Германия: Някои членове на НАТО са раздразнени от изказванията на американците

Външният министър на Германия Йохан Вадефул заяви днес, че неотдавнашни изказвания на представители на правителството на САЩ са предизвикали раздразнение в рамките на НАТО и че Мюнхенската конференция по сигурността е възможност за преодоляване на различията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Този съюз също е под натиск. Има отчуждение, има раздразнение заради някои от нещата, които чуваме от Вашингтон. Трябва да обсъдим това тук заедно. Искаме да определим общите си интереси и значението на НАТО“, каза Йохан Вадефул пред германския телевизионен канал А Ер Де, говорейки от Мюнхен.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че ще има възможност да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Мюнхен, докато руските удари оставят хиляди хора в Украйна без ток, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

Година след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс шокира събралите се високопоставени представители с вербална атака срещу много от най-близките съюзници на САЩ в Европа, Рубио планира да възприеме по-малко полемичен, но философски сходен подход, когато се обърне към участниците в тазгодишната конференция утре, казват американски официални представители.

Преди да замине за Германия снощи, Рубио използва успокоителни думи, като описа Европа като важна за американците. "Ние сме много тясно свързани с Европа", каза той пред журналисти. Държавният секретар на САЩ също така даде ясно да се разбере, че нещата няма да продължат както досега, като заяви: "Живеем в нова ера в геополитиката и това ще изисква от всички нас да преосмислим как ще изглежда това".

Войната в Украйна ще е в дневния ред на конференцията в Мюнхен, а френският президент Еманюел Макрон, който също пътува за Германия, заяви, че се надява на възобновяване на преговорите с руския президент Владимир Путин. Макрон заяви вчера, че не очаква да разговаря с Путин в следващите дни и че европейските държави първо трябва да се споразумеят какво искат от Русия. "Това не е въпрос на дни, необходима е подготовка", заяви френският лидер пред журналисти след разговорите на лидерите на Европейския съюз.