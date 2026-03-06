Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Американски разследващи допускат възможността САЩ да са извършили удара със 171 жертви по началното училище в южен Иран

Американски разследващи допускат възможността САЩ да са извършили удара със 171 жертви по началното училище в южен Иран

6 Март, 2026 06:57, обновена 6 Март, 2026 07:03 1 463 20

Недалеч от учебното заведение имало военноморска база на Корпуса на ислямската гвардия, която може да е била основната цел

Американски разследващи допускат възможността САЩ да са извършили удара със 171 жертви по началното училище в южен Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски следователи допускат възможността САЩ да са извършили удара по начално училище в южен Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама неназовани служители.

„Военните следователи смятат, че е вероятно американските военни да са отговорни за нападението над иранско училище за момичета, но все още не са стигнали до окончателно заключение по въпроса и разследването не е приключило“, се казва в доклада.

В същото време източниците на агенцията не изключиха появата на нови доказателства, които биха опровергали участието на САЩ.

По-рано днес New York Times съобщи, че ударът по училището може да е бил част от операция на американските военновъздушни сили срещу близка военноморска база на Корпуса на ислямската гвардия.

Медията разчита на собствен анализ, базиран на сателитни изображения.

Училището „Шаджаре Тайеб“ в Минаб беше нападнато на 28 февруари, денят, в който САЩ и Израел започнаха мащабна военна кампания срещу Иран. Според последните данни са убити 171 ученички.

Техеран призова Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека да осъди бруталното нападение срещу училището.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 4.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Джуиш Ийгъл

    4 26 Отговор
    Не може да се допусне иранските примати да имат ЯО

    Коментиран от #7

    07:17 06.03.2026

  • 5 Мурка

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    А В ХАГА КАКВО МИСЛЯТ ПО ВЪПРОСА

    Коментиран от #10

    07:17 06.03.2026

  • 6 Мокой

    37 1 Отговор
    Нито една думичка на съжаление или съболезнования за загиналите деца не се чуха от нашите политици, срам и позор! Но иначе са унизително наведена пред американеца с каубойската шапка.

    Коментиран от #8, #20

    07:17 06.03.2026

  • 7 Дони

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Джуиш Ийгъл":

    ИИГЪЛ или ИИВЪЛ?

    07:19 06.03.2026

  • 8 Мурка

    24 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мокой":

    НИЕ НЯМАМЕ ПОЛИТИЦИ -

    07:20 06.03.2026

  • 9 Не ми се мисли какъв вой...

    22 2 Отговор
    ...до небето,щеше да има ако подобно нещо бе извършено от Русия...!

    Коментиран от #19

    07:21 06.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    Международните институции са създадени от и подчинени на същите ционисти.

    07:23 06.03.2026

  • 11 Хм...

    10 0 Отговор
    Естествено, че ще са сащ! Ако не сащ, то иранците, извънземните, Путин, арабите, германците, изобщо който и да е, само не и иcpahell. Те винаги са целите в бяло, а биби е най големия човеколюбец в световната история.
    Да му се догади на човек...

    07:28 06.03.2026

  • 12 Бикът от Шри Ланка

    4 12 Отговор
    Много брадати тия ученички и в събота да учат

    07:30 06.03.2026

  • 13 Човек

    12 3 Отговор
    Престъпници! Да убиваш толкова невинни деца е нечувано! Къде е съда по закрила на децата? За САЩ няма ли съд?

    07:31 06.03.2026

  • 14 Мунчовист

    2 9 Отговор
    Иран не трябваше да война,която не може да спечели.Няма карти.

    07:33 06.03.2026

  • 15 Факт

    10 1 Отговор
    Дончо нито е държавник, нито е бизнесмен, а е убиец на невинни деца!

    07:37 06.03.2026

  • 17 171

    3 1 Отговор
    Вие за няма и 200 убити момиченца го правите на въпрос.
    Я дайте класацията на Форбс да видим с колко е забогатяла родата на Тръмп.

    07:47 06.03.2026

  • 19 И не само това!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не ми се мисли какъв вой...":

    Само след 15 минути, както става обикновено в укрия, щяха да се докопат до купища "доказателства", че няма съмнение кой е "правилният" извършител, който своевременно е осъден от световната "демократична" общност... Но тук иде реч за "миролюбивите" и непогрешими Съединени щати, които никога, ама никога не бомбардират граждански обекти като училища и болници, както и сватби и погребения... Още по-малко може да се обвинява Израел, чиито "богоизбран" народ е невинен по дефиниция...

    07:52 06.03.2026

  • 20 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мокой":

    Че даже и стискат, да е готино...

    07:52 06.03.2026

