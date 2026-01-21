До края на февруари! Турската армия ще получи първия изтребител Eurofighter Typhoon от Катар

Очаква се Турция да придобие първия си изтребител Eurofighter Typhoon от инвентара на Катар до края на февруари, след приключване на преговорите, като турските пилоти вече преминават обучение на самолета, пише Turkey Today, цитирана от Фокус.
Командирът на турските военновъздушни сили генерал Зия Джемал Кадиоглу проведе тристранни разговори със своите катарски и британски колеги в Доха, за да обсъдят процеса на поръчка на изтребителя Eurofighter Typhoon, съобщи днес Министерството на националната отбрана.
МО на Турция обяви, че планира да закупи по 12 изтребителя от Катар и Оман като временно решение, докато започнат доставките на нови самолети от Обединеното кралство.
