Вечен президент? Казахстан ще произведе референдум на 15 март за нова конституция

Казахстан обяви, че ще произведе референдум на 15 март за нова конституция, която може да остави за още години президента Касъм-Жомарт Токаев начело на най-голямата икономика в Централна Азия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В момента Токаев няма право да управлява след 2029 г.

Новият проект на основния закон ще опрости структурата на казахстанския парламент, като замени двете камари с една и намали броя на депутатите. Предвидено е и да бъде възстановен вицепрезидентксият пост, премахнат през 1996 г.

Сега Токаев, бивш съветски и казахстански дипломат, който говори пет езика и в миналото е ръководил Женевската централа на ООН, е ограничен до един седемгодишен мандат до 2029 г. съгласно изменение, което той самият направи през 2022 г.

Според новия проект казахстанските президенти ще останат ограничени до един седемгодишен мандат.

Токаев по-рано е заявявал, че ще напусне поста през 2029 г., но новата конституция може да предостави възможност за още един мандат, ако приемането ѝ бъде счетено за анулиращо предишния му мандат, изкаран по старата конституция.

Казахстански източник от дипломатическата сфера заяви пред Ройтерс, че изкарването на нов мандат по новата конституция е възможно, но че все още не е взето твърдо решение.

Лидерите на редица бивши съветски републики, включително Русия, Беларус, Узбекистан и Таджикистан, по-рано са използвали нови или изменени конституции, за да занулят законовите си ограничения за мандатите.

Този ход става в деликатен момент във вътрешнополитически план за Казахстан, който въведе повсеместни увеличения на данъците на фона на двуцифрена инфлация, частично подхранвана от войната в Украйна, отбелязва Ройтерс. Местната петролна индустрия, която произвежда около 2% от световния нефт, също понесе редица удари заради конфликта.

Токаев, който преди е заемал постовете на министър-председател и външен министър, встъпи в длъжност през 2019 г. като посочен наследник от първия президент на Казахстан Нурсултан Назарбаев. Назарбаев първоначално запази значителна власт като председател на Съвета за сигурност на Казахстан.

Токаев обаче свали своя предшественик от постовете след граждански размирици през 2022 г., при които загинаха стотици. Те бяха предизвикани от масово недоволство от усещането, че живеят в корумпирана система, изградена около Назарбаев и неговото семейство.

Един от световните гиганти в добива на енергоносители и полезни изкопаеми, Казахстан поддържа добри отношения със Запада, Русия и Китай.