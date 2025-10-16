Новини
Бивш охранител в посолството на САЩ в Норвегия беше признат за виновен за шпионаж
  Тема: Украйна

Бивш охранител в посолството на САЩ в Норвегия беше признат за виновен за шпионаж

16 Октомври, 2025 15:50 447 7

Прокуратурата каза, че осъденият е предавал информация за дипломатите в посолството и процедурите за сигурност

Бивш охранител в посолството на САЩ в Норвегия беше признат за виновен за шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Съд в Осло призна днес бивш охранител от посолството на САЩ в Норвегия за виновен за шпионаж в полза на Русия и Иран, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Двадесет и осем годишният норвежец, чието име не беше оповестено, беше осъден на три години и седем месеца затвор. Той признава фактите по делото, но отрича да е извършил престъпление.

Още новини от Украйна

Прокуратурата каза, че осъденият е предавал информация за дипломатите в посолството, етажните планове и процедурите за сигурност, наред с други неща. Според норвежката държавна телевизия Ен Ер Ко това, което е накарало мъжа да се обърне към Русия и Иран, са били връзките на САЩ с Израел и войната в Газа.

Защитата на норвежеца заяви, че присъдата повдига много въпроси относно това какви действия се смятат за шпионаж съгласно законите на Норвегия.

„Той е излъгал агенти от чужди страни, че има право на достъп до класифицирана информация и е преувеличил собствената си роля“, се казва в изявление на неговия адвокат. „Имал е почти толкова достъп, колкото и един чистач в посолството. Информацията, която споделил, е безполезна и нито сама по себе си, нито заедно с друга може да навреди на физически лица и на интересите в сферата на сигурността на която и да било държава“, се посочва още в изявлението.

Защитата на осъдения каза още, че в момента обмисля дали да обжалва присъдата, а прокуратурата заяви, че също обмисля дали да направи това, тъй като бе поискала по-строго наказание. Осъденият норвежец следвал за бакалавър по специалността "Сигурност и бойна готовност" в норвежкия Арктически университет (UiT).

Това е втори подобен случай, свързан с въпросното учебно заведение, за последните години, отбелязва Ен Ер Ко. Сред хората, разменени от Запада миналата година в най-голямата размяна на затворници с Русия след Студената война, беше гостуващ изследовател в Арктическия университет, представял се за бразилец под името Жозе Асис Джамария, арестуван от полицията в Норвегия по обвинения в шпионаж през 2022 г. Полицията разкри, че той всъщност е руснак на име Михаил Валериевич Микушин, припомня АП.


Норвегия
  • 1 Западните милиционери са в паника

    6 0 Отговор
    Някаква тарамбука

    15:51 16.10.2025

  • 2 Аман ве

    6 0 Отговор
    Толкова милиционерщина колкото на запад нямаше и по време на режима на БКП.

    15:52 16.10.2025

  • 3 Мара

    5 0 Отговор
    Параноята ги гони всички ЛАЕЩИ. Сами се шпионирали съюзниците😂🤣😂🤣

    15:54 16.10.2025

  • 4 честен ционист

    0 3 Отговор
    При нас затова посолството на Козяк стана напрактика консулство и се занимава вече само с издаване на визи, а посланик няма вече 7-и месец. Бай Дочно набързо засече шпионите, те не че 80% от Ганчо не е готов на всичко за Родину.

    15:54 16.10.2025

  • 5 Папуц

    3 0 Отговор
    Ееее, най-сетне бе!
    Хванаха този , дето пускал хвърчилата.
    Споко вече , няма руснаците да ви шпионират!
    На всякакви измишльотини са готови, само и само да си оправдаят огромният военен бюджет!

    15:56 16.10.2025

  • 6 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    Водопроводчикът, обаче си остава неразкрит...
    А той е незаконен внук на Щирлиц! :))

    15:59 16.10.2025

  • 7 Фори

    0 0 Отговор
    Руските шпиони са навсякъде.Всеки руснак извън Русия е шпионин със задача!

    16:18 16.10.2025

