ISW: Путин подписа указ за ново, макар и минимално, увеличение на руската армия
  Тема: Украйна

ISW: Путин подписа указ за ново, макар и минимално, увеличение на руската армия

6 Март, 2026 07:16

  • украйна-
  • путин-
  • руска армия-
  • русия

Според анализ на Института за изследване на войната промяната е част от дългосрочните военни реформи на Москва и едва ли ще има непосредствен ефект върху бойните действия в Украйна

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 4 март руският президент Владимир Путин е подписал указ за леко увеличаване на числеността на руските въоръжени сили, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

С документа се предвижда общият разрешен състав на руската армия да достигне 2 391 770 души, от които 1 502 640 са военнослужещи на активна служба.

Новият указ увеличава числеността само с 2640 души спрямо определеното ниво през 2024 г., което го прави най-малкото разширяване на армията от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

Оттогава Москва почти всяка година увеличава официалната численост на въоръжените си сили. През 2022 г. тя беше разширена с 137 000 души, през 2023 г. – със 170 000, а през 2024 г. – със 180 000 военнослужещи.

Анализаторите свързват настоящото увеличение с мащабните промени в структурата на армията, обявени през януари 2023 г. от тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу. Създаването на нови военни окръзи, формирования и подразделения изисква допълнителен персонал, за да бъдат те напълно окомплектовани.

Според ISW е малко вероятно новият указ да доведе до незабавни промени на фронта в Украйна. По-скоро той е част от по-дългосрочните усилия на Москва да подсили военния си потенциал за бъдещи конфликти, включително възможно противопоставяне с НАТО.

В същото време представители на Кремъл критикуват САЩ за военните действия срещу Иран и използват ескалацията на напрежението в Близкия изток, за да обвинят Вашингтон за евентуални трудности в мирните преговори за Украйна.

Други руски официални лица също се позовават на американските операции срещу Иран, за да поставят под съмнение ролята на САЩ като посредник в преговорите.

Междувременно руските власти задържаха още един заместник на бившия министър на отбраната Сергей Шойгу. Това е четвъртият подобен арест и според анализатори е част от продължаващата кампания на Кремъл за ограничаване на влиянието на хора, свързани с Шойгу в армията и военното министерство.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нено

    11 5 Отговор
    Имаше едни български политици, които си счупиха краката да се здрависват, прегръщат и снимат със Зеленски, а и да впрегнат държавния ресурс в помощ на украинския терористичен режим. Не е ли време същите да поемат отговорност за тези си деяния?

    Коментиран от #5, #12, #17

    07:20 06.03.2026

  • 3 Жоро

    7 6 Отговор
    Зеленски заплаши Орбан като мутра: “Ще дадем адреса му на нашите военни, за да общуват с него на собствения си език.” На 15 март над един милион унгарци излизат на улицата в Будапеща в подкрепа на Орбан.

    07:23 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зеленски бомби Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Нено":

    Зеленски агресор, Путин жертва.....голем смех

    07:25 06.03.2026

  • 6 Путин ги увеличава

    6 5 Отговор
    Урайна работи усърдно за намаляването им

    07:27 06.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хи хи хи

    4 3 Отговор
    На 24 февруари 2022 руснаците ни излекъвахс от ковида.....
    На 28 февруари 2026 ианките ни освободи ха от брадясало то бостанското плашило със зиления мръсен потник

    07:28 06.03.2026

  • 9 Владимир Путин, бивш президент

    4 5 Отговор
    Тази година Путин ще подпише Капитуляцията на Русия.
    Четири Года Купянск и потом домой ☝️

    07:29 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Корупционери!

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нено":

    Наркомански е раздавал кюлчета злато с герба на Украйна на чуждестранните политици, с които се е прегръщал. На свитите им е раздавал значки от злато!

    07:32 06.03.2026

  • 13 Арестувайте търговеца на деца!

    2 2 Отговор
    Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна. Мястото му е в международния съд в Хага!

    Коментиран от #16, #19

    07:36 06.03.2026

  • 14 Геноцида на Путин

    2 3 Отговор
    Е безкраен....

    07:36 06.03.2026

  • 15 Зеленски бомби Путин

    1 3 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех, смех.

    07:38 06.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пиночет

    2 0 Отговор
    Време е,копейките да бъдат натоварени към процъфтяващата Русия

    07:46 06.03.2026

  • 19 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Арестувайте търговеца на деца!":

    Няма пипате търговците на деца там шефът съм аз!

    07:47 06.03.2026

  • 20 Нови бройки

    1 0 Отговор
    За месомелачката в Украйна.

    07:48 06.03.2026

  • 21 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стига трили коментари другари путинисти":

    Увеличението е само 0.1% и не говори за големи руски загуби.
    Големите невъзвратими загуби са 800 000 украинци. Ако ги нямаше, ВСУ щяха да сега не с численост 250 000, а над 1 000 000 души.

    07:48 06.03.2026

  • 22 Койдазнай

    0 0 Отговор
    A Зеленски подписа за ново, голямо съкращение на руската армия.

    Коментиран от #23

    07:48 06.03.2026

  • 23 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Койдазнай":

    Зеленски съкращава руската армия само на хартия.

    07:51 06.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

