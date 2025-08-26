Новини
Свят »
Разводите в Азия: мъчителна битка срещу закони и традиции

26 Август, 2025 11:14 949 19

  • права на жените-
  • жени-
  • развод-
  • филипини-
  • пакистан-
  • азия

В много азиатски държави е почти невъзможно една жена да получи развод

Разводите в Азия: мъчителна битка срещу закони и традиции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Зоя Ахмед е на 33 години и в момента преминава през труден бракоразводен процес. Живее в Карачи, Пакистан. Решението ѝ да сложи край на брака се посреща зле от съпруга ѝ. Той започнал да подава фалшиви сигнали до полицията, дори измислил, че тя уж е имала извънбрачна афера, което в тази страна се смята за криминална проява.

"Беше ужасяващо"

"Това породи голяма омраза срещу мен. В съда трябваше да понеса огромен срам… нашите съдилища са пълни само с мъже. Начинът, по който всички ме гледаха... ужасяващо беше", казва тя.

Зоя споделя, че една от причините да поиска развод е свързана със сексуалния им живот. Съпругът ѝ постоянно се подигравал на желанието ѝ за интимност и го използвал, за да я унижава. Казвал ѝ: „Искаш секс – ето сега ще го имаш“. В измислените обвинения за извънбрачна връзка той посочил и няколко от общите им приятели мъже, което допълнително я изолирало от приятелския ѝ кръг.

Разводите са обект на голяма стигматизация не само в Пакистан, а и в цяла Азия. Макар че броят на делата за развод в региона расте - например в Индия, Пакистан и Индонезия, последиците за жените остават тежки.

Финансова несигурност и стрес

В Пакистан разводът е позволен от ислямското право, но омъжените жени, които искат развод, в повечето случаи трябва да се откажат от зестрата си в полза на мъжа - като обезщетение за разтрогването на брака.

34-годишна жена, която предпочита да запази анонимност, казва, че опитът ѝ да получи развод се е превърнал в дълга съдебна битка, след като разбрала, че клаузaта в предбрачния договор, която ѝ позволявала да иска развод, е била премахната от документа. Дори ако жените успеят все пак да получат развод, емоционалните травми за тях са огромни.

Навийн Нотиар, 40-годишна жена от Пакистан, която сега живее във Великобритания, си спомня, че когато родителите ѝ се развеждали, последвала дълга битка за попечителство над децата. “Обикновено това е още един начин да се затрудни живота на жената”, споделя Нотиар.

Проучване от 2020 г., в което са участвали 427 разведени жени от провинция Пенджаб в Пакистан, установява, че те често са страдали от депресия и различни психически проблеми - в много случаи това е било следствие от финансовата несигурност и негативното отношение на семейството. Някои са споделили, че най-трудното не е била самата раздяла, а последиците - особено попечителството над децата.

Разводът е забранен във Филипините

Филипините са сред страните в света, където разводът е незаконен. Единственият легален начин да бъде прекратен един брак, е анулирането му, което обаче изисква жената да докаже измама, психически проблеми или импотентност на мъжа. Това принуждава жените да превърнат личните си истории в аргументи за пред съда.

Ана Сантос е филипинска журналистка, която живее в Берлин. Години наред тя се бори да анулира брака си. “Привилегирована съм, че успях да го направя”, казва тя - за нея е ясно, че не всички жени могат да си позволят да платят на адвокат за скъпата процедура.

Повечето жени предпочитат раздялата да остане неформална, защото не могат да понесат емоционалната и финансова тежест на анулирането на брака, обяснява филипинската социоложка Атена Чаране Престо.

Семейната чест срещу индивидуалния избор

В страни като Пакистан и Филипините финансовата зависимост е една от основните причини жените да остават в провалени бракове. Бела Наваз, пакистанска изследователка на проблемите на пола, твърди, че патриархатът не е единственият фактор. "Трудностите се дължат не само на патриархалната култура, а и на разбирането за семейна общност“, казва Наваз. "Ние съществуваме като семейни единици, а не като индивиди. И това прави изключително трудно за жените да вземат самостоятелни решения.”

Този начин на мислене принуждава жените да поставят семейната чест над личното си благополучие, казва тя. Онези, които разтрогват брака, често биват заклеймявани като егоистични и неморални и биват изключвани от техните семейни общности и системи за подкрепа. Експертите казват, че дори да се проведат правни реформи, едва ли ще се стигне до реална равнопоставеност, ако няма и напредък в културните нагласи и икономическите възможности за жените. В много части на Азия решението на жените да поискат прекратяване на брака все още се смята за много радикален акт.

Автор: Каукаб Шайрани


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    8 2 Отговор
    Намерили за , какво да са загрижени гейовете от ДВ! В САЩ са леки и приятни разводите, питайте Джони Деп! Даже и филм направиха по въпроса.

    Коментиран от #10

    11:20 26.08.2025

  • 2 ха-ха

    5 2 Отговор
    Щом стигнахме до разводите , значи нещата с укрите са станали от зле , по-зле .

    11:24 26.08.2025

  • 3 Пич

    7 4 Отговор
    Добре че живеем в сравнително цивилизовано общество , в което давата пола се стремят да намерят пресечна точка ! Жените в мюсюлманския свят не са за завиждане !

    Коментиран от #9

    11:25 26.08.2025

  • 4 Гост№4442

    4 1 Отговор
    Моля Ви по-леко с тея снимки закусвах преди малко

    Коментиран от #13, #18

    11:27 26.08.2025

  • 5 хмм

    1 2 Отговор
    калифорнийския синдром удря азия... Дайте права на жените в Индия, да си починат малко мъжете от отговорност. Целта е друга ама поне ще се отпусне напрежението. Пък децата ще се оправят някък, нали не са наще

    Коментиран от #8

    11:30 26.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    3 1 Отговор
    Това не е просто бракоразводен процес — това е системно насилие, маскирано като културна норма. Жените като Зоя не търсят свобода от брак, а от унижение, тормоз и институционална тирания. Когато съдът е бойно поле, а обществото – съдник, разводът не е край, а нов ад.

    11:41 26.08.2025

  • 8 Възмутен

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "хмм":

    Ти омаловажава страданията на жените, свеждайки борбата им за права до „модерен синдром“ или някаква западна прищявка. Подобен цинизъм прикрива факта, че жените в Индия, Пакистан и други азиатски страни често се борят не за „почивка“, а за елементарна защита от насилие, достъп до справедливост и правото да живеят като човешки същества, а не като собственост.
    А що се отнася до „мъжете да си починат от отговорност“ — от каква отговорност точно? Да тормозят, контролират и манипулират, защото културно им е позволено?
    Не, децата няма „някак си да се оправят“, ако гледат как майките им са мачкани, безгласни и пречупени. Те ще пораснат в същата болна система — освен ако някой не я разчупи.

    11:44 26.08.2025

  • 9 Ндрел

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Домашното насилие, сексизмът и неравенствата не са изчезнали магически в „по-цивилизованите“ страни — просто често са по-добре прикрити или игнорирани.
    Жените в мюсюлманския свят не са еднакви и не са пасивни жертви, чакащи съжаление. Те се борят, излизат на протести, водят дела, рискуват всичко — заслужават солидарност.

    Коментиран от #11

    11:46 26.08.2025

  • 10 Коментарът ти е циничен и невеж!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    Подигравателното споменаване на „гейовете от ДВ“ е не само хомофобско, но и отклонява темата от реалния проблем — системното насилие над жените. Това е евтин опит за омаловажаване чрез лични нападки и стереотипи.
    В САЩ са леки и приятни разводите“ ли? Грешиш!Питай жертвите на домашно насилие, самотните родители, хората, останали без дом или с разбити психики. Случаят на Джони Деп е публичен спектакъл, а не представителна извадка. Да сведеш цяла битка за човешки права до някакъв холивудски скандал е цинична подмяна.
    Ако единствената ти реакция към страданието на другите е сарказъм — значи си част от проблема.

    11:48 26.08.2025

  • 11 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ндрел":

    Така е ! Но поне тук в България домашното насилие е по скоро изключение , а уважението и разбирателство е по скоро норма !

    Коментиран от #15

    11:50 26.08.2025

  • 12 Швейк

    1 0 Отговор
    Разводите в Азия са изключително важни за България

    Коментиран от #14

    11:50 26.08.2025

  • 13 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост№4442":

    Снимката с мощни, вдигнати юмруци винаги действат като енергийно кафе! Но точно това е смисълът — жените в Индия и не само не просто протестират, а викат за промяна и справедливост. Нека тази сила ни събуди и ни накара да мислим, а не да си мълчим удобно на закуска.

    11:51 26.08.2025

  • 14 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    На пръв поглед разводите в Азия нямат нищо общо с България. Но точно там е ключът: проблемите с правата на жените, стигмата и неравенствата са глобални, дори да се проявяват по различен начин.
    Докато в Азия разводът може да означава социално изключване и опасност, у нас понякога просто е табу или тема за „семейни драми“. В крайна сметка, без да обръщаме внимание на борбите по света, рискуваме да пренебрегнем собствените си предизвикателства.
    Така че — да, разводите в Азия са важни за България, защото показват докъде може да стигне несправедливостта, ако я оставим да расте.

    11:53 26.08.2025

  • 15 Домашното насилие в БГ?!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Твърдението, че домашното насилие в България е „по-скоро изключение“, звучи оптимистично, но за съжаление не отговаря на реалността. Статистиките и множеството сигнали от жертви показват, че насилието в семейството е сериозен и често прикриван проблем у нас.
    Уважението и разбирателството са идеал, към който всички трябва да се стремим, но да се правим, че насилието е рядкост, само затруднява справянето с проблема. Истинската промяна идва, когато признаем трудностите и започнем да ги адресираме открито — не когато ги омаловажаваме.
    А според теб, достатъчно ли се говори за домашното насилие в България?

    Коментиран от #16

    11:54 26.08.2025

  • 16 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Домашното насилие в БГ?!":

    Наистина незнам какво точно е положението ! Изхождайки от собственият си опит , в широкия ми кръг познанства съм виждал само уважение и разбирателство. Предлагам че по примитивните упражняват домашно насилие. Трябва да се говори не само заради закона , но и за да може по умните да си направят необходимите изводи преди да сбъркат !

    12:01 26.08.2025

  • 17 провинциалист

    0 0 Отговор
    Със сигурност жаждата за свобода на банките да предлагат кредитни продукти на свободни и еманципирани жени е достатъчно голяма, за да поведе кръстоносен поход срещу консерватизма на тамошните бракове.

    12:13 26.08.2025

  • 18 Асен от Факкултето

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост№4442":

    Ногу са убави дажи снимкити. Точну къту за мени.

    12:34 26.08.2025

  • 19 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Какво разбирателство, какво уважение?! Всичките със салам искат да те контролират. Да те сложат по-долу от тях си и да те тормозят. Затуй всеки в свойта си къща и никкви таквиз "Ша прайш квот ти кажа?!" Айй сикктирр. Търси си друга да я обиждаш и да я тормозиш. А, ако се стигне и до бойй, жената трябва да се подготви да надвие насилника си. Таквиз само от сила разбират. Една работеща жена, обичаща салам, няма нужда да си взема шоппара на дивана. Всеки ще й услужи.

    12:50 26.08.2025