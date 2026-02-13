Властите на Украйна вероятно са готови да се откажат от контрола над териториите в източната част на Донецка област в полза на Русия. Това съобщи в четвъртък, 12 февруари, журналистът от американското списание The Atlantic Саймън Шустър, позовавайки се на двама съветници на украинския президент Володимир Зеленски. Той нарече този възможен ход "най-тежката отстъпка" на Киев в преговорите с Москва.

"За да направят този компромис легитимен, те обмисляха възможността да проведат референдум за мирния план тази пролет, като позволят на украинците да гласуват за споразумение, което включва загуба на територия", се казва в публикацията.

Отказ от търсенето на отговорност за военни престъпления?

Според Шустър, шефът на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е провел дълги дискусии със съветниците на Зеленски относно правните и практически условия, които Украйна трябва да изпълни, за да изтегли войските си от някои райони на Донецка област, без да позволи на руската армия да завземе тази територия. "Те наистина проявяват изобретателност, търсят начини да накарат хората да го приемат", казва пред журналиста един от украинските държавни лица.

Освен това, както отбелязва авторът на статията, Украйна "практически се е отказала" от предишните си искания за привличане на президента на Русия Владимир Путин и военното ръководство на страната агресор към отговорност за военни престъпления в Украйна.

Разногласия относно Донбас

Представители на Москва и Киев за пръв път проведоха преки преговори в столицата на ОАЕ Абу Даби на 23 и 24 януари по плана, предложен от САЩ за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Според източници от преговорните кръгове, страните вече са се споразумели по няколко точки, но не са постигнали съгласие по въпроса за териториите. По резултатите от първия кръг преговори държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че въпросът за Донбас е единственият, който остава нерешен. Русия изисква изтеглянето на украинските войски от Донбас, а Киев отхвърля това изискване.