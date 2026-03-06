Американски разследващи допускат възможността САЩ да са извършили удара със 171 жертви по началното училище в южен Иран

Американски следователи допускат възможността САЩ да са извършили удара по начално училище в южен Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама неназовани служители.

„Военните следователи смятат, че е вероятно американските военни да са отговорни за нападението над иранско училище за момичета, но все още не са стигнали до окончателно заключение по въпроса и разследването не е приключило“, се казва в доклада.

В същото време източниците на агенцията не изключиха появата на нови доказателства, които биха опровергали участието на САЩ.

По-рано днес New York Times съобщи, че ударът по училището може да е бил част от операция на американските военновъздушни сили срещу близка военноморска база на Корпуса на ислямската гвардия.

Медията разчита на собствен анализ, базиран на сателитни изображения.

Училището „Шаджаре Тайеб“ в Минаб беше нападнато на 28 февруари, денят, в който САЩ и Израел започнаха мащабна военна кампания срещу Иран. Според последните данни са убити 171 ученички.

Техеран призова Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека да осъди бруталното нападение срещу училището.