Финландия планира да отмени десетилетната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Финландия е напът да направи голяма промяна в отбранителната си политика. Страната планира да премахне забраната за наличие на ядрено оръжие на своя територия. Целта е да се осигури по-тясно сътрудничество с НАТО и да се използва максимално възпиращият ефект на алианса, пише BBC.
„Ситуацията в Европа и във Финландия се промени драстично след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.“, обясни министърът на отбраната Анти Хякканен. „Това налага да сме готови за всички възможности за защита на страната.“
Досега финландският Закон за ядрената енергия от 1987 г. забраняваше изцяло вноса, производството и притежаването на ядрени оръжия, дори по време на война. Новото предложение би позволило ядреното присъствие на територията на страната само в рамките на отбранителни операции и съвместно с НАТО.
Хякканен подчерта, че това е необходима стъпка, за да може Финландия да се възползва напълно от принципа за колективна защита - нападение срещу една членка на алианса се разглежда като нападение срещу всички.
Проектът за законови промени ще засегне Закона за ядрената енергия и Наказателния кодекс. Управляващата коалиция вече го изпрати за консултации до 2 април, преди да бъде официално внесен в парламента.
Финландия има 1 340-километрова граница с Русия, което я прави най-дългата граница между страните от ЕС и НАТО. След инвазията в Украйна страната се присъедини към алианса през 2023 г., а съседна Швеция последва примера през 2024 г. Това доведе до засилено военно присъствие на НАТО в Балтийско море, Арктика и източните граници на алианса.
Предложението идва и на фона на нарастващото сътрудничество между европейските държави в отбраната. Миналата година няколко държави засекоха дронове над летища и военни бази, което бе възприето като хибридна заплаха от Русия. В този контекст Финландия иска да гарантира, че ще може да действа ефективно заедно със съюзниците си.
Франция и Германия също обявиха планове за засилване на ядреното възпиране в Европа, а Швеция вече предупреди, че традиционната ѝ доктрина за недопускане на чужди войски и оръжия може да бъде променена, ако ситуацията се усложни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #8
09:47 06.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
09:48 06.03.2026
5 Многоходовият пак Победи
09:49 06.03.2026
6 е са
09:51 06.03.2026
7 Бункерен детелюбец
09:51 06.03.2026
8 Мдаа
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Така е. А колко бързо може да приключи всичко с няма и един пълнител на Макаров! 5-6 човека са лично отговорни за цялата кочина и войни по света в момента. Мога да ти ги изброя поименно, но предполагам, че и сам можеш.
Коментиран от #13
09:51 06.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Слава Украйна
09:53 06.03.2026
11 Мазню
Коментиран от #27
09:53 06.03.2026
12 Ха Ха
Коментиран от #24
09:55 06.03.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Мдаа":Да речем, че пълнител на калашников ще стигне, щото са повече от 8 броя световните омрази, през които се свежда световния "дневен ред" до останалите 8 милиарда роби. Обаче какво правим с ционистките фамилии, които им дърпат конците? За тях ще трябва поне вагон с патрони.
Коментиран от #19
09:55 06.03.2026
14 То е ясно
09:55 06.03.2026
15 финландцити
09:59 06.03.2026
16 ретроспекция
Преценяват, че за тяхната страна е по-разумно да са мишена за агресия, отколкото да са територия на агресия.
Коментиран от #29
10:01 06.03.2026
17 Абсурдистан
10:01 06.03.2026
18 Бум
По-скоро ще има превантивен удар.
Коментиран от #26
10:03 06.03.2026
19 Глупости
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":...зад тия в Брюксел, Берлин, Лондон, Париж, Тел Авив, Вашингтон .... стоят хиляди идиалози, оръжейници, кредитори, фармацефти и хранителни олигарси... 7збиваш тия десет и на тяхното място ще дойдат 100 нови, да бъркат света и тероризират населението. Човечеството е обречено с тоя строй дето е допуснал...физически лица да имат средства, повече от нормалното, а сега някои имат повече от държави, които подкупват цели правотелства и така се обогатяват още и още
10:09 06.03.2026
20 лама Тръмп
10:15 06.03.2026
21 ДрайвингПлежър
Фалитите във Финландия откакто спря да работи с Русия са излетели в небесата. Фиска им пропада, безработицата расте.
Глупостта е страшно нещо!
10:18 06.03.2026
22 Тия излезнАха
10:27 06.03.2026
23 Когато си тъ па нар и не помниш
10:32 06.03.2026
24 Китай каза на Русия
До коментар #12 от "Ха Ха":че предизвика радиация или друг инцидент, лично Си ще ликвидира Пусина
10:35 06.03.2026
25 Финландците не се ли опомнят
Коментиран от #30
10:37 06.03.2026
26 Нещо си объркан в ситуацията
До коментар #18 от "Бум":Става въпрос за територията Финландия, а не за разполагане на натовски оръжия на територията на Русия. Има голяма разлика. Русия може да решава само за собствената си територия. Чети какво пише в статията.
Коментиран от #31
10:37 06.03.2026
27 Ердоган
До коментар #11 от "Мазню":Беларус ще е втория Иран, защото Русия разположи ядрено оръжие там без да пита Царя на света Тръмп
Коментиран от #28
10:42 06.03.2026
28 Отдавна
До коментар #27 от "Ердоган":има разположени ЯО оръжия в Беларус.
10:43 06.03.2026
29 Колко пък да е категорична
До коментар #16 от "ретроспекция":тази категорична мярка за сигурност?Откога да вкараш войска и оръжия, над които нямаш контрол, за да воюват от твоята територия, която ще понесе ответните удари , човешки жертви и разрушения вече се нарича сигурност???
10:50 06.03.2026
30 Излишно се
До коментар #25 от "Финландците не се ли опомнят":вживявате и плашите от неща, които са съвсем нормални и логични, предвид действията на съседната държава.
10:55 06.03.2026
31 Нещо ти си объркан ама много
До коментар #26 от "Нещо си объркан в ситуацията":То и Куба уж сама решаваше за руски ракети ама амаериканците бяха против. И светът беше на 15 минути от ядрена война.
То така става, слагаш ядрено оръжие до Русия и готово.
10:55 06.03.2026