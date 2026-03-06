ISW: Путин подписа указ за ново, макар и минимално, увеличение на руската армия

На 4 март руският президент Владимир Путин е подписал указ за леко увеличаване на числеността на руските въоръжени сили, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

С документа се предвижда общият разрешен състав на руската армия да достигне 2 391 770 души, от които 1 502 640 са военнослужещи на активна служба.

Новият указ увеличава числеността само с 2640 души спрямо определеното ниво през 2024 г., което го прави най-малкото разширяване на армията от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

Оттогава Москва почти всяка година увеличава официалната численост на въоръжените си сили. През 2022 г. тя беше разширена с 137 000 души, през 2023 г. – със 170 000, а през 2024 г. – със 180 000 военнослужещи.

Анализаторите свързват настоящото увеличение с мащабните промени в структурата на армията, обявени през януари 2023 г. от тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу. Създаването на нови военни окръзи, формирования и подразделения изисква допълнителен персонал, за да бъдат те напълно окомплектовани.

Според ISW е малко вероятно новият указ да доведе до незабавни промени на фронта в Украйна. По-скоро той е част от по-дългосрочните усилия на Москва да подсили военния си потенциал за бъдещи конфликти, включително възможно противопоставяне с НАТО.

В същото време представители на Кремъл критикуват САЩ за военните действия срещу Иран и използват ескалацията на напрежението в Близкия изток, за да обвинят Вашингтон за евентуални трудности в мирните преговори за Украйна.

Други руски официални лица също се позовават на американските операции срещу Иран, за да поставят под съмнение ролята на САЩ като посредник в преговорите.

Междувременно руските власти задържаха още един заместник на бившия министър на отбраната Сергей Шойгу. Това е четвъртият подобен арест и според анализатори е част от продължаващата кампания на Кремъл за ограничаване на влиянието на хора, свързани с Шойгу в армията и военното министерство.