Съюзниците на Украйна обещаха около 35 милиарда долара военна помощ

Държави членки на НАТО обявиха подкрепа на стойност стотици милиони долари за инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL) - натовска програма, предназначена да гарантира бързото доставяне на оръжия в страната. Това заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Рюте благодари на Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция и Литва за направените вноски и добави, че очаква скоро да бъдат поети и нови ангажименти, без да посочва конкретни държави. Той говори на съвместна пресконференция с министрите на отбраната на Великобритания, Германия и Украйна, като не уточни общия размер на обявената финансова подкрепа по програмата PURL.
Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че съюзниците на Украйна вече са поели ангажимент да предоставят около 35 милиарда долара военна помощ на Киев тази година. Сумата включва както нови двустранни ангажименти, така и по-ранни обещания от съюзнически държави, сред които и вече обявените от Германия 11,5 милиарда евро, отбелязва Франс прес, позовавайки се на дипломати от НАТО.
Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че страната му е готова да достави пет нови системи за противовъздушната отбрана на Украйна, при условие че други съюзници предоставят поне още тридесет. Той изрази "сериозен оптимизъм", че ще бъде постигнато съгласие.
Мащабните руски удари по енергийната мрежа на Украйна доведоха до прекъсвания на отоплението и електроснабдяването в големи части от страната посред зима. "Това е чист терор срещу украинското население", заяви Писториус, обвинявайки Москва, че използва студа "като оръжие срещу невинни жени, деца и мъже". От своя страна, украинският министър на отбраната Михайло Фьодоров каза, че "руснаците не могат да победят на терен" и затова водят война срещу украинската критична инфраструктура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Като оня, който искал да пъхне само главичката.
23:55 12.02.2026
2 Хахахаха
23:55 12.02.2026
3 Борис Джонсън
23:56 12.02.2026
4 си дзън
на руснаци.
23:57 12.02.2026
5 Ето защо
00:01 13.02.2026
6 Абе тези са луди
Русия просто няма как да загуби тази война, понеже за нея е въпрос за националната й сигурност. А тези, какво са се вманиачили да "помагат", та да "помагат"?
Атомна война ли искат? Не мога да ги разбера?
Коментиран от #19
00:02 13.02.2026
7 ООрана държава
Коментиран от #10
00:03 13.02.2026
8 Мите
00:04 13.02.2026
9 Механик
00:09 13.02.2026
10 Руската пропаганда винаги има за цел
До коментар #7 от "ООрана държава":Глупака.
00:10 13.02.2026
11 Иван
Коментиран от #13
00:11 13.02.2026
12 ЗЪхарова
00:12 13.02.2026
13 Йоскат кобьом
До коментар #11 от "Иван":1 милион найлонови чувала.
Коментиран от #15
00:13 13.02.2026
14 Леле мале
00:17 13.02.2026
15 Иван
До коментар #13 от "Йоскат кобьом":Туркието няма да го бъде.
00:18 13.02.2026
16 Хохо Бохо
Коментиран от #17
00:22 13.02.2026
17 Иван
До коментар #16 от "Хохо Бохо":Коалиция 80++.
00:25 13.02.2026
18 Атлантист+
00:35 13.02.2026
19 Али
До коментар #6 от "Абе тези са луди":Мечката вече извади един мекуй и толкоз.
00:43 13.02.2026