6 март 1927 г.: Роден е Габриел Гарсия Маркес – магьосникът на думите

На 6 март 1927 г. в малкото колумбийско градче Аракатака се ражда един от най-влиятелните писатели на XX век – Габриел Гарсия Маркес. Творчеството му променя световната литература и превръща т.нар. магически реализъм в явление, което завладява милиони читатели по света.
През 1982 г. Маркес получава Нобелова награда за литература, признание за неговите романи и разкази, които съчетават реалността на Латинска Америка с фантастичното и митичното.
Любопитни факти от живота му
- Пълното му име е Габриел Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркес.
- Израснал е при бабa си и дядо си, които му разказвали легенди, суеверия и семейни истории – именно те вдъхновяват по-късно магическия стил на писателя.
- Първоначално учи право, но изоставя университета, за да стане журналист.
- Работи като репортер и редактор в различни колумбийски вестници.
- Дълги години живее в Мексико Сити, където пише най-известните си произведения.
- Умира на 17 април 2014 г., оставяйки огромно литературно наследство.
Най-известните му книги
„Сто години самота“
Най-известният роман на Маркес е "Сто години самота" (1967).
Историята проследява няколко поколения от семейство Буендия в измисленото градче Макондо. Книгата се превръща в един от най-важните романи на XX век и е преведена на десетки езици.
„Любов по време на холера“
Друг световноизвестен роман е "Любов по време на холера" (1985) – трогателна история за любов, която оцелява повече от половин век.
Други важни произведения
Сред значимите му книги са още:
"Есента на патриарха"
"Хроника на една предизвестена смърт"
"Полковникът няма кой да му пише"
"За любовта и другите демони"
мемоарната книга "Да живееш, за да разказваш"
Магическият реализъм
Маркес е сред най-големите представители на магическия реализъм – стил, в който реални събития се преплитат с чудесни и фантастични елементи. В неговите истории е напълно естествено да се случват чудеса – хора да летят, да валят цветя от небето или духове да разговарят с живите.
Популярни цитати:
✦ За любовта:
„Няма лекарство, което да лекува това, което не лекува щастието.“
✦ За живота:
„Животът не е това, което си преживял, а това, което помниш и как го разказваш.“
✦ За хората:
„Никой не заслужава твоите сълзи, а този, който ги заслужава, никога няма да те накара да плачеш.“
✦ За времето:
„В крайна сметка литературата не е нищо друго освен дърводелство – работиш с реалността като с дърво.“
Днес Габриел Гарсия Маркес остава символ на латиноамериканската литература и един от най-четените автори в света. Неговите книги продължават да вдъхновяват писатели, режисьори и милиони читатели, а измисленият свят на Макондо е станал част от културната памет на световната литература.
