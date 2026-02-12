Иранският президент призова за помирение след кървавите безредици в страната

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова гражданите на страната да излекуват „раните“ след кървавите безредици, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Това бяха горчиви рани, но те трябва да бъдат излекувани, а не задълбочавани до степен на инфекция“, заяви той снощи по време на церемония по връчването на награди на ежегоден филмов фестивал.

Пезешкиан подчерта необходимостта да се гледа напред и да се постигне помирение, вместо споровете да продължават и Ислямската република да бъде оставена на произвола на „чуждестранните врагове“.

„Аз самият вече не мога да спя нощем и съм много натъжен от горчивите събития“, каза президентът, цитиран от информационната агенция ИСНА.

Някои артисти и носители на награди бойкотираха церемонията в знак на солидарност с жертвите на безредиците.

Според официални данни над 3000 души са загинали по време на протестите между края на декември и началото на януари. Базираната в САЩ организация „Хюман Райтс Активистс“ (HRANA) оценява, че броят на жертвите надхвърля 7000 души, а персийскоезични медии в чужбина съобщават за десетки хиляди убити от силите за сигурност.

Иранското правителство отхвърля тези твърдения, посочвайки, че сред протестиращите е имало чуждестранни наемници и терористи.

Въпреки че националните безредици вече са утихнали, ситуацията остава изключително напрегната. Продължава тежката икономическа криза, а също така съществуват опасения от възможен военен конфликт със САЩ и Израел, ако наскоро подновените преговори на Техеран с Вашингтон останат без резултат.