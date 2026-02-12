НАТО: Целта ни е Русия повече да не се опитва да нападне Украйна

Целта ни е войната в Украйна да приключи и то така, че Русия повече да не се опитва да я напада, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция след края на заседанието на министрите на отбраната от алианса в Брюксел, предаде БТА.
Убедени сме, че САЩ могат да разчупят ледовете и го направиха, каза той по повод усилията на Вашингтон за постигане на край на сраженията. За сигурността на САЩ е жизненоважно НАТО да бъде силна, но и да има силно европейско присъствие в алианса. Затова увеличаваме разходите за отбрана, поясни Рюте.
По неговите думи на днешната среща е била отчетена видима промяна в мисленето. Има общо виждане, че е необходима по-силна европейска отбрана в НАТО, каза той. Съюзниците са единни в подкрепата за Украйна и в решимостта да защитят всяка педя от нашата земя, добави Рюте. Пред каквото и предизвикателство за нашата сигурност да бъдем изправени, ще го преодолеем, когато работим заедно, обобщи генералният секретар на пакта.
ООН призова Русия да "прекрати незабавно" ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, оставили цели градове на тъмно и без отопление и припомни, че "атаките срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното право", предаде Франс прес.
"Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление", посочи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам.
"Нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари", добави той.
