Защо Швеция наема килии в Естония

Затворът “Вестервик Нора” се намира в южна Швеция. Там излежават присъди над 250 лишени от свобода. Сред тях - осъдени за измами, кражби, дори за убийства. Има обаче един голям проблем - затворът е препълнен. По думите на Никлас Белстрьом от шведската Служба за затворите и полицията това е проблем в цялата страна, защото няма достатъчно места за затворниците, а техният брой продължава драстично да нараства. В опит да се пребори с престъпността Швеция наскоро затегна някои от законите си. В резултат от това затворите са препълнени отвъд капацитета си, а натискът над тях продължава да расте.

Решението е в Естония?

Решението на проблема може да се намира в Естония, само на 600 километра по въздушна линия.

Както много други естонски съоръжения, затворът в Тарту разполага с много свободни места. Причината - Естония до голяма степен е разрешила проблема с престъпността. Това казва и министърката на правосъдието и дигиталните въпроси на страната Лииса-Ли Пакоста. По думите ѝ само допреди няколко десетилетия Талин се е борил срещу високо ниво на престъпност – тогава са били построени и много затвори. “Имаше огромен брой убийства и тежки престъпления. Но ние разбихме престъпните групировки и вкарахме водачите им в затвора”, коментира министърката.

Днес естонските затвори са съоръжения на световно ниво. Затова и Швеция е готова да плаща по 8500 евро на затворник месечно. За 600 затворници това би означавал годишен приход от над 60 милиона евро за Талин. Има обаче и спорен момент - в Естония условията за изтърпяване на наказанията са различни от тези в Швеция. Шведските затворници например трябва да запълват дните си с различни дейности - работа, уроци, програми за лечение и рехабилитация, докато в Естония подобни възможности няма да са налични, обяснява Белстрьом. Тази сериозна разлика притеснява критиците на предложението за затвори “под наем”.

Критики в Швеция

"Вестервик Нора" предлага различни работни програми, предназначени да подпомагат рехабилитацията на затворниците. Критици в Швеция предупреждават срещу „изнасянето на затворници“ в чужбина. Критиците в Естония, от своя страна, се опасяват, че появата на агресивни и добре организирани престъпници от Швеция може да накара властите отново да наложат по-строги правила.

В момента подходът на Естония към лишаването от свобода е по-фокусиран върху чувствителност и емпатия, отколкото върху строгост. Затворниците например могат да гледат телевизия и да слушат радио. Заместник-директорът на затвора в Тарту Константин Никифоров казва, че много неща са се променили от съветската епоха насам, когато приоритет е бил контролът. “Сега е по-различно. Добре е да говорим с тях и да ги разбираме, да виждаме проблемите им. Да знаем защо се държат зле - може би този човек не е по природа лош, може би в живота му се е случило нещо”, коментира Никифоров.

Разбиране, но и строгост

Естонските власти в Тарту се обучават да правят и двете: да проявяват разбиране и, ако се наложи, да прилагат сила. Първите осъдени може да пристигнат още през юли: пълнолетни мъже, осъдени за убийства, сексуални посегателства или икономически престъпления.



Членове на терористични мрежи или организирани престъпни групи ще останат зад решетките в Швеция. За да намерят място и за тях, властите строят нови затвори. Изнасянето на част от лишените от свобода към Естония може поне временно да разреши проблема на Стокхолм.

Автор: Юрий Решето