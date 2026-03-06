Главният руски дипломат прогнозира енергиен колапс в Европа

Европа се изправя пред „пълен енергиен колапс и икономически фалит“, предупреди главният изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции и високопоставен дипломат Кирил Дмитриев, предава News.bg.

Той обясни, че причината за това са „грешните решения на Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и други политици, настроени срещу Русия“.

В публикация в социалната мрежа X Дмитриев коментира, че „като отказваше руската енергия, ЕС се е наранил многократно и сега е почти без ресурси“.

Той се позова на изказване на фон дер Лайен от декември, в което тя обяви стремежа за „пълна енергийна независимост на Европа от Русия“.

Цените на петрола продължават да растат след затварянето на Ормузкия проток, което допълнително увеличава глобалното напрежение.