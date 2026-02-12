Новини
Съюзниците на Украйна обещаха около 35 милиарда долара военна помощ
  Тема: Украйна

12 Февруари, 2026 23:53 687 19

  • украйна-
  • нато-
  • русия-
  • военна помощ-
  • марк рюте

Рюте благодари на Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция и Литва за направените вноски и добави, че очаква скоро да бъдат поети и нови ангажименти

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държави членки на НАТО обявиха подкрепа на стойност стотици милиони долари за инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL) - натовска програма, предназначена да гарантира бързото доставяне на оръжия в страната. Това заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Рюте благодари на Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция и Литва за направените вноски и добави, че очаква скоро да бъдат поети и нови ангажименти, без да посочва конкретни държави. Той говори на съвместна пресконференция с министрите на отбраната на Великобритания, Германия и Украйна, като не уточни общия размер на обявената финансова подкрепа по програмата PURL.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че съюзниците на Украйна вече са поели ангажимент да предоставят около 35 милиарда долара военна помощ на Киев тази година. Сумата включва както нови двустранни ангажименти, така и по-ранни обещания от съюзнически държави, сред които и вече обявените от Германия 11,5 милиарда евро, отбелязва Франс прес, позовавайки се на дипломати от НАТО.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че страната му е готова да достави пет нови системи за противовъздушната отбрана на Украйна, при условие че други съюзници предоставят поне още тридесет. Той изрази "сериозен оптимизъм", че ще бъде постигнато съгласие.

Мащабните руски удари по енергийната мрежа на Украйна доведоха до прекъсвания на отоплението и електроснабдяването в големи части от страната посред зима. "Това е чист терор срещу украинското население", заяви Писториус, обвинявайки Москва, че използва студа "като оръжие срещу невинни жени, деца и мъже". От своя страна, украинският министър на отбраната Михайло Фьодоров каза, че "руснаците не могат да победят на терен" и затова водят война срещу украинската критична инфраструктура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Обещаха "около" 35 или цели 35 милиарда?
    Като оня, който искал да пъхне само главичката.

    23:55 12.02.2026

  • 2 Хахахаха

    8 0 Отговор
    Били обещали!😂😂😂😂

    23:55 12.02.2026

  • 3 Борис Джонсън

    13 0 Отговор
    И така до последния украинец.

    23:56 12.02.2026

  • 4 си дзън

    1 14 Отговор
    35 милиарда - това са стотици хиляди дронове, ракети и снаряди за хуманно елиминиране
    на руснаци.

    23:57 12.02.2026

  • 5 Ето защо

    12 0 Отговор
    Проклятието у Крайна няма да донесе нищо добро на европейската империя. Само беди. И животът такъв какъвто беше преди европейците да посегнат на руската покрайнина , никога няма да се възстанови.Злобна и прокобна покрайнина .

    00:01 13.02.2026

  • 6 Абе тези са луди

    13 0 Отговор
    Мечката най-накрая ще извади голямата сопа и цялата укра пак ще й стане покрайнина. И какво ще стане на тези с огромните пари и очаквания?
    Русия просто няма как да загуби тази война, понеже за нея е въпрос за националната й сигурност. А тези, какво са се вманиачили да "помагат", та да "помагат"?
    Атомна война ли искат? Не мога да ги разбера?

    Коментиран от #19

    00:02 13.02.2026

  • 7 ООрана държава

    12 1 Отговор
    Ес скоро ще фалира и ще се разпадне, а ние с тия евраци ще си бършем азъ

    Коментиран от #10

    00:03 13.02.2026

  • 8 Мите

    10 0 Отговор
    Обещаха!....Само да се загащат и ще ги дадат!

    00:04 13.02.2026

  • 9 Механик

    1 10 Отговор
    Хиляди рускини да чакат бели лади.

    00:09 13.02.2026

  • 10 Руската пропаганда винаги има за цел

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Глупака.

    00:10 13.02.2026

  • 11 Иван

    8 0 Отговор
    ......след 90те милиарда, след 28те милиарда, след 14те милиарда, след 60те милиарда, след 120те милиарда, след 93те милиарда, след 37те милиарда, след 80те милиарда, след 200те милиарда, след 60те милиарда, след 127те милиарда...........

    Коментиран от #13

    00:11 13.02.2026

  • 12 ЗЪхарова

    0 5 Отговор
    Айде гуврда!Атакувайте!За какво ви храним?

    00:12 13.02.2026

  • 13 Йоскат кобьом

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    1 милион найлонови чувала.

    Коментиран от #15

    00:13 13.02.2026

  • 14 Леле мале

    2 4 Отговор
    Колко вата ще стане на слънчоглед.

    00:17 13.02.2026

  • 15 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Йоскат кобьом":

    Туркието няма да го бъде.

    00:18 13.02.2026

  • 16 Хохо Бохо

    2 3 Отговор
    Украйна получава помощ отвсякъде, а Путин за всичко заплаща с парите на нещастните ватенки.

    Коментиран от #17

    00:22 13.02.2026

  • 17 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хохо Бохо":

    Коалиция 80++.

    00:25 13.02.2026

  • 18 Атлантист+

    2 3 Отговор
    Искрено се надявам България да не се "ослушва", а да даде поне 1 милиард за общото украинско дело. Ако трябва ще ги отгладуваме, но Русия трябва да бъде спряна !

    00:35 13.02.2026

  • 19 Али

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Абе тези са луди":

    Мечката вече извади един мекуй и толкоз.

    00:43 13.02.2026

