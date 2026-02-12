Новини
НАТО: Целта ни е Русия повече да не се опитва да нападне Украйна
НАТО: Целта ни е Русия повече да не се опитва да нападне Украйна

12 Февруари, 2026

ООН призова Русия да "прекрати незабавно" ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна

НАТО: Целта ни е Русия повече да не се опитва да нападне Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Целта ни е войната в Украйна да приключи и то така, че Русия повече да не се опитва да я напада, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция след края на заседанието на министрите на отбраната от алианса в Брюксел, предаде БТА.

Убедени сме, че САЩ могат да разчупят ледовете и го направиха, каза той по повод усилията на Вашингтон за постигане на край на сраженията. За сигурността на САЩ е жизненоважно НАТО да бъде силна, но и да има силно европейско присъствие в алианса. Затова увеличаваме разходите за отбрана, поясни Рюте.

По неговите думи на днешната среща е била отчетена видима промяна в мисленето. Има общо виждане, че е необходима по-силна европейска отбрана в НАТО, каза той. Съюзниците са единни в подкрепата за Украйна и в решимостта да защитят всяка педя от нашата земя, добави Рюте. Пред каквото и предизвикателство за нашата сигурност да бъдем изправени, ще го преодолеем, когато работим заедно, обобщи генералният секретар на пакта.

ООН призова Русия да "прекрати незабавно" ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, оставили цели градове на тъмно и без отопление и припомни, че "атаките срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното право", предаде Франс прес.

"Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление", посочи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам.

"Нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари", добави той.


  • 1 гейлорд рюте

    27 5 Отговор
    ти кой си ?

    Коментиран от #24

    19:40 12.02.2026

  • 2 6135

    32 5 Отговор
    Ма тя Русия повече няма да се опитва.
    Сега ще си вземе всичко, което й трябва и после нищо няма да опитва.

    Коментиран от #5

    19:40 12.02.2026

  • 3 име

    15 3 Отговор
    Няма, още малко ще я нападат и приключват с нея!

    19:40 12.02.2026

  • 4 Механик

    4 24 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #30

    19:40 12.02.2026

  • 5 Да де

    3 22 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #26

    19:41 12.02.2026

  • 6 Новият ред до краят на 2026 г

    2 23 Отговор
    НАТО ще постигне целта си, изпепеляване на Украйна.. Дори ще унищожат Москва, но Путин няма да посмее да използва ядрено оръжие и да стреля извън Украйна. ... Виждам Радев като опозиция, и правителство на евроатлантизмът ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, и още някой. Като Радев ще има 30%, ПП-ДБ ще има 35%, ГЕРБ около 25%.. Ще се използва антируската истерия за да се направи нова сглобка. ПП-ДБ не могат да имат цялата власт, а с Радев и БСП няма да бъдат никога. ГЕРБ пък трябва да храни мафията, власт без тях не може. Идва новият световен ред - ОКОНЧАТЕЛНО НАЛАГАНЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ, и разширяване на НАТО с всички държави от Америките и Африка и Близкият изток, Индия, Япония, Австралия, ... И това ще е и икономическа зона която ще закрие ЕС. С единна валута. Неолиберализъм е всичко да е частно, и училищата и затворите, бог е БИЗНЕСЪТ - КАПИТАЛИЗМЪТ. Тръмп е пророкът на неолиберализмът.

    Коментиран от #17

    19:42 12.02.2026

  • 7 Путин

    13 2 Отговор
    Целта е да не пррррепикав@те бърлогата на мечката.

    19:42 12.02.2026

  • 8 пешо

    16 1 Отговор
    ако не ги спре какво ще стане

    19:42 12.02.2026

  • 9 И целта на Русия е такава

    20 3 Отговор
    Русия няма да напада повече Украйна или казано УССР. Нека са спокойни евролиберастите.

    19:43 12.02.2026

  • 10 куркума

    12 0 Отговор
    "повеке неа така да правя" - от репертуара на ЦДГ

    19:43 12.02.2026

  • 11 Смешници

    19 2 Отговор
    Какви ни управляват.
    Щяха да пресират Русия и тя да се откаже от настъпателни действия а сега я умоляват да няма повече такива от нейна страна и евентуални преговори с Москва. А днешната верига среща е защото икономиката на Европейския съюз се срива под натиска на съединените щати Китай и липсата на евтини ресурси петрол и горива. Не мога да повярвам че такива деб.или са на върха.....

    19:44 12.02.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    Цял свят симпатизира на Русия обаче, защото нейната цел е да унищожи престъпната организация НАТО!

    Рюте трябва да бъде съден и обесен, а европейските войнолюбци натикани по затворите! Най-добре да ги даден на руснаците и да им плащаме да ги държат в Сибир!

    Коментиран от #25

    19:44 12.02.2026

  • 13 Учуден

    0 0 Отговор
    Няма да ни нападне със сигурност 😂

    19:44 12.02.2026

  • 14 ФЕЙК

    12 2 Отговор
    В перото за въоръжение НатЮ и зелената хунта да отделят прилична сума за 1 танкер с вазелин, ще им трябва много.

    19:45 12.02.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор
    Най-сигурния начин това никога да не се случи е да се раздели Русия между САЩ, Китай и Европа 👍

    19:45 12.02.2026

  • 16 Евродебил

    19 1 Отговор
    Ауууу...тия джендъри нямаха такива задръжки когато бомбеха Сърбия.Да гледат и да се учат какво ги чакатях и нас много скоро.

    19:45 12.02.2026

  • 17 Абсолютно

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Новият ред до краят на 2026 г":

    си изкукуригал

    19:47 12.02.2026

  • 18 КурМит

    11 1 Отговор
    НаТо се оказа едно недоносче

    Коментиран от #28

    19:47 12.02.2026

  • 19 Миндич

    12 1 Отговор
    Братушките да пращат орешниците към Брюксел,като дар за Урсула,Кая,Рюте,обратните резби и педофили в ЕСССР

    19:47 12.02.2026

  • 20 Копейкотрошач

    2 5 Отговор
    Ако те докопам шестима ще те носят.

    Коментиран от #37

    19:48 12.02.2026

  • 21 Ами престанете...

    12 1 Отговор
    Да 0препикавате бърлогата на мечката и си приберете играчките в близост до оградата и....
    35 години, не Русия се придвижва към НАТО, а НАТО към Русия.
    Наглостта ви няма граници и накрая може и да си го получите.

    19:48 12.02.2026

  • 22 Механик

    11 2 Отговор
    А за сигурността на Русия, Украина повече не може да има и руснаците добре работят по въпроса.
    В момента тече зануляване на човешките ресурси на украина с цел укродебилите повече да не могат да се дърлят на Русия. Бавничко, но сигурно украинските мъже се стопяват. А пропагандата ако ще да изкарва че Зеленски е станал кмет на Москва.

    Коментиран от #35, #43

    19:49 12.02.2026

  • 23 НОВИЯТ РЕД ИДВА

    1 10 Отговор
    НАТО ще постигне целта си, изпепеляване на Украйна.. Дори ще унищожат Москва, но Путин няма да посмее да използва ядрено оръжие и да стреля извън Украйна. ... Виждам Радев като опозиция, и правителство на евроатлантизмът ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, и още някой. Като Радев ще има 30%, ПП-ДБ ще има 35%, ГЕРБ около 25%.. Ще се използва антируската истерия за да се направи нова сглобка. ПП-ДБ не могат да имат цялата власт, а с Радев и БСП няма да бъдат никога. ГЕРБ пък трябва да храни мафията, власт без тях не може. Радев е призован от статуквото, да занули Величие и Възраждане, и БСП, ИТН и МЕЧ, тоест да оправдае не влизането им в парламентът, мафията създава всички партии и после ги унищожава като "брои" гласовете. Идва новият световен ред - ОКОНЧАТЕЛНО НАЛАГАНЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ, и разширяване на НАТО с всички държави от Америките и Африка и Близкият изток, Индия, Япония, Австралия, ... И това ще е и икономическа зона която ще закрие ЕС. С единна валута. Неолиберализъм е всичко да е частно, и училищата и затворите, бог е БИЗНЕСЪТ - КАПИТАЛИЗМЪТ. Тръмп е пророкът на неолиберализмът.

    19:49 12.02.2026

  • 24 Не им обръщай

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "гейлорд рюте":

    внимание. Пропаганда, за да се оправдават пред избирателите за милиардите за оръжия, които се дават. Съвсем наясно са, че Русия не е в състояние да направи каквото и да е.

    19:49 12.02.2026

  • 25 Копеи не философствай!

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Марш!!!

    Коментиран от #34, #44

    19:49 12.02.2026

  • 26 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Да де":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е Крим?
    Къде ви е Курск??
    М?!

    19:50 12.02.2026

  • 27 Иван

    9 2 Отговор
    Сатанинското масонско ООН призова палестинците да мрат по-бързо.

    19:50 12.02.2026

  • 28 ДеменциООО,

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "КурМит":

    НЕ НАТО, а СоциализЪмът се оказа едно недоносче...

    19:51 12.02.2026

  • 29 Ами

    4 1 Отговор
    Всичко ще се реши на бойното поле.
    Така, че пращайте хора :)

    19:51 12.02.2026

  • 30 Бензъл

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Удри механика с щангата идеи удри

    Коментиран от #41

    19:51 12.02.2026

  • 31 ?????

    9 2 Отговор
    Русия ли тръгна на запад или НАТО на изток?
    Или тва е друго? А?
    Четете я тая история бре.

    19:51 12.02.2026

  • 32 Урсула от брюксел

    8 1 Отговор
    Аз мислим няма да е лошо един Орешник да удари "триъгълника на власта" точно когато всички продажници са събрани там.След такъв угощение Богу акт,ние ще вдигнем паметник на Орешника в дупката останала от МС,Президентство и парламент.

    19:52 12.02.2026

  • 33 В. В. Путин

    6 1 Отговор
    Раз-два... Местя!

    19:52 12.02.2026

  • 34 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Копеи не философствай!":

    Снарядите пълним, ама няма к ой да стреля с тях. Не останаха украински мъже. Последната размяна пак бе 1000 към 25.

    Коментиран от #38

    19:52 12.02.2026

  • 35 Пумияр,

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Дръж се възпитано,за да не бъдеш лишен от правото да коментираш!Ясен ли съм?!

    Коментиран от #47

    19:52 12.02.2026

  • 36 Омазана ватенка

    2 4 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?

    19:53 12.02.2026

  • 37 Булава

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Копейкотрошач":

    Нали знаеш че ако те спреваря костюма ще ти е дървен

    19:53 12.02.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    19:54 12.02.2026

  • 39 дядо поп

    7 2 Отговор
    Защо не мога да с спомня ООН да призова САЩ и НАТО да спре ударите по инфреструкторите на Сърбия или на Израел в ивицата Газа.

    19:54 12.02.2026

  • 40 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    Ами тя вече нападна и както вървят нещата, Украйна няма да я има.

    Коментиран от #45

    19:54 12.02.2026

  • 41 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Бензъл":

    Ами ела да ме удариш! Четири или пет пъти ти давам точен адрес, "а ти не довадяш душо, сръце мое, Йованке".
    Ако искаш пак да ти дам адрес, щото знам, че възпаления ти мозък не помни дълго?
    Ама обещай, че ще дойдеш и си дръж на обещанието, влахундер такъв!

    19:55 12.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Геро

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без никакво значение.

    19:55 12.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да де

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Я пък тоя":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?

    Коментиран от #49

    19:56 12.02.2026

  • 46 ........

    3 1 Отговор
    Сега ще се въоръжим до зъби и после ще разберем, че не е било необходимо. След тази война Русия няма да може да се възстанови икономически и демографски поне 35 години.

    19:57 12.02.2026

  • 47 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Пумияр,":

    Я опитай да ми отнемеш правото на коментар! Пробвай да ме заглушиш!
    Отворко!
    Луд ще те направя, ами денем нямам много време...
    Само вечер с комшиите докато си пием водката си с е бъзикаме с тебе и гледаме как се гърчиш. Много е забавно.

    Коментиран от #51

    19:57 12.02.2026

  • 48 Един

    3 2 Отговор
    Има само два начина Русия да не напада Украйна. Или тотален разгром на матушката или Украйна в НАТО.

    Коментиран от #54

    19:58 12.02.2026

  • 49 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Да де":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е КРИМ?
    Къде ви е БАХМУТ?

    19:59 12.02.2026

  • 50 Иван 1

    3 1 Отговор
    Каква Украйна тя утече в канала,ще бъде само географско понятие.

    19:59 12.02.2026

  • 51 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    Тури го нахуяси тоя неграмотник!

    20:00 12.02.2026

  • 52 Артилерист

    4 1 Отговор
    Секретарката Рюте е клонинг на комичния артист Зеленски или обратното, но са като две капки вода. Дрънкат небивалици които нямат нищо общо с реалността. Кой го има за нещо тоя Рюте? НАТО е САЩ и без САЩ то е кръгла нула. Американците използват другите държави в тази агресивна сбирщина като камуфлаж/прикритие на световния си хегемонизъм. Наскоро Рюте беше на килимчето пред Тръмп и камерите ни направиха свидетели какво мазнене, какво лигавене, какво унижение пада от секретарката...

    Коментиран от #56

    20:00 12.02.2026

  • 53 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    1 1 Отговор
    До като шава!

    20:01 12.02.2026

  • 54 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Един":

    С разгрома на Русия не се получи. С влизането ви в НАТО, също.
    Лабави сте! Похарчихте си държавата. Сега ще пърхате с носленца в студените зимни нощи.

    20:01 12.02.2026

  • 55 Преврата 2014

    2 0 Отговор
    По скоро:
    Русия: Целта ни е НАТО повече да не се опитва да нападне Украйна

    20:02 12.02.2026

  • 56 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Артилерист":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    20:02 12.02.2026

