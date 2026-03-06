Главният руски дипломат прогнозира енергиен колапс в Европа

Европа се изправя пред „пълен енергиен колапс и икономически фалит“, предупреди главният изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции и високопоставен дипломат Кирил Дмитриев, предава News.bg.
Той обясни, че причината за това са „грешните решения на Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и други политици, настроени срещу Русия“.
В публикация в социалната мрежа X Дмитриев коментира, че „като отказваше руската енергия, ЕС се е наранил многократно и сега е почти без ресурси“.
Той се позова на изказване на фон дер Лайен от декември, в което тя обяви стремежа за „пълна енергийна независимост на Европа от Русия“.
Цените на петрола продължават да растат след затварянето на Ормузкия проток, което допълнително увеличава глобалното напрежение.
1 Владимир Путин президент, ма пътник
Коментиран от #54, #83
09:30 06.03.2026
2 Добро утро
Коментиран от #17, #27, #52, #61
09:31 06.03.2026
3 е то много ясно
09:33 06.03.2026
4 Владимир Путин президент, ма пътник
09:34 06.03.2026
5 Хи хи!
Коментиран от #14, #97
09:34 06.03.2026
6 Гост
Коментиран от #20, #28
09:34 06.03.2026
7 Решението
09:35 06.03.2026
8 Голем смех
Коментиран от #65
09:35 06.03.2026
9 Поредният израз
09:35 06.03.2026
10 Хохо Бохо
Коментиран от #24, #100
09:35 06.03.2026
11 Ха-ха
09:35 06.03.2026
12 Гориил
Коментиран от #35
09:35 06.03.2026
13 Хартиената мечка
09:36 06.03.2026
14 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Хи хи!":Обратните сте свикнали с болката. Ние защо да ви търпим?
09:36 06.03.2026
15 Томи Путин 2022 прогнизираше но Уви
09:36 06.03.2026
16 Иска му
09:37 06.03.2026
17 ......😂
До коментар #2 от "Добро утро":4 години вече откакто сме се отказали, няма резултат от харакирито 😂
Коментиран от #59, #95
09:37 06.03.2026
18 Тимур
09:37 06.03.2026
19 Путинците са
09:37 06.03.2026
20 Пост
До коментар #6 от "Гост":Не се напъвай мисленето по сложни въпроси не е за теб вземи си биричка и се наслаждавай на хубавото време
09:38 06.03.2026
21 Гуру Гарабед
09:38 06.03.2026
22 Пич
Коментиран от #34, #39, #51, #53
09:39 06.03.2026
23 Свърши, братушка!
09:39 06.03.2026
26 Снаха ми Гюрга
09:40 06.03.2026
27 не му обръщайте внимание
До коментар #2 от "Добро утро":на този Димитриев. Не е съвсем добре човека, беше при Тръмп да се моли за отпадане на санкциите. Тръмп го изгони и наложи петролни санкции на Русия. Това е пропаганда за вътрешна употреба. За повдигане на духа на руското население.
09:40 06.03.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Гост":"...Какъв всъщност е плана на Европа..."
Пълно стратегическо, икономическо поражение на Русия и демографска катастрофа !!! Планът изпълнен ☝️
09:41 06.03.2026
29 Васил
09:41 06.03.2026
30 Хаха
09:41 06.03.2026
31 Дръндрън
09:41 06.03.2026
32 Урсулчо
09:42 06.03.2026
33 Нямат край
09:42 06.03.2026
34 Спас
До коментар #22 от "Пич":Нали знаеш,че си глупак
09:42 06.03.2026
35 Този същият
До коментар #12 от "Гориил":беше сигурен, че САЩ няма да наложат санкции на Русия. Винаги греши и доста е неадекватен и заблуден в обстановката.
09:44 06.03.2026
36 Опа
09:44 06.03.2026
37 Кирил димитриев закъсня
09:44 06.03.2026
38 наблюдател
09:44 06.03.2026
39 Руската пропаганда
До коментар #22 от "Пич":Има за цел глупака.
09:45 06.03.2026
40 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
09:45 06.03.2026
42 бензинджиите с ракети
09:45 06.03.2026
43 Владимир Путин, президент
Квото и да кажем е виц и руска простотия.....
09:45 06.03.2026
44 А ве, братушки,
Последно го видяхме оня ден с мултиплицирана стара заплаха и младежка снимка.
Тревожа се бре! С кого ще се бъзикаме вече? Омръзна ни все с Радев и Копейко.
09:46 06.03.2026
45 Механик
09:46 06.03.2026
46 Куфейки
09:46 06.03.2026
47 Колективен руски крепостен
09:46 06.03.2026
48 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
09:46 06.03.2026
49 Даката
Коментиран от #78
09:47 06.03.2026
50 Крепостен на Хартиената мечка
09:47 06.03.2026
51 Фани се гръммни а?
До коментар #22 от "Пич":Ще си направиш добра услуга.
09:48 06.03.2026
52 койдазнай
До коментар #2 от "Добро утро":Да предадат Путин и шайката му в Хага и руснаците ще спечелят пазар за 400 милиарда годишно.
Решението си е тяхно.
09:48 06.03.2026
53 Мнение
До коментар #22 от "Пич":Тръмп фалира Русия. Русофилите искаха Тръмп да е президент, затова сега трябва не само да търпят, но и да се радват. Можеше президента да е Харис. Факт е че русофилите подкрепяха човека който унищожи Русия и Иран.
😉
09:49 06.03.2026
54 Голям
До коментар #1 от "Владимир Путин президент, ма пътник":Добре че няма вакуум в бизнеса с горива... Русия сама си го направи, вече никой не иска да прави бизнес със нестабилни руски откачалки, като Путин.
09:49 06.03.2026
55 Свинар
09:49 06.03.2026
56 Българин
Коментиран от #112
09:50 06.03.2026
57 Тимур
09:50 06.03.2026
58 Няма край руската насс.и.рация
09:50 06.03.2026
59 Май четеш само фИкти
До коментар #17 от "......😂":След като Русия обяви, че мисли да спре доставките: Газът в Европа поскъпна с 8%.
Газ ще има а цената......
09:51 06.03.2026
60 Стар виц
След време се оказало,че папагала попържа партията и генералния секретар....
...Ядосал се веднъж Леонид Илич на папагала и го затворил в хладилника...
Извадил го след 5часа и го попитал:
" Ну,что,понюхал Сибирь?!"
...И папагала спрял да псува!
Поуката е за Европа!:))
09:51 06.03.2026
61 Русофилски наркоман
До коментар #2 от "Добро утро":Руските енергийни източници са като хероина. Водят до пристрастяване, разлагане и преждевременна смърт.
Коментиран от #96
09:51 06.03.2026
62 Пич
Другия път като си правите еднополова музика, може да си прекарвате флейтата от едното ухо, та през другото!!! Вътре в черепа няма какво да ви попречи!!!
Коментиран от #68, #120
09:51 06.03.2026
65 Развеселен
До коментар #8 от "Голем смех":Тогава просто влезе в непрекъсната рецесия и деиндустриализация, продължаваща необратимо до ден днешем.
Сега започва следващия етап- довършване и последния пирон.Заради случващото се в близкия изток.
А Русия газ и пртрол няма да им даде!
Коментиран от #72
09:53 06.03.2026
66 руската мечка
09:54 06.03.2026
67 Тоя
09:55 06.03.2026
68 Тимур
До коментар #62 от "Пич":Има нещо верно! Няма какво да ни попречи на свободната мисъл. При теб е чугун в главата,здрав и непробивам. Тежи, но пък нищо не минава. Гордей се и се радвай на мизерния си живот
Коментиран от #75
09:56 06.03.2026
69 Курсант
Пейте "Копейки",повтаряйте опорките безкрайно.Има почва у нас и отдавна е написано.
Използването на въглеводородите за политически натиск продължава.
09:56 06.03.2026
71 Така става
Коментиран от #77
09:58 06.03.2026
72 Тимур
До коментар #65 от "Развеселен":Намали вицовете,тъпички са
09:59 06.03.2026
73 Голям
Дано България да се поучи от Англия.
10:00 06.03.2026
74 Абсурдистан
10:00 06.03.2026
75 Пич
До коментар #68 от "Тимур":Така Луии.....? Аз имам три ферарита и две камборгинита!!! Ти, колко...???
Коментиран от #79, #81
10:01 06.03.2026
76 Хахаха
10:01 06.03.2026
77 Спас
До коментар #71 от "Така става":Дебшл ти така ли разбираш политиката,за да си в политиката трябва да си мъж и да си държал автомат или сопа! Че то тогава всичките чобани сте политици
10:02 06.03.2026
78 Православен
До коментар #49 от "Даката":Ти не си даката, а направо си си драката, даже шипок!Първо целият свят не западнаЛА Европа и анголосаксите.. , а зелените енергии могат да бъдат само допълващи мощности, а не основни!А само идиоти се хващат на въдиците за зелените енергии ...и се подлагат на саморазрушаване на икономиките си и обедняване на населението!Виж Германия и не само - 4 години стагнация и рецесия...между впрочем това е очаква и България!
Коментиран от #124
10:04 06.03.2026
79 Тимур
До коментар #75 от "Пич":Нищо нямам с младо гадже съм без грам силикон по нея. За твоите коли ще трябва яко за шариш за силикон
10:05 06.03.2026
80 Беро
Европа е с икономическо харакири причинено от
празни, алчни и ненужни дърти чанти!
Всичко се движи към плана Путин! Смях те се!
Коментиран от #106
10:05 06.03.2026
81 От Карлуково
До коментар #75 от "Пич":Чуваш ли гласове когато си сам в стаята?
10:06 06.03.2026
82 Дамян
Коментиран от #91
10:07 06.03.2026
83 Голям майтап
До коментар #1 от "Владимир Путин президент, ма пътник":Има да чакате ватенките да замръзнем в Европа, а сега горивата дори са по-ниски в сравнение с началото на войната на Русия в Украйна... по-скоро вие ще замръзвате, такива опашки пред бензиностанциите в Русия, заради извадени от строя на мощности в резултат на украинските бойни дронове... сами си го правите руски 60клуци, смотани.... а можеше да си живеете живота, като нормални хора... явно не сте.
Коментиран от #111
10:08 06.03.2026
84 Една мисъл не ми дава мира.
10:08 06.03.2026
85 Пришелец
"Вчера сключих договор за доставка на газ и ток за две години на по-ниска цена от досегашната,която беше по-ниска от 2022 г..
Духайте супата!
10:08 06.03.2026
86 Ивелин Михайлов
Коментиран от #89, #101
10:09 06.03.2026
87 един
10:10 06.03.2026
88 КалаСовци всички до един.
Коментиран от #104
10:10 06.03.2026
89 Връщай
До коментар #86 от "Ивелин Михайлов":Парите!
Коментиран от #94
10:12 06.03.2026
90 Васко
10:12 06.03.2026
91 Голям майтап
До коментар #82 от "Дамян":Само, че има едно уточнение Хитлер е сегашният Путин... нямате никакво бъдеще с този глупав гном, никаква далновидност у това русо същество в Кремъл... живота на обикновения руснак сега не струва и копейка.
10:14 06.03.2026
92 Шокова терапия
Но когато половината свят е станал слуга на ционистите убийци на мирни хора и деца друго не може да се очаква.
Коментиран от #102, #103
10:16 06.03.2026
93 Млък
10:19 06.03.2026
94 Ивелин Михайлов
До коментар #89 от "Връщай":колко ти дължа
10:21 06.03.2026
95 българин
До коментар #17 от "......😂":нямало резултат я кажи колко ток плати за януари бе жендър ;)
10:21 06.03.2026
96 българин
До коментар #61 от "Русофилски наркоман":стой на студено тогава бе мульо
10:22 06.03.2026
97 икономист
До коментар #5 от "Хи хи!":я кажи колко те заболя тока за януари ;))
10:23 06.03.2026
98 Сандо
10:24 06.03.2026
99 Главният руски
10:24 06.03.2026
100 Европа, САЩ и Китай
До коментар #10 от "Хохо Бохо":печелят от тази война. Единствения губещ е Русия. БВП на България, за последните 4 години се удвоил. Така че освен Русия, никой друг няма да съжалява. Факт.
10:24 06.03.2026
101 Глупости
До коментар #86 от "Ивелин Михайлов":Няма нищо общо 😂😂😂😂😂
10:25 06.03.2026
102 Арамагедона
До коментар #92 от "Шокова терапия":вече е на земята. В Иран и Русия.
10:28 06.03.2026
103 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #92 от "Шокова терапия":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌
10:29 06.03.2026
104 Голям майтап
До коментар #88 от "КалаСовци всички до един.":Заради глупавото руско разузнаване и увещанията, че украинците щели да посрещнат руските войски с цветя е и сегашната война в Украйна... идиота Путин ги послуша... същото е и сега... Европа се снабдява с горива напълно нормално и Русия вече не пее в хора, дори и да ни се молите да купуваме от вас... вече дори клекнахте, че можело да не плащаме в рубли... я се скрийте и не се показвайте... и да ни я подарявате пак няма да я вземем, щото сте от сатаната. 60клуци.
10:29 06.03.2026
105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
10:32 06.03.2026
106 Мнение
До коментар #80 от "Беро":Русофилите искахте Тръмп да е президент, затова сега ще търпите и ще се радватет. Можеше президент да е Харис. Излиза, че русофилите са виновни за това, което става сега. Харис нямаше да фалира и да унижи Русия, като й отнеме и цялото влияние, а Тръмп го направи безкомпромисно, дори брутално. Също и за операцията в Иран.
😉😂
10:32 06.03.2026
107 Реалист
10:37 06.03.2026
108 Европо
Кръвнице Македонска
Трижди да си проклета
и триклета
Народна песен след Берлинския конгрес
10:38 06.03.2026
109 Терапевтична безпощадност за Балканското
• страх
• гняв
• заплаха за идентичността
Това активира емоционалната част на мозъка, а не рационалната.
Изследвания показват, че целта на модерната пропаганда не е да накара всички да вярват в една лъжа. Целта е:
да създаде хаос и недоверие към всяка информация.
Тогава обществото се парализира. А Ганя обича да валят страхове от Азиатският Рай.
10:38 06.03.2026
110 Капитализма - буржоазната система по същ
10:39 06.03.2026
112 Тъпото руско говедо
До коментар #56 от "Българин":Явно в Русия нещата са на зле щом братушки взеха да се убиват... алчни същества сте това руските орки, като Путин... и се писал българин, голям майтап... и сигурно агитираш да гласуваме за вашия човек русофила Румен Радев, нали така? Хайде у лево.
Коментиран от #113
10:40 06.03.2026
115 Факти
10:43 06.03.2026
116 Голям майтап
До коментар #111 от "Орк":Е чакай де, до края на деня все ще е гръмнало нещо покрай вас, така, че бъди предвидлив и зареди поне 100 литра в туби, че не се знае, знае ли се.... Я пробвай сега да го напишеш на български.
10:43 06.03.2026
117 Весел Патиланец
Абе кажете му, че си изядохме хамстерите вече!
Може да спрем пак да се къпем, да стоим на тъмно... или пък просто да си поръчаме газ от другия доставчик ;-)
Кажете му още, че НЕ няма да почнем да купуваме от ТЕРОРУСИЯ!
10:44 06.03.2026
118 000
10:46 06.03.2026
119 Само не ми е ясно
Коментиран от #122
10:48 06.03.2026
120 стоян
До коментар #62 от "Пич":До 62 ком - другар на голям мъжж ли се правиш - щото най много от паветниците живеят в русия и най много наркомани
10:48 06.03.2026
122 000
До коментар #119 от "Само не ми е ясно":Тя европа и сега купува руските въглеводороди.
10:52 06.03.2026
123 Завидлив и нещастен.
10:53 06.03.2026
124 Даката
До коментар #78 от "Православен":Православн си се писал, ако си православен, колкото е православен руския ви патриарх Кирил- съществото на сатаната, което открито заяви, че подкрепя избиването на християни украинци във войната на неговия бог Путин.
Продължавайте да си мечтаете руските орки, за нещастието на своите съседи и на целия свят... вие сте болни мозъци.
10:58 06.03.2026
125 Дедо
10:59 06.03.2026
