #18
11:27 26.08.2025
5 хмм
Коментиран от #8
11:30 26.08.2025
7 Мнение
11:41 26.08.2025
8 Възмутен
До коментар #5 от "хмм":Ти омаловажава страданията на жените, свеждайки борбата им за права до „модерен синдром“ или някаква западна прищявка. Подобен цинизъм прикрива факта, че жените в Индия, Пакистан и други азиатски страни често се борят не за „почивка“, а за елементарна защита от насилие, достъп до справедливост и правото да живеят като човешки същества, а не като собственост.
А що се отнася до „мъжете да си починат от отговорност“ — от каква отговорност точно? Да тормозят, контролират и манипулират, защото културно им е позволено?
Не, децата няма „някак си да се оправят“, ако гледат как майките им са мачкани, безгласни и пречупени. Те ще пораснат в същата болна система — освен ако някой не я разчупи.
11:44 26.08.2025
9 Ндрел
До коментар #3 от "Пич":Домашното насилие, сексизмът и неравенствата не са изчезнали магически в „по-цивилизованите“ страни — просто често са по-добре прикрити или игнорирани.
Жените в мюсюлманския свят не са еднакви и не са пасивни жертви, чакащи съжаление. Те се борят, излизат на протести, водят дела, рискуват всичко — заслужават солидарност.
Коментиран от #11
11:46 26.08.2025
10 Коментарът ти е циничен и невеж!
До коментар #1 от "иван костов":Подигравателното споменаване на „гейовете от ДВ“ е не само хомофобско, но и отклонява темата от реалния проблем — системното насилие над жените. Това е евтин опит за омаловажаване чрез лични нападки и стереотипи.
В САЩ са леки и приятни разводите“ ли? Грешиш!Питай жертвите на домашно насилие, самотните родители, хората, останали без дом или с разбити психики. Случаят на Джони Деп е публичен спектакъл, а не представителна извадка. Да сведеш цяла битка за човешки права до някакъв холивудски скандал е цинична подмяна.
Ако единствената ти реакция към страданието на другите е сарказъм — значи си част от проблема.
11:48 26.08.2025
11 Пич
До коментар #9 от "Ндрел":Така е ! Но поне тук в България домашното насилие е по скоро изключение , а уважението и разбирателство е по скоро норма !
Коментиран от #15
11:50 26.08.2025
12 Швейк
Коментиран от #14
11:50 26.08.2025
13 Альооо
До коментар #4 от "Гост№4442":Снимката с мощни, вдигнати юмруци винаги действат като енергийно кафе! Но точно това е смисълът — жените в Индия и не само не просто протестират, а викат за промяна и справедливост. Нека тази сила ни събуди и ни накара да мислим, а не да си мълчим удобно на закуска.
11:51 26.08.2025
14 Истината
До коментар #12 от "Швейк":На пръв поглед разводите в Азия нямат нищо общо с България. Но точно там е ключът: проблемите с правата на жените, стигмата и неравенствата са глобални, дори да се проявяват по различен начин.
Докато в Азия разводът може да означава социално изключване и опасност, у нас понякога просто е табу или тема за „семейни драми“. В крайна сметка, без да обръщаме внимание на борбите по света, рискуваме да пренебрегнем собствените си предизвикателства.
Така че — да, разводите в Азия са важни за България, защото показват докъде може да стигне несправедливостта, ако я оставим да расте.
11:53 26.08.2025
15 Домашното насилие в БГ?!
До коментар #11 от "Пич":Твърдението, че домашното насилие в България е „по-скоро изключение“, звучи оптимистично, но за съжаление не отговаря на реалността. Статистиките и множеството сигнали от жертви показват, че насилието в семейството е сериозен и често прикриван проблем у нас.
Уважението и разбирателството са идеал, към който всички трябва да се стремим, но да се правим, че насилието е рядкост, само затруднява справянето с проблема. Истинската промяна идва, когато признаем трудностите и започнем да ги адресираме открито — не когато ги омаловажаваме.
А според теб, достатъчно ли се говори за домашното насилие в България?
Коментиран от #16
11:54 26.08.2025
16 Пич
До коментар #15 от "Домашното насилие в БГ?!":Наистина незнам какво точно е положението ! Изхождайки от собственият си опит , в широкия ми кръг познанства съм виждал само уважение и разбирателство. Предлагам че по примитивните упражняват домашно насилие. Трябва да се говори не само заради закона , но и за да може по умните да си направят необходимите изводи преди да сбъркат !
12:01 26.08.2025
17 провинциалист
12:13 26.08.2025
18 Асен от Факкултето
До коментар #4 от "Гост№4442":Ногу са убави дажи снимкити. Точну къту за мени.
12:34 26.08.2025
19 Баба Гошка
12:50 26.08.2025