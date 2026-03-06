Американски разследващи допускат възможността САЩ да са извършили удара със 171 жертви по началното училище в южен Иран

Американски следователи допускат възможността САЩ да са извършили удара по начално училище в южен Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама неназовани служители.
„Военните следователи смятат, че е вероятно американските военни да са отговорни за нападението над иранско училище за момичета, но все още не са стигнали до окончателно заключение по въпроса и разследването не е приключило“, се казва в доклада.
В същото време източниците на агенцията не изключиха появата на нови доказателства, които биха опровергали участието на САЩ.
По-рано днес New York Times съобщи, че ударът по училището може да е бил част от операция на американските военновъздушни сили срещу близка военноморска база на Корпуса на ислямската гвардия.
Медията разчита на собствен анализ, базиран на сателитни изображения.
Училището „Шаджаре Тайеб“ в Минаб беше нападнато на 28 февруари, денят, в който САЩ и Израел започнаха мащабна военна кампания срещу Иран. Според последните данни са убити 171 ученички.
Техеран призова Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека да осъди бруталното нападение срещу училището.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Джуиш Ийгъл
Коментиран от #7
07:17 06.03.2026
5 Мурка
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":А В ХАГА КАКВО МИСЛЯТ ПО ВЪПРОСА
Коментиран от #10
07:17 06.03.2026
6 Мокой
Коментиран от #8, #20
07:17 06.03.2026
7 Дони
До коментар #4 от "Джуиш Ийгъл":ИИГЪЛ или ИИВЪЛ?
07:19 06.03.2026
8 Мурка
До коментар #6 от "Мокой":НИЕ НЯМАМЕ ПОЛИТИЦИ -
07:20 06.03.2026
9 Не ми се мисли какъв вой...
Коментиран от #19
07:21 06.03.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Мурка":Международните институции са създадени от и подчинени на същите ционисти.
07:23 06.03.2026
11 Хм...
Да му се догади на човек...
07:28 06.03.2026
12 Бикът от Шри Ланка
07:30 06.03.2026
13 Човек
07:31 06.03.2026
14 Мунчовист
07:33 06.03.2026
15 Факт
07:37 06.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 171
Я дайте класацията на Форбс да видим с колко е забогатяла родата на Тръмп.
07:47 06.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И не само това!
До коментар #9 от "Не ми се мисли какъв вой...":Само след 15 минути, както става обикновено в укрия, щяха да се докопат до купища "доказателства", че няма съмнение кой е "правилният" извършител, който своевременно е осъден от световната "демократична" общност... Но тук иде реч за "миролюбивите" и непогрешими Съединени щати, които никога, ама никога не бомбардират граждански обекти като училища и болници, както и сватби и погребения... Още по-малко може да се обвинява Израел, чиито "богоизбран" народ е невинен по дефиниция...
07:52 06.03.2026
20 Гост
До коментар #6 от "Мокой":Че даже и стискат, да е готино...
07:52 06.03.2026