Украинските оръжейни производители получиха първите си разрешителни за износ на продукция в чужбина

Украинските оръжейни производители получиха първите си военновременни разрешителни за износ на продукцията си в чужбина, заяви днес секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Киев взе наскоро деликатното от политическа гледна точка решение да изнася свои оръжия, докато води война с Русия, тъй като се стреми да финансира разрастването на отбранителната си промишленост и се опитва да използва иновативните си оръжия като дипломатически лост за укрепване на партньорства, посочва агенцията.

Умеров не уточни в публикацията си в социални мрежи колко фирми са получили разрешителни, но заяви, че годишният производствен капацитет на Украйна в този сектор надхвърля 55 милиарда долара. Той посочи, че вътрешноправителствената комисия, която дава разрешителни за износ на оръжие, е заседавала за първи път от осем месеца.

Откакто Украйна бе нападната от Русия през февруари 2022 г., отбранителният ѝ сектор се разрасна и сега в него влизат над 100 компании, повечето от които частни.

Украинският президент Володимир Зеленски каза неотдавна, че в страната има 450 компании за производство на дронове. По думите му малките и евтини безпилотни летателни апарати към днешна дата нанасят по-голямата част от ударите по цели на бойното поле.

"В сектора на безпилотните летателни апарати, както и на средствата за радиолектронна борба и разузнаване, нашите способности вече надхвърлят обема на домашните поръчки", написа Умеров. "Съгласуваният износ ни позволява да привличаме инвеститори, да увеличаваме производството и да въвеждаме нови технологии за украинската армия", добави той.