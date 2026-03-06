Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Финландия »
Финландия планира да отмени десетилетната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Финландия планира да отмени десетилетната забрана за разполагане на ядрени оръжия

6 Март, 2026 09:44 805 31

  • финландия-
  • ядрени оръжия-
  • забрана-
  • отмени-
  • разполагане

Правителството предлага промени в законодателството, за да може страната да се възползва от колективната отбрана и ядреното възпиране на алианса

Финландия планира да отмени десетилетната забрана за разполагане на ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландия е напът да направи голяма промяна в отбранителната си политика. Страната планира да премахне забраната за наличие на ядрено оръжие на своя територия. Целта е да се осигури по-тясно сътрудничество с НАТО и да се използва максимално възпиращият ефект на алианса, пише BBC.

„Ситуацията в Европа и във Финландия се промени драстично след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.“, обясни министърът на отбраната Анти Хякканен. „Това налага да сме готови за всички възможности за защита на страната.“

Досега финландският Закон за ядрената енергия от 1987 г. забраняваше изцяло вноса, производството и притежаването на ядрени оръжия, дори по време на война. Новото предложение би позволило ядреното присъствие на територията на страната само в рамките на отбранителни операции и съвместно с НАТО.

Хякканен подчерта, че това е необходима стъпка, за да може Финландия да се възползва напълно от принципа за колективна защита - нападение срещу една членка на алианса се разглежда като нападение срещу всички.

Проектът за законови промени ще засегне Закона за ядрената енергия и Наказателния кодекс. Управляващата коалиция вече го изпрати за консултации до 2 април, преди да бъде официално внесен в парламента.

Финландия има 1 340-километрова граница с Русия, което я прави най-дългата граница между страните от ЕС и НАТО. След инвазията в Украйна страната се присъедини към алианса през 2023 г., а съседна Швеция последва примера през 2024 г. Това доведе до засилено военно присъствие на НАТО в Балтийско море, Арктика и източните граници на алианса.

Предложението идва и на фона на нарастващото сътрудничество между европейските държави в отбраната. Миналата година няколко държави засекоха дронове над летища и военни бази, което бе възприето като хибридна заплаха от Русия. В този контекст Финландия иска да гарантира, че ще може да действа ефективно заедно със съюзниците си.

Франция и Германия също обявиха планове за засилване на ядреното възпиране в Европа, а Швеция вече предупреди, че традиционната ѝ доктрина за недопускане на чужди войски и оръжия може да бъде променена, ако ситуацията се усложни.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    21 6 Отговор
    Ядрената война вече се пече. Пишете си завещянията... всъщност нищо не пишете, няма смисъл.

    Коментиран от #8

    09:47 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    17 6 Отговор
    Дядо Коледа ще остане без къщичка

    09:48 06.03.2026

  • 5 Многоходовият пак Победи

    12 12 Отговор
    Американският Агент Путин работи изцяло срещо Русия

    09:49 06.03.2026

  • 6 е са

    10 5 Отговор
    ще видят северните турци бивол за мезе дали бива....

    09:51 06.03.2026

  • 7 Бункерен детелюбец

    8 4 Отговор
    Аз имам Бункер 2500 метра под земята със г е й бар и коладжийки и не ми пука какво ще стане

    09:51 06.03.2026

  • 8 Мдаа

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Така е. А колко бързо може да приключи всичко с няма и един пълнител на Макаров! 5-6 човека са лично отговорни за цялата кочина и войни по света в момента. Мога да ти ги изброя поименно, но предполагам, че и сам можеш.

    Коментиран от #13

    09:51 06.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Слава Украйна

    9 11 Отговор
    Виждаме че и сама надделява над Русия

    09:53 06.03.2026

  • 11 Мазню

    12 3 Отговор
    Намирисва на втора Украйна

    Коментиран от #27

    09:53 06.03.2026

  • 12 Ха Ха

    16 7 Отговор
    Русия каза преди време, че повече няма да преследва фините в тайгата като през 1940, а просто ще предизвика радиация в района. Фините очевидно искат да улеснят тази процедура.

    Коментиран от #24

    09:55 06.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Да речем, че пълнител на калашников ще стигне, щото са повече от 8 броя световните омрази, през които се свежда световния "дневен ред" до останалите 8 милиарда роби. Обаче какво правим с ционистките фамилии, които им дърпат конците? За тях ще трябва поне вагон с патрони.

    Коментиран от #19

    09:55 06.03.2026

  • 14 То е ясно

    6 4 Отговор
    Ще мириши на изгоряла Вата

    09:55 06.03.2026

  • 15 финландцити

    9 6 Отговор
    ще си наврът един таралеж в гащити ми се струва

    09:59 06.03.2026

  • 16 ретроспекция

    3 5 Отговор
    Финландците не се хващат на тиктактните заплахи от големия им съсед, че станат ли член на НАТО ще станат мишена за руснаците. Готови са и за по-категорична крачка за сигурност.
    Преценяват, че за тяхната страна е по-разумно да са мишена за агресия, отколкото да са територия на агресия.

    Коментиран от #29

    10:01 06.03.2026

  • 17 Абсурдистан

    3 3 Отговор
    Путлер това искаше.

    10:01 06.03.2026

  • 18 Бум

    13 3 Отговор
    Русия никога няма да позволи ядрени оръжия разположени в съседните и страни, които могат да достигнат Москва за минути.
    По-скоро ще има превантивен удар.

    Коментиран от #26

    10:03 06.03.2026

  • 19 Глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    ...зад тия в Брюксел, Берлин, Лондон, Париж, Тел Авив, Вашингтон .... стоят хиляди идиалози, оръжейници, кредитори, фармацефти и хранителни олигарси... 7збиваш тия десет и на тяхното място ще дойдат 100 нови, да бъркат света и тероризират населението. Човечеството е обречено с тоя строй дето е допуснал...физически лица да имат средства, повече от нормалното, а сега някои имат повече от държави, които подкупват цели правотелства и така се обогатяват още и още

    10:09 06.03.2026

  • 20 лама Тръмп

    0 1 Отговор
    ще нападна и Финландия

    10:15 06.03.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Скоро може да отмени и друга десетилетна забрана и да стане отново Руска!

    Фалитите във Финландия откакто спря да работи с Русия са излетели в небесата. Фиска им пропада, безработицата расте.

    Глупостта е страшно нещо!

    10:18 06.03.2026

  • 22 Тия излезнАха

    1 1 Отговор
    изключително кухи.

    10:27 06.03.2026

  • 23 Когато си тъ па нар и не помниш

    2 1 Отговор
    историята си обречен да я повториш. Грешката от ВСВ и последиците след това са на път отново ад ги повторят и този път ще изчезнат като държава.

    10:32 06.03.2026

  • 24 Китай каза на Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ха Ха":

    че предизвика радиация или друг инцидент, лично Си ще ликвидира Пусина

    10:35 06.03.2026

  • 25 Финландците не се ли опомнят

    0 2 Отговор
    това продажно правителство, ще ги унищожи! От приятели с Русия, ги направи неприятели. А сега отиват и към врагове и цел!

    Коментиран от #30

    10:37 06.03.2026

  • 26 Нещо си объркан в ситуацията

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бум":

    Става въпрос за територията Финландия, а не за разполагане на натовски оръжия на територията на Русия. Има голяма разлика. Русия може да решава само за собствената си територия. Чети какво пише в статията.

    Коментиран от #31

    10:37 06.03.2026

  • 27 Ердоган

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мазню":

    Беларус ще е втория Иран, защото Русия разположи ядрено оръжие там без да пита Царя на света Тръмп

    Коментиран от #28

    10:42 06.03.2026

  • 28 Отдавна

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ердоган":

    има разположени ЯО оръжия в Беларус.

    10:43 06.03.2026

  • 29 Колко пък да е категорична

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ретроспекция":

    тази категорична мярка за сигурност?Откога да вкараш войска и оръжия, над които нямаш контрол, за да воюват от твоята територия, която ще понесе ответните удари , човешки жертви и разрушения вече се нарича сигурност???

    10:50 06.03.2026

  • 30 Излишно се

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Финландците не се ли опомнят":

    вживявате и плашите от неща, които са съвсем нормални и логични, предвид действията на съседната държава.

    10:55 06.03.2026

  • 31 Нещо ти си объркан ама много

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нещо си объркан в ситуацията":

    То и Куба уж сама решаваше за руски ракети ама амаериканците бяха против. И светът беше на 15 минути от ядрена война.
    То така става, слагаш ядрено оръжие до Русия и готово.

    10:55 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания