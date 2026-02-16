Новини
Заради Русия: "Полша да се присъедини към ядрения проект"
  Тема: Украйна

16 Февруари, 2026

Заради заплахата, произхождаща от Русия, полският президент Навроцки иска "Полша да се присъедини към ядрения проект"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на Полша Карол Навроцки се обяви за укрепване на сигурността на страната "дори на базата на ядрен потенциал". Той заяви това в неделя, 15 февруари, в интервю за полския телевизионен канал Polsat News.

Навроцки: Полша трябва да се присъедини към "ядрения проект"

Коментирайки международната ситуация, Навроцки подчерта, че е "голям поддръжник на идеята Полша да се присъедини към ядрения проект". "Този път, при спазване на всички международни норми, е пътят, по който трябва да вървим", каза той.

"Необходимо е да действаме в тази посока, за да можем да започнем работа. Ние сме държава, разположена в непосредствена близост до зона на въоръжен конфликт. Известно е какво е отношението на агресивната имперска Руска федерация към Полша", обясни Навроцки. Запитан за възможната реакция на Москва той отговори така: "Русия може да реагира агресивно на всичко".

Още през 2025 Дуда призова за разполагане на ядрено оръжие на САЩ в Полша

Навроцки не уточни дали под "ядрен проект" има предвид разработването на собствено ядрено оръжие от Полша или разполагането на чуждестранно оръжие в страната. Неговият предшественик на поста Анджей Дуда призова през март 2025 година Доналд Тръмп да разположи ядрено оръжие в Полша като сдържащ фактор срещу евентуална руска агресия.

"Границите на НАТО се преместиха на изток през 1999 година. Затова 26 години по-късно трябва да се случи и изместване на инфраструктурата на НАТО на изток. Аз не просто смятам, че е дошло времето за това. Щеше да е по-безопасно, ако това оръжие вече беше тук", каза тогава полският лидер пред британския вестник Financial Times.

След началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна през февруари 2022 година Дуда се обърна с молба и към тогавашния президент на САЩ Джо Байдън да разположи американско ядрено оръжие в Полша.

Украйна трябваше да предаде ядрените си оръжия през 1994

Във Варшава възможността Русия да атакува и Балтийските държави или Полша след Украйна се оценява като много реална заплаха. Затова и наличието на ядрени оръжия на територията на Полша се смята за най-добрата застраховка срещу подобно евентуално нападение от страна на Русия.

Мнозина са убедени, че ако Украйна не беше върнала на Русия в началото на 1990-те ядрените оръжия, които се намираха на нейна територия, все още щеше да разполага с ядрен арсенал – и Москва никога не би се осмелила да я атакува.

Навремето в замяна на върнатите ядрени оръжия Украйна получи руски и американски гаранции за сигурност. Но Русия ги наруши още през 2014 година.


  • 1 Пановете немогат още 100г

    16 4 Отговор
    Да се отърват от комплекса за малоценост

    16:11 16.02.2026

  • 2 Боят настана!

    1 9 Отговор
    Копейките са изгонили посланика и дипломатите ни от Москва. Посолството е конфискувано. Но нас няма да ни уплашат с няколко ядрени удара. Няма да се предадем ако унищожат българските градове. Ще станем партизани в Балкана!

    16:13 16.02.2026

  • 3 лопата орешник

    5 1 Отговор
    орехите хипер мезета.

    16:13 16.02.2026

  • 4 Истината

    4 17 Отговор
    е, че в тази война, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #15

    16:13 16.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Полша разработва ядрени оръжия.Ако Тръмп беше на мястото на Путин как щеше да постъпи?

    Коментиран от #7

    16:13 16.02.2026

  • 6 Джамбаза

    9 1 Отговор
    Не само крадливи, а и страхливи!

    16:14 16.02.2026

  • 7 Боят настана!

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И аз разработвам ядрено оръжие в една сайвана. До сега не ми се получава, защото нямам суровина и обогатителен завод, който е голям колкото един град.

    16:17 16.02.2026

  • 8 Поляците

    6 4 Отговор
    и дв четат историята като дяволът евангелието!Хиената на Европа да внимава,че съдбата и след всяка война е незавидна!

    Коментиран от #13

    16:19 16.02.2026

  • 9 Атина Палада

    3 7 Отговор
    поляците имат много да връщат на братушките

    Коментиран от #11

    16:22 16.02.2026

  • 10 Де е майна все е лай на

    3 10 Отговор
    Добре че са поляците и украинците да държат руската май муна в клетката. Че ако се разчита на наще комун дери досега да сме приели рублата.

    16:23 16.02.2026

  • 11 И ние имаме много да връщаме

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    На фесовете ама кво

    16:25 16.02.2026

  • 12 Владимир Путин Маринкин

    7 3 Отговор
    Почнат ли ме и поляците направо вече ми е свирено.

    16:29 16.02.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Поляците":

    Поляците са достоен народ, който помни историята си почита предците си! И също така те четат Евангелието наистина за разлика от тебе, който само се позовава на него! Така че, не ги мисли поляците, а по-добре се замисли за себе си и за България.

    Коментиран от #18

    16:30 16.02.2026

  • 14 поляците

    4 3 Отговор
    си заслужават съдбата на вечно
    е.аната нация при всяка голяма война ....

    16:30 16.02.2026

  • 15 до Истина

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Уви..., напълно сте Прав! Висшето Политичеко и Военно Ръководство на Русия се провали в Бездната!!! Оказа се, че "великият геошахматист" Путин, дори не умее да играе ШахМат!

    Коментиран от #20

    16:30 16.02.2026

  • 16 Полски Тръмбеш

    3 3 Отговор
    После, полските ябълки, картофи и лук, ще станат като чернобилските, ще светят в тъмното.

    16:30 16.02.2026

  • 17 незнайко

    5 1 Отговор
    Сам сте написал пичината за тази война - ( заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, )
    А сега помислете пак кой е прав и кой е крив ! КАПИТАЛИЗМА не прощава ! Иска си парите и още богатства !

    Коментиран от #21

    16:31 16.02.2026

  • 18 яи защо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъ!!!":

    според теб трябва някой да чете нещо (безсмислено при това),
    за да знае какво ще му се случи, като се перчи наляво и надясно и прави имперски напъни !?

    16:33 16.02.2026

  • 19 Чудно антрефиле

    5 0 Отговор
    "Украйна трябваше да предаде ядрените си оръжия през 1994"
    .
    Украйна никога не е притежавала ядрено оръжие. Такова беше разположено на днешната и територия - оръжие на СССР по време на Студената война. Колкото до щенията на поляците - без коментар. Знам само, че кой каквото търси, намира. И най-често го консумира!

    16:33 16.02.2026

  • 20 Шизо

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "до Истина":

    Уви, да пишеш глупости и после да си отговаряш сам в множествено число, е признак на тежко психично разстройство.

    16:34 16.02.2026

  • 21 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "незнайко":

    коментара е към номер 4

    16:34 16.02.2026

  • 22 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Професия. : Поляк

    16:37 16.02.2026

