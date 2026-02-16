Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вратар изненада най-сексапилната спортна журналистка с нещо огромно

16 Февруари, 2026 09:29 647 3

Германецът подари на най-сексапилната спортна журналистка нов автомобил

Вратар изненада най-сексапилната спортна журналистка с нещо огромно - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Шалке Лорис Кариус изненада любимата си Дилета Леота за Свети Валентин.

Германецът подари на най-сексапилната спортна журналистка нов автомобил. По случай Деня на влюбените Дилета получи Smart, като Кариус се бе погрижил да върже огромна червена панделка на колата.

Красивата италианка се похвали с новата си придобивка, публикувайки стори на профила си в Инстаграм. От своя страна Леота качи видео с избрани моменти заедно с любимия, като написа под него: „Моят Валентин завинаги“.

Както е известно, Леота и вратарят трябва да станат родители за втори път през пролетта. Двамата са родители на Ария, която се роди през лятото на 2023-та. Година по-късно двамата вдигнаха приказна сватба на остров Вулкано, намиращ се на север от родния на Дилета остров Сицилия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    1 0 Отговор
    Досетих се за кое огромно нещо се говори.

    09:32 16.02.2026

  • 2 Може

    0 0 Отговор
    Да получи нещо огромно, само ако я изненадвам аз! И американец няма възможност за толикав подарък!

    09:37 16.02.2026

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Евала, бате Лорис, не само на вратата си бил голяма риба.

    09:40 16.02.2026

