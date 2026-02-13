Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обмисля ли Украйна да отстъпи част от Донбас на Русия
  Тема: Украйна

Обмисля ли Украйна да отстъпи част от Донбас на Русия

13 Февруари, 2026 15:16 1 422 90

  • украйна-
  • донбас-
  • русия-
  • володимир зеленски

Украйна обмисля дали все пак да не отстъпи част от Донбас на Русия като част от преговорите за мирно споразумение, съобщава американско издание

Обмисля ли Украйна да отстъпи част от Донбас на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Властите на Украйна вероятно са готови да се откажат от контрола над териториите в източната част на Донецка област в полза на Русия. Това съобщи в четвъртък, 12 февруари, журналистът от американското списание The Atlantic Саймън Шустър, позовавайки се на двама съветници на украинския президент Володимир Зеленски. Той нарече този възможен ход "най-тежката отстъпка" на Киев в преговорите с Москва.

"За да направят този компромис легитимен, те обмисляха възможността да проведат референдум за мирния план тази пролет, като позволят на украинците да гласуват за споразумение, което включва загуба на територия", се казва в публикацията.

Отказ от търсенето на отговорност за военни престъпления?

Според Шустър, шефът на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е провел дълги дискусии със съветниците на Зеленски относно правните и практически условия, които Украйна трябва да изпълни, за да изтегли войските си от някои райони на Донецка област, без да позволи на руската армия да завземе тази територия. "Те наистина проявяват изобретателност, търсят начини да накарат хората да го приемат", казва пред журналиста един от украинските държавни лица.

Освен това, както отбелязва авторът на статията, Украйна "практически се е отказала" от предишните си искания за привличане на президента на Русия Владимир Путин и военното ръководство на страната агресор към отговорност за военни престъпления в Украйна.

Разногласия относно Донбас

Представители на Москва и Киев за пръв път проведоха преки преговори в столицата на ОАЕ Абу Даби на 23 и 24 януари по плана, предложен от САЩ за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Според източници от преговорните кръгове, страните вече са се споразумели по няколко точки, но не са постигнали съгласие по въпроса за териториите. По резултатите от първия кръг преговори държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че въпросът за Донбас е единственият, който остава нерешен. Русия изисква изтеглянето на украинските войски от Донбас, а Киев отхвърля това изискване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    23 3 Отговор
    С Крим Ко стаа...

    Коментиран от #6

    15:19 13.02.2026

  • 2 Ще отстъпи

    24 4 Отговор
    ако не доброволно, доброЗОРНО.
    Путин ги бави, докато клекнат.

    Коментиран от #10, #24, #51

    15:20 13.02.2026

  • 3 Експерт

    7 24 Отговор
    Украйна може да отстъпи (временно) единствено окупираните територии...

    Коментиран от #40

    15:20 13.02.2026

  • 4 Пич

    12 9 Отговор
    Дали Русия се усеща, че никога Тръмп не е искал мир, а успя да ги излъже, и да спре устрема на руската армия?! Като си осигури и пасивността на Русия по много въпроси , Мадуро, танкерите, Иран и др.! За да може да си разиграва коня, и да установи нещо като временно примирие, което Русия не искаше. Трябва да излязат от унес, и да настъпят здраво в Украйна !!!

    15:21 13.02.2026

  • 5 Ха ха ха ха

    30 5 Отговор
    Донбас е руски, какво обмислят укрите е без значение. Понимаеш?

    Коментиран от #56

    15:21 13.02.2026

  • 6 Крим е руски

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Руски флаг се вее там.

    Коментиран от #48

    15:21 13.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 17 Отговор
    Блатарите разчитат на тръмп да им подари нещо от Украина!

    Коментиран от #18

    15:21 13.02.2026

  • 8 Баба Гошка

    10 2 Отговор
    Целия, не част. Барабар с маккарите

    15:21 13.02.2026

  • 9 Путин

    11 0 Отговор
    Аз обмислям да сменя крачола, че ми е скучно.

    Коментиран от #79

    15:22 13.02.2026

  • 10 В близките 100 години

    10 16 Отговор

    До коментар #2 от "Ще отстъпи":

    Раша не може да победи Украйна. По-вероятно е да изплува крайцера Москва.

    Коментиран от #14

    15:22 13.02.2026

  • 11 Руски охлюв.Многоходов.

    3 8 Отговор
    Докато Кобзон Експрес върви строго по план мир няма да има.

    15:22 13.02.2026

  • 12 Пич

    8 9 Отговор
    Но и рижия вече разбра, че няма да вземе Нобел.без да унищожи бункера и не предаде ботокса в Хага!

    15:23 13.02.2026

  • 13 Баце,

    12 5 Отговор
    Беше тая!
    Нещото у крайна ще остане с максимум две области- лвовска и евентуално иванофранковска, разбира се с абсолютно марионетно проруско правителство и ще бъде ползвана от Русия като бухалка срещу Полша, балтийските минипинчери и други подобни от коалицията на же лаещите. Всичко останало става част от Рф, ако не с референдум, то с "референдум".

    Коментиран от #22

    15:23 13.02.2026

  • 14 Това е безспорен

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "В близките 100 години":

    Факт.

    15:23 13.02.2026

  • 15 Зеля

    7 2 Отговор
    Аз пък обмислям да сменя Брендо, че ми изпуши главата

    15:23 13.02.2026

  • 16 Тази война

    10 1 Отговор
    не е за територии. Териториите нямат никакво значение.

    15:23 13.02.2026

  • 17 Укра без крак

    7 6 Отговор
    Утре влизам в Москва

    15:24 13.02.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Хаяско е още жив благодарение на милоста на Запада.

    15:24 13.02.2026

  • 19 Пенсионер 69 годишен

    10 5 Отговор
    "дъртите путинофили плащате чрез дадък ддс - вафла да си купиш има данък ддс"

    Много арогантен коментар от Стоян Георгиев. Българският пенсионер с 45 години стаж рядко получава 300€ пенсия. От тях 60€ за лекарства, 100€ за ток, 30€ други разходи 50€ ДДС и остават по 1€ на ден за храна.

    Проклета да е Украйна! Тя е смърт за българските пенсионери!

    Коментиран от #39, #72

    15:24 13.02.2026

  • 20 "Катастрофален срив

    4 7 Отговор
    в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters"

    Коментиран от #26, #34, #37

    15:25 13.02.2026

  • 21 Интелект 0

    7 2 Отговор
    Зелето се цели в най-глупавите привърженици на укро режима.

    15:25 13.02.2026

  • 22 Да де

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Баце,":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е МОЧАТА?Къде ви е лева?

    15:25 13.02.2026

  • 23 Някой

    10 2 Отговор
    От началото казах, че логичното е да минимум искат да си върнат Новорусия подарена от Ленин за влизането в СССР. Включва и Одеса и още много. Включително и Молдова.
    Най-сигурният мир ако Украйна влезе във военен съюз с Русия.
    Само че трябва да бъде прочистено от бандеровци. Или физически. Или по затвори. Или с отнемането на украинското им гражданство и без правото повече да стъпват там. И за всякакви управлявали.
    Премахване на всякакво възхваляване на фашисти.
    Трябва период с възможни удължавания на контрол на обучавана история.
    Забрана на чужди войски там, освен руски.
    Равни права и официално да може да се ползва руски.
    Никакви нови политически съюзи.

    Алтернативата е ясна. Накрая в историята ще пише заличителите на Украйна - Зеленски, Борис Джонсън и подобни.

    15:25 13.02.2026

  • 24 Това ще е

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ще отстъпи":

    позорна загуба за Русия.

    15:25 13.02.2026

  • 25 Хе хей

    3 0 Отговор
    Той и Тръмпито нещо обмисляше ама пуста му деменция, забрави

    15:26 13.02.2026

  • 26 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от ""Катастрофален срив":

    Кажи за САЩ с над 38 трилиона долара дълг?

    15:26 13.02.2026

  • 27 "Лавров:

    8 4 Отговор
    "Целта на СВО е само една - сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    15:27 13.02.2026

  • 28 ПОДИГРАВКА СЪС

    9 1 Отговор
    УБИТИТЕ И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. СИГУРЕН СЪМ ,ЧЕ МНОГО ОТ ТЯХ СА БИЛИ ПРОВОКИРАНИ ОТ НАРКОКЛОУНЧЕТО ЧЕ СЕ БОРЯТ ЗА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОКРАИНА. И ТЕЗИ ХОРА СА УМРЕЛИ ЗА ИДЕЯТА И СЕГА СЛЕД 4 ГОДИНИ АЛЕЛУЯ ТОЯ ДАВА ТЕРИТОРИЯ БОГАТСТВА НЕЗАВИСИМОСТ. ЕЙЙЙ НАРКО ЗАЩО УМРЯХМЕ. ПИТАТ ТЕ. ОТГОВОР НЯМА. А ТОЙ ЕВРЕЙЧЕТО ПО БОГАТ И ОТ ШЕЙХ. СЪЖАЛЯВАМ ПОНЕ КАЖИ И НЕ ПРОСИ.

    15:27 13.02.2026

  • 29 Пенсионер 69 годишен

    8 4 Отговор
    Българската "демокрация" закри десетки хиляди заводи и ТКЗС. Хората останаха без трудов стаж. Пенсионерите с непълна пенсия умират от болка без лекарства, гладуват и студуват.

    15:27 13.02.2026

  • 30 Трол със сОпОл

    7 2 Отговор
    На мен ми казаха да викам за непобедимите укри ама спряха са плащат. Сега ще сменям лагера

    15:28 13.02.2026

  • 31 !!!?

    5 8 Отговор
    Путлер моли Зеленски да се изтегли от Донбас...до къде стигна кремълската фашистка хунта !?
    И последната Копейка не си е представяла такова унижение...!
    Слава на Украйна !

    Коментиран от #42

    15:29 13.02.2026

  • 32 Димяща ушанка

    4 9 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #38

    15:29 13.02.2026

  • 33 Смешник

    8 3 Отговор
    Докато Зеления и нацистката му хунта умуват Русия ще е завзела вече целия Донбас и Исканията на Кремъл ще бъдат други по тежки за фашисткия режим Както винаги бандерите си признават боя със закъснение

    Коментиран от #57

    15:30 13.02.2026

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от ""Катастрофален срив":

    Кажи за българските пенсионери. По-бедни сме от Гана заради войната на Украйна.

    Коментиран от #46

    15:30 13.02.2026

  • 35 Обмислящ

    12 0 Отговор
    "Обмисля ли Украйна да отстъпи част от Донбас на Русия"

    Скоро ще обмислят и главата на зеления как да поднесат на тепсия на Путин.

    Коментиран от #45

    15:30 13.02.2026

  • 36 ха ха Дайчу Вали

    9 0 Отговор
    Как върви размножаването на афганистанци в Германия?

    Само питам. не че ми дреме за Германия, еле па за Зеленски.

    Коментиран от #49, #52

    15:31 13.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бандера

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Димяща ушанка":

    Утре освобождаваме Крим

    15:31 13.02.2026

  • 39 Стига лъга бе!

    0 7 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    Няма такова нещо.

    Коментиран от #64

    15:32 13.02.2026

  • 40 Зеленски съм

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Експерт":

    Колко временно ще отстъпи?

    Нали Русия временно създаде Украйна, ама времето изтече, ха-хаааа

    15:33 13.02.2026

  • 41 Пенсионер 69 годишен

    5 4 Отговор
    За 45 гонини тоталитарен терор България фалира 3 пъти, нова трябва да се помни!

    Коментиран от #47, #50

    15:34 13.02.2026

  • 42 Зевзек

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "!!!?":

    "Путлер моли Зеленски"

    Не съм чул Путин да е съставял мирни планове или да иска изобщо да говори със зеления наркоман. Ако е така както казваш зеления да не реве ами да продължава да се бие.

    Пък вие си лайте.

    15:34 13.02.2026

  • 43 Стоян Георгиев

    7 0 Отговор
    Искам да седна в скута на Путин, не издържам повече

    Коментиран от #71

    15:34 13.02.2026

  • 44 Пенсионер 69 годишен

    7 2 Отговор
    Когато си плати лекарствата и тока на българския пенсионер не му остават пари за храна.
    В Русия пенсионерите се оплакват, но там ТОКА, ОТОПЛЕНИЕТО, ВОДАТА И ГАЗТА СА БЕЗПЛАТНИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ. СЛАВА НА ПУТИН!
    В БЪЛГАРИЯ КОГА?

    Коментиран от #54

    15:34 13.02.2026

  • 45 Зеленски съм

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Обмислящ":

    Всъщност Зеленски е човек на Путин. Задачата му е да въвлече максимално Запада в калта и да налива пари в една бездънна яма. Също и да праща всички нацита към окопите за денацификация. Добре си върши работата. Жалко за наивниците, загинали в неравна битка с падащите бомби.

    15:36 13.02.2026

  • 46 А преди войната

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Пенсионер 69 годишен":

    по-добре ли беше на пенсионерите.
    Търсетеси пенсиите от децата и внуците накомунистите.

    Коментиран от #53

    15:36 13.02.2026

  • 47 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Пенсионер 69 годишен":

    И кога е било това че нещо не си спомням - ужким фалирала ама на 23 то място по качество на живот пък сега след Гана. В сегашна "нефалирала" България можеш ли ми каза какво се произвежда че нещо не се сещам.

    15:37 13.02.2026

  • 48 Мара каза

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Крим е руски":

    Абе чух, че Зеля кал да си пие кафето там ама в Сибир гледката е по-хубава и реалистична.

    15:37 13.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Пенсионер 69 годишен":

    Лъжи на СДС! Седесарите и мутрите съсипаха България. Откакто са на власт, не са построили нищо. Българската демокрация е пребоядисан фашизъм!

    15:38 13.02.2026

  • 51 Лука

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ще отстъпи":

    Просто рашистите толкова могат !

    15:38 13.02.2026

  • 52 Обмислящ

    1 8 Отговор

    До коментар #36 от "ха ха Дайчу Вали":

    Бункерното за това напълни блатата с талибани и индийци за да има кой да пълнят пияните вдовици, трябва месо за фронна!

    Коментиран от #59

    15:38 13.02.2026

  • 53 Друг пенсионер

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "А преди войната":

    "Търсетеси пенсиите от децата и внуците накомунистите"

    Е ние от тях ги търсим де ама сега всичките са се писали евроатлантици и най-много са в ПП$ДБ.

    Коментиран от #58

    15:39 13.02.2026

  • 54 Има си ред тая работа

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Пенсионер 69 годишен":

    Чакаме в България да се роди друг като Путин, след това правим война с Украйна.
    И накрая ти вдигат пенсията.

    Коментиран от #63

    15:39 13.02.2026

  • 55 Невероятно, но факт!

    6 0 Отговор
    Не дали, а кога?

    15:39 13.02.2026

  • 56 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха ха":

    Тя русия е на Ченгис хан !

    Коментиран от #89

    15:39 13.02.2026

  • 57 Тази война

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Смешник":

    не е за територии.

    Коментиран от #62

    15:40 13.02.2026

  • 58 Тогава от тях ги търсете

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Друг пенсионер":

    От пребоядисаните комунисти.
    Вервахте им ви дивите идеи, па сега - пенсиите малки.

    Коментиран от #65

    15:40 13.02.2026

  • 59 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Обмислящ":

    Е 72 000 на 142 милиона пък само в Гемания са 6 милиона на 88 милона - кой казваш напълнил блатото с талибани.

    15:41 13.02.2026

  • 60 Подправения кантар

    6 1 Отговор
    Върховната рада на Украйна е празна за втори пореден ден поради масова диария сред депутатите, съобщават украинските медии.

    15:42 13.02.2026

  • 61 стоян георгиев- стъки

    6 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а пък те нека си обмислят каквото си поискат !

    15:42 13.02.2026

  • 62 Ами, да излезе

    0 4 Отговор

    До коментар #57 от "Тази война":

    Путин да каже, що е тая война.
    За съжаление,само ти знаеш.
    Ама мълчиш, като партизан на разпит.

    Коментиран от #68

    15:42 13.02.2026

  • 63 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Има си ред тая работа":

    Какво пиеш щото действа умопомрачително ?

    15:42 13.02.2026

  • 64 що така

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стига лъга бе!":

    няма, щото така ти се иска ли?

    Ама си е много прав човека.
    Даже сметките за ток са такива заради наливането на милиарди в Укро-кацата

    15:43 13.02.2026

  • 65 Друг пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тогава от тях ги търсете":

    Много се лъжеш аз никога не съм вярвал на комунистите нито на евроатлантиците че те са същите комунисти. Няма нито един "евроатлантик" който да не е бил комуняга или ченге от ДС. Проблема е че жълтопаветниците им вярват.

    15:43 13.02.2026

  • 66 Лука

    6 0 Отговор
    Слава !Слава!Слава на Русия закрилница на Православието от многополловитте π€∆∆о филли сатта ниссти !

    Коментиран от #90

    15:44 13.02.2026

  • 67 Уса

    5 0 Отговор
    Никой не се интересува,какво иска украинския педофилски фашистки наркокартел.В САЩ ние хората си имаме свои проблеми още чистим след демократите

    Коментиран от #73

    15:45 13.02.2026

  • 68 Помнещ

    7 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ами, да излезе":

    "Путин да каже, що е тая война"

    Ами колко пъти да ви го повтаря бе на мал.оум.ни.ците какви са целите на СВО.

    Коментиран от #76

    15:45 13.02.2026

  • 69 Никой

    3 1 Отговор
    Западът не харесва Русия.

    Впрочем на Запад са далеч от леглова база. Там са будняци - разбира се - с надувката - но са си бедняци.

    15:46 13.02.2026

  • 70 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор
    В Донбас и Одеса нахлуха бандеровци от Лвов и селата около него. Започна геноцид срещу етническите руснаци. За да защити мирното население, Владимир Владимирович изпрати ограничен военен контингент. Те водят ОТБРАНИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ. Жертвите във ВСУ са причинени от малоумните "контранаступи".

    15:46 13.02.2026

  • 71 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Стоян Георгиев":

    И на мен това ми е мечтата ,да седна на Путин в скута ,но не знам охраната дали ще ме допусне изобщо ?

    15:47 13.02.2026

  • 72 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    Тогава да върнем луканов или жан виденов с икономист румен гечев !

    Коментиран от #75, #80

    15:47 13.02.2026

  • 73 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Уса":

    И в България е нужна чистка от фалшиви демократи, които са пребоядисани фашисти. Българинът мрази демократите. Да живеят републиканците и Доналд Тръмп!

    15:50 13.02.2026

  • 74 Лука

    1 1 Отговор
    Смело и с ръка на сърце заявявам : Биххх дуууу хауууу на всеки рашист ако обещае да дари 50 €вро по сметка за подпомагане на Украйна .Има ли желаещи ?

    Коментиран от #81

    15:50 13.02.2026

  • 75 Друг пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Лука":

    "Тогава да върнем луканов"

    Е защо така забравяте едни "съветници" (Ран и Ът) от братска Америка които дойдоха да съветват как да унищожат България комунягите и да станат чудодейно евроатлантици и натовци. Или те тези работи не трябва да се споменават.

    Коментиран от #83

    15:51 13.02.2026

  • 76 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Помнещ":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #85

    15:51 13.02.2026

  • 77 Хахахаха

    0 6 Отговор
    За 4 години война, рашата стигна от Киев до Донецк! Факт.

    Коментиран от #84

    15:52 13.02.2026

  • 78 Обективен

    5 0 Отговор
    Украйна не може да обмисля,каквото и да било.Тия,от Атлантик,живеят в някаква паралелна вселена,в която не чуват променената реторика на Русия,която говори вече за цяла Новорусия.

    15:52 13.02.2026

  • 79 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Как се чустваш в другия крачол ?

    15:54 13.02.2026

  • 80 Отец Сатанаил

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Лука":

    Луканов е в казана заедно с Илия Павлов и Мадлин Оолбрайт ,очакват дядо Самоходко за да заформят каре за билот !

    15:54 13.02.2026

  • 81 Рашист

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Лука":

    "Има ли желаещи ?"

    Няма, при мен даже козячетата си плащат за същата работа да посвирят малко.

    15:54 13.02.2026

  • 82 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Накратко:

    1. Бивша Украйна няма как да "отстъпи" територии от Донбас на Русия.

    2. Това официално са руски територии, които са временно окупирани от Киев!

    3. Киев може да се изтегли от тях, но не и да ги "отстъпва" на Москва.

    15:54 13.02.2026

  • 83 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Друг пенсионер":

    Пешлегарите които пишат глупости изобщо няма да имат пенсии във фалирала и бездетна България. Бързо ще им дойдат старините и ще мрат. Старостта идва сякаш за един ден!

    15:55 13.02.2026

  • 84 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Хахахаха":

    Абе важното е че натото е "силно и сплотено" и ЕС не е фалирал

    15:56 13.02.2026

  • 85 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Пък Украйна отговаря на всички критерии за фашистка държава - нали така?

    15:58 13.02.2026

  • 86 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор
    Пожелавам на младите да направят 50 години стаж и да се пенсионират. Ха дано са живи до тогаз.

    15:59 13.02.2026

  • 87 Зеления Н@ркоман

    1 0 Отговор
    Украйна по Трудният начин ще отстъпи не част, а цялата област Донбас на Русия!!!

    16:10 13.02.2026

  • 88 УКРАЙНА НЯМА ДА ОТСТЪПИ

    0 1 Отговор
    ПРЕДИ ДА ПОБЕДИ РУСИЯ !

    16:10 13.02.2026

  • 89 Не знам за Русия, но ти от

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лука":

    психиатричната клиника няма да излезеш скоро.

    16:16 13.02.2026

  • 90 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Лука":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    16:22 13.02.2026

Новини по държави:
