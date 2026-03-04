С тържествени церемонии България отбелязва 148 г. Освобождение

С тържествени церемонии България отбелязва 148 години от Освобождението. Събития по случай националния празник има в цялата страна, обобщи БТА.

В столицата честванията започнаха с тържествена церемония по издигане на националния флаг пред паметника на Незнайния воин. На официалната церемония присъстваха служебният премиер Андрей Гюров, зам.-председателят на Народното събрание Николета Кузманова, кметът на София Васил Терзиев, служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия, Българският патриарх Даниил, висши духовници от Българската православна църква и гости.

Тържествена смяна на караула се състоя от 12:00 ч. пред сградата на Администрацията на президента.

Честванията в София завършиха с тържествена заря-проверка пред историческата сграда на Народното събрание и прием в Централния военен клуб. В словото си президентът Илияна Йотова преди зарята-проверка заяви, че 3 март е мерило за нас, нашата принадлежност, памет и идентичност.

Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, на всякакво разделение и на всякаква омраза, каза в тържественото си слово държавният глава Илияна Йотова. По думите ѝ на Трети март отваряме и прочитаме едни от най-важните страници от многовековната ни история.

За нас българите Трети март е денят на свободата. Свободата, която трябва да ценим всеки миг, защото тя е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои, които дадоха живота си, за да я има днес нашата България. Това написа председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян по повод националния празник на България.

Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява. Това каза служебният премиер Андрей Гюров по случай националния празник на България. По думите му свободата е избор, който е "понякога неудобен". Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност, посочи Гюров.

Православната църква отслужи благодарствени молебени за Освобождението на България.

Политици отправиха своите послания по случай празника, като призоваха да се съхрани постигнатата свобода и за бъдещите поколения.

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха на българския народ националния празник на страната ни в поздравителни адреси, изпратени до президента Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С тържествена церемония край Паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязан националният празник на България. Честването започна с приемане на строя от Илияна Йотова, след което заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата отслужи Старозагорският митрополит Киприан.

С тържествени събития в Благоевград бяха отбелязани 148 години от Освобождението на България. Честванията започнаха в 11:00 часа в двора на храм „Въведение Богородично“ с панихида за загиналите за Освобождението на България и полагане на цветя пред паметния знак на майор Иван Павлович Орлински.

С тържествено шествие и военни почести в Бургас беше отбелязана годишнината от Освобождението на България. Представители на държавната и местната власт, граждани и гости на морския град отдадоха почит пред Паметника на руските освободители.

С вдигане на националния флаг с военен ритуал започнаха тържествата по случай Трети март във Варна. Официалната церемония уважиха областният управител Атанас Михов, кметът Благомир Коцев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, народни представители, общественици, офицери и много граждани. Строят на представителните части на Варненския гарнизон бе приет от командира на Военноморските сили на България контраадмирал Кирил Михайлов.

И в старата столица на България Велико Търново се състоя военен по случай 148 години от Освобождението на България. Трети март е ден на идеала за свобода и на обичта към България, каза в своето тържествено слово кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Видин отбеляза националния празник с тържествено шествие и историческа възстановка.

Във Враца тържествената церемония по повод националния празник на България се състоя на площад „Христо Ботев“.

С панихида, шествие, военен ритуал и поднасяне на венци и цветя в Мемориален комплекс "Хан Аспарух" Добрич отбеляза 148 години от Освобождението на България.

С шествие на представителните блокове на училищата в Кърджали по бул. „България“ по традиция беше дадено началото на честванията по повод Трети март.

С тържествен ритуал по издигане на трибагреника в Кюстендил започна честването на националния празник на – Трети март, пред паметника Булаир в центъра на града.

С панихида, тържествена церемония и военен ритуал в Ловеч беше отдадена почит към героите на Освобождението и отбелязан националният празник на България.

По повод националния празник Трети март на централния площад „Жеравица“ в Монтана имаше церемония по издигане на националното знаме. Водосвет и заупокойна молитва за загиналите в освободителните борби отслужи протосингелът на Видинска митрополия архимандрит Йоаким. Поднесени бяха венци и цветя пред паметника на загиналите за национално освобождение.

С шествие със 100-метрово българско знаме в Пазарджик отбелязаха Трети март. Граждани и гости на града се включиха в шествието с трибагреника по булевард "България" в града, след което програмата продължи с празничен концерт на площад "Константин Величков", с участието на изпълнители и художествени състави от града.

С тържествена церемония в Перник беше отбелязан националният празник на България – Трети март. Десетки жители на града се събраха пред Двореца на културата, където под звуците на химна на България беше издигнато националното знаме.

С тържествен ритуал пред параклис-мавзолей „Свети Георги Победоносец“ в Плевен започнаха честванията за националния празник 3 март. Площад „Възраждане“ се изпълни с плевенчани, дошли да отдадат почит на загиналите за свободата на България и да отпразнуват историческата годишнина.

На хълма на освободителите Пловдив тържествено отбеляза отбеляза националния празник на България – 3 март и 148-та годишнина от Освобождението. Празникът започна с благодарствен молебен в катедралния храм „Успение Богородично“отслужен от Пловдивския митрополит Николай. Вечерта имаше тържествена проверка-заря на площад „Централен“.

Над 300 български трибагреника се развяха на площад „Възраждане“ в Разград по повод националния празник. Знамената бяха подарък от Общината за всички, които споделиха честването на празника на площада.

Трети март бе отбелязан в Русе с церемония и с историческа възстановка "Свободна България". Началото бе поставено пред Паметника на свободата в центъра на града, където бе строен почетен караул.

С тържествена церемония на централния градски площад „Свобода“ в Силистра започнаха празничните прояви по случай Трети март. Празничната програма започна с молебен за здраве и благоденствие на българския народ и жителите на общината.

С общоградска церемония на площад „Хаджи Димитър“ в Сливен започнаха проявите, посветени на националния празник. В началото на церемонията беше издигнато националното знаме под изпълнението на химна.

Пампорово отбеляза националния празник 3 март с Голямото ски спускане с носии и знамена от връх Снежанка. Над 2000 скиори и сноубордисти се включиха в празничното спускане, което се превърна в традиционно събитие за курорта, заяви за БТА изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов.

Хиляди жители и гости на Стара Загора се включиха за десети път в паметното шествие „За Свободата... Да развеем българското знаме!“ и пренесоха на ръце 300-метров български трибагреник, като извървяха пеша разстоянието от три километра от центъра на града до Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“.

Търговище чества националния празник с молебен за здраве, почит пред загиналите на свободата и фолклорна инициатива на централния площад.

Със 148-метровото послание "Горди българи", колкото е годишнината от Освобождението, в Димитровград бе отбелязан националният празник Трети март. Платнената лента с ширина един метър бе разпъната от над 200 ученици на централния булевард "Г. С. Раковски".

Със заупокойна молитва и поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на опълченците от Шумен и региона започна отбелязването на националния празник на България в областния град.

Ямбол отбеляза националния празник 3 март и 148 години от Освобождението на България от османско иго с тържествен военен ритуал, шествие и поклонение пред Паметника на загиналите за свободата до Военния клуб.