Украинските оръжейни производители получиха първите си разрешителни за износ на продукция в чужбина

Украинските оръжейни производители получиха първите си военновременни разрешителни за износ на продукцията си в чужбина, заяви днес секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Киев взе наскоро деликатното от политическа гледна точка решение да изнася свои оръжия, докато води война с Русия, тъй като се стреми да финансира разрастването на отбранителната си промишленост и се опитва да използва иновативните си оръжия като дипломатически лост за укрепване на партньорства, посочва агенцията.
Умеров не уточни в публикацията си в социални мрежи колко фирми са получили разрешителни, но заяви, че годишният производствен капацитет на Украйна в този сектор надхвърля 55 милиарда долара. Той посочи, че вътрешноправителствената комисия, която дава разрешителни за износ на оръжие, е заседавала за първи път от осем месеца.
Откакто Украйна бе нападната от Русия през февруари 2022 г., отбранителният ѝ сектор се разрасна и сега в него влизат над 100 компании, повечето от които частни.
Украинският президент Володимир Зеленски каза неотдавна, че в страната има 450 компании за производство на дронове. По думите му малките и евтини безпилотни летателни апарати към днешна дата нанасят по-голямата част от ударите по цели на бойното поле.
"В сектора на безпилотните летателни апарати, както и на средствата за радиолектронна борба и разузнаване, нашите способности вече надхвърлят обема на домашните поръчки", написа Умеров. "Съгласуваният износ ни позволява да привличаме инвеститори, да увеличаваме производството и да въвеждаме нови технологии за украинската армия", добави той.
1 Дедо ви...
18:41 12.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Слуга на народа
18:42 12.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ВВП
18:43 12.02.2026
7 Олимпиада
18:43 12.02.2026
8 Слуга на народа
Коментиран от #13
18:44 12.02.2026
9 Иван
18:44 12.02.2026
10 Ами
18:45 12.02.2026
11 Курд Околянов
18:46 12.02.2026
12 ВВП
18:47 12.02.2026
13 Иван
До коментар #8 от "Слуга на народа":Мешията ги е гощавал с третополова гозба.
18:48 12.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ВВП
18:49 12.02.2026
16 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
18:49 12.02.2026
17 Хи хи хи
18:50 12.02.2026
18 ВВП
18:51 12.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Така трябва
18:52 12.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Прогноза
Коментиран от #26, #35, #40
18:55 12.02.2026
23 Мурка
18:55 12.02.2026
24 Феникс
18:56 12.02.2026
25 любопитен
18:57 12.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 УЖАС
ЧАФУТИ БАНДЕРОВЦИ.
19:02 12.02.2026
28 Студопор
Ето по това да види човек колко е една голяма търговия всичко.
19:02 12.02.2026
29 джони инглиш
19:07 12.02.2026
30 Механик
19:07 12.02.2026
31 Лука
Коментиран от #60
19:08 12.02.2026
32 Клати Курти
19:10 12.02.2026
33 Лука
19:13 12.02.2026
34 руззззНаци
19:13 12.02.2026
35 гробар
До коментар #22 от "Прогноза":Интерес ото е че и за теб има място ,само си наготви нов киссстюммм за пред хората и чифт картонени обувки,а другите грижи остави на нас .
19:16 12.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гръм и мълнии
19:20 12.02.2026
38 Отец Дионисий
19:21 12.02.2026
39 оня с кола
До коментар #36 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Мога да започна от теб Дон Корлеоне ,само че ще ползвам сапа ,един зад врата и си готов за рециклиране .
19:22 12.02.2026
40 Ами Нети
До коментар #22 от "Прогноза":Може и твоят да изкопаят .
19:24 12.02.2026
41 Ицо
Коментиран от #46, #47
19:28 12.02.2026
42 Марк
19:30 12.02.2026
43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Путлер ще скача от високо или ще пие чай.
Коментиран от #48
19:32 12.02.2026
44 Куев
„Има играчки за регулиране на температурата и в момента ги рекламираме за студени вечери, защото затоплят до 38 градуса по Целзий. Ако няма отопление, можете да се обградите с вибратори и да се стоплите.“
Коментиран от #58
19:32 12.02.2026
45 Отец Дионисий
Коментиран от #50, #53, #59
19:32 12.02.2026
46 Пламен
До коментар #41 от "Ицо":Ицка лапуркай с повече лиги ,че последния път ми нарани гемчето !
19:33 12.02.2026
47 Механик
До коментар #41 от "Ицо":Пак ли си се възпалил бе? Я го давай малко по-спокойно, да не ти замирише вратлето на изгорял кабел.
Къл.цалник такъв. Папагал на НПО-то!
19:34 12.02.2026
48 Болгарин
До коментар #43 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Поглеждал ли си военната карта напоследък? Украинците вече ли са близо до Москва? Лицемер!
Коментиран от #52
19:34 12.02.2026
49 Механик
Коментиран от #54
19:34 12.02.2026
50 Механик
До коментар #45 от "Отец Дионисий":А ти ще се събудиш една сутрин в Белене.
Коментиран от #62
19:35 12.02.2026
51 ООрана държава
19:35 12.02.2026
52 Руснак без крак
До коментар #48 от "Болгарин":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
Коментиран от #57
19:36 12.02.2026
53 Отец Арсений
До коментар #45 от "Отец Дионисий":Всяка сутрин милион души по света се събуждат щастливи, че са родени руснаци и се гордеят с това!!!
Коментиран от #56
19:36 12.02.2026
54 Механик
До коментар #49 от "Механик":За пирони не знам, ама какви лопати правят, та чак Лвов трепери.
Абе, дойде ли тоя ток най-после?
19:36 12.02.2026
55 Граждански Патрул
19:37 12.02.2026
56 Отец Дионисий
До коментар #53 от "Отец Арсений":Въпреки ,че си един от щастливците ,бригадата гробари към нашето паство скоро ще се наложи да те копа .
Коментиран от #63
19:38 12.02.2026
57 Болгарин
До коментар #52 от "Руснак без крак":На 20 януари директорът на МВФ Кристалина Георгиева призова украинците да реват като лъвове сутрин – уж това ще повдигне духа им и ще им помогне да преживеят смразяващите температури в спалнята. Вие един от тях ли сте?
19:39 12.02.2026
58 Домашни любимци
До коментар #44 от "Куев":Не, това е фалшифицирана информация.
Светлана е написала това :)
19:40 12.02.2026
59 Лука
До коментар #45 от "Отец Дионисий":Разкажете ни как в демократична Украйна хората биват събирани като кучета, бити и изпращани на фронта. Пишете за това как страната се е превърнала в концентрационен лагер. Разкажете ни как всеки украинец мечтае да избяга от страната. И всеки, който избяга, иска да остане в чужбина.
19:40 12.02.2026
60 Град Козлодуй
До коментар #31 от "Лука":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #69, #70
19:41 12.02.2026
61 Пръчот
Коментиран от #65
19:41 12.02.2026
62 Отец Дионисий
До коментар #50 от "Механик":Чадо на Белене пращат тъй наречените "демократи " за храна на прасетата ,а аз съм само скромен божий служител
Коментиран от #64, #66
19:41 12.02.2026
63 Отец Арсений
До коментар #56 от "Отец Дионисий":Промени прякора си и донеси на хората доброта, любов, търпение, кротост, търпение...
19:42 12.02.2026
64 Отец Арсений
До коментар #62 от "Отец Дионисий":Смиреният Божи слуга трябва да внушава приятелство, а не да сее вражда между хората. Виждал си Библията отдавна, ясно е, че дори не си се опитал да я прочетеш.
Коментиран от #67
19:45 12.02.2026
65 Оня с Но✓Жа
До коментар #61 от "Пръчот":Мой да ми се метнеш директно на ...РА неонацццистка маz тийоо ,преди да бъдеш даден в подходящ вид на Автоморга Бонев за резервни части ,а което не става директно на псссеетата .
Коментиран от #76
19:45 12.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Отец Сатанаил
До коментар #64 от "Отец Арсений":Братко ти си мъжеложец и срам за църквата ,остави на мира брат Дионисий ,той е Свят човек !
Коментиран от #83
19:47 12.02.2026
68 Пръчот
Коментиран от #85
19:48 12.02.2026
69 Лука
До коментар #60 от "Град Козлодуй":Голяма благословия е да хвалим Света Рус на тази земя!
Коментиран от #78
19:49 12.02.2026
70 Лука
До коментар #60 от "Град Козлодуй":Слава Великой России!!!
Коментиран от #73
19:49 12.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Я пък тоя
Супер.
19:50 12.02.2026
73 Град Козлодуй
До коментар #70 от "Лука":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #75, #80, #81, #86
19:51 12.02.2026
74 Лука
Коментиран от #84
19:51 12.02.2026
75 Лука
До коментар #73 от "Град Козлодуй":Никога не съм имал приятели тсиг... ганни !
19:53 12.02.2026
76 Пръчот
До коментар #65 от "Оня с Но✓Жа":Ни мъ нервирвай, жъ то обърна с дебелото чеpво навънка и жъ та пусна да си oдиш дома в Анжинсана!
Коментиран от #82
19:53 12.02.2026
77 Град Козлодуй
19:54 12.02.2026
78 Отец Сатанаил
До коментар #69 от "Лука":Това е голям грях, чадо.
19:54 12.02.2026
79 Без електроенергия Украйна има
19:55 12.02.2026
80 Лука
До коментар #73 от "Град Козлодуй":Ти си зомби, неспособен да мислиш самостоятелно, роб на гинекологката Урсула.
19:55 12.02.2026
81 Масква
До коментар #73 от "Град Козлодуй":Тамбовский волк тебе приятель, а ты мне враг!
Коментиран от #87
19:56 12.02.2026
82 Оня с Но✓Жа
До коментар #76 от "Пръчот":Заарски минн. дилл ,точа го докато стане като бръснач ,даже и ако го случайно го изтървеш пак реже ,понял ,неонацистки г33333 ?
19:57 12.02.2026
83 Отец Арсений
До коментар #67 от "Отец Сатанаил":Да, за теб всички сатанисти и гейове са „светци“. Опитвал ли си се да прочетеш житията на светците, за да разбереш кои са те?
Коментиран от #88
19:59 12.02.2026
84 Отец Нафарфорий
До коментар #74 от "Лука":Не богохулствайте, дете мое това не е християнска държава.
Коментиран от #91
19:59 12.02.2026
85 Лука
До коментар #68 от "Пръчот":Ако не можеш ,бих ти помогнал ,кротък човек съм по природа ,но пък за някаква гнида не бих и съжалявал .
19:59 12.02.2026
86 Болгарин
До коментар #73 от "Град Козлодуй":още един зомбиран...
20:00 12.02.2026
87 Отец Арсений
До коментар #81 от "Масква":В теб се вселил дявола чадо
20:00 12.02.2026
88 Отец Сатанаил
До коментар #83 от "Отец Арсений":Знаеш кой е Носителя на Светлината ?
20:01 12.02.2026
89 От чужбина
20:01 12.02.2026
90 Пръчот
не ти е място друже тука! Виж Украйна, и умpи!
20:01 12.02.2026
91 Лука
До коментар #84 от "Отец Нафарфорий":Ти дори не знаеш Божиите заповеди, но реши да се правиш на светец тук.
20:02 12.02.2026
92 Пръч с китара
Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!
Мpът руснаци като пcета по минирани полета!
Лишени от уют и дом измират във последен стон!
Болка стара, болка стара, свири моята китара!
Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!
20:02 12.02.2026