Германия: Някои членове на НАТО са раздразнени от изказванията на американците
  Тема: Украйна

13 Февруари, 2026 11:31 490 4

  • нато-
  • германия-
  • йохан вадефул-
  • мюнхен

Искаме да определим общите си интереси и значението на НАТО, каза външният министър на Германия

Германия: Някои членове на НАТО са раздразнени от изказванията на американците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външният министър на Германия Йохан Вадефул заяви днес, че неотдавнашни изказвания на представители на правителството на САЩ са предизвикали раздразнение в рамките на НАТО и че Мюнхенската конференция по сигурността е възможност за преодоляване на различията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Този съюз също е под натиск. Има отчуждение, има раздразнение заради някои от нещата, които чуваме от Вашингтон. Трябва да обсъдим това тук заедно. Искаме да определим общите си интереси и значението на НАТО“, каза Йохан Вадефул пред германския телевизионен канал А Ер Де, говорейки от Мюнхен.

Още новини от Украйна

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че ще има възможност да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Мюнхен, докато руските удари оставят хиляди хора в Украйна без ток, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

Година след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс шокира събралите се високопоставени представители с вербална атака срещу много от най-близките съюзници на САЩ в Европа, Рубио планира да възприеме по-малко полемичен, но философски сходен подход, когато се обърне към участниците в тазгодишната конференция утре, казват американски официални представители.

Преди да замине за Германия снощи, Рубио използва успокоителни думи, като описа Европа като важна за американците. "Ние сме много тясно свързани с Европа", каза той пред журналисти. Държавният секретар на САЩ също така даде ясно да се разбере, че нещата няма да продължат както досега, като заяви: "Живеем в нова ера в геополитиката и това ще изисква от всички нас да преосмислим как ще изглежда това".

Войната в Украйна ще е в дневния ред на конференцията в Мюнхен, а френският президент Еманюел Макрон, който също пътува за Германия, заяви, че се надява на възобновяване на преговорите с руския президент Владимир Путин. Макрон заяви вчера, че не очаква да разговаря с Путин в следващите дни и че европейските държави първо трябва да се споразумеят какво искат от Русия. "Това не е въпрос на дни, необходима е подготовка", заяви френският лидер пред журналисти след разговорите на лидерите на Европейския съюз.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Превод:
    - Ние германците нямаме право да се изказваме, освен да правим наколенки! Още сме окупирана държавата и трябва да се радваме на всяка дивотия!!!

    11:34 13.02.2026

  • 2 Еми да

    3 1 Отговор
    Имат Стокхолмски синдром. Обичат си окупацията и да са васали. Толкова им е зле, ако сащ се откажат и се приберат зад голямата локва. В Рамщайн ще реват, както реваха мин година на конференцията в Мюнхен! Много тежка патология!!! Не се лекува лесно.

    11:36 13.02.2026

  • 3 Тръмп е

    1 2 Отговор
    Рядко тъп

    Коментиран от #4

    11:36 13.02.2026

  • 4 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп е":

    Козячетата още ли не сте се уточнили, Тръмп "агент Краснов" ли е, или е "императора на най-мощната империя"?
    Ще стане година от как се мятате от крайно ляво до крайно дясно и обратно. Айде малко по-сериозно! Вземете решение най-накрая, дето се вика!

    11:41 13.02.2026

