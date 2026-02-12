Новини
Иранският президент призова за помирение след кървавите безредици в страната

Масуд Пезешкиан призова сънародниците си да излекуват „раните“ и да гледат напред, докато хиляди са загинали по време на протестите

Иранският президент призова за помирение след кървавите безредици в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова гражданите на страната да излекуват „раните“ след кървавите безредици, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Това бяха горчиви рани, но те трябва да бъдат излекувани, а не задълбочавани до степен на инфекция“, заяви той снощи по време на церемония по връчването на награди на ежегоден филмов фестивал.

Пезешкиан подчерта необходимостта да се гледа напред и да се постигне помирение, вместо споровете да продължават и Ислямската република да бъде оставена на произвола на „чуждестранните врагове“.

„Аз самият вече не мога да спя нощем и съм много натъжен от горчивите събития“, каза президентът, цитиран от информационната агенция ИСНА.

Някои артисти и носители на награди бойкотираха церемонията в знак на солидарност с жертвите на безредиците.

Според официални данни над 3000 души са загинали по време на протестите между края на декември и началото на януари. Базираната в САЩ организация „Хюман Райтс Активистс“ (HRANA) оценява, че броят на жертвите надхвърля 7000 души, а персийскоезични медии в чужбина съобщават за десетки хиляди убити от силите за сигурност.

Иранското правителство отхвърля тези твърдения, посочвайки, че сред протестиращите е имало чуждестранни наемници и терористи.

Въпреки че националните безредици вече са утихнали, ситуацията остава изключително напрегната. Продължава тежката икономическа криза, а също така съществуват опасения от възможен военен конфликт със САЩ и Израел, ако наскоро подновените преговори на Техеран с Вашингтон останат без резултат.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Инж1

    2 0 Отговор
    Помирение на жертвите с палачите!?!?!?!?! Няма как.....

    12:06 12.02.2026

