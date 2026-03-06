Финландия планира да отмени десетилетната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Финландия е напът да направи голяма промяна в отбранителната си политика. Страната планира да премахне забраната за наличие на ядрено оръжие на своя територия. Целта е да се осигури по-тясно сътрудничество с НАТО и да се използва максимално възпиращият ефект на алианса, пише BBC.

„Ситуацията в Европа и във Финландия се промени драстично след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.“, обясни министърът на отбраната Анти Хякканен. „Това налага да сме готови за всички възможности за защита на страната.“

Досега финландският Закон за ядрената енергия от 1987 г. забраняваше изцяло вноса, производството и притежаването на ядрени оръжия, дори по време на война. Новото предложение би позволило ядреното присъствие на територията на страната само в рамките на отбранителни операции и съвместно с НАТО.

Хякканен подчерта, че това е необходима стъпка, за да може Финландия да се възползва напълно от принципа за колективна защита - нападение срещу една членка на алианса се разглежда като нападение срещу всички.

Проектът за законови промени ще засегне Закона за ядрената енергия и Наказателния кодекс. Управляващата коалиция вече го изпрати за консултации до 2 април, преди да бъде официално внесен в парламента.

Финландия има 1 340-километрова граница с Русия, което я прави най-дългата граница между страните от ЕС и НАТО. След инвазията в Украйна страната се присъедини към алианса през 2023 г., а съседна Швеция последва примера през 2024 г. Това доведе до засилено военно присъствие на НАТО в Балтийско море, Арктика и източните граници на алианса.

Предложението идва и на фона на нарастващото сътрудничество между европейските държави в отбраната. Миналата година няколко държави засекоха дронове над летища и военни бази, което бе възприето като хибридна заплаха от Русия. В този контекст Финландия иска да гарантира, че ще може да действа ефективно заедно със съюзниците си.

Франция и Германия също обявиха планове за засилване на ядреното възпиране в Европа, а Швеция вече предупреди, че традиционната ѝ доктрина за недопускане на чужди войски и оръжия може да бъде променена, ако ситуацията се усложни.