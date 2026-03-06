ISW: Путин подписа указ за ново, макар и минимално, увеличение на руската армия

На 4 март руският президент Владимир Путин е подписал указ за леко увеличаване на числеността на руските въоръжени сили, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
С документа се предвижда общият разрешен състав на руската армия да достигне 2 391 770 души, от които 1 502 640 са военнослужещи на активна служба.
Новият указ увеличава числеността само с 2640 души спрямо определеното ниво през 2024 г., което го прави най-малкото разширяване на армията от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.
Оттогава Москва почти всяка година увеличава официалната численост на въоръжените си сили. През 2022 г. тя беше разширена с 137 000 души, през 2023 г. – със 170 000, а през 2024 г. – със 180 000 военнослужещи.
Анализаторите свързват настоящото увеличение с мащабните промени в структурата на армията, обявени през януари 2023 г. от тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу. Създаването на нови военни окръзи, формирования и подразделения изисква допълнителен персонал, за да бъдат те напълно окомплектовани.
Според ISW е малко вероятно новият указ да доведе до незабавни промени на фронта в Украйна. По-скоро той е част от по-дългосрочните усилия на Москва да подсили военния си потенциал за бъдещи конфликти, включително възможно противопоставяне с НАТО.
В същото време представители на Кремъл критикуват САЩ за военните действия срещу Иран и използват ескалацията на напрежението в Близкия изток, за да обвинят Вашингтон за евентуални трудности в мирните преговори за Украйна.
Други руски официални лица също се позовават на американските операции срещу Иран, за да поставят под съмнение ролята на САЩ като посредник в преговорите.
Междувременно руските власти задържаха още един заместник на бившия министър на отбраната Сергей Шойгу. Това е четвъртият подобен арест и според анализатори е част от продължаващата кампания на Кремъл за ограничаване на влиянието на хора, свързани с Шойгу в армията и военното министерство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нено
Коментиран от #5, #12, #17
07:20 06.03.2026
3 Жоро
07:23 06.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зеленски бомби Путин
До коментар #2 от "Нено":Зеленски агресор, Путин жертва.....голем смех
07:25 06.03.2026
6 Путин ги увеличава
07:27 06.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хи хи хи
На 28 февруари 2026 ианките ни освободи ха от брадясало то бостанското плашило със зиления мръсен потник
07:28 06.03.2026
9 Владимир Путин, бивш президент
Четири Года Купянск и потом домой ☝️
07:29 06.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Корупционери!
До коментар #2 от "Нено":Наркомански е раздавал кюлчета злато с герба на Украйна на чуждестранните политици, с които се е прегръщал. На свитите им е раздавал значки от злато!
07:32 06.03.2026
13 Арестувайте търговеца на деца!
Коментиран от #16, #19
07:36 06.03.2026
14 Геноцида на Путин
07:36 06.03.2026
15 Зеленски бомби Путин
07:38 06.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 пиночет
07:46 06.03.2026
19 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #13 от "Арестувайте търговеца на деца!":Няма пипате търговците на деца там шефът съм аз!
07:47 06.03.2026
20 Нови бройки
07:48 06.03.2026
21 Мишел
До коментар #7 от "Стига трили коментари другари путинисти":Увеличението е само 0.1% и не говори за големи руски загуби.
Големите невъзвратими загуби са 800 000 украинци. Ако ги нямаше, ВСУ щяха да сега не с численост 250 000, а над 1 000 000 души.
07:48 06.03.2026
22 Койдазнай
Коментиран от #23
07:48 06.03.2026
23 Мишел
До коментар #22 от "Койдазнай":Зеленски съкращава руската армия само на хартия.
07:51 06.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.