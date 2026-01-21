Новини
До края на февруари! Турската армия ще получи първия изтребител Eurofighter Typhoon от Катар

21 Януари, 2026 23:11 445 5

  • турция-
  • изтребители-
  • катар-
  • юрофайтър тайфун-
  • нато-
  • зия джемал кадиоглу

МО в Анкара обяви, че планира да закупи по 12 изтребителя от Катар и Оман като временно решение, докато започнат доставките на нови самолети от Обединеното кралство

До края на февруари! Турската армия ще получи първия изтребител Eurofighter Typhoon от Катар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Очаква се Турция да придобие първия си изтребител Eurofighter Typhoon от инвентара на Катар до края на февруари, след приключване на преговорите, като турските пилоти вече преминават обучение на самолета, пише Turkey Today, цитирана от Фокус.

Командирът на турските военновъздушни сили генерал Зия Джемал Кадиоглу проведе тристранни разговори със своите катарски и британски колеги в Доха, за да обсъдят процеса на поръчка на изтребителя Eurofighter Typhoon, съобщи днес Министерството на националната отбрана.

МО на Турция обяви, че планира да закупи по 12 изтребителя от Катар и Оман като временно решение, докато започнат доставките на нови самолети от Обединеното кралство.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 1 Отговор
    А Бойко с народна пара купи Ф-16 на цената на Ф-35 или 20 Грипена, да да получи аудиенция и да се откупи от Магнитски.

    23:14 21.01.2026

  • 2 Анджо

    3 1 Отговор
    Само не ми е ясно защо купуват при положение ,че вече си правят самолети и то 6 поколение.
    Изглежда ,че искат да откраднат някоя технология, или казано се учат от руснаците и китайците.

    Коментиран от #3

    23:15 21.01.2026

  • 3 Да да

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    Правят каруци стелт технология с каучукови гуми.

    23:16 21.01.2026

  • 4 ...

    2 1 Отговор
    Правилно решение.
    Никакво оръжие от хамериканците, никакво доверие.
    Само Eurofighter!...

    23:16 21.01.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Турците нали имаха Ф-16 . Кво стана. Боклук ли им се видя? Ние пък дадохме милиарди за таралясника.

    23:17 21.01.2026

