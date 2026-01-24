Новини
Гръцките затвори са пренаселени

Гръцките затвори са пренаселени

24 Януари, 2026 20:26 509 3

13 583 затворници са настанени в съоръжения, предназначени за 10 763 души

Гръцките затвори са пренаселени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката затворническа система е изправена пред сериозна пренаселеност с капацитет от 122,9 на сто, като 13 583 затворници са настанени в съоръжения, предназначени за 10 763 души, сочат данни на гръцкия Генерален секретариат за политика за борба с престъпността, цитирани от електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, предаде БТА.

Лицата в гръцките затвори са се увеличили с близо една трета през последното десетилетие без съответно разширяване на инфраструктурата, отбелязва гръцкото издание.

Два случая на туберколоза в затвора Касаветия подчертаха здравните рискове от пренаселеността и лошата вентилация. Някои съоръжения надвишават 200 процента от капацитета си, включително затворът в Триполи (с 226 процента).

Преподавателят по право Костас Косматос отдава увеличението на осъдителните присъди за така наречените „нискорискови“ престъпления, обект на Наказателния кодекс от 2024 г. „Увеличението на броя на затворниците не е феномен, който възниква сам по себе си, а по същество е „конструиран“ от веригата на престъпния механизъм“, заяви той.

Заместник-министърът на гражданската защита Янис Ламбропулос отбеляза, че подобни нива на пренаселеност на затворите има в Италия (118 на сто), Франция (123 процента) и Кипър (132 на сто), като каза, че заглугата за това е на успеха на гръцката полиция в разбиването на над 140 престъпни организации и арестуването на 700 души.


Гърция
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Калос

    0 0 Отговор
    Тука сицкото гълци обица в затвола, застото е пълно с хубави мъзе...

    20:29 24.01.2026

  • 2 Дискомбобулатор

    0 0 Отговор
    Да ги пращат на фронта.

    20:36 24.01.2026

  • 3 Там има много затворници

    0 0 Отговор
    Да построят набързо 9-10 нови затвори. ЕС може да им отпусне 100 милиона. Не е трудно.

    20:44 24.01.2026

