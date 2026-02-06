Новини
Белгия обмисля да създаде плаващ затвор

6 Февруари, 2026 12:53 901 6

Белгия многократно е критикувана от Съвета на Европа заради пренаселеността на затворите

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Белгия обмисля до лятото да създаде плаващ затвор върху платформа или на кораб в границите на едно от пристанищата в страната заради постоянната липса на достатъчно места в затворите на сушата, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Белгия многократно е критикувана от Съвета на Европа заради пренаселеността на затворите, а наскоро медии съобщиха, че стотици затворници се налага да спят на земята и властите преговорят с Косово за прехвърляне на част от лишените от свобода.

Отчита се, че съседна Нидерландия има вече опит с плаващ затвор, както и че в разгара на кризата с мигрантите през 2015 г. белгийските власти вече са използвали понтон, за да намерят място за техния подслон. Допълва се, че частни дружества проявяват интерес да предоставят необходимата услуга на властите, свързана с охраната на съоръжението, предвидено за около 350 души.

Министерството на правосъдието уточнява, че за да може плаващият затвор да заработи, ще бъде необходимо изграждане на допълнителна периферна инфраструктура. Експерти поясняват, че може да се наложат и законови промени заради възможността частни фирми да се включат в тези дейности.


Белгия
