Украинските оръжейни производители получиха първите си разрешителни за износ на продукция в чужбина
  Тема: Украйна

Украинските оръжейни производители получиха първите си разрешителни за износ на продукция в чужбина

12 Февруари, 2026 18:38 1 081 92

  • украйна-
  • оръжия-
  • русия-
  • война-
  • рустем умеров

Украинският президент Володимир Зеленски каза неотдавна, че в страната има 450 компании за производство на дронове

Украинските оръжейни производители получиха първите си разрешителни за износ на продукция в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските оръжейни производители получиха първите си военновременни разрешителни за износ на продукцията си в чужбина, заяви днес секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Киев взе наскоро деликатното от политическа гледна точка решение да изнася свои оръжия, докато води война с Русия, тъй като се стреми да финансира разрастването на отбранителната си промишленост и се опитва да използва иновативните си оръжия като дипломатически лост за укрепване на партньорства, посочва агенцията.

Умеров не уточни в публикацията си в социални мрежи колко фирми са получили разрешителни, но заяви, че годишният производствен капацитет на Украйна в този сектор надхвърля 55 милиарда долара. Той посочи, че вътрешноправителствената комисия, която дава разрешителни за износ на оръжие, е заседавала за първи път от осем месеца.

Откакто Украйна бе нападната от Русия през февруари 2022 г., отбранителният ѝ сектор се разрасна и сега в него влизат над 100 компании, повечето от които частни.

Украинският президент Володимир Зеленски каза неотдавна, че в страната има 450 компании за производство на дронове. По думите му малките и евтини безпилотни летателни апарати към днешна дата нанасят по-голямата част от ударите по цели на бойното поле.

"В сектора на безпилотните летателни апарати, както и на средствата за радиолектронна борба и разузнаване, нашите способности вече надхвърлят обема на домашните поръчки", написа Умеров. "Съгласуваният износ ни позволява да привличаме инвеститори, да увеличаваме производството и да въвеждаме нови технологии за украинската армия", добави той.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Дедо ви...

    47 5 Отговор
    А бе те разрешителни може и да имат ама ток имат ли или на свещи ги правят....?!?!?!

    18:41 12.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Слуга на народа

    14 5 Отговор
    В Радата има мадова фи@ тия

    18:42 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВВП

    27 2 Отговор
    Сигурно за първи път в историята ..Така започват пасквилите .за великите окропи..Хе.хе

    18:43 12.02.2026

  • 7 Олимпиада

    32 2 Отговор
    Спортисти излизат с надписи : На всички ни омръзна от U.

    18:43 12.02.2026

  • 8 Слуга на народа

    24 2 Отговор
    В Радата има масова ди@рия.

    Коментиран от #13

    18:44 12.02.2026

  • 9 Иван

    13 2 Отговор
    Га.за, Куба, Венецуела и Косовска Митровица се нуждаят.

    18:44 12.02.2026

  • 10 Ами

    29 2 Отговор
    сега ще спре ли да проси пари за дронове ?!

    18:45 12.02.2026

  • 11 Курд Околянов

    28 2 Отговор
    Тия 450 компании са 450 гаража и мазета.

    18:46 12.02.2026

  • 12 ВВП

    30 2 Отговор
    Зелю ,и Окропистан са едни досадни боклуци..Занимават света от 12 год..Никой не се интересува от тия мишоци,и негодници.

    18:47 12.02.2026

  • 13 Иван

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Слуга на народа":

    Мешията ги е гощавал с третополова гозба.

    18:48 12.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ВВП

    21 4 Отговор
    Окропите са велики неудачници..1 трлн погребаха в тая пирамида ..Някои политици забогатяха ..

    18:49 12.02.2026

  • 16 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    28 6 Отговор
    ХА ХА ХА ХА ХА ХА. Укрите стават все по неадекватни. Много просят, много лъжат и много крадат,

    18:49 12.02.2026

  • 17 Хи хи хи

    24 7 Отговор
    Глупаците от фес да дават още милиарди за да може бандерите да печелят от оръжия на наш гръб !!!!! Може ли да има такива будали които ни управляват ????

    18:50 12.02.2026

  • 18 ВВП

    14 16 Отговор
    Окропистан е на доизживяване

    18:51 12.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Така трябва

    23 24 Отговор
    Официално да ПРДАВАТ военната помощ... дето ние я и ще плащаме?

    18:52 12.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Прогноза

    28 20 Отговор
    Рашистите ще копаят още много гpoбoве...

    Коментиран от #26, #35, #40

    18:55 12.02.2026

  • 23 Мурка

    29 34 Отговор
    С една дума имат Оръжия и то в ИЗЛИШЕК ---ЗАЩО тогава им даряваме ----още кенефи със златни чинии ли ще правят

    18:55 12.02.2026

  • 24 Феникс

    25 28 Отговор
    Тези ток нямат , скоро и хора няма да имат а щели оръжия да изнасят! Забавна работа!

    18:56 12.02.2026

  • 25 любопитен

    23 26 Отговор
    Е как не спря Зельо да плаче за УрУжия, а сега щял да продава?

    18:57 12.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 УЖАС

    23 18 Отговор
    МИ НИЙ ЗАЩО ИМ ДАДОХМЕ ПОСЛЕДНИТЕ СИ ПУШКИ И КАСКИ ? ТЕ И ТЯХ СА ПРОДАЛИ ТЕЗИ
    ЧАФУТИ БАНДЕРОВЦИ.

    19:02 12.02.2026

  • 28 Студопор

    21 19 Отговор
    Защо ще изнасят в чужбина? Нали войната е у тях?? 😂😂 Зеления реве, че нямат оръжия и муниции и прости из цяла Европа да му плаща масрафа, пък украинските оръжия ще ги изнася.
    Ето по това да види човек колко е една голяма търговия всичко.

    19:02 12.02.2026

  • 29 джони инглиш

    14 11 Отговор
    Бежанците от украйна вече ги наричат ИЗНОС НА ПРОДУКЦИЯ.

    19:07 12.02.2026

  • 30 Механик

    15 12 Отговор
    Тока дойде ли? Или ще правят оръжие на грънчарско колело?

    19:07 12.02.2026

  • 31 Лука

    11 18 Отговор
    Слава Великой России!!!

    Коментиран от #60

    19:08 12.02.2026

  • 32 Клати Курти

    13 11 Отговор
    Осраинците основно изнасят емигранти с необосновани високи претенции към всичко което им се дарява и най вече яко вълнясали отвсякъде Шлюуу. Хиии рунтта веллкин,които разбираемо си имат ценители по цял свят .Откъде знам ли ,ами мании не ми се разправя ,това че съм бил на две водки разбира се не е оправдание от моя страна и приемам дружеска критика !Ноо в интерес на истината ми харесссса !

    19:10 12.02.2026

  • 33 Лука

    13 4 Отговор
    Слава !Слава ! Слава на Русия закрилница на Православието от многополловвите сатта нисти педдо филли !

    19:13 12.02.2026

  • 34 руззззНаци

    3 6 Отговор
    Това е пряко следствие от демилитаризацията на путлер! Такива следствия ще имат и другите "цели" на вайната му...пардон свото

    19:13 12.02.2026

  • 35 гробар

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Прогноза":

    Интерес ото е че и за теб има място ,само си наготви нов киссстюммм за пред хората и чифт картонени обувки,а другите грижи остави на нас .

    19:16 12.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гръм и мълнии

    12 2 Отговор
    Молят се постоянно за оръжия, а щели да изнасят.

    19:20 12.02.2026

  • 38 Отец Дионисий

    8 1 Отговор
    Добри хора изпратете стотици хиляди свещи с двойно предназначение за Украйна ,все ще влезнат в употреба

    19:21 12.02.2026

  • 39 оня с кола

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Мога да започна от теб Дон Корлеоне ,само че ще ползвам сапа ,един зад врата и си готов за рециклиране .

    19:22 12.02.2026

  • 40 Ами Нети

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Прогноза":

    Може и твоят да изкопаят .

    19:24 12.02.2026

  • 41 Ицо

    3 6 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #46, #47

    19:28 12.02.2026

  • 42 Марк

    6 2 Отговор
    Украинците крещяха, че в Русия няма ток, няма отопление, няма тоалетни, но бумерангът се завърна. Както винаги, генерал Мороз помогна. Сега Украйна е върната сто години назад; всичко, което Съветският съюз е построил, е пропиляно.

    19:30 12.02.2026

  • 43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 4 Отговор
    Който разбрал разбрал.
    Путлер ще скача от високо или ще пие чай.

    Коментиран от #48

    19:32 12.02.2026

  • 44 Куев

    7 2 Отговор
    Светлана Павелецкая, любовница на бившия украински външен министър Дмитро Кулеба и собственик на верига секс магазини, предложи следното:

    „Има играчки за регулиране на температурата и в момента ги рекламираме за студени вечери, защото затоплят до 38 градуса по Целзий. Ако няма отопление, можете да се обградите с вибратори и да се стоплите.“

    Коментиран от #58

    19:32 12.02.2026

  • 45 Отец Дионисий

    4 3 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #50, #53, #59

    19:32 12.02.2026

  • 46 Пламен

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ицо":

    Ицка лапуркай с повече лиги ,че последния път ми нарани гемчето !

    19:33 12.02.2026

  • 47 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ицо":

    Пак ли си се възпалил бе? Я го давай малко по-спокойно, да не ти замирише вратлето на изгорял кабел.
    Къл.цалник такъв. Папагал на НПО-то!

    19:34 12.02.2026

  • 48 Болгарин

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Поглеждал ли си военната карта напоследък? Украинците вече ли са близо до Москва? Лицемер!

    Коментиран от #52

    19:34 12.02.2026

  • 49 Механик

    3 3 Отговор
    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #54

    19:34 12.02.2026

  • 50 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Отец Дионисий":

    А ти ще се събудиш една сутрин в Белене.

    Коментиран от #62

    19:35 12.02.2026

  • 51 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Чакай, тия пройзвеждат, продават го на урсуланците и те го пращат даром обратно.... Ерор... Ерор

    19:35 12.02.2026

  • 52 Руснак без крак

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Болгарин":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #57

    19:36 12.02.2026

  • 53 Отец Арсений

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин милион души по света се събуждат щастливи, че са родени руснаци и се гордеят с това!!!

    Коментиран от #56

    19:36 12.02.2026

  • 54 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    За пирони не знам, ама какви лопати правят, та чак Лвов трепери.
    Абе, дойде ли тоя ток най-после?

    19:36 12.02.2026

  • 55 Граждански Патрул

    5 1 Отговор
    Пребий хуубавоо жътопаветен Педдо Филл ,спаси Невинно Българско Дете .

    19:37 12.02.2026

  • 56 Отец Дионисий

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Отец Арсений":

    Въпреки ,че си един от щастливците ,бригадата гробари към нашето паство скоро ще се наложи да те копа .

    Коментиран от #63

    19:38 12.02.2026

  • 57 Болгарин

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Руснак без крак":

    На 20 януари директорът на МВФ Кристалина Георгиева призова украинците да реват като лъвове сутрин – уж това ще повдигне духа им и ще им помогне да преживеят смразяващите температури в спалнята. Вие един от тях ли сте?

    19:39 12.02.2026

  • 58 Домашни любимци

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Куев":

    Не, това е фалшифицирана информация.
    Светлана е написала това :)

    19:40 12.02.2026

  • 59 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Отец Дионисий":

    Разкажете ни как в демократична Украйна хората биват събирани като кучета, бити и изпращани на фронта. Пишете за това как страната се е превърнала в концентрационен лагер. Разкажете ни как всеки украинец мечтае да избяга от страната. И всеки, който избяга, иска да остане в чужбина.

    19:40 12.02.2026

  • 60 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #69, #70

    19:41 12.02.2026

  • 61 Пръчот

    3 1 Отговор
    За путину! Мяткам са от шестио етаж! За мен е чест!

    Коментиран от #65

    19:41 12.02.2026

  • 62 Отец Дионисий

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Чадо на Белене пращат тъй наречените "демократи " за храна на прасетата ,а аз съм само скромен божий служител

    Коментиран от #64, #66

    19:41 12.02.2026

  • 63 Отец Арсений

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Отец Дионисий":

    Промени прякора си и донеси на хората доброта, любов, търпение, кротост, търпение...

    19:42 12.02.2026

  • 64 Отец Арсений

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Отец Дионисий":

    Смиреният Божи слуга трябва да внушава приятелство, а не да сее вражда между хората. Виждал си Библията отдавна, ясно е, че дори не си се опитал да я прочетеш.

    Коментиран от #67

    19:45 12.02.2026

  • 65 Оня с Но✓Жа

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Пръчот":

    Мой да ми се метнеш директно на ...РА неонацццистка маz тийоо ,преди да бъдеш даден в подходящ вид на Автоморга Бонев за резервни части ,а което не става директно на псссеетата .

    Коментиран от #76

    19:45 12.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Отец Сатанаил

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Отец Арсений":

    Братко ти си мъжеложец и срам за църквата ,остави на мира брат Дионисий ,той е Свят човек !

    Коментиран от #83

    19:47 12.02.2026

  • 68 Пръчот

    0 0 Отговор
    Ако след полета оцелеем, жа са гръмна!

    Коментиран от #85

    19:48 12.02.2026

  • 69 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй":

    Голяма благословия е да хвалим Света Рус на тази земя!

    Коментиран от #78

    19:49 12.02.2026

  • 70 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй":

    Слава Великой России!!!

    Коментиран от #73

    19:49 12.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Европа дава, Украйна продава.
    Супер.

    19:50 12.02.2026

  • 73 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Лука":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #75, #80, #81, #86

    19:51 12.02.2026

  • 74 Лука

    0 0 Отговор
    Слава!Слава ,Слава на Русия закрилница на Православието от многополловите педдо филли сатта нисти !

    Коментиран от #84

    19:51 12.02.2026

  • 75 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Град Козлодуй":

    Никога не съм имал приятели тсиг... ганни !

    19:53 12.02.2026

  • 76 Пръчот

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Оня с Но✓Жа":

    Ни мъ нервирвай, жъ то обърна с дебелото чеpво навънка и жъ та пусна да си oдиш дома в Анжинсана!

    Коментиран от #82

    19:53 12.02.2026

  • 77 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Слава на Русия !ZOV !

    19:54 12.02.2026

  • 78 Отец Сатанаил

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Лука":

    Това е голям грях, чадо.

    19:54 12.02.2026

  • 79 Без електроенергия Украйна има

    0 0 Отговор
    военно производство. Коя държава го може това?

    19:55 12.02.2026

  • 80 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Град Козлодуй":

    Ти си зомби, неспособен да мислиш самостоятелно, роб на гинекологката Урсула.

    19:55 12.02.2026

  • 81 Масква

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Град Козлодуй":

    Тамбовский волк тебе приятель, а ты мне враг!

    Коментиран от #87

    19:56 12.02.2026

  • 82 Оня с Но✓Жа

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Пръчот":

    Заарски минн. дилл ,точа го докато стане като бръснач ,даже и ако го случайно го изтървеш пак реже ,понял ,неонацистки г33333 ?

    19:57 12.02.2026

  • 83 Отец Арсений

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Отец Сатанаил":

    Да, за теб всички сатанисти и гейове са „светци“. Опитвал ли си се да прочетеш житията на светците, за да разбереш кои са те?

    Коментиран от #88

    19:59 12.02.2026

  • 84 Отец Нафарфорий

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Лука":

    Не богохулствайте, дете мое това не е християнска държава.

    Коментиран от #91

    19:59 12.02.2026

  • 85 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Пръчот":

    Ако не можеш ,бих ти помогнал ,кротък човек съм по природа ,но пък за някаква гнида не бих и съжалявал .

    19:59 12.02.2026

  • 86 Болгарин

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Град Козлодуй":

    още един зомбиран...

    20:00 12.02.2026

  • 87 Отец Арсений

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Масква":

    В теб се вселил дявола чадо

    20:00 12.02.2026

  • 88 Отец Сатанаил

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Отец Арсений":

    Знаеш кой е Носителя на Светлината ?

    20:01 12.02.2026

  • 89 От чужбина

    0 0 Отговор
    Това е поредната пишман новина дето иска да ви втълпи как Украйна може много, а пък Русия никак не може. Не отдавна руснаците им гръмнаха един завод за дронове. Вчера пуснаха "новина" как Русия не могла да пусне АЕЦ Запорожие защото нямали части за реакторите. Абе тези списвачи на глупости не разбраха ли, че подобни "новини" са направо обидни. Не рупаме доматите с колците. А това е новина от вчера, пак тук, в този саит: "Русия е увеличила производството на снаряди до такава степен, че на практика се подготвя за следващата си война". Е, това практически означава, че могат. И не отдавна от НАТО признаха, че Русия произвежда няколко пъти по-бързо снаряди отколкото цялото НАТО. В крайна сметка тези "новинари" сами си противоречат.

    20:01 12.02.2026

  • 90 Пръчот

    0 0 Отговор
    Руснак във вaтенка, с калачник, дошъл в Украйна за пари,
    не ти е място друже тука! Виж Украйна, и умpи!

    20:01 12.02.2026

  • 91 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Отец Нафарфорий":

    Ти дори не знаеш Божиите заповеди, но реши да се правиш на светец тук.

    20:02 12.02.2026

  • 92 Пръч с китара

    0 0 Отговор
    Искам с моята китара, да изпея болка стара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!
    Мpът руснаци като пcета по минирани полета!
    Лишени от уют и дом измират във последен стон!
    Болка стара, болка стара, свири моята китара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!

    20:02 12.02.2026

