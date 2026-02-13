Изправени пред свят на сътресения, европейците се срещат в Мюнхен: през 2007 г. не осъзнаха заплахата на Путин

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че ще има възможност да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Мюнхен, докато руските удари оставят хиляди хора в Украйна без ток, пише в заглавие британският в. "Гардиън", предаде БТА в прегледа на печата.
Година след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс шокира събралите се високопоставени представители с вербална атака срещу много от най-близките съюзници на САЩ в Европа, Рубио планира да възприеме по-малко полемичен, но философски сходен подход, когато се обърне към участниците в тазгодишната конференция утре, казват американски официални представители.
Преди да замине за Германия снощи, Рубио използва успокоителни думи, като описа Европа като важна за американците. "Ние сме много тясно свързани с Европа", каза той пред журналисти. Държавният секретар на САЩ също така даде ясно да се разбере, че нещата няма да продължат както досега, като заяви: "Живеем в нова ера в геополитиката и това ще изисква от всички нас да преосмислим как ще изглежда това".
Войната в Украйна ще е в дневния ред на конференцията в Мюнхен, а френският президент Еманюел Макрон, който също пътува за Германия, заяви, че се надява на възобновяване на преговорите с руския президент Владимир Путин. Макрон заяви вчера, че не очаква да разговаря с Путин в следващите дни и че европейските държави първо трябва да се споразумеят какво искат от Русия. "Това не е въпрос на дни, необходима е подготовка", заяви френският лидер пред журналисти след разговорите на лидерите на Европейския съюз.
Изправени пред един свят "на сътресения", европейците се срещат в Мюнхен, извежда в заглавие френският в. "Фигаро".
Основана преди повече от 60 години, Мюнхенската конференция по сигурността служи за отражение на всички сътресения по света.
През 2007 г. речта на Владимир Путин с острите му думи беляза разрива между Русия и западния свят, предвещавайки войните, които щяха да последват – в Грузия през 2008 г., а след това в Украйна през 2014 и 2022 г. По онова време малцина европейски лидери осъзнаваха сериозността на заплахата, посочва "Фигаро".
Миналата година по време на Мюнхенската конференция американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви разрив в трансатлантическите отношения, като нападна остро либерална Европа, виновна според него за това, че не зачита свободата на изразяване и се оставя да бъде залята от мигранти, рискувайки да унищожи собствената си цивилизация. Думите му оставиха европейците в шок.
За по-малко от 20 минути американският вицепрезидент хвърли Европа в ступор, предизвиквайки разкол в трансатлантическите отношения, отбелязва друго френско издание - в. "Монд".
Заплахата, която ме тревожи най-много по отношение на Европа, не е Русия, не е Китай, не е никой друг външен фактор. Това, което ме тревожи, е вътрешната заплаха: отстъплението на Европа от някои от най-фундаменталните ѝ ценности. Ценности, които споделя със САЩ“, заяви тогава Ванс в реч, изпълнена с критики, посочва френското издание.
Докато световните лидери се събират в Мюнхен, съдбата на Украйна виси на косъм, пише в заглавие изданието "Политико".
През последните три години ежегодната конференция по сигурността в Мюнхен беше фон за разговори с висок залог относно войната на Русия в Украйна. Тази година тя вероятно ще послужи като ясно напомняне за това колко забуксували са преговорите.
Десетки световни лидери и високопоставени представители, сред които украинският президент Володимир Зеленски, държавният секретар на САЩ Марко Рубио, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, ще се съберат днес в луксозния хотел "Байеришер Хоф". Шестима европейски официални представители обаче заявиха, че не очакват някакви конкретни резултати от срещата, освен изявления за солидарност с Киев, посочва "Политико".
Зеленски вероятно ще използва конференцията, която ще продължи и през уикенда, за да призове за по-голям натиск върху Русия и да покаже единен фронт с Европа.
Украинският лидер изглежда разчита на желанието на правителството на Тръмп за сключване на бързо споразумение. Миналата седмица Зеленски заяви, че Вашингтон оказва натиск както върху Киев, така и върху Москва да прекратят войната до началото на лятото заради междинните избори в САЩ през ноември.
По време на миналогодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността, по време на което вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкритикува европейския елит, като заяви, че "вътрешната заплаха" за Европа е по-опасна от тази, която представляват Русия и Китай, Зеленски успя да се срещне с Ванс и Рубио, преди руско-украинските мирни преговори в Рияд.
Американски и европейски официални представители твърдят, че американската дипломация под ръководството на Тръмп дава конкретни резултати. Вследствие на тези дипломатически усилия САЩ и Европа се споразумяха за значителни ангажименти за сигурността на Украйна, в случай че бъде договорено спиране на огъня, отбелязва "Политико".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #35
10:14 13.02.2026
2 Вашето е
Няма смисъл да се чете статията.
10:15 13.02.2026
3 Ще се срещнат
Коментиран от #8, #13
10:15 13.02.2026
4 Хахаха
10:17 13.02.2026
5 някой грамотен поне за заглавията трябва
10:17 13.02.2026
6 маро
10:17 13.02.2026
7 честен ционист
10:17 13.02.2026
8 Даже
До коментар #3 от "Ще се срещнат":са две нули/00/
10:17 13.02.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #19
10:18 13.02.2026
10 реално
Коментиран от #82
10:18 13.02.2026
11 Дориана
10:19 13.02.2026
12 ПО ТОЧНО
10:19 13.02.2026
13 мдаа
До коментар #3 от "Ще се срещнат":ще хапнат, ще пийнатт и третото и ще се върнат, кой от къде е.
10:20 13.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БАЦЕ ЕООД
10:24 13.02.2026
16 руската мечка
Коментиран от #26, #32
10:26 13.02.2026
17 Объркано Атлантиче
Докато досиетата на Епщайн разкриват най-мрачните тайни на Дълбоката държава, шокиращи разузнавателни данни сочат, че Владимир Путин е действал , за да спаси деца от трафик в Украйна .
„Путин спасява деца от трафик на хора в Украйна – твърди се в досиетата на Епщайн.“
Тези твърдения идват на фона на подновен интерес към връзките на Епщайн с глобални операции, включващи разузнаване, елити и военни зони. И те представят Путин не като злодей, а като разрушител на злото .Докато финансираните от НАТО правителства мълчаха, а мрежата на Епщайн процъфтяваше в сянката на войната, Путин, според съобщенията, предприе действия за премахване на маршрути и спасяване на невинните. Путин забрани финансирани от Запада неправителствени организации, известни с подозрителна дейност.
Той открито осъди западната дегенерация и глобалистката корупция.
-- BREAKING INTEL DROP – LEAKED FILES EXPOSE DEEP STATE HORROR: PUTIN VS. EPSTEIN – Russian President Credited with Rescuing Children from Trafficking in Ukraine--
10:26 13.02.2026
18 Гориил
10:28 13.02.2026
19 иван костов
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ама наблегни- ЕВРОПЕЙЦИТЕ, дадоха Чехословакия!!!
И не само на Хитлер, но и на Полша!!!!🫡
10:30 13.02.2026
20 Kaлпазанин
10:31 13.02.2026
21 Гориил
10:37 13.02.2026
22 коко
10:37 13.02.2026
23 Нищо подобно не е казвал Путин
"През 2007 г. речта на Владимир Путин с острите му думи беляза разрива между Русия и западния свят, предвещавайки войните, които щяха да последват"
Каза им че иска нормални отношения със запада основани на взаимно уважение! И мир, а не войни! Което не се хареса на запада, защото ако няма враг, няма бизнес .
Намерете речта му и я изслушайте сами!
Коментиран от #28
10:39 13.02.2026
24 Помнещ
„Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. „Прекъснахме“ доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“
Да припомня че нашите евроатлантици ги е налегнала някаква колективна амнезия.
10:42 13.02.2026
25 Мишел
10:42 13.02.2026
26 Учуден
До коментар #16 от "руската мечка":За копи-пейст на едни и същи глупости под всяка статия дават ли пари.
10:45 13.02.2026
27 Някой
Лош, лош Путин. Така да им развали бронзовия делириум.
10:46 13.02.2026
28 Читател
До коментар #23 от "Нищо подобно не е казвал Путин":Евроатлантическата пропаганда ако не лъжат и не казват на черното бяло няма да могат нищо да кажат.
10:46 13.02.2026
29 Гориил
10:47 13.02.2026
30 разпределят тортата
Киев, което ще доведе до истински лов на Украйна след края на конфликта с Русия.
Какво ще се случи, когато Украйна се превърне в остатъчна държава? Нека погледнем
реалистично на нещата. … Каквото и да остане, Украйна ще бъде разделена между много
различни държави. … Румънците имат своите претенции, молдовците също имат свои.
Всеки има свои собствени претенции. Поляците или унгарците вероятно ще бъдат първите,
които ще започнат. Но щом това започне, щом всички акули усетят кръв във водата, това
ще се превърне в истински лов. Нека ловът започне сега !
10:47 13.02.2026
31 Балът на вампирите
10:48 13.02.2026
32 Предния път Ванс
До коментар #16 от "руската мечка":разплака организатора на купона!
Дано този път Рубио накара Зеленио, да задръсти златния си кенеф!
Освен това този път най-голямата партия в Германия ще присъстват!
10:49 13.02.2026
33 az СВО Победа 80
1. През 2007г. В.В.Путин не е заплашвал никого, просто предупреди запада докъде ще стигне ако продължи по същия път...
2. И западът без да се замисля направи всички възможни грешки, за да имаме сега това, което имаме....
3. Помня как тогава западните "лидери" слушаха с недоумение и с видимо раздразнение предупреждението на В.В.Путин....
Нека сега си сърбат попарата, която сами надробиха!
Да им е "сладко"! 🤣🤣🤣
Коментиран от #37, #38, #39, #46, #53
10:50 13.02.2026
34 Някой
10:51 13.02.2026
35 хаха 🤣
До коментар #1 от "Вашето мнение":дядо Вовчик изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните петроханци не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега ще правят шамански ритуали 🤣 🤣 🤣
Коментиран от #56
10:53 13.02.2026
36 Папуаси
10:57 13.02.2026
37 Йосиф Кобзон
До коментар #33 от "az СВО Победа 80":При мен идват на попара.
Коментиран от #66
10:58 13.02.2026
38 Омазана ватенка
До коментар #33 от "az СВО Победа 80":Запали ли поне свещичка за 834 руски бойци станали по-добри за последните 24 часа?
Коментиран от #42
11:00 13.02.2026
39 А ГДЕ
До коментар #33 от "az СВО Победа 80":МОЧАТА?
Коментиран от #45, #63
11:02 13.02.2026
40 Гориил
Коментиран от #44
11:03 13.02.2026
41 Владо
11:04 13.02.2026
42 Учуден
До коментар #38 от "Омазана ватенка":Че защо Микрон тогава призовава за незабавно прекратяване на огъня - ще ми обясниш ли?
Коментиран от #47, #51
11:05 13.02.2026
43 Смех с ватенки
11:05 13.02.2026
44 Дай ни поне няколко
До коментар #40 от "Гориил":примера от тези "многократните опити на Европа през вековете да нахлуе, унищожи и ограби Русия." ?
Коментиран от #48
11:05 13.02.2026
45 А ГДЕ
До коментар #39 от "А ГДЕ":Силното и сплотено НАТО
Коментиран от #49
11:06 13.02.2026
46 Руската пропаганда
До коментар #33 от "az СВО Победа 80":Има за цел глупака.
Коментиран от #50
11:06 13.02.2026
47 Омазана ватенка
До коментар #42 от "Учуден":Пропаганда и театри
11:07 13.02.2026
48 Историк
До коментар #44 от "Дай ни поне няколко":Ами Наполеон и Хитлер или за там получи амнезия.
11:07 13.02.2026
49 ЩО ПИТАШ
До коментар #45 от "А ГДЕ":🤫НАТО-вците сме си екстра.Руснсцоте са в пластмасови чували китайско производство 🤣
Коментиран от #52
11:08 13.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Учуден
До коментар #42 от "Учуден":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?
Коментиран от #54
11:09 13.02.2026
52 А ГДЕ
До коментар #49 от "ЩО ПИТАШ":"НАТО-вците сме си екстра"
Особено след като защитихте Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ" нали?
11:10 13.02.2026
53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "az СВО Победа 80":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #55
11:10 13.02.2026
54 Учуден
До коментар #51 от "Учуден":Защо нашите козячета ги е страх да се покажат даже със собствен ник а крадат чужди.
Коментиран от #58
11:11 13.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 мдаа
До коментар #35 от "хаха 🤣":Раша-С.Корея.
Коментиран от #60
11:13 13.02.2026
57 Оценител
След като разбра ,че не може да победи Украйна на бойното поле ,започна да бомбардира критичната инфраструктура на украинците .
Коментиран от #64
11:13 13.02.2026
58 Руската пропаганда
До коментар #54 от "Учуден":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #62
11:13 13.02.2026
59 Гориил
11:14 13.02.2026
60 Зевзек
До коментар #56 от "мдаа":Обаче разпиля цялото НАТО и фалира ЕС
11:14 13.02.2026
61 Ди Джей Ванче
Боже, какво ги шокира? Ефекта на синьото хапче ли?
Коментиран от #65
11:15 13.02.2026
62 Ти що повтаряш едно и също
До коментар #58 от "Руската пропаганда":Мал.оум.ен ли си?
11:15 13.02.2026
63 скучно и точка.
До коментар #39 от "А ГДЕ":гАлоша на чакъл
Коментиран от #67, #70
11:17 13.02.2026
64 Помнещ
До коментар #57 от "Оценител":"че не може да победи Украйна на бойното поле ,започна да бомбардира критичната инфраструктура на украинците"
„Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. „Прекъснахме“ доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“
Да припамня че козячетата получават доларова амнезия.
Коментиран от #77
11:18 13.02.2026
65 Диджей ДиВаН
До коментар #61 от "Ди Джей Ванче":Най-накрая се сетих на кой ми прилича ванс Уголемена версия на куклата ЧЪКИ от филмите на ужасите
11:18 13.02.2026
66 ГнуZ 200🪆☠️
До коментар #37 от "Йосиф Кобзон":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #72
11:20 13.02.2026
67 А ГДЕ
До коментар #63 от "скучно и точка.":Ами сделката не е лоша - Альоша срещу НАТО и "мочата" срещу ЕС.
11:21 13.02.2026
68 Владо
11:21 13.02.2026
69 Пуууу...
11:21 13.02.2026
70 Механик
До коментар #63 от "скучно и точка.":Удри копейката с фаража!
Коментиран от #74
11:22 13.02.2026
71 Сименко
Коментиран от #73
11:23 13.02.2026
72 Зевзек
До коментар #66 от "ГнуZ 200🪆☠️":"УСПЕХ ВСУ!!"
Така е, ВСУ много успешно напредват на запад и все си разменят убитите 78 руснака срещу 3000 от техните. Направо успех след успех.
Коментиран от #75, #76
11:23 13.02.2026
73 Zaхарова
До коментар #71 от "Сименко":Брау бе гуведо!Две банички изработи от сутринта!Следим те!
Коментиран от #78
11:24 13.02.2026
74 Учуден
До коментар #70 от "Механик":Абе някое козяче ще ми каже ли защо такъв страх ги тресе че ги е страх със собствен ник да се покажат ами крадат на другите.
Коментиран от #79
11:25 13.02.2026
75 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #72 от "Зевзек":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
11:25 13.02.2026
76 Димяща ушанка
До коментар #72 от "Зевзек":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
Коментиран от #80, #81
11:26 13.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Учуден
До коментар #73 от "Zaхарова":За копи-пейст от флашката на едни и същи глупости дават ли пари - поне малко ги редактирайте - някоя запетайка сложете че да са различни
11:27 13.02.2026
79 Смех с копейка
До коментар #74 от "Учуден":Учуден, 🤣 Помнещ🤣Зевзек...Сменяй тези никове бре😂😂
Коментиран от #85
11:28 13.02.2026
80 Зеления
До коментар #76 от "Димяща ушанка":Пък ние щяхме да освобождаваме Крим ама имаше едни гъсти храсти и не можахме да минем през тях.
Коментиран от #87
11:28 13.02.2026
81 Руснак без крак
До коментар #76 от "Димяща ушанка":Направо утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
11:29 13.02.2026
82 Не си в час
До коментар #10 от "реално":Нали Путин искаше да прави Русия член НАТО
11:29 13.02.2026
83 Ужасен от Путин
11:29 13.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Учуден
До коментар #79 от "Смех с копейка":"Сменяй тези никове бре"
Е аз да не съм козяче да ме е страх да се покажа със собствен ник и да крада чужди - ти ще ми кажеш ли защо такъв страх те тресе че пишеш безниково
Коментиран от #89
11:30 13.02.2026
86 Накратко
Коментиран от #93, #95
11:31 13.02.2026
87 Копей,
До коментар #80 от "Зеления":Стига вися по цял ден тук.😂Марш да пълниш снаряди за Украйна!Там повече плащат.Марш!!!
Коментиран от #90
11:31 13.02.2026
88 Д-р Марин Белчев
Това не означава, че не е имало сигнал за нарастващо напрежение и по-твърда руска линия. Но между остър политически тон и решение за война има огромна дистанция, изпълнена с конкретни събития, решения и взаимни действия от всички страни. Историята не е еднопосочна и предопределена. По-честният анализ изисква да признаем сложността на процесите, а не да свеждаме всичко до една реч и до морална присъда със задна дата.
11:32 13.02.2026
89 ХАХ
До коментар #85 от "Учуден":Чакай поне някой друг та ти цъкне +
🤣🤣🤣
Много си нетърпелив.,
Коментиран от #92
11:33 13.02.2026
90 Зеления
До коментар #87 от "Копей,":Аз предпочитам да пълня козячета - плащат добре.
11:33 13.02.2026
91 Тити на Кака
11:36 13.02.2026
92 Учуден
До коментар #89 от "ХАХ":Е аз нямам цъкачка на плюсове като нашите козячета в "кол-центъра" от където пишат. Ама пък никое от тях не ми каза защо такъв страх ги тресе че даже със собствен ник не смеят да се покажат. Ти защо пишеш безниково - от кое те е страх толкова много.
11:36 13.02.2026
93 😂Кой е автора на тази книга ?
До коментар #86 от "Накратко":Късно се е сетил .
Коментиран от #96
11:38 13.02.2026
94 Гориил
11:38 13.02.2026
95 Зевзек
До коментар #86 от "Накратко":Накратко НАТО се разпадна пък ЕС фалира
11:40 13.02.2026
96 Зевзек
До коментар #93 от "😂Кой е автора на тази книга ?":Как кой е автора - същия който написа как да превземем Виетнам след 20 години война.
11:42 13.02.2026
97 Артилерист
Коментиран от #98
11:43 13.02.2026
98 Само дърти лъжи
До коментар #97 от "Артилерист":и изопачаване на фактите има във фермана ти.
11:45 13.02.2026