Главният руски дипломат прогнозира енергиен колапс в Европа

Главният руски дипломат прогнозира енергиен колапс в Европа

6 Март, 2026 09:29

Кирил Дмитриев обвини ЕС в „самоувреждане“ заради отказа от руски енергоизточници

Главният руски дипломат прогнозира енергиен колапс в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Европа се изправя пред „пълен енергиен колапс и икономически фалит“, предупреди главният изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции и високопоставен дипломат Кирил Дмитриев, предава News.bg.

Той обясни, че причината за това са „грешните решения на Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и други политици, настроени срещу Русия“.

В публикация в социалната мрежа X Дмитриев коментира, че „като отказваше руската енергия, ЕС се е наранил многократно и сега е почти без ресурси“.

Той се позова на изказване на фон дер Лайен от декември, в което тя обяви стремежа за „пълна енергийна независимост на Европа от Русия“.

Цените на петрола продължават да растат след затварянето на Ормузкия проток, което допълнително увеличава глобалното напрежение.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин президент, ма пътник

    34 29 Отговор
    Европа ще замръзне ......☝️😄

    Коментиран от #54, #83

    09:30 06.03.2026

  • 2 Добро утро

    80 32 Отговор
    И без да сме енергийни експерти се знае,че ЕС си направи харакири като отказва руските енергийни източници.

    Коментиран от #17, #27, #52, #61

    09:31 06.03.2026

  • 3 е то много ясно

    53 17 Отговор
    аз без да съм дипломат също го прогнозирах

    09:33 06.03.2026

  • 4 Владимир Путин президент, ма пътник

    40 15 Отговор
    Европа не може без руска газ ......☝️😄

    09:34 06.03.2026

  • 5 Хи хи!

    34 37 Отговор
    Санкциите болят, рашко!

    Коментиран от #14, #97

    09:34 06.03.2026

  • 6 Гост

    48 14 Отговор
    Даваме пари на други за да нямаме пари ние. Какъв всъщност е плана на Европа? И ако изобщо има някакъв, то не е ли време да се преосмисли, защото вече е пълна лудост всичко това.

    Коментиран от #20, #28

    09:34 06.03.2026

  • 7 Решението

    29 12 Отговор
    Путин през Аляска по тръница, ще праща на Америка газчица. А Дончо от Америка до Португалия пак по тръница, ще го дава на Европа за големи парици. Европа просто ще смени сутеньор.

    09:35 06.03.2026

  • 8 Голем смех

    34 21 Отговор
    То Европа требваше да е в енергиен колапс преди четири години....

    Коментиран от #65

    09:35 06.03.2026

  • 9 Поредният израз

    24 27 Отговор
    на руско безсилие.

    09:35 06.03.2026

  • 10 Хохо Бохо

    34 15 Отговор
    Много информативно. Забравихте да споменете за взрирения завод за втечнен газ и цената дето стигна космоса. Химически заводи, маталодобивни, ТЕЦ.....почти всичко в Европа е на ГАЗ, а газа е в космоса. Това умишлено пропуснаха да ви го кажат. Европа ще плати прескъпо за участието си в тази война.

    Коментиран от #24, #100

    09:35 06.03.2026

  • 11 Ха-ха

    27 24 Отговор
    Русийката е в колапс, но все още се притеснява за Европа.!

    09:35 06.03.2026

  • 12 Гориил

    26 7 Отговор
    Този изключителен икономист и дипломат никога не греши.

    Коментиран от #35

    09:35 06.03.2026

  • 13 Хартиената мечка

    24 15 Отговор
    Се била загрижила с доброто на ЕС , колко мило от тяхна страна 😀

    09:36 06.03.2026

  • 14 Хохо Бохо

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи!":

    Обратните сте свикнали с болката. Ние защо да ви търпим?

    09:36 06.03.2026

  • 15 Томи Путин 2022 прогнизираше но Уви

    20 16 Отговор
    Колапс има само във Русия

    09:36 06.03.2026

  • 16 Иска му

    18 15 Отговор
    се. Няма по-самоувредени от руснаците заради Джуджо.

    09:37 06.03.2026

  • 17 ......😂

    18 14 Отговор

    До коментар #2 от "Добро утро":

    4 години вече откакто сме се отказали, няма резултат от харакирито 😂

    Коментиран от #59, #95

    09:37 06.03.2026

  • 18 Тимур

    15 17 Отговор
    Наглецът,, обвини в самоуврежданеЕвропа! Наистина човек може да се наслаждава на комунистическо фашистката наглост на руснака! Какво да кажем ние са самоубийствената война която водят с която се закопаха до шия

    09:37 06.03.2026

  • 19 Путинците са

    13 9 Отговор
    некадърни врачки.

    09:37 06.03.2026

  • 20 Пост

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Не се напъвай мисленето по сложни въпроси не е за теб вземи си биричка и се наслаждавай на хубавото време

    09:38 06.03.2026

  • 21 Гуру Гарабед

    17 15 Отговор
    Рузките просяци и преди 5г говореха същото. Само че реалноста е друга,пострада само рузката икономика.така че на рузки просяк не вярвай,там всичко е лъжлива пропаганда досущ като в ссср

    09:38 06.03.2026

  • 22 Пич

    12 9 Отговор
    Ама паветниците и коментиращите от чужбина, много знаеха !!! Все едно бързаха да изкажат количество тъпотии за единица време !!! Защо ?! Защото по цял ден гледат и четат европейски колониални медии!!! Те са си глупавички, затова все още избират Урсулианците !!!

    Коментиран от #34, #39, #51, #53

    09:39 06.03.2026

  • 23 Свърши, братушка!

    12 13 Отговор
    Оправяме се и без вашата газ. По-добре първо си оправете блатото, че не сте светъл пример.

    09:39 06.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Снаха ми Гюрга

    15 5 Отговор
    Тия пак предричат окончателния крах на капитализма

    09:40 06.03.2026

  • 27 не му обръщайте внимание

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "Добро утро":

    на този Димитриев. Не е съвсем добре човека, беше при Тръмп да се моли за отпадане на санкциите. Тръмп го изгони и наложи петролни санкции на Русия. Това е пропаганда за вътрешна употреба. За повдигане на духа на руското население.

    09:40 06.03.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    "...Какъв всъщност е плана на Европа..."

    Пълно стратегическо, икономическо поражение на Русия и демографска катастрофа !!! Планът изпълнен ☝️

    09:41 06.03.2026

  • 29 Васил

    11 5 Отговор
    ООООООООоо нееееееееееее пак ли ще замръзваме???? Получавам де жа вю.

    09:41 06.03.2026

  • 30 Хаха

    17 2 Отговор
    Трябват им кинти на маскалята. Китаеца им плаща жълти стотинки в сравнение с това, което плащаше Европа преди 4 години.

    09:41 06.03.2026

  • 31 Дръндрън

    7 1 Отговор
    ярина!

    09:41 06.03.2026

  • 32 Урсулчо

    13 4 Отговор
    Болшевиките да си гледат войната в Украйна и да не се притесняват за Европа.

    09:42 06.03.2026

  • 33 Нямат край

    12 5 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😄

    09:42 06.03.2026

  • 34 Спас

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Нали знаеш,че си глупак

    09:42 06.03.2026

  • 35 Този същият

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    беше сигурен, че САЩ няма да наложат санкции на Русия. Винаги греши и доста е неадекватен и заблуден в обстановката.

    09:44 06.03.2026

  • 36 Опа

    10 4 Отговор
    Къде изчезнаха руските тролове? Да не им спряха парите?

    09:44 06.03.2026

  • 37 Кирил димитриев закъсня

    3 8 Отговор
    До това заключение лично аз без да съм експерт стигнах още преди три дни и го написах.

    09:44 06.03.2026

  • 38 наблюдател

    9 3 Отговор
    Чекистите вместо да се радват че Европа замръзва те се загрижили за нас - надяват се в тази временна криза да започем да купуваме газ - няма да е - войната до 20 дни свършва а американските газовози не са спирали да доставят газ - поне САЩ ще са доволни от цената

    09:44 06.03.2026

  • 39 Руската пропаганда

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Има за цел глупака.

    09:45 06.03.2026

  • 40 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    10 4 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    09:45 06.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 бензинджиите с ракети

    9 3 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:45 06.03.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    10 3 Отговор
    Аз и Русия станахме абсолютен Мем.
    Квото и да кажем е виц и руска простотия.....

    09:45 06.03.2026

  • 44 А ве, братушки,

    11 4 Отговор
    къде денахте Путлер?
    Последно го видяхме оня ден с мултиплицирана стара заплаха и младежка снимка.
    Тревожа се бре! С кого ще се бъзикаме вече? Омръзна ни все с Радев и Копейко.

    09:46 06.03.2026

  • 45 Механик

    10 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    09:46 06.03.2026

  • 46 Куфейки

    10 3 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой не идва на Дунав??Нищо не обаждате.

    09:46 06.03.2026

  • 47 Колективен руски крепостен

    10 3 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    09:46 06.03.2026

  • 48 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    10 3 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    09:46 06.03.2026

  • 49 Даката

    11 6 Отговор
    Сигурно този руски дипломат си няма на идея, че газ има по целия свят и защото е така, ще се постараят орките да взривяват колкото се може повече газови хранилища... тогава хората ще преминат на 90% зелена енергия от слънчева енергия, от вятърни турбини, от водни генератори... какво ще направят тогава орките руски, ще се мъчат да закрият слънцето ли или ще спрат вятъра. Русия е обречена ако продължава с тази риторика на изнудване и конфронтации към своите съседи... целия свят трябва да се обедини срещу това зло наречено Путин и робският му тоталитарен режим в Русия... те руснаците ще търпят до едно време и ще се появи втори Навални, който да каже, че цар Пууутю е гол.

    Коментиран от #78

    09:47 06.03.2026

  • 50 Крепостен на Хартиената мечка

    10 5 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    09:47 06.03.2026

  • 51 Фани се гръммни а?

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Ще си направиш добра услуга.

    09:48 06.03.2026

  • 52 койдазнай

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Добро утро":

    Да предадат Путин и шайката му в Хага и руснаците ще спечелят пазар за 400 милиарда годишно.
    Решението си е тяхно.

    09:48 06.03.2026

  • 53 Мнение

    11 6 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Тръмп фалира Русия. Русофилите искаха Тръмп да е президент, затова сега трябва не само да търпят, но и да се радват. Можеше президента да е Харис. Факт е че русофилите подкрепяха човека който унищожи Русия и Иран.
    😉

    09:49 06.03.2026

  • 54 Голям

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин президент, ма пътник":

    Добре че няма вакуум в бизнеса с горива... Русия сама си го направи, вече никой не иска да прави бизнес със нестабилни руски откачалки, като Путин.

    09:49 06.03.2026

  • 55 Свинар

    13 5 Отговор
    Руснакът да спре да гледа чуждата паница, а да си гледа собствената кочина.

    09:49 06.03.2026

  • 56 Българин

    4 0 Отговор
    Имам един съсед, дето уби брат си, за да му вземе апартамента. Сега го продава, много изгодно!

    Коментиран от #112

    09:50 06.03.2026

  • 57 Тимур

    9 5 Отговор
    Както напомням от време на време Факти е форум на копейки,които не са спечелири зелена карта мизерниците му с мизерници

    09:50 06.03.2026

  • 58 Няма край руската насс.и.рация

    7 3 Отговор
    Няма.

    09:50 06.03.2026

  • 59 Май четеш само фИкти

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "......😂":

    След като Русия обяви, че мисли да спре доставките: Газът в Европа поскъпна с 8%.
    Газ ще има а цената......

    09:51 06.03.2026

  • 60 Стар виц

    4 6 Отговор
    На Брежнев подарили папагал
    След време се оказало,че папагала попържа партията и генералния секретар....
    ...Ядосал се веднъж Леонид Илич на папагала и го затворил в хладилника...
    Извадил го след 5часа и го попитал:
    " Ну,что,понюхал Сибирь?!"
    ...И папагала спрял да псува!
    Поуката е за Европа!:))

    09:51 06.03.2026

  • 61 Русофилски наркоман

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Добро утро":

    Руските енергийни източници са като хероина. Водят до пристрастяване, разлагане и преждевременна смърт.

    Коментиран от #96

    09:51 06.03.2026

  • 62 Пич

    6 3 Отговор
    Отгор за целокупното паветно стадо!!!
    Другия път като си правите еднополова музика, може да си прекарвате флейтата от едното ухо, та през другото!!! Вътре в черепа няма какво да ви попречи!!!

    Коментиран от #68, #120

    09:51 06.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Развеселен

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Голем смех":

    Тогава просто влезе в непрекъсната рецесия и деиндустриализация, продължаваща необратимо до ден днешем.
    Сега започва следващия етап- довършване и последния пирон.Заради случващото се в близкия изток.
    А Русия газ и пртрол няма да им даде!

    Коментиран от #72

    09:53 06.03.2026

  • 66 руската мечка

    6 4 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    09:54 06.03.2026

  • 67 Тоя

    7 3 Отговор
    чичка с глава като кндом все глупости приказва. Бях още дете кога баща ми повтаряше как САЩ и Европа ще се сринат, как ние ще "победим" (неясно какво). Оттогава СССР се разпадна а сега Русия катастрофира в Донбас и е на път и тя да фалира и да се разпадне Обаче руснаците продължават да се обясняват колко зле ЩЕ стане в Европа. Все ще ще ще и накрая пак те самите го ядат

    09:55 06.03.2026

  • 68 Тимур

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пич":

    Има нещо верно! Няма какво да ни попречи на свободната мисъл. При теб е чугун в главата,здрав и непробивам. Тежи, но пък нищо не минава. Гордей се и се радвай на мизерния си живот

    Коментиран от #75

    09:56 06.03.2026

  • 69 Курсант

    3 4 Отговор
    Вчера спираха доставки,днес "една назад",като в танца.И за това са виновни управляващите на Европа,толкова са некадърни и за смяна.
    Пейте "Копейки",повтаряйте опорките безкрайно.Има почва у нас и отдавна е написано.
    Използването на въглеводородите за политически натиск продължава.

    09:56 06.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Така става

    3 1 Отговор
    Когато на власт, дойдат егоцентрични феминистки, готови да се бият, а оръжие не са хващали през живота си.

    Коментиран от #77

    09:58 06.03.2026

  • 72 Тимур

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Развеселен":

    Намали вицовете,тъпички са

    09:59 06.03.2026

  • 73 Голям

    5 3 Отговор
    В Англия има кампания от може би 7 години насам, за монтиране на соларни панели на покривите на къщите, напълно безплатно, като това им гарантира на домакинствата ниски сметки, за електроенергия, дано скоро и в България да се получи... все още поне веднъж в месеца ми звънят от разни компании, за да ми предлагат тази изключителна услуга безплатни соларни панели в твоя дом, аз отдавна съм със соларни панели и е супер.
    Дано България да се поучи от Англия.

    10:00 06.03.2026

  • 74 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Той мечтае, копейките също.

    10:00 06.03.2026

  • 75 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Тимур":

    Така Луии.....? Аз имам три ферарита и две камборгинита!!! Ти, колко...???

    Коментиран от #79, #81

    10:01 06.03.2026

  • 76 Хахаха

    4 4 Отговор
    Рашиски некадърници и пияници.Много са се загрижили за нас.От както се помня ние без рашистите ще погинем от глад и студ.Много ама много са некадърни и нагли.

    10:01 06.03.2026

  • 77 Спас

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Така става":

    Дебшл ти така ли разбираш политиката,за да си в политиката трябва да си мъж и да си държал автомат или сопа! Че то тогава всичките чобани сте политици

    10:02 06.03.2026

  • 78 Православен

    6 6 Отговор

    До коментар #49 от "Даката":

    Ти не си даката, а направо си си драката, даже шипок!Първо целият свят не западнаЛА Европа и анголосаксите.. , а зелените енергии могат да бъдат само допълващи мощности, а не основни!А само идиоти се хващат на въдиците за зелените енергии ...и се подлагат на саморазрушаване на икономиките си и обедняване на населението!Виж Германия и не само - 4 години стагнация и рецесия...между впрочем това е очаква и България!

    Коментиран от #124

    10:04 06.03.2026

  • 79 Тимур

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Пич":

    Нищо нямам с младо гадже съм без грам силикон по нея. За твоите коли ще трябва яко за шариш за силикон

    10:05 06.03.2026

  • 80 Беро

    5 6 Отговор
    Рижия скункс удари Иран от ненужна ЗЛОБА!
    Европа е с икономическо харакири причинено от
    празни, алчни и ненужни дърти чанти!
    Всичко се движи към плана Путин! Смях те се!

    Коментиран от #106

    10:05 06.03.2026

  • 81 От Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Пич":

    Чуваш ли гласове когато си сам в стаята?

    10:06 06.03.2026

  • 82 Дамян

    3 8 Отговор
    Европа ще завърши както Хитлер без воина .Както замръзваха немските воиници във Русия.Сега ще замръзне Европа и гаривата 100%нагоре .Един милион пенсионери във БГ глад и мизерия и един милион работещи бедни на диета.

    Коментиран от #91

    10:07 06.03.2026

  • 83 Голям майтап

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин президент, ма пътник":

    Има да чакате ватенките да замръзнем в Европа, а сега горивата дори са по-ниски в сравнение с началото на войната на Русия в Украйна... по-скоро вие ще замръзвате, такива опашки пред бензиностанциите в Русия, заради извадени от строя на мощности в резултат на украинските бойни дронове... сами си го правите руски 60клуци, смотани.... а можеше да си живеете живота, като нормални хора... явно не сте.

    Коментиран от #111

    10:08 06.03.2026

  • 84 Една мисъл не ми дава мира.

    7 3 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става точно обратното?!

    10:08 06.03.2026

  • 85 Пришелец

    4 2 Отговор
    Вчера ви казах и днес го повтарям,преписвам,че на много от тука им трябва бой по канчето.
    "Вчера сключих договор за доставка на газ и ток за две години на по-ниска цена от досегашната,която беше по-ниска от 2022 г..
    Духайте супата!

    10:08 06.03.2026

  • 86 Ивелин Михайлов

    3 5 Отговор
    вече го видяхме в сметките за тока...

    Коментиран от #89, #101

    10:09 06.03.2026

  • 87 един

    7 1 Отговор
    Тия пак са се размечтали,некъпани чакат на опашка да им се молят за газ и нефт,акъла им е толкова...!

    10:10 06.03.2026

  • 88 КалаСовци всички до един.

    2 4 Отговор
    Нали има руска поговорка: “Назло бабушке нос отморожу.” Само, че ЕС яко ще “отморози” задника си заедно с цялото си стопанство. Живи са още поради това,че имали до сега немалък процент руска газ “под прикритие.” Жалки карикатурки малообразовани (елит).

    Коментиран от #104

    10:10 06.03.2026

  • 89 Връщай

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ивелин Михайлов":

    Парите!

    Коментиран от #94

    10:12 06.03.2026

  • 90 Васко

    7 2 Отговор
    Зимата на 22-23 г. оцеляхме, неможахме да умрем от студ ще оцелеем и сега.

    10:12 06.03.2026

  • 91 Голям майтап

    6 4 Отговор

    До коментар #82 от "Дамян":

    Само, че има едно уточнение Хитлер е сегашният Путин... нямате никакво бъдеще с този глупав гном, никаква далновидност у това русо същество в Кремъл... живота на обикновения руснак сега не струва и копейка.

    10:14 06.03.2026

  • 92 Шокова терапия

    3 6 Отговор
    Задава се истински армагедон за голяма част от света и най-вече Европа, Япония, Корея.
    Но когато половината свят е станал слуга на ционистите убийци на мирни хора и деца друго не може да се очаква.

    Коментиран от #102, #103

    10:16 06.03.2026

  • 93 Млък

    6 2 Отговор
    Млъквай, чебурашко ти грозен!

    10:19 06.03.2026

  • 94 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Връщай":

    колко ти дължа

    10:21 06.03.2026

  • 95 българин

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "......😂":

    нямало резултат я кажи колко ток плати за януари бе жендър ;)

    10:21 06.03.2026

  • 96 българин

    3 5 Отговор

    До коментар #61 от "Русофилски наркоман":

    стой на студено тогава бе мульо

    10:22 06.03.2026

  • 97 икономист

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи!":

    я кажи колко те заболя тока за януари ;))

    10:23 06.03.2026

  • 98 Сандо

    2 2 Отговор
    Някаква умнокрасива идиотия е завзела форума!Интересно ми е тия кретени с полирани мозъци на кой свят живеят?

    10:24 06.03.2026

  • 99 Главният руски

    6 3 Отговор
    дипломат да си гледа в собствената ко4uнka. A Пymя, да не се надява да му се получат нещата в Украйна, заради ситуацията в Иран и да не мишкува във фантазиите си за многополюсен свят

    10:24 06.03.2026

  • 100 Европа, САЩ и Китай

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    печелят от тази война. Единствения губещ е Русия. БВП на България, за последните 4 години се удвоил. Така че освен Русия, никой друг няма да съжалява. Факт.

    10:24 06.03.2026

  • 101 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ивелин Михайлов":

    Няма нищо общо 😂😂😂😂😂

    10:25 06.03.2026

  • 102 Арамагедона

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "Шокова терапия":

    вече е на земята. В Иран и Русия.

    10:28 06.03.2026

  • 103 ЩЕКА 🤡🤩

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Шокова терапия":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌

    10:29 06.03.2026

  • 104 Голям майтап

    5 1 Отговор

    До коментар #88 от "КалаСовци всички до един.":

    Заради глупавото руско разузнаване и увещанията, че украинците щели да посрещнат руските войски с цветя е и сегашната война в Украйна... идиота Путин ги послуша... същото е и сега... Европа се снабдява с горива напълно нормално и Русия вече не пее в хора, дори и да ни се молите да купуваме от вас... вече дори клекнахте, че можело да не плащаме в рубли... я се скрийте и не се показвайте... и да ни я подарявате пак няма да я вземем, щото сте от сатаната. 60клуци.

    10:29 06.03.2026

  • 105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор
    Клепар.

    10:32 06.03.2026

  • 106 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Беро":

    Русофилите искахте Тръмп да е президент, затова сега ще търпите и ще се радватет. Можеше президент да е Харис. Излиза, че русофилите са виновни за това, което става сега. Харис нямаше да фалира и да унижи Русия, като й отнеме и цялото влияние, а Тръмп го направи безкомпромисно, дори брутално. Също и за операцията в Иран.
    😉😂

    10:32 06.03.2026

  • 107 Реалист

    5 1 Отговор
    Тоя нищо не прогнозира, а просто много му се иска...на загладнелия ват ник :)

    10:37 06.03.2026

  • 108 Европо

    2 1 Отговор
    Блуднице Вавилонска
    Кръвнице Македонска
    Трижди да си проклета
    и триклета
    Народна песен след Берлинския конгрес

    10:38 06.03.2026

  • 109 Терапевтична безпощадност за Балканското

    2 0 Отговор
    Страхът е най-силният инструмент. Дезинформацията почти винаги използва:
    • страх
    • гняв
    • заплаха за идентичността
    Това активира емоционалната част на мозъка, а не рационалната.
    Изследвания показват, че целта на модерната пропаганда не е да накара всички да вярват в една лъжа. Целта е:
    да създаде хаос и недоверие към всяка информация.
    Тогава обществото се парализира. А Ганя обича да валят страхове от Азиатският Рай.

    10:38 06.03.2026

  • 110 Капитализма - буржоазната система по същ

    1 1 Отговор
    Капитализма - буржоазната система по същество не прави никой богат или средна класа. Развитието и средната класа са резултат от намеса на държавата, разпределение, и планиране, строеж.. Другото е мижи да те лажим. Какво е развитие с пазарен принцип, това е да чакаш комерсиален нагон да направи нещо. Плановата икономика на държавната намеса, просто го прави. Русия има положителен търговски баланс винаги, значи може да си позволи големи заплати и силна валута. Социалистическите държави и Китай, инвестират над 40% от добавената стойност от БВП. Капиталистическите-буржоазни диктатури държави бизнес олигархии, инвестират 20%, и то в американски облигации и акции или в недвижими имоти. ЕС държавите имат 28% от световният износ, САЩ има 13%, а Китай има 14% от световният износ, казва чатджпт. Но Китай изнася до 20% от БВП, България 70%.

    10:39 06.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Тъпото руско говедо

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Явно в Русия нещата са на зле щом братушки взеха да се убиват... алчни същества сте това руските орки, като Путин... и се писал българин, голям майтап... и сигурно агитираш да гласуваме за вашия човек русофила Румен Радев, нали така? Хайде у лево.

    Коментиран от #113

    10:40 06.03.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Факти

    3 1 Отговор
    Пета година руснаците ни плашат с енергиен колапс, а мрат като мухи на фронта и чакат с часове за 20 литра бензин.

    10:43 06.03.2026

  • 116 Голям майтап

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Орк":

    Е чакай де, до края на деня все ще е гръмнало нещо покрай вас, така, че бъди предвидлив и зареди поне 100 литра в туби, че не се знае, знае ли се.... Я пробвай сега да го напишеш на български.

    10:43 06.03.2026

  • 117 Весел Патиланец

    3 0 Отговор
    Ahahahahaha - ПАК ЛИ?
    Абе кажете му, че си изядохме хамстерите вече!
    Може да спрем пак да се къпем, да стоим на тъмно... или пък просто да си поръчаме газ от другия доставчик ;-)
    Кажете му още, че НЕ няма да почнем да купуваме от ТЕРОРУСИЯ!

    10:44 06.03.2026

  • 118 000

    0 1 Отговор
    Не е вярно, на европа не й трябват евтини и сигурни енергийни суровини. Това е клуба на богатите. Те има неограничени финансови възможности, направо елдорадо. Или пък не е точно така? Ще ни оберат до шушка. Пестете пари.

    10:46 06.03.2026

  • 119 Само не ми е ясно

    1 0 Отговор
    Какво я топли Русия и лично Кирил Димитриев от един такъв възможен(или пък невъзможен) сценарий? Нека Русия се вгледа навътре в себе си и да намери къде да продава своите енергоносители на търговски принцип и без да ги използува като политическо оръжие, а Европа сама ще се оправи, тя няма нужда ни от бавачки, ни от врачки!

    Коментиран от #122

    10:48 06.03.2026

  • 120 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пич":

    До 62 ком - другар на голям мъжж ли се правиш - щото най много от паветниците живеят в русия и най много наркомани

    10:48 06.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 000

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Само не ми е ясно":

    Тя европа и сега купува руските въглеводороди.

    10:52 06.03.2026

  • 123 Завидлив и нещастен.

    0 0 Отговор
    Можеш да бъдеш русофоб, но срамно е да бъдеш тъп русофоб. Русия богата на енергийните ресурси и там няма проблем с къпане. Некъпани са тези като теб, които палят дърва, гуми, нафта, руска газ, икономисват енергия от бойлер и мечтаят да вземат душ един път месечно. А руснаците през зимата често проветряват стаите си, тъй като централизираното им парно безжалостно пари (даже купуват увлажнители),ходят по потниците и топлата им вода се използва безконтролно.И, да,ше чакаш на опашка няма на къде да отидеш, гълтак.

    10:53 06.03.2026

  • 124 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Православен":

    Православн си се писал, ако си православен, колкото е православен руския ви патриарх Кирил- съществото на сатаната, което открито заяви, че подкрепя избиването на християни украинци във войната на неговия бог Путин.
    Продължавайте да си мечтаете руските орки, за нещастието на своите съседи и на целия свят... вие сте болни мозъци.

    10:58 06.03.2026

  • 125 Дедо

    1 0 Отговор
    Жалки руски алкохолици

    10:59 06.03.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

