Иран екзекутира мъж, обвинен за връзки с израелските разузнавателни служби

20 Декември, 2025 11:21

27-годишният студент по архитектура е бил осъден на смърт по обвинения, свързани с шпионаж

Иран екзекутира мъж, обвинен за връзки с израелските разузнавателни служби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран екзекутира рано тази сутрин мъж, който според властите е бил осъден за шпионаж в полза на Израел и за връзки с ирански опозиционни групи, предаде Ройтерс, позовавайки се новинарската агенция Мизан, която е свързана със съдебната система в страната, съобщи БТА.

Иран неведнъж е екзекутирал хора, обвинявани във връзки с израелските разузнавателни служби и в подпомагане на операциите им на територията на страната.

Базираната в Осло организация "Ирански права на човека" заяви в "Екс", че мъжът, идентифициран като 27-годишният студент по архитектура Агил Кешаварз, е бил осъден на смърт по обвинения, свързани с шпионаж в полза на Израел, "въз основа на признания, изтръгнати с мъчения".

През тази година броят на екзекуциите на иранци, осъдени за шпионаж в ползва на Израел, нарасна значително, като през последните месеци са изпълнени множество смъртни присъди.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марчееее, здравей

    5 1 Отговор
    От мястото на събитието ли излъчваш репортажа?
    Къде се загуби. В Красноармейск ли ходи по покана на Путин?
    Видя ли наркомана какъв фалшив клип си е направил. И Радата и ген. Кривонос го издадоха, че е фейк. Пхахаха. Всичките ти драсканици са съмнителни.

    Коментиран от #3

    11:27 20.12.2025

  • 2 Руснаков

    1 5 Отговор
    Такива са Демократичните Приятели на Кремъл...Мирни хора..

    11:33 20.12.2025

  • 3 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Марчееее, здравей":

    ....коментира ТРОЛейбуса..

    11:34 20.12.2025

