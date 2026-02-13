Изправени пред свят на сътресения, европейците се срещат в Мюнхен: през 2007 г. не осъзнаха заплахата на Путин

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че ще има възможност да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Мюнхен, докато руските удари оставят хиляди хора в Украйна без ток, пише в заглавие британският в. "Гардиън", предаде БТА в прегледа на печата.

Година след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс шокира събралите се високопоставени представители с вербална атака срещу много от най-близките съюзници на САЩ в Европа, Рубио планира да възприеме по-малко полемичен, но философски сходен подход, когато се обърне към участниците в тазгодишната конференция утре, казват американски официални представители.

Още новини от Украйна

Преди да замине за Германия снощи, Рубио използва успокоителни думи, като описа Европа като важна за американците. "Ние сме много тясно свързани с Европа", каза той пред журналисти. Държавният секретар на САЩ също така даде ясно да се разбере, че нещата няма да продължат както досега, като заяви: "Живеем в нова ера в геополитиката и това ще изисква от всички нас да преосмислим как ще изглежда това".

Войната в Украйна ще е в дневния ред на конференцията в Мюнхен, а френският президент Еманюел Макрон, който също пътува за Германия, заяви, че се надява на възобновяване на преговорите с руския президент Владимир Путин. Макрон заяви вчера, че не очаква да разговаря с Путин в следващите дни и че европейските държави първо трябва да се споразумеят какво искат от Русия. "Това не е въпрос на дни, необходима е подготовка", заяви френският лидер пред журналисти след разговорите на лидерите на Европейския съюз.

Изправени пред един свят "на сътресения", европейците се срещат в Мюнхен, извежда в заглавие френският в. "Фигаро".

Основана преди повече от 60 години, Мюнхенската конференция по сигурността служи за отражение на всички сътресения по света.

През 2007 г. речта на Владимир Путин с острите му думи беляза разрива между Русия и западния свят, предвещавайки войните, които щяха да последват – в Грузия през 2008 г., а след това в Украйна през 2014 и 2022 г. По онова време малцина европейски лидери осъзнаваха сериозността на заплахата, посочва "Фигаро".

Миналата година по време на Мюнхенската конференция американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви разрив в трансатлантическите отношения, като нападна остро либерална Европа, виновна според него за това, че не зачита свободата на изразяване и се оставя да бъде залята от мигранти, рискувайки да унищожи собствената си цивилизация. Думите му оставиха европейците в шок.

За по-малко от 20 минути американският вицепрезидент хвърли Европа в ступор, предизвиквайки разкол в трансатлантическите отношения, отбелязва друго френско издание - в. "Монд".

Заплахата, която ме тревожи най-много по отношение на Европа, не е Русия, не е Китай, не е никой друг външен фактор. Това, което ме тревожи, е вътрешната заплаха: отстъплението на Европа от някои от най-фундаменталните ѝ ценности. Ценности, които споделя със САЩ“, заяви тогава Ванс в реч, изпълнена с критики, посочва френското издание.

Докато световните лидери се събират в Мюнхен, съдбата на Украйна виси на косъм, пише в заглавие изданието "Политико".

През последните три години ежегодната конференция по сигурността в Мюнхен беше фон за разговори с висок залог относно войната на Русия в Украйна. Тази година тя вероятно ще послужи като ясно напомняне за това колко забуксували са преговорите.

Десетки световни лидери и високопоставени представители, сред които украинският президент Володимир Зеленски, държавният секретар на САЩ Марко Рубио, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, ще се съберат днес в луксозния хотел "Байеришер Хоф". Шестима европейски официални представители обаче заявиха, че не очакват някакви конкретни резултати от срещата, освен изявления за солидарност с Киев, посочва "Политико".

Зеленски вероятно ще използва конференцията, която ще продължи и през уикенда, за да призове за по-голям натиск върху Русия и да покаже единен фронт с Европа.

Украинският лидер изглежда разчита на желанието на правителството на Тръмп за сключване на бързо споразумение. Миналата седмица Зеленски заяви, че Вашингтон оказва натиск както върху Киев, така и върху Москва да прекратят войната до началото на лятото заради междинните избори в САЩ през ноември.

По време на миналогодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността, по време на което вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкритикува европейския елит, като заяви, че "вътрешната заплаха" за Европа е по-опасна от тази, която представляват Русия и Китай, Зеленски успя да се срещне с Ванс и Рубио, преди руско-украинските мирни преговори в Рияд.

Американски и европейски официални представители твърдят, че американската дипломация под ръководството на Тръмп дава конкретни резултати. Вследствие на тези дипломатически усилия САЩ и Европа се споразумяха за значителни ангажименти за сигурността на Украйна, в случай че бъде договорено спиране на огъня, отбелязва "Политико".